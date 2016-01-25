[Индекс номера 64 (30.04.2019)]



Награждение

Фестивальный эпилог

В Молодёжном центре прошло награждение активистов фестиваля «Край — наш общий дом».

За организацию и проведение фестиваля оргкомитет отметили 84 представителя национально–культурных организаций, фондов, некоммерческих и бюджетных организаций Фестиваль национальных культур проводится в Норильске с 2005 года. В этот раз он стал самым масштабным и продолжительным. Целую неделю, с 13 по 21 апреля, на восьми городских площадках представители 17 национально–культурных организаций, двух фондов, семи некоммерческих и пяти бюджетных организаций рассказывали норильчанам о фольклорных и языковых традициях разных национальностей, помогали на мастер–классах и в организации различных образовательных и интерактивных мероприятий. Ярким и запоминающимся событием стал гала–концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей национально–культурных объединений, который прошёл 20 апреля в Городском центре культуры. Всего за неделю фестиваль посетили более десяти тысяч человек. Напомним, его организаторами являются управление административной практики муниципалитета, генеральным партнёром выступает «Норникель». – Впервые за 15 лет своего существования фестиваль прошёл в таком широком формате. Благодарим всех, кто помогал в его проведении. Став участниками этого события, вы познакомили жителей нашего города с многообразием культур и традиций народов, которые живут сегодня в Норильске, — отметила Лидия Леу, начальник управления административной практики, вручая активистам фестиваля благодарственные письма.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фестиваль национальных культур проводится в Норильске с 2005 года. В этот раз он стал самым масштабным и продолжительным. Целую неделю, с 13 по 21 апреля, на восьми городских площадках представители 17 национально–культурных организаций, двух фондов, семи некоммерческих и пяти бюджетных организаций рассказывали норильчанам о фольклорных и языковых традициях разных национальностей, помогали на мастер–классах и в организации различных образовательных и интерактивных мероприятий. Ярким и запоминающимся событием стал гала–концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей национально–культурных объединений, который прошёл 20 апреля в Городском центре культуры. Всего за неделю фестиваль посетили более десяти тысяч человек.Напомним, его организаторами являются управление административной практики муниципалитета, генеральным партнёром выступает «Норникель».– Впервые за 15 лет своего существования фестиваль прошёл в таком широком формате. Благодарим всех, кто помогал в его проведении. Став участниками этого события, вы познакомили жителей нашего города с многообразием культур и традиций народов, которые живут сегодня в Норильске, — отметила Лидия Леу, начальник управления административной практики, вручая активистам фестиваля благодарственные письма.

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