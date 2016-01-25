Большой Норильск отметит Первомай фестивалем труда, тематическими квестами и экскурсиями, праздничными гуляньями.
|Да здравствует весна!
В этом году в Центральном районе Праздник Весны и Труда изменит привычный формат демонстраций и маёвок, станет более прикладным и интеллектуальным, но от этого не менее весенним и бодрящим. Праздничные мероприятия развернутся в Музее Норильска и в Городском центре культуры.Мир!
1 мая с 11 до 18 часов норильчан приглашают пройти квест по музею, а 2 мая в 12, 14 и 15 часов — побывать в Первом доме Норильска и узнать историю первых зимовок у подножия Норильских гор. В полдень 3 мая начнётся экскурсия по постоянной экспозиции «Территория», посвящённой полуострову Таймыр, его природе, самобытной культуре и традиционному укладу жизни коренных жителей, истории освоения и развития территории.
1 и 4 мая для всех желающих пройдут экскурсии по выставке «Звёздный путь», приуроченной к 110–летию журналиста, писателя, киносценариста Евгения Рябчикова; а 5 мая — по проекту «Николай Козырев. Звёзды и время», погружающему в космическое пространство, рассказывающему о теории Вселенной, философских концепциях, неожиданных и дерзких гипотезах, а также о научных экспериментах выдающегося астрофизика, узника Норильлага. Начало экскурсий в 12, 14 и 15 часов.Труд!
ГЦКждёт посетителей 1 мая в 14 часов на Фестиваль труда. Перед зданием развернётся фотозона со спецтехникой ГИБДД и МЧС, сотрудники силовых ведомств расскажут о своей работе. В фойе гости окажутся в школе диджеинга, а потом вместе с профессиональным гидом смогут отправиться на экскурсию по интерактивным площадкам и мастер–классам, а их в этот день будет множество — ярмарка профессий охватит каждый уголок ГЦК. Свои специальности презентуют не только кондитеры и хореограф, но и татуировщик, барбер, рок–музыканты и другие, чтобы в неформальной обстановке помочь молодым людям определиться со сферой будущей трудовой деятельности.Май!
В Талнахе и Кайеркане традиционно пройдут уличные гулянья. С песнями, танцами и играми талнахцы выйдут на площадь Горняков в 15 часов. Взрослые и дети поучаствуют в тематических играх и традиционной акции «Праздник Первой Ма», где каждый желающий сможет завязать ленточку на весеннем дереве и загадать желание. Выступят творческие коллективы. Завершится праздник танцевальным флешмобом «Зарядка из СССР».
В кайерканском КДЦ «Юбилейный» 1 мая откроются выставки «Плакаты СССР» и «Кладовая Первомая», на которых представят предметы быта, интерьера, декоративно–прикладного творчества, нумизматики и филателии советского времени. В 14 часов на площади перед «Юбилейным» начнётся праздничная программа, а в 14.30 — соревнования трудовых коллективов района. В 15.30 любителей зажигательных ритмов приглашают на танцевальный флешмоб, после которого будет дискотека. Николай КондрашовФото из архива редакцииwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда