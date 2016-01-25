[Индекс номера 64 (30.04.2019)]

 Награждение 
Фестивальный эпилог

В Молодёжном центре прошло награждение активистов фестиваля «Край — наш общий дом».
За организацию и проведение фестиваля оргкомитет отметили 84 представителя национально–культурных организаций, фондов, некоммерческих и бюджетных организаций
Фестиваль национальных культур проводится в Норильске с 2005 года. В этот раз он стал самым масштабным и продолжительным. Целую неделю, с 13 по 21 апреля, на восьми городских площадках представители 17 национально–культурных организаций, двух фондов, семи некоммерческих и пяти бюджетных организаций рассказывали норильчанам о фольклорных и языковых традициях разных национальностей, помогали на мастер–классах и в организации различных образовательных и интерактивных мероприятий. Ярким и запоминающимся событием стал гала–концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей национально–культурных объединений, который прошёл 20 апреля в Городском центре культуры. Всего за неделю фестиваль посетили более десяти тысяч человек.
Напомним, его организаторами являются управление административной практики муниципалитета, генеральным партнёром выступает «Норникель».
– Впервые за 15 лет своего существования фестиваль прошёл в таком широком формате. Благодарим всех, кто помогал в его проведении. Став участниками этого события, вы познакомили жителей нашего города с многообразием культур и традиций народов, которые живут сегодня в Норильске, — отметила Лидия Леу, начальник управления административной практики, вручая активистам фестиваля благодарственные письма.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Статьи текущего номера:
Награждение 
В Молодёжном центре прошло награждение активистов фестиваля «Край — наш общий дом».

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