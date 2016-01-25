[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Акция

Я помню! Я горжусь!

В России и десятках стран мира в 15–й раз стартовала акция «Георгиевская ленточка». Норильск уже который год принимает в ней активное участие. Тысячи добровольцев вышли на улицы городов раздавать чёрно–оранжевые ленты, ставшие не только символом Победы, но и связи поколений.

Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами Российского информационного агентства «Новости» в марте 2005 года. В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация «Студенческая община», которые с тех пор являются главными организаторами и акции, и связанных с ней мероприятий. В первый год волонтёры раздали более 800 тысяч ленточек. Главной целью акции, как отмечают организаторы, «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить». За время существования акции этот символ Победы успел побывать на вершине Эльбруса и в космосе. Всего за прошедшие годы были розданы десятки миллионов лент в более чем 90 странах мира. В Норильске волонтёры Молодёжного центра символические ленточки вручали горожанам вчера, 25 апреля, в 17.00: в Центральном районе и Талнахе — на автовокзалах; в Кайеркане — около КДЦ «Юбилейный». Кроме того, ленты будут раздавать 9 Мая во всех районах города перед шествием «Бессмертного полка» — в местах построения колонн. Также получить этот знак памяти можно в редакции газеты «зпПЛЮС» с 10 до 18 часов ежедневно, кроме выходных.

Цветовая гамма георгиевской ленты хорошо известна каждому. Чёрный цвет полос символизирует дым и пепел, а оранжевый – пламя боёв. Это традиционное толкование цветов георгиевской ленты, которая появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия – высшей воинской наградой Российской империи. В советский период лента стала называться гвардейской и использовалась на высших военных наградах, таких как медаль «За победу над Германией» и орден Славы.

Марина Андриюк Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами Российского информационного агентства «Новости» в марте 2005 года. В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация «Студенческая община», которые с тех пор являются главными организаторами и акции, и связанных с ней мероприятий. В первый год волонтёры раздали более 800 тысяч ленточек.Главной целью акции, как отмечают организаторы, «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».За время существования акции этот символ Победы успел побывать на вершине Эльбруса и в космосе. Всего за прошедшие годы были розданы десятки миллионов лент в более чем 90 странах мира.В Норильске волонтёры Молодёжного центра символические ленточки вручали горожанам вчера, 25 апреля, в 17.00: в Центральном районе и Талнахе — на автовокзалах; в Кайеркане — около КДЦ «Юбилейный».Кроме того, ленты будут раздавать 9 Мая во всех районах города перед шествием «Бессмертного полка» — в местах построения колонн.Также получить этот знак памяти можно в редакции газеты «зпПЛЮС» с 10 до 18 часов ежедневно, кроме выходных.

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