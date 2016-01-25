[Индекс номера 64 (30.04.2019)]



Праздники

Воистину воскресе!

Светлое Христово Воскресение впервые встретили в новом храме Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Пасхальное богослужение началось в полночь крестным ходом вокруг храмового комплекса, освящённого в сентябре прошлого года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. С тех пор началось становление самого молодого прихода Норильской епархии, который возглавляет иеромонах Герман (Мельников). В пасхальную ночь он служил с епископом Агафангелом в Свято–Скорбященском кафедральном соборе, а торжественную Божественную литургию в новом храме доверили молодым священникам–иереям — отцу Димитрию и отцу Никите. Они дружат с самого детства, когда ещё были воспитанниками Норильской православной гимназии. На праздничной службе с ними молились и старожилы города, и молодёжь, многие пришли семьями. Самой маленькой прихожанкой на Пасху была девятимесячная Ева, дочь отца Никиты, которую мама всю трёхчасовую службу держала на руках, прижав к груди. В новом храме уже сложился свой хор, им руководит опытный регент Тамара Чайко. Кстати, она почти полвека назад была первой выпускницей Норильского музыкального училища. В праздничную ночь в хоре славили Воскресение Христа люди самых разных профессий. И к завершающему торжество Таинству Святого Причастия подготовились, пройдя непростой путь Великого поста и Страстной седмицы, люди опытные в вере и только начинающие. Вся паства была объединена единым духом радости, дружно отвечая на многократные возгласы священников «Христос Воскресе!» жизнеутверждающим «Воистину воскресе!». Было такое чувство, что с норильчанами горячо молятся и ликуют святые, искусно изображенные на стенах, колоннах, куполе прекрасного храма. К светлому празднику замечательные мастера из московской мастерской «Соборъ» успели завершить создание фресок, от созерцания которых дух захватывает. Среди любимых народом святых — небесный покровитель нашей таймырской земли мученик Василий Мангазейский в нарядной рубахе и с красным пасхальным яйцом и недавно открытый для церковного почитания новомученик Петр Игнатов, представленный в окружении заключённых Норильлага. Тут же изображены коренные народы, проникшиеся проповедью учения Христа, северные орнаменты, которые делают новую церковь такой домашней и родной. А вчера, в понедельник Светлой седмицы, здесь впервые встречали Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме, который заботами фонда Андрея Первозванного и при содействии авиакомпании NordStar доставил в Норильск игумен древнего туруханского Свято–Троицкого монастыря иеромонах Софроний. На час раньше святыню торжественно встречали в кафедральном Свято–Скорбященском соборе. Все желающие по традиции смогли зажечь от Благодатного огня свои свечи и лампадки, чтобы потом освятить жилища. Накануне в соборном дворе устроили игры для детей, благотворительную ярмарку и пасхальный концерт с участием самодеятельных солистов и коллективов. Впервые выступил на Пасху со своей тульской гармонью горняк Сергей Моделин с рудника «Комсомольский», который вместе с другом Юрием задушевно исполнил песни о России. А для известной создательницы и руководителя хора «Вдохновение» Надежды Онищенко это было последнее выступление в Норильске перед отъездом на материк. Но коллектив она передала в надёжные руки, к тому же управление культуры приняло решение о том, что ГЦК возьмёт полюбившийся горожанам деятельный хор под своё крыло. Ведущая концерта директор духовно–просветительского центра Норильской епархии Татьяна Пучканёва, которая недавно побывала на Святой Земле как лауреат конкурса «Серафимовский учитель» за создание «Мудрой азбуки», отметила, что в пасхальные дни, до праздника Вознесения Господнего, надо почаще бывать в храме и творить больше добрых дел. На Светлой седмице после каждой Божественной литургии вокруг храма совершается крестный ход, а Царские врата в иконостасе остаются открытыми как символ того, что перед верующими открывается невидимый Небесный мир. В субботу Светлой седмицы, перед Антипасхой, верующим во всех храмах раздадут частицы святого хлеба — артоса, который сейчас выставлен у открытых Царских врат. Эта святыня употребляется в особых случаях, для исцеления, и всегда со словами «Христос воскресе!».

Ирина Даниленко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пасхальное богослужение началось в полночь крестным ходом вокруг храмового комплекса, освящённого в сентябре прошлого года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. С тех пор началось становление самого молодого прихода Норильской епархии, который возглавляет иеромонах Герман (Мельников). В пасхальную ночь он служил с епископом Агафангелом в Свято–Скорбященском кафедральном соборе, а торжественную Божественную литургию в новом храме доверили молодым священникам–иереям — отцу Димитрию и отцу Никите. Они дружат с самого детства, когда ещё были воспитанниками Норильской православной гимназии. На праздничной службе с ними молились и старожилы города, и молодёжь, многие пришли семьями. Самой маленькой прихожанкой на Пасху была девятимесячная Ева, дочь отца Никиты, которую мама всю трёхчасовую службу держала на руках, прижав к груди.В новом храме уже сложился свой хор, им руководит опытный регент Тамара Чайко. Кстати, она почти полвека назад была первой выпускницей Норильского музыкального училища. В праздничную ночь в хоре славили Воскресение Христа люди самых разных профессий. И к завершающему торжество Таинству Святого Причастия подготовились, пройдя непростой путь Великого поста и Страстной седмицы, люди опытные в вере и только начинающие. Вся паства была объединена единым духом радости, дружно отвечая на многократные возгласы священников «Христос Воскресе!» жизнеутверждающим «Воистину воскресе!».Было такое чувство, что с норильчанами горячо молятся и ликуют святые, искусно изображенные на стенах, колоннах, куполе прекрасного храма. К светлому празднику замечательные мастера из московской мастерской «Соборъ» успели завершить создание фресок, от созерцания которых дух захватывает. Среди любимых народом святых — небесный покровитель нашей таймырской земли мученик Василий Мангазейский в нарядной рубахе и с красным пасхальным яйцом и недавно открытый для церковного почитания новомученик Петр Игнатов, представленный в окружении заключённых Норильлага. Тут же изображены коренные народы, проникшиеся проповедью учения Христа, северные орнаменты, которые делают новую церковь такой домашней и родной.А вчера, в понедельник Светлой седмицы, здесь впервые встречали Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме, который заботами фонда Андрея Первозванного и при содействии авиакомпании NordStar доставил в Норильск игумен древнего туруханского Свято–Троицкого монастыря иеромонах Софроний. На час раньше святыню торжественно встречали в кафедральном Свято–Скорбященском соборе. Все желающие по традиции смогли зажечь от Благодатного огня свои свечи и лампадки, чтобы потом освятить жилища.Накануне в соборном дворе устроили игры для детей, благотворительную ярмарку и пасхальный концерт с участием самодеятельных солистов и коллективов. Впервые выступил на Пасху со своей тульской гармонью горняк Сергей Моделин с рудника «Комсомольский», который вместе с другом Юрием задушевно исполнил песни о России. А для известной создательницы и руководителя хора «Вдохновение» Надежды Онищенко это было последнее выступление в Норильске перед отъездом на материк. Но коллектив она передала в надёжные руки, к тому же управление культуры приняло решение о том, что ГЦК возьмёт полюбившийся горожанам деятельный хор под своё крыло.Ведущая концерта директор духовно–просветительского центра Норильской епархии Татьяна Пучканёва, которая недавно побывала на Святой Земле как лауреат конкурса «Серафимовский учитель» за создание «Мудрой азбуки», отметила, что в пасхальные дни, до праздника Вознесения Господнего, надо почаще бывать в храме и творить больше добрых дел.На Светлой седмице после каждой Божественной литургии вокруг храма совершается крестный ход, а Царские врата в иконостасе остаются открытыми как символ того, что перед верующими открывается невидимый Небесный мир. В субботу Светлой седмицы, перед Антипасхой, верующим во всех храмах раздадут частицы святого хлеба — артоса, который сейчас выставлен у открытых Царских врат. Эта святыня употребляется в особых случаях, для исцеления, и всегда со словами «Христос воскресе!».

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