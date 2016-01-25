[Индекс номера 64 (30.04.2019)]

 Мир увлечений 
Умелые ручки, полезные штучки

Юные Кулибины представили на финальный этап открытого городского фестиваля изобретений и технических решений «Я сам!» («Норильский техносалон») свои творения. Многие изобретения можно хоть сейчас использовать в быту и даже на производстве.
Станислава Шикеня представил модель ветро-генератора для освещения Театральной площади
Выставка работ участников фестиваля на станции юных техников стала финальной точкой в совместном проекте управления общего и дошкольного образования и клуба «Профнавигатор» управления корпоративных проектов компании «Норникель» — «Навигатор будущего». Свои изобретения и рационализаторские работы, выполненные в различных техниках и из самых разных материалов, представили ученики 34 школ и трёх учреждений дополнительного образования, а также трёх детских садов.
128 работ презентовали юные изобретатели в возрасте от 5 до 18 лет, 110 авторов были отмечены дипломами и ценными подарками. Победителей определяли в четырёх возрастных группах по семи номинациям: «Игры и игрушки», «Безумные или полезные изобретения», «Станки и приспособления», «Наглядные пособия для школы», «Спортивно–технические модели», «Художественно–техническое творчество» и «Легоконструирование». Изобретения оценивало жюри из двух десятков экспертов — представителей образовательных учреждений Норильска и сотрудников компании «Норникель».
Чего только не было на выставке! Ветрогенератор «Светлячок», зубная щётка с автоматической подачей зубной пасты, модель разворачивающегося моста, звездоход «Россия» и прочие космические модели будущего, ночник в виде скорпиона, сделанный из металлических запчастей с пультом переключения света, множество наглядных и учебных пособий, обучающих компьютерных программ и детских развивающих игр.
Большинство представленных моделей имеют прикладной характер и способны облегчить жизнь не только людям, но и их домашним питомцам. Так, Тимофей Попов, ученик 3 «Б» класса гимназии № 4, создал механическую кормушку с таймером для своего восьмимесячного щенка Грома, где отсек с кормом открывается в установленное время. Это позволяет кормить щенка строго по времени даже в отсутствие дома хозяев. Кормушка абсолютно безопасна для животного. Кроме того, изобретение оснащено подсветкой, чтобы миска была видна в темноте.
Другую полезную вещь оценят все без исключения хозяйки — это приспособление для очистки окон и стеклянных поверхностей. Это устройство презентовал ученик 3 «Б» класса школы № 28 Степан Войтенко. Работа сделана из подручных материалов: поролоновых губок, двух магнитов и салфетки для протирания окон. Приспособление легко можно изготовить самостоятельно и при необходимости дополнить длинной ручкой, чтобы достать до самых дальних уголков окна.
Мечта преподавателей геометрии, черчения и технологии — многофункциональная линейка, которая совмещает в себе циркуль, транспортир, обычную линейку и специальное гнездо для мела. Прибор создан на базе уровня и позволяет сделать чёткую и точную разметку на любой поверхности. Создатели линейки — Александр Тихонов и Влад Камалитдинов из 37–й школы.
Не менее интересна оказалась модель ветрогенератора для освещения театра и Театральной площади. Её автор – Станислав Шикеня, третьеклассник из 14–й школы. Мальчик всерьёз озабочен темой экологии и сохранения природных ресурсов и в свободное от учёбы время занимается изучением и поиском альтернативных способов получения энергии.

Наталья Санина
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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