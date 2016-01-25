[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Обыкновенные герои

Вольному воля

«Заполярка» продолжает цикл материалов, посвящённых волонтёрам Универсиады–2019. Мы уже писали о добровольцах из Норильска и Коломбо. Героиня этого выпуска – Елена Севцова, главный специалист департамента по делам молодёжи и спорта администрации Сарова, маленького закрытого городка в Нижегородской области. Невероятно крутая и удивительно открытая.

Елена Севцова Как я стала волонтёром В школе я ни с кем не общалась. Вообще. До девятого класса была социофобом. Дом — школа — дом. Мой старший брат спросил однажды: «А ты не хочешь стать волонтёром?» Он учился на педагога–психолога и вместе с друзьями решил создать в Сарове общество по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных проявлений под названием «Инсайт». Я согласилась. А потом, уже после окончания института, я стала руководителем этой организации. За пять с половиной лет мы вышли на международный уровень. О нашей деятельности узнали в ООН. В Швейцарии, в Женеве, на Европейской ассамблее, и потом уже в Америке, в Нью–Йорке, я рассказывала о специфике добровольческого движения в маленьком закрытом городе, где проживает всего–то 95 тысяч человек. Люди у нас замкнутые. Взаимодействовать с ними, организуя какую–либо акцию, достаточно проблематично. Но мы справляемся. И это затягивает! А после летней Универсиады в Казани я решила, что не пропущу ни одно крупное событие в России. «Отличная тамада!» На Универсиаде–2019 в Красноярске меня назначили волонтёром церемоний, а если точнее — супервайзером волонтёров парада атлетов. Мы организовывали построение спортсменов и их выход на сцену. Это такой кайф! Все тебе улыбаются, машут. Если видишь, что кто–то слишком серьёзный идёт — начинаешь его смешить, поднимать настроение... Помню, когда к выходу готовилась грузинская делегация, кто–то из них крикнул: «Отличная тамада!» Хотя я никогда этим не занималась (смеётся). Всё должно быть от души Семья относится к моей работе по–разному. Мама всегда хотела, чтобы я стала педагогом, а я была против — ну не моё это. Хотя в моей работе такие знания, возможно, не помешали бы. Образование, конечно, важно, но всё должно быть от души. Тем не менее я получила первую педагогическую категорию, затем высшую, а в 2016–м стала лучшим молодым педагогом России. Мне приятно, когда мои ученики добиваются успехов, растут. Один из моих воспитанников, например, сейчас занимается организацией мероприятий, связанных с балетом «Тодес». А моя первая выпускница руководит клубом «Инсайт», после того как я ушла в департамент. В футбольном стиле Одно из важных направлений моей работы — социальное проектирование. Я обучаю людей искать средства на реализацию идей, основам фандрайзинга. Задаю своим слушателям вопрос: как связаны чемпионат мира по футболу и закрытый город Саров? Все, естественно, отвечают: никак. Правильно. Но мы с моей воспитанницей решили, что так быть не должно, и подали заявку на конкурс «Наследие волонтёров чемпионата мира по футболу». В Сарове как раз тогда проводилась реконструкция одной из главных улиц города, где установили новые остановки, абсолютно безликие. И мы указали в заявке, что хотим оформить три из них в футбольном стиле. На положительный ответ мы особо не надеялись, тем не менее нас выбрали. «Человек, вставай!» В Сарове 19 волонтёрских объединений, о которых почти никто не знает. И наша задача — включить в добровольческую деятельность как можно больше людей. Пока я эту задачу не выполню, не успокоюсь. К примеру, есть интересный проект, за который я болею душой, потому что являюсь одним из его авторов, а также руководителем, — «Город — единство непохожих». Он подразумевает проведение благотворительных концертов, ярмарок, в которых участвуют дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья. Они настолько самоотверженно включаются в этот процесс! А в некоторых случаях оказываются даже гораздо большими профессионалами, чем обычные люди. Попутно, естественно, идёт сбор средств для талантливых горожан с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, мы помогли таким образом приобрести экипировку спорт-смену–виндсерферу, бадминтонистам с нарушениями слуха — бадминтонную пушку. И теперь у нас есть паралимпийцы — чемпионы мира по бадминтону. Собрали также средства на мобильный лестничный подъемник — его можно в любое учреждение перенести. Идея другой интересной акции появилась после того, как мы привезли из Казани танец «Человек, вставай!». Дети с ДЦП, нарушениями слуха, зрения, в инвалидных колясках на сцене танцевали с волонтёрами наших клубов. В Сарове после этого открылась студия инклюзивного танца. Ребята с удовольствием её посещают. Самая обычная Как я стала «Лучшим добровольцем России — 2013»? Эта история довольно интересно началась. Ребята мне говорят: съездишь на форум «Молодой доброволец России». Почему нет? Съезжу. По ходу дела заполняю всё больше и больше разных бумажек. Начинаются какие–то конкурсные испытания. В итоге оказалось, что меня послали не просто на форум, а на конкурс «Доброволец России». Из более чем тысячи участников отобрали 70 лучших, в том числе и меня, и нужно ехать в Пермь. А там ещё неделю каждый день по несколько конкурсов. То мы репортёры, то пишем проекты для корпоративного добровольчества, то пресс–релизы, то фото куда–то отсылаем... Я представляла там акцию «Моё здоровье в моих руках», которую мы проводили в 2013 году в Сарове. Тогда мы вышли на улицы с плакатами в стиле советских времён: «О, спорт, ты мир!», «Трезвость — норма жизни», «Молодёжь, на стадионы!» и т. д. По пути к нам присоединялись ветераны, бывшие в молодости заслуженными спортсменами, и просто приверженцы здорового образа жизни. Так обычная акция переросла в обмен опытом. У нас появилось много единомышленников. Обо всем этом я рассказывала на конкурсе. В результате победила в номинации «Общественный резонанс», и мне вручили стеклянную стелу «Доброволец России». Когда я получила это звание, приток волонтёров в «Инсайт» увеличился. Меня стали узнавать. Недавно проводили в городе мероприятие «100 лет ВЛКСМ». Подходит мужчина в возрасте: «Это вы та самая Елена Севцова? А я с вашим отцом вместе работал, и я вами так горжусь! Вижу периодически вас по телевизору». Для кого–то пример Недавно одна девочка на вопрос, кого считает своим кумиром, ответила, что меня. Я была настолько растрогана! Ушла, проревелась... Неожиданно. Я, суперзамкнутый человек, который нашёл своё любимое дело и начал как–то совершенствоваться в нём, — и на тебе, кумир... Получается, что люди берут с меня пример. И это очень вдохновляет!

Фотоальбом • Все думают, что я какая–то особенная, раз такая популярная. А я абсолютно обычный человек, очень спокойно отношусь к своим достижениям. Просто искренне люблю своё дело. И от этого горю и стараюсь зажечь других. На чемпионате мира по футболу в Москве • Кроме любимой работы у меня, конечно же, есть хобби. Я рисую на подушках. Идеальный релакс! Фишка в том, что это всегда индивидуальный дизайн. Я стараюсь почувствовать человека. Вот недавно делала подушку для девочки по фамилии Самолётова. Нарисовала её в мультяшном формате: из курчавых рыжих волос вылетают бумажные самолетики. И надпись: «И человек может летать». Отправила в Ярославль. Оттуда в ответ визги, эмоции, счастье! Это было стопроцентное попадание. А я кайфую от того, что люди радуются и я могу немного менять их жизнь к лучшему. Ещё одна авторская подушка • Я вхожу в комиссию, которая оценивает проекты по всей России. По разным направлениям. Это и студенчество, и международное сотрудничество, и конкурсы среди вузов, к примеру грантовый конкурс «Росмолодёжи». В 2016 году я стала федеральным экспертом. Всё это, конечно, вне основной работы. Это очень ответственно, потому что ты решаешь чью–то судьбу. Одни могут благодаря тебе получить деньги и реализовать свой проект, а другие — нет. • Два раза я была на Конференции добровольческих технологий и социальных преобразований в Женеве. В первый раз подала заявку на представительство от России и забыла. Через месяц приходит ответ: «Оформляйте визу». Потом мне предложили подать заявку на молодёжный форум в Нью–Йорке, что я и сделала. Приходит ответ: «Вы вошли в российскую делегацию в составе пяти человек». И вот я сижу рядом с Пан Ги Муном, генеральным секретарем ООН! На конференции было много интересного и неожиданного. Что поразило — это их реакция на выступления: «У вас есть проблема — значит, вам её надо как–то решать». С точки зрения русского человека — странно. Как так?! А помочь, к примеру, в материально–техническом плане или хотя бы совет дать? Ещё один момент: у иностранцев нет такой темы, как профориентация. Они не понимают, что можно развивать человека в этом направлении, помочь с трудоустройством.

Екатерина Степанова Фото из личного архива Елены Севцовой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В школе я ни с кем не общалась. Вообще. До девятого класса была социофобом. Дом — школа — дом. Мой старший брат спросил однажды: «А ты не хочешь стать волонтёром?» Он учился на педагога–психолога и вместе с друзьями решил создать в Сарове общество по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных проявлений под названием «Инсайт». Я согласилась.А потом, уже после окончания института, я стала руководителем этой организации. За пять с половиной лет мы вышли на международный уровень. О нашей деятельности узнали в ООН. В Швейцарии, в Женеве, на Европейской ассамблее, и потом уже в Америке, в Нью–Йорке, я рассказывала о специфике добровольческого движения в маленьком закрытом городе, где проживает всего–то 95 тысяч человек. Люди у нас замкнутые. Взаимодействовать с ними, организуя какую–либо акцию, достаточно проблематично. Но мы справляемся. И это затягивает! А после летней Универсиады в Казани я решила, что не пропущу ни одно крупное событие в России.На Универсиаде–2019 в Красноярске меня назначили волонтёром церемоний, а если точнее — супервайзером волонтёров парада атлетов. Мы организовывали построение спортсменов и их выход на сцену. Это такой кайф! Все тебе улыбаются, машут. Если видишь, что кто–то слишком серьёзный идёт — начинаешь его смешить, поднимать настроение... Помню, когда к выходу готовилась грузинская делегация, кто–то из них крикнул: «Отличная тамада!» Хотя я никогда этим не занималась (смеётся).Семья относится к моей работе по–разному. Мама всегда хотела, чтобы я стала педагогом, а я была против — ну не моё это. Хотя в моей работе такие знания, возможно, не помешали бы. Образование, конечно, важно, но всё должно быть от души.Тем не менее я получила первую педагогическую категорию, затем высшую, а в 2016–м стала лучшим молодым педагогом России. Мне приятно, когда мои ученики добиваются успехов, растут. Один из моих воспитанников, например, сейчас занимается организацией мероприятий, связанных с балетом «Тодес». А моя первая выпускница руководит клубом «Инсайт», после того как я ушла в департамент.Одно из важных направлений моей работы — социальное проектирование. Я обучаю людей искать средства на реализацию идей, основам фандрайзинга.Задаю своим слушателям вопрос: как связаны чемпионат мира по футболу и закрытый город Саров? Все, естественно, отвечают: никак. Правильно. Но мы с моей воспитанницей решили, что так быть не должно, и подали заявку на конкурс «Наследие волонтёров чемпионата мира по футболу». В Сарове как раз тогда проводилась реконструкция одной из главных улиц города, где установили новые остановки, абсолютно безликие. И мы указали в заявке, что хотим оформить три из них в футбольном стиле. На положительный ответ мы особо не надеялись, тем не менее нас выбрали.В Сарове 19 волонтёрских объединений, о которых почти никто не знает. И наша задача — включить в добровольческую деятельность как можно больше людей. Пока я эту задачу не выполню, не успокоюсь.К примеру, есть интересный проект, за который я болею душой, потому что являюсь одним из его авторов, а также руководителем, — «Город — единство непохожих». Он подразумевает проведение благотворительных концертов, ярмарок, в которых участвуют дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья. Они настолько самоотверженно включаются в этот процесс! А в некоторых случаях оказываются даже гораздо большими профессионалами, чем обычные люди. Попутно, естественно, идёт сбор средств для талантливых горожан с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, мы помогли таким образом приобрести экипировку спорт-смену–виндсерферу, бадминтонистам с нарушениями слуха — бадминтонную пушку. И теперь у нас есть паралимпийцы — чемпионы мира по бадминтону. Собрали также средства на мобильный лестничный подъемник — его можно в любое учреждение перенести.Идея другой интересной акции появилась после того, как мы привезли из Казани танец «Человек, вставай!». Дети с ДЦП, нарушениями слуха, зрения, в инвалидных колясках на сцене танцевали с волонтёрами наших клубов.В Сарове после этого открылась студия инклюзивного танца. Ребята с удовольствием её посещают.Как я стала «Лучшим добровольцем России — 2013»? Эта история довольно интересно началась. Ребята мне говорят: съездишь на форум «Молодой доброволец России». Почему нет? Съезжу. По ходу дела заполняю всё больше и больше разных бумажек. Начинаются какие–то конкурсные испытания. В итоге оказалось, что меня послали не просто на форум, а на конкурс «Доброволец России». Из более чем тысячи участников отобрали 70 лучших, в том числе и меня, и нужно ехать в Пермь. А там ещё неделю каждый день по несколько конкурсов. То мы репортёры, то пишем проекты для корпоративного добровольчества, то пресс–релизы, то фото куда–то отсылаем... Я представляла там акцию «Моё здоровье в моих руках», которую мы проводили в 2013 году в Сарове. Тогда мы вышли на улицы с плакатами в стиле советских времён: «О, спорт, ты мир!», «Трезвость — норма жизни», «Молодёжь, на стадионы!» и т. д. По пути к нам присоединялись ветераны, бывшие в молодости заслуженными спортсменами, и просто приверженцы здорового образа жизни. Так обычная акция переросла в обмен опытом. У нас появилось много единомышленников. Обо всем этом я рассказывала на конкурсе. В результате победила в номинации «Общественный резонанс», и мне вручили стеклянную стелу «Доброволец России».Когда я получила это звание, приток волонтёров в «Инсайт» увеличился. Меня стали узнавать. Недавно проводили в городе мероприятие «100 лет ВЛКСМ». Подходит мужчина в возрасте: «Это вы та самая Елена Севцова? А я с вашим отцом вместе работал, и я вами так горжусь! Вижу периодически вас по телевизору».Недавно одна девочка на вопрос, кого считает своим кумиром, ответила, что меня. Я была настолько растрогана! Ушла, проревелась... Неожиданно. Я, суперзамкнутый человек, который нашёл своё любимое дело и начал как–то совершенствоваться в нём, — и на тебе, кумир... Получается, что люди берут с меня пример. И это очень вдохновляет!

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