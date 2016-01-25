[Индекс номера 63 (26.04.2019)]

 Конкурс 
Есть идея

Норильчан от 18 до 30 лет приглашают к участию в конкурсе молодёжных проектов.
Заявки принимаются до 15 мая. На реализацию своих идей авторы проектов могут получить до 100 тысяч рублей. Отличительная особенность конкурса в этом году — защита проектов перед экспертной комиссией, в которую войдут представители администрации города, общественных организаций и депутаты.
Проекты–победители будут реализовываться с 1 июля и до конца года.
За пять лет, что проводится конкурс, в нём приняли участие более 200 человек, а победителями стали 36 участников. Каждый год соискателями становятся в среднем около 20 человек.
Получить консультацию можно в отделе молодёжной политики управления по спорту администрации Норильска. Телефон: 43–72–35 (доб. 3046). Заявки принимаются по адресу: ул. Советская, 9, кабинет 3–25.

Максим Горский
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Благовест 
В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 28 апреля. Идут последние дни Страстной седмицы в ожидании самого главного православного праздника.

Акция 
В России и десятках стран мира в 15–й раз стартовала акция «Георгиевская ленточка». Норильск уже который год принимает в ней активное участие. Тысячи добровольцев вышли на улицы городов раздавать чёрно–оранжевые ленты, ставшие не только символом Победы, но и связи поколений.

Проверки 
Норильская прокуратура контролирует исполнение законов в области обращения с отходами производства и потребления.

ЖКХ 
Больше полутора сотен норильских домов в этом году попадают в программу капитальных ремонтов.

Конкурс 
Норильчан от 18 до 30 лет приглашают к участию в конкурсе молодёжных проектов.

Перспективы 
На норильские рудники приходят новейшие технологии, которые позволяют отслеживать происходящие в шахте процессы в реальном времени, а также строить 3D–модели рудного тела. Как раз сейчас на «Октябрьском» оборудуют новый центр оперативного планирования.

Своя игра 
Российская команда впервые выиграла престижный конкурс CFA Institute Research Challenge. Студенты экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова победили в региональном финале финансовой олимпиады, представив анализ инвестиционной привлекательности «Норникеля».

Сотрудничество 
В Енисейском речном пароходстве проходит договорная кампания на перевозку грузов в 2019 году.

Обыкновенные герои 
«Заполярка» продолжает цикл материалов, посвящённых волонтёрам Универсиады–2019. Мы уже писали о добровольцах из Норильска и Коломбо. Героиня этого выпуска – Елена Севцова, главный специалист департамента по делам молодёжи и спорта администрации Сарова, маленького закрытого городка в Нижегородской области. Невероятно крутая и удивительно открытая.

Новые лица 
С 3 апреля ФГБУ «Заповедники Таймыра» по решению Минприроды России возглавил Константин Просекин, кандидат биологических наук, кадровый работник Заповедной системы России. По поводу своего назначения он отметил: «Я человек на территории новый, но приехал сюда всерьёз и надолго».

Большая политика 
Одни называют Сталина величайшим лидером, другие — тираном. И тех и других понять не сложно. При Сталине преимущественно аграрная Россия превратилась в высокоиндустриальную державу, при нём же страна испытала массовые репрессии. При этом социологический опрос, опубликованный на минувшей неделе, показал, что уровень одобрения личности Сталина россиянами побил исторический рекорд.

Новости:
 26 апреля 2019 
19:03 В Молодёжном центре прошло награждение активистов фестиваля «Край - наш общий дом».
19:02 Президентские состязания школьников завершились сегодня в Норильске.
18:55 Сегодня в Норильске прошёл городской слёт волонтёров-профориентаторов.
16:45 1 и 9 Мая в отделениях почтовой связи - выходные.
15:46 Любителей лыжного спорта ждут в Дудинке на горнолыжном склоне Кайа.
14:19 Для норильских студентов провели день открытых дверей в воинской части №40919
14:07 Юные норильчанки стали победительницами Международного конкурса «Охрана труда глазами детей».
14:06 Министр природных ресурсов предлагает варианты решения экологических проблем Арктики и северных территорий страны.
10:04 «Норникель» представил программы по поддержке коренных народов Севера на форуме ООН.
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