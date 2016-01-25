[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Конкурс

Есть идея

Норильчан от 18 до 30 лет приглашают к участию в конкурсе молодёжных проектов.

Заявки принимаются до 15 мая. На реализацию своих идей авторы проектов могут получить до 100 тысяч рублей. Отличительная особенность конкурса в этом году — защита проектов перед экспертной комиссией, в которую войдут представители администрации города, общественных организаций и депутаты. Проекты–победители будут реализовываться с 1 июля и до конца года. За пять лет, что проводится конкурс, в нём приняли участие более 200 человек, а победителями стали 36 участников. Каждый год соискателями становятся в среднем около 20 человек. Получить консультацию можно в отделе молодёжной политики управления по спорту администрации Норильска. Телефон: 43–72–35 (доб. 3046). Заявки принимаются по адресу: ул. Советская, 9, кабинет 3–25.

Максим Горский www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Заявки принимаются до 15 мая. На реализацию своих идей авторы проектов могут получить до 100 тысяч рублей. Отличительная особенность конкурса в этом году — защита проектов перед экспертной комиссией, в которую войдут представители администрации города, общественных организаций и депутаты.Проекты–победители будут реализовываться с 1 июля и до конца года.За пять лет, что проводится конкурс, в нём приняли участие более 200 человек, а победителями стали 36 участников. Каждый год соискателями становятся в среднем около 20 человек.Получить консультацию можно в отделе молодёжной политики управления по спорту администрации Норильска. Телефон: 43–72–35 (доб. 3046). Заявки принимаются по адресу: ул. Советская, 9, кабинет 3–25.

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