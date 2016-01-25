[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Сотрудничество

С полной загрузкой

В Енисейском речном пароходстве проходит договорная кампания на перевозку грузов в 2019 году.

В Дудинку доставят не менее 150 тыс. тонн генеральных грузов Результаты кампании определят масштабы работы, объём перевозок грузов и других сопутствующих услуг в навигацию, сообщает официальный сайт пароходства. Как рассказал руководитель управления грузовой и коммерческой работы предприятия Рашид Хакимулин, объём грузоперевозок ориентировочно составит 3,4 миллиона тонн. «Норникель» по–прежнему сохраняет первенство по потреблению транспортных услуг пароходства. Для обеспечения производственных нужд компании речники планируют перевезти порядка 1,65 миллиона тонн грузов. Самым масштабным мероприятием станет добыча и перевозка песка в объёме 1,5 миллиона тонн. Также планируется доставить в Дудинку генеральные грузы — не менее 150 тысяч тонн. Сейчас в ЕРП проходит процедура заключения договоров на перевозку лесных грузов в судах с предварительным объёмом в диапазоне от 400 до 500 тысяч тонн. Кроме того, заключаются договоры с Таймырской топливной компанией на доставку 134 тонн нефтепродуктов, а также компаниями «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз». Объём перевозок — около 80 тысяч тонн.

По информации ЕРП Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Результаты кампании определят масштабы работы, объём перевозок грузов и других сопутствующих услуг в навигацию, сообщает официальный сайт пароходства. Как рассказал руководитель управления грузовой и коммерческой работы предприятия Рашид Хакимулин, объём грузоперевозок ориентировочно составит 3,4 миллиона тонн.«Норникель» по–прежнему сохраняет первенство по потреблению транспортных услуг пароходства. Для обеспечения производственных нужд компании речники планируют перевезти порядка 1,65 миллиона тонн грузов.Самым масштабным мероприятием станет добыча и перевозка песка в объёме 1,5 миллиона тонн. Также планируется доставить в Дудинку генеральные грузы — не менее 150 тысяч тонн. Сейчас в ЕРП проходит процедура заключения договоров на перевозку лесных грузов в судах с предварительным объёмом в диапазоне от 400 до 500 тысяч тонн. Кроме того, заключаются договоры с Таймырской топливной компанией на доставку 134 тонн нефтепродуктов, а также компаниями «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз». Объём перевозок — около 80 тысяч тонн.

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