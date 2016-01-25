[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



ЖКХ

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Больше полутора сотен норильских домов в этом году попадают в программу капитальных ремонтов.

В 2019 году капремонт затронет 159 домов За три месяца текущего года в Норильске по региональной программе капремонта общего имущества отремонтировано восемь домов. В трёх из них заменили систему тепловодоснабжения, в пяти – отремонтировали кровлю. В данный момент ведётся комплексный капремонт внутридомовой системы электроснабжения на ул. Набережная Урванцева, 23. Меняются электросеть, приборы освещения, электрощиты, также будет установлено заземление. Как рассказал начальник производственного отдела управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска Сергей Гарбарук, исполнение по программе сегодня составляет 90%, небольшое отставание связано с доставкой материалов, но с началом навигации ситуация выровняется. – В любом случае основные виды ремонтов запланированы на лето, сдавать объекты будут ближе к осени. Пока идут внутридомовые работы, — сообщил он. По плану капремонтов во втором квартале значатся работы на 16 домах. Всего же в этом году различные виды капремонта затронут 159 домов города. При этом в 96 из них отремонтируют кровлю, в 46 – заменят систему электроснабжения.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда За три месяца текущего года в Норильске по региональной программе капремонта общего имущества отремонтировано восемь домов. В трёх из них заменили систему тепловодоснабжения, в пяти – отремонтировали кровлю. В данный момент ведётся комплексный капремонт внутридомовой системы электроснабжения на ул. Набережная Урванцева, 23. Меняются электросеть, приборы освещения, электрощиты, также будет установлено заземление.Как рассказал начальник производственного отдела управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска Сергей Гарбарук, исполнение по программе сегодня составляет 90%, небольшое отставание связано с доставкой материалов, но с началом навигации ситуация выровняется.– В любом случае основные виды ремонтов запланированы на лето, сдавать объекты будут ближе к осени. Пока идут внутридомовые работы, — сообщил он.По плану капремонтов во втором квартале значатся работы на 16 домах. Всего же в этом году различные виды капремонта затронут 159 домов города. При этом в 96 из них отремонтируют кровлю, в 46 – заменят систему электроснабжения.

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