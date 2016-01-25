[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Проверки

Всему своё место

Норильская прокуратура контролирует исполнение законов в области обращения с отходами производства и потребления.

В первой декаде апреля прокуратура проверила деятельность регионального оператора «РостТех» по вывозу мусора с территорий жилых домов Норильска. В связи с тем, что регоператор не смог своевременно заключить новые договоры на транспортировку твёрдых коммунальных отходов на полигоны, мусор не вывозился. – По выявленным нарушениям внесено представление генеральному директору «РостТех». Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно–эпидемиологических требований при сборе и транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления). В настоящее время решается вопрос о перерасчёте оплаты за оказание данной коммунальной услуги населению, — сообщили в прокуратуре. Старший помощник прокурора Норильска Наталья Кузнецова отметила, что порядок утилизации, переработки и уничтожения отходов зависит от их класса опасности. Ртуть и другие ядовитые вещества относятся к первому классу опасности. В Норильске сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией таких отходов занимается СВЭМ. Ртутьсодержащие лампы и прочие опасные отходы горожанам следует сдавать в свои управляющие компании, которые в свою очередь передадут их СВЭМ. Старая мебель, техника, строительный мусор относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО), которые образуются в повседневной жизни людей. За их вывоз отвечает региональный оператор. – В каждой технологической зоне Красноярского края есть свой региональный оператор. У нас это «РостТех», который приступил к работе 1 января этого года. Он был выбран на конкурсной основе министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края. Между министерством и «РостТехом» заключено соглашение на десять лет. Региональный оператор должен не только вывозить ТКО, но и решить вопрос с раздельным сбором отходов и их переработкой в сырьё. Пока же все его усилия направлены на то, чтобы наладить регулярный вывоз отходов. К слову, у нас действуют два мусорных полигона: первый находится в районе Талнаха, второй — между Кайерканом и Центральным районом города, — рассказала Наталья Кузнецова. Она также сообщила, что сегодня в Норильске насчитывается свыше двух тысяч хозяйственных субъектов, которые должны паспортизировать образующиеся у них отходы. – Им необходимо заключить договор с региональным оператором, обратиться в администрацию города за выделением возможного места накопления отходов, с которого «РостТех» и будет их забирать. К настоящему времени договоры с регоператором заключили муниципальные учреждения и подразделения «Норникеля». Представители малого и среднего бизнеса подавать заявки не торопятся и тем самым могут навлечь на себя штрафы, — подчеркнула Наталья Кузнецова.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В первой декаде апреля прокуратура проверила деятельность регионального оператора «РостТех» по вывозу мусора с территорий жилых домов Норильска. В связи с тем, что регоператор не смог своевременно заключить новые договоры на транспортировку твёрдых коммунальных отходов на полигоны, мусор не вывозился.– По выявленным нарушениям внесено представление генеральному директору «РостТех». Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно–эпидемиологических требований при сборе и транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления). В настоящее время решается вопрос о перерасчёте оплаты за оказание данной коммунальной услуги населению, — сообщили в прокуратуре.Старший помощник прокурора Норильска Наталья Кузнецова отметила, что порядок утилизации, переработки и уничтожения отходов зависит от их класса опасности. Ртуть и другие ядовитые вещества относятся к первому классу опасности. В Норильске сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией таких отходов занимается СВЭМ. Ртутьсодержащие лампы и прочие опасные отходы горожанам следует сдавать в свои управляющие компании, которые в свою очередь передадут их СВЭМ.Старая мебель, техника, строительный мусор относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО), которые образуются в повседневной жизни людей. За их вывоз отвечает региональный оператор.– В каждой технологической зоне Красноярского края есть свой региональный оператор. У нас это «РостТех», который приступил к работе 1 января этого года. Он был выбран на конкурсной основе министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края. Между министерством и «РостТехом» заключено соглашение на десять лет. Региональный оператор должен не только вывозить ТКО, но и решить вопрос с раздельным сбором отходов и их переработкой в сырьё. Пока же все его усилия направлены на то, чтобы наладить регулярный вывоз отходов. К слову, у нас действуют два мусорных полигона: первый находится в районе Талнаха, второй — между Кайерканом и Центральным районом города, — рассказала Наталья Кузнецова.Она также сообщила, что сегодня в Норильске насчитывается свыше двух тысяч хозяйственных субъектов, которые должны паспортизировать образующиеся у них отходы.– Им необходимо заключить договор с региональным оператором, обратиться в администрацию города за выделением возможного места накопления отходов, с которого «РостТех» и будет их забирать. К настоящему времени договоры с регоператором заключили муниципальные учреждения и подразделения «Норникеля». Представители малого и среднего бизнеса подавать заявки не торопятся и тем самым могут навлечь на себя штрафы, — подчеркнула Наталья Кузнецова.

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