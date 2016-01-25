[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Своя игра

Кто убедил, тот победил

Российская команда впервые выиграла престижный конкурс CFA Institute Research Challenge. Студенты экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова победили в региональном финале финансовой олимпиады, представив анализ инвестиционной привлекательности «Норникеля».

На конкурсе, который прошёл в Цюрихе, команда МГУ обошла 42 сильнейших коллектива из 40 стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Региональные ассоциации CFA ежегодно проводят студенческие состязания, предлагая участникам в течение нескольких месяцев выполнить глубокий анализ крупной публичной компании и затем защитить свою позицию очно — в рамках презентаций и сессий вопросов–ответов с привлечением профессионалов рынка. Как правило, в качестве объекта анализа выбирается предприятие, показавшее себя в минувшем году незаурядным игроком. На этот раз в этой роли выступил «Норникель», что подтверждает высокий интерес инвестиционного сообщества к деятельности компании. – Впервые за 14 лет существования этого престижного конкурса победу празднует не только Ассоциация CFA России, но и наша система экономического образования, которая за несколько лет поднялась на новый уровень. Хочу поблагодарить «Норникель» за содействие в проведении олимпиады. Ребята доказали всем, что «Норникель» — компания будущего, а её акции безусловно стоят того, чтобы в них вложиться, — сказал Владимир Туткевич, генеральный директор Ассоциации CFA. – Мы рады, что именно «Норникель» был выбран для студенческого конкурса аналитических отчётов. Наша компания представляет собой очень интересный кейс для инвестиционного анализа — не только в силу своих размеров и бизнес–модели, но и за счёт уникальной линейки продукции, которая завязана на многие актуальные тренды мировой экономики. Мы полагаем, что популяризация инвестиционной истории «Норникеля» среди будущих профессионалов фондового рынка станет дополнительным фактором роста его инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе. И нам особенно приятно, что победителями в этом соревновании вышли студенты ведущего российского экономического вуза — МГУ, — прокомментировал успех российской команды вице–президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков.

CFA (Chartered Financial Analyst) — самая авторитетная в мире программа обучения в сфере инвестиционного анализа и управления инвестициями. Всего сертификатами CFA обладают более 160 000 человек, и лишь 600 из них — россияне.

По информации пресс-службы «Норникеля» Фото с сайта nornik.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На конкурсе, который прошёл в Цюрихе, команда МГУ обошла 42 сильнейших коллектива из 40 стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Региональные ассоциации CFA ежегодно проводят студенческие состязания, предлагая участникам в течение нескольких месяцев выполнить глубокий анализ крупной публичной компании и затем защитить свою позицию очно — в рамках презентаций и сессий вопросов–ответов с привлечением профессионалов рынка. Как правило, в качестве объекта анализа выбирается предприятие, показавшее себя в минувшем году незаурядным игроком. На этот раз в этой роли выступил «Норникель», что подтверждает высокий интерес инвестиционного сообщества к деятельности компании.– Впервые за 14 лет существования этого престижного конкурса победу празднует не только Ассоциация CFA России, но и наша система экономического образования, которая за несколько лет поднялась на новый уровень. Хочу поблагодарить «Норникель» за содействие в проведении олимпиады. Ребята доказали всем, что «Норникель» — компания будущего, а её акции безусловно стоят того, чтобы в них вложиться, — сказал Владимир Туткевич, генеральный директор Ассоциации CFA.– Мы рады, что именно «Норникель» был выбран для студенческого конкурса аналитических отчётов. Наша компания представляет собой очень интересный кейс для инвестиционного анализа — не только в силу своих размеров и бизнес–модели, но и за счёт уникальной линейки продукции, которая завязана на многие актуальные тренды мировой экономики. Мы полагаем, что популяризация инвестиционной истории «Норникеля» среди будущих профессионалов фондового рынка станет дополнительным фактором роста его инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе. И нам особенно приятно, что победителями в этом соревновании вышли студенты ведущего российского экономического вуза — МГУ, — прокомментировал успех российской команды вице–президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков.

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