[Индекс номера 64 (30.04.2019)]



Актуально

Устройство на благо

Сегодня самые острые для Норильска темы — снегоуборка, вывоз мусора и капитальные ремонты. О них «Заполярная Правда» поговорила с заместителем главы Норильска по городскому хозяйству Николаем Жигулиным.

Большая уборка – Начнём разговор с «мусорной» реформы. Кто за что отвечает? Как решается проблема? – В августе 2018 года министерство экологии Красноярского края подписало приказ о назначении компании «РостТех» региональным оператором по Норильской технологической зоне. В неё, согласно схеме генеральной очистки территории, входят Таймыр и Норильский промышленный район. Срок действия полномочий «РостТеха» — десять лет. В связи с этим задачи по вывозу, транспортировке и захоронению твердых коммунальных отходов, которые раньше были возложены на органы местного самоуправления, с 1 января 2019 года перешли к регоператору. Проблема, с которой город столкнулся в начале апреля, возникла из–за того, что 31 марта закончилось действие договора между «РостТехом» и подрядчиками, которые вывозили ТКО. Администрация города в этой ситуации сделала всё возможное, чтобы необходимые договоренности были достигнуты. Сейчас «РостТех» работает с тремя перевозчиками. Контракты заключены на год, и есть основания полагать, что подобный коллапс в Норильске не повторится. – Ещё один вопрос, который сейчас волнует норильчан, это снегоуборка. Как с ней справляется муниципалитет? – Зима в этом году выдалась снежной. Если три года назад к концу апреля управляющими компаниями Большого Норильска было вывезено 590 тысяч кубометров снега, а в прошлом году — 595 тысяч кубометров, то сегодня — уже 603 тысячи кубометров, и работа продолжается. Сейчас мы срезаем снежный накат, образовавшийся на дорогах, вывозим снег, скопившийся во дворах. Что касается улично–дорожной сети — тротуаров и проезжей части, то наши службы справляются со своей работой. Они оперативно реагируют на метеорологическую обстановку, и им удаётся содержать улицы в надлежащем состоянии. Кроме того, в этом году в Норильске стартовал пилотный проект по расчистке от снега участков, не охваченных управляющими компаниями, — так называемых белых пятен. Из городского бюджета на эти цели выделено 27 миллионов рублей, подрядчик должен охватить территорию площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Горожане часто жалуются на то, что двор не расчищен: снег убран только у подъездов, а дальше высятся целые горы. Напомню, что процедура вывоза снега прописана в договоре управления многоквартирным домом. Там помесячно указано, на что идут деньги собственников: в феврале положено убрать 15% выпавшего снега, в марте и апреле — по 25%, а в мае — 30%. Речь идёт именно об очистке придомовой территории — это земельный участок, сформированный под многоквартирный дом. Тем не менее тема снегоуборки находится в зоне повышенного внимания главы города и отдела оперативного контроля управления городского хозяйства администрации Норильска, куда стекаются все обращения граждан. Новинки на колёсах – У многих норильчан есть нарекания к работе общественного транспорта. Каково ваше мнение по этому поводу? – Не скажу, что всё гладко. Исключить сход автобусов с линии из–за аварии или технической неисправности, особенно с учётом наших сложных климатических условий, нельзя, а значит, сбои в графике случаются. Но сама схема движения общественного транспорта составлена так, чтобы как можно плотнее охватить все районы. Мало где на материке городские автобусы начинают работать так рано и заканчивают так поздно. Кстати, сейчас с кредитными организациями прорабатывается вопрос о займе средств на покупку новых автобусов для НПОПАТ, так как в бюджете не всегда удаётся предусмотреть нужные средства. Обновить парк планируем в будущем году. Миллионы на ремонт – Благоустройство, ремонты, строительство — что нас ждёт в 2019 году? – Фондом регионального оператора капитальных ремонтов в 2019 году запланировано около 1,5 миллиарда рублей на проведение работ в многоквартирных домах. Объёмы действительно большие. Например, за счёт муниципалитета мы сможем отремонтировать кровли 17 домов, а за счёт средств фонда — ещё 25. Средства на покраску фасадов также идут и из местного бюджета, и от регоператора — летом мы хотим обновить около 18 фасадов. Лифты менять не будем, так как в 2018–м перевыполнили план на год вперёд. В 88 домах проведём ремонт нулевых циклов и работы по сохранению несущей способности грунтов. По проекту формирования комфортной городской среды будет благоустроено 12 дворов, на которые пал выбор самих горожан. На асфальтировку дворовых территорий пойдёт 66 миллионов рублей из дорожного фонда. Ещё в этом году мы заменим фонтан на бульваре Влюблённых. По просьбам жителей построим лестницу от виадука через улицу Комсомольскую до плавательного бассейна. Продолжится благоустройство парка в районе озера Долгое. Крупный ремонт предстоит и улично–дорожной сети. Мы хотим сделать городское пространство ещё более доступным для маломобильных групп населения и мам с колясками, поэтому бордюры практически на всех пешеходных переходах станут пологими. Хотим порадовать горожан и малыми архитектурными формами из современных композитных материалов: вазонами, кашпо, лавочками и топиарными фигурами. Продолжится благоустройство в Оганере, в районе ул. Озёрной, 15. За счёт программы формирования комфортной городской среды в этом году мы обустроим два места массового отдыха в Талнахе — в районе улицы Бауманской и улицы Маслова, а также зону отдыха в Кайеркане. На средства местного бюджета будет построено десять новых детских площадок. Пора обновлять и уже существующие игровые комплексы, а это тоже большая работа — только в Центральном районе и в Оганере за муниципалитетом их закреплено 65. По просьбам горожан – Управление городского хозяйства активно взаимодействует с горожанами, проводит опросы населения. Насколько это повышает эффективность вашей деятельности? – Я считаю правильным спрашивать мнение горожан. Всё начиналось с того, что, планируя новые детские игровые площадки, мы размещали информацию об этом на сайте управления городского хозяйства и на досках объявлений перед каждым подъездом. Интересовались у жильцов, для ребятишек какого возраста нужно обустроить конкретную площадку. Горожане активно подключились к процессу, и теперь в городском хозяйстве ни одно важное изменение не проходит без учёта точки зрения норильчан. Именно они определяют, какую территорию необходимо благоустроить. К тому же быть активным очень полезно: именно твой двор будет первым отремонтирован, заасфальтирован, облагорожен. – С какими вопросами горожане обращаются лично к вам? – Вопросов много, причём на самые разные темы. В первую очередь это снегоборьба, ремонты, детские площадки и, конечно, переселение на материк. Программа переселения заканчивается в 2020 году, и это затрагивает многих норильчан. Сегодня жилищные сертификаты получают те, кто встал на учёт ещё в апреле 2015 года, и сейчас на разных уровнях идут переговоры о продлении действия программы. – В чём, на ваш взгляд, Норильск нуждается больше всего? – Безусловно, нам прежде всего требуются подрядчики. И для ремонтов, и для благоустройства, и для строительства нужны квалифицированные рабочие кадры, узкие специалисты, кровельщики, слесари, токари. Зачастую на территорию заходят не самые опытные и добросовестные компании, и это главная сложность с которой сталкивается муниципалитет. Кадры решают всё.

Светлана Гунина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В августе 2018 года министерство экологии Красноярского края подписало приказ о назначении компании «РостТех» региональным оператором по Норильской технологической зоне. В неё, согласно схеме генеральной очистки территории, входят Таймыр и Норильский промышленный район. Срок действия полномочий «РостТеха» — десять лет. В связи с этим задачи по вывозу, транспортировке и захоронению твердых коммунальных отходов, которые раньше были возложены на органы местного самоуправления, с 1 января 2019 года перешли к регоператору. Проблема, с которой город столкнулся в начале апреля, возникла из–за того, что 31 марта закончилось действие договора между «РостТехом» и подрядчиками, которые вывозили ТКО. Администрация города в этой ситуации сделала всё возможное, чтобы необходимые договоренности были достигнуты. Сейчас «РостТех» работает с тремя перевозчиками. Контракты заключены на год, и есть основания полагать, что подобный коллапс в Норильске не повторится.– Зима в этом году выдалась снежной. Если три года назад к концу апреля управляющими компаниями Большого Норильска было вывезено 590 тысяч кубометров снега, а в прошлом году — 595 тысяч кубометров, то сегодня — уже 603 тысячи кубометров, и работа продолжается. Сейчас мы срезаем снежный накат, образовавшийся на дорогах, вывозим снег, скопившийся во дворах. Что касается улично–дорожной сети — тротуаров и проезжей части, то наши службы справляются со своей работой. Они оперативно реагируют на метеорологическую обстановку, и им удаётся содержать улицы в надлежащем состоянии. Кроме того, в этом году в Норильске стартовал пилотный проект по расчистке от снега участков, не охваченных управляющими компаниями, — так называемых белых пятен. Из городского бюджета на эти цели выделено 27 миллионов рублей, подрядчик должен охватить территорию площадью свыше 200 тысяч квадратных метров.Горожане часто жалуются на то, что двор не расчищен: снег убран только у подъездов, а дальше высятся целые горы. Напомню, что процедура вывоза снега прописана в договоре управления многоквартирным домом. Там помесячно указано, на что идут деньги собственников: в феврале положено убрать 15% выпавшего снега, в марте и апреле — по 25%, а в мае — 30%. Речь идёт именно об очистке придомовой территории — это земельный участок, сформированный под многоквартирный дом. Тем не менее тема снегоуборки находится в зоне повышенного внимания главы города и отдела оперативного контроля управления городского хозяйства администрации Норильска, куда стекаются все обращения граждан.– Не скажу, что всё гладко. Исключить сход автобусов с линии из–за аварии или технической неисправности, особенно с учётом наших сложных климатических условий, нельзя, а значит, сбои в графике случаются. Но сама схема движения общественного транспорта составлена так, чтобы как можно плотнее охватить все районы. Мало где на материке городские автобусы начинают работать так рано и заканчивают так поздно. Кстати, сейчас с кредитными организациями прорабатывается вопрос о займе средств на покупку новых автобусов для НПОПАТ, так как в бюджете не всегда удаётся предусмотреть нужные средства. Обновить парк планируем в будущем году.– Фондом регионального оператора капитальных ремонтов в 2019 году запланировано около 1,5 миллиарда рублей на проведение работ в многоквартирных домах. Объёмы действительно большие. Например, за счёт муниципалитета мы сможем отремонтировать кровли 17 домов, а за счёт средств фонда — ещё 25. Средства на покраску фасадов также идут и из местного бюджета, и от регоператора — летом мы хотим обновить около 18 фасадов. Лифты менять не будем, так как в 2018–м перевыполнили план на год вперёд. В 88 домах проведём ремонт нулевых циклов и работы по сохранению несущей способности грунтов. По проекту формирования комфортной городской среды будет благоустроено 12 дворов, на которые пал выбор самих горожан. На асфальтировку дворовых территорий пойдёт 66 миллионов рублей из дорожного фонда.Ещё в этом году мы заменим фонтан на бульваре Влюблённых. По просьбам жителей построим лестницу от виадука через улицу Комсомольскую до плавательного бассейна. Продолжится благоустройство парка в районе озера Долгое. Крупный ремонт предстоит и улично–дорожной сети. Мы хотим сделать городское пространство ещё более доступным для маломобильных групп населения и мам с колясками, поэтому бордюры практически на всех пешеходных переходах станут пологими.Хотим порадовать горожан и малыми архитектурными формами из современных композитных материалов: вазонами, кашпо, лавочками и топиарными фигурами. Продолжится благоустройство в Оганере, в районе ул. Озёрной, 15. За счёт программы формирования комфортной городской среды в этом году мы обустроим два места массового отдыха в Талнахе — в районе улицы Бауманской и улицы Маслова, а также зону отдыха в Кайеркане. На средства местного бюджета будет построено десять новых детских площадок. Пора обновлять и уже существующие игровые комплексы, а это тоже большая работа — только в Центральном районе и в Оганере за муниципалитетом их закреплено 65.– Я считаю правильным спрашивать мнение горожан. Всё начиналось с того, что, планируя новые детские игровые площадки, мы размещали информацию об этом на сайте управления городского хозяйства и на досках объявлений перед каждым подъездом. Интересовались у жильцов, для ребятишек какого возраста нужно обустроить конкретную площадку. Горожане активно подключились к процессу, и теперь в городском хозяйстве ни одно важное изменение не проходит без учёта точки зрения норильчан. Именно они определяют, какую территорию необходимо благоустроить. К тому же быть активным очень полезно: именно твой двор будет первым отремонтирован, заасфальтирован, облагорожен.– Вопросов много, причём на самые разные темы. В первую очередь это снегоборьба, ремонты, детские площадки и, конечно, переселение на материк. Программа переселения заканчивается в 2020 году, и это затрагивает многих норильчан. Сегодня жилищные сертификаты получают те, кто встал на учёт ещё в апреле 2015 года, и сейчас на разных уровнях идут переговоры о продлении действия программы.– Безусловно, нам прежде всего требуются подрядчики. И для ремонтов, и для благоустройства, и для строительства нужны квалифицированные рабочие кадры, узкие специалисты, кровельщики, слесари, токари. Зачастую на территорию заходят не самые опытные и добросовестные компании, и это главная сложность с которой сталкивается муниципалитет. Кадры решают всё.

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