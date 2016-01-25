[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Перспективы

Высоко сижу, глубоко гляжу

На норильские рудники приходят новейшие технологии, которые позволяют отслеживать происходящие в шахте процессы в реальном времени, а также строить 3D–модели рудного тела. Как раз сейчас на «Октябрьском» оборудуют новый центр оперативного планирования.

Проект обошёлся «Норникелю» в 90 млн рублей Открытие обновлённого диспетчерского пункта и операционного центра на руднике «Октябрьский» — проект, направленный на повышение эффективности всей работы предприятия: от планирования до добычи полезных ископаемых. Аналогичный «командный пункт», оборудованный по последнему слову техники, уже действует в самом молодом горном подразделении — «Скалистом», а сейчас пришла очередь самого большого талнахского рудника. Как рассказал Владимир Ерохин, заместитель руководителя проектного офиса по реализации проектов рудника «Октябрьский», сейчас в помещении будущего центра оперативного планирования, площадь которого около 500 квадратных метров, ведутся общестроительные работы. Они уже выполнены примерно на треть, началась поставка материалов и компьютерного оборудования. – Нам пришлось полностью перестроить это помещение, — поясняет Владимир Ерохин. — Например, здесь был обычный монолитный пол, а мы установим съёмный фальшпол, под которыми проложим кабель–каналы, необходимые для подключения и обслуживания оборудования. Диспетчерский пункт и операционный центр оснастят современными средствами визуализации и консолидации информации технологических процессов, в частности, тремя видеостенами UniSee бельгийской компании BARCO — совсем недавно их представили на международной выставке Integrated Systems Europe 2019 в Нидерландах. Видеостены размером 2 на 5 метров состоят из 12 экранов каждая. На них будет видна полная картина позиционирования в шахте механизмов и транспорта, а также местонахождение всех рабочих, ежесуточные, декадные и помесячные графики добычи руды. Кроме того, специальная программа позволит формировать полноразмерные пространственные 3D–модели рудника и отображать процесс выемки полезных ископаемых. Таким образом, новый центр оперативного планирования позволит улучшить контроль и управление горным производством с помощью систем видеонаблюдения, безопасности горных работ, автоматического оповещения о пожарах, газового контроля и так далее. Диспетчер сможет получать информацию со всех рудоспусков, камер водоотливов, ремонтных баз, гаражей, подземного склада ГСМ, перегрузов и узловых камер подземной части рудника. Также на диспетчерскую завязаны система визуального контроля конвейерного транспорта, весовых устройств и приёмного бункера Талнахской обогатительной фабрики. Специалисты операционного центра получат возможность изменять режимы технологических процессов, контролируя их в реальном времени, предупреждать развитие опасных ситуаций, влияющих на безопасность ведения горных работ. Также в центре оборудуют рабочее место энергодиспетчера. Объём финансирования проекта — 90 миллионов рублей, сюда включена и стоимость оборудования — около 30 миллионов. Демонтажные, строительные и отделочные работы на объекте с середины февраля ведёт норильский подрядчик «Стройтекс». Помещение он должен сдать под ключ к июлю — именно на это время намечено открытие центра оперативного планирования.

Светлана Гунина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Открытие обновлённого диспетчерского пункта и операционного центра на руднике «Октябрьский» — проект, направленный на повышение эффективности всей работы предприятия: от планирования до добычи полезных ископаемых. Аналогичный «командный пункт», оборудованный по последнему слову техники, уже действует в самом молодом горном подразделении — «Скалистом», а сейчас пришла очередь самого большого талнахского рудника.Как рассказал Владимир Ерохин, заместитель руководителя проектного офиса по реализации проектов рудника «Октябрьский», сейчас в помещении будущего центра оперативного планирования, площадь которого около 500 квадратных метров, ведутся общестроительные работы. Они уже выполнены примерно на треть, началась поставка материалов и компьютерного оборудования.– Нам пришлось полностью перестроить это помещение, — поясняет Владимир Ерохин. — Например, здесь был обычный монолитный пол, а мы установим съёмный фальшпол, под которыми проложим кабель–каналы, необходимые для подключения и обслуживания оборудования.Диспетчерский пункт и операционный центр оснастят современными средствами визуализации и консолидации информации технологических процессов, в частности, тремя видеостенами UniSee бельгийской компании BARCO — совсем недавно их представили на международной выставке Integrated Systems Europe 2019 в Нидерландах. Видеостены размером 2 на 5 метров состоят из 12 экранов каждая. На них будет видна полная картина позиционирования в шахте механизмов и транспорта, а также местонахождение всех рабочих, ежесуточные, декадные и помесячные графики добычи руды. Кроме того, специальная программа позволит формировать полноразмерные пространственные 3D–модели рудника и отображать процесс выемки полезных ископаемых.Таким образом, новый центр оперативного планирования позволит улучшить контроль и управление горным производством с помощью систем видеонаблюдения, безопасности горных работ, автоматического оповещения о пожарах, газового контроля и так далее. Диспетчер сможет получать информацию со всех рудоспусков, камер водоотливов, ремонтных баз, гаражей, подземного склада ГСМ, перегрузов и узловых камер подземной части рудника. Также на диспетчерскую завязаны система визуального контроля конвейерного транспорта, весовых устройств и приёмного бункера Талнахской обогатительной фабрики.Специалисты операционного центра получат возможность изменять режимы технологических процессов, контролируя их в реальном времени, предупреждать развитие опасных ситуаций, влияющих на безопасность ведения горных работ. Также в центре оборудуют рабочее место энергодиспетчера.Объём финансирования проекта — 90 миллионов рублей, сюда включена и стоимость оборудования — около 30 миллионов. Демонтажные, строительные и отделочные работы на объекте с середины февраля ведёт норильский подрядчик «Стройтекс». Помещение он должен сдать под ключ к июлю — именно на это время намечено открытие центра оперативного планирования.

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