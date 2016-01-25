[Индекс номера 64 (30.04.2019)]



Хранители истории

За оборону Ленинграда

Наш проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильских детей. Истории о героических бабушках и дедушках предваряет хроника событий основных периодов войны с 1941–го по 1945 год. Сегодня мы вспоминаем о блокаде Ленинграда.

900 дней и ночей Для вторжения в СССР немецкое командование подготовило три группы армий: «Центр» — вела наступление на Москву, «Юг» — атаковала Киев, и «Север» — действовала на ленинградском направлении. При посещении группы армий «Север» в июле 1941 года А. Гитлер заявил, что с захватом Ленинграда «для русских будет утрачен один из символов революции, являющийся наиболее важным для русского народа на протяжении последних 24 лет, дух славянского народа в результате тяжёлого воздействия боёв будет серьёзно подорван, а с падением Ленинграда может наступить полная катастрофа». Группе армий «Север» поставили следующие задачи: захватить Ленинград, уничтожить основные базы Балтийского флота, вывести из строя военную промышленность города. 8 сентября 1941 года немецко–фашистские войска, наступавшие на Ленинград, захватили Шлиссельбург. Сухопутное сообщение с Ленинградом было прервано. Началась 900–дневная блокада. В осаждённом городе (с пригородами) осталось около 2,9 миллиона жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Тогда же Сталин вызвал маршала Жукова. Верховный главнокомандующий приказал ему ехать в Ленинград: «Город в крайне тяжёлом положении. Немцы, взяв Ленинград и соединившись с финнами, могут ударить в обход с северо–востока на Москву, и тогда обстановка осложнится ещё больше». Затем в своей книге «Воспоминания и размышления» Г. К. Жуков напишет, что 10 сентября он вступил в командование Ленинградским фронтом, и в те же дни было решено: – немедленно снять с ПВО города часть зенитных орудий и поставить их на прямую наводку для усиления противотанковой обороны на самые опасные участки обороны Ленинграда; – срочно приступить к созданию инженерной обороны на всех уязвимых направлениях, заминировать и частично подготовить под электроток; – сформировать пять–шесть стрелковых бригад из моряков Балтийского флота, курсантов военно–учебных заведений Ленинграда и сотрудников НКВД в течение шести–восьми дней. Ленинградцы и войска, оборонявшие ближайшие подступы к городу, сражались мужественно. Враг наступал, но разгромить ленинградскую группировку войск Красной Армии так и не смог. В Ленинграде обстановка была критической. 8 сентября немецкая авиация разгромила Бадаевские склады и уничтожила 3 тысячи тонн муки, 2,5 тысячи тонн сахара, других продуктов. Городские власти ввели карточную систему распределения продовольствия. Когда была прекращена навигация по Ладожскому озеру, паёк сократился до нереального минимума. 20 ноября установили норму выдачи хлеба: 250 граммов рабочим, служащие, иждивенцы и дети получали по 125 граммов. Блокадный хлеб на 50 процентов был из отрубей, соевой муки, жмыха и даже целлюлозы. Зимой замерзал водопровод, и пекарни прекращали выпечку хлеба вовсе, порой выдавать было нечего. 22 ноября 1941 года стала действовать ледовая трасса через Ладожское озеро — Дорога жизни. Она просуществовала до возобновления навигации, до середины апреля 1942 года. За это время из осаждённого Ленинграда эвакуировали 539 400 человек, в город доставили 360 тысяч тонн грузов. Но ни навигация, ни Дорога жизни не могли обеспечить город достаточным количеством продовольствия. Ленинградцы голодали. В декабре 1941 года от голода умерли 53 тысячи человек, а в январе и феврале 1942 года — 200 тысяч. Всего, по официальным данным, во время блокады в Ленинграде умерли от голода 800 тысяч жителей, погибли от бомбёжек и обстрелов около 18 тысяч человек и около 34 тысяч были ранены. Несмотря на катастрофическое положение, осаждённый город продолжал работать. Во втором полугодии 1941 года там было изготовлено 318 самолётов, 713 танков, 480 бронемашин, 13 тысяч орудий и миномётов. Всё для фронта, для Победы! 18 января 1943 года полностью освобождены Шлиссельбург и южное побережье Ладоги. Через создавшийся коридор шириной 8–11 километров Ленинград возобновил сухопутную связь со страной. В январе 1944–го Красная Армия полностью сняла блокаду Ленинграда. В кольце блокады О своём родственнике, воевавшем в том числе и на этом рубеже, рассказывает пятиклассница Юля Кондрашова из норильской гимназии № 1. Сергей Александрович Фёдоров • родился 14 октября 1924 года в деревне Антонино Боровичского района Новгородской области • в 1941 году был призван на фронт • после войны женился, жена — Федорова Валентина Григорьевна, двое детей — Людмила и Александр • умер в 1992 году в деревне Семёновское Новгородской области – На фото — мой прадедушка, Сергей Александрович Фёдоров, и выглядит он на снимке совсем как мальчишка: на войну ведь ушёл почти ребёнком — в 17 лет. В прошлом году я готовила про него небольшой доклад в школе. К сожалению, сохранилась только часть удостоверения к его медали «За оборону Ленинграда», но утерянные данные мы с мамой нашли на сайте «Подвиг народа». В приказах о награждениях значится, что он был стрелком и в 1941 году, в те самые месяцы обороны Ленинграда, защищал этот ключевой рубеж. Примечательно, что когда мой дед воевал под Ленинградом, в кольце блокады была его младшая сестрёнка. Дедушка не любил рассказывать о войне. Когда маленькая внучка — моя мама — спрашивала его о боевых сражениях, он грустно улыбался, гладил её по голове и ласково называл «любопытной печенюшкой». Считал, что не надо детям знать страшную правду. Семье известна история его сестрёнки, погибшей во время блокады. Перед самым началом войны девочку пригласили в няньки родственники, жившие в Ленинграде. В деревне это считалось большой удачей — пожить на всём готовом в большом, красивом городе. За детьми присмотреть, прибраться в доме, приготовить поесть — да разве это трудно? Деревенские ребятишки с малых лет всё умеют. Ещё и скотину покормят, и корову подоят, если родители на работе в совхозе задержатся. У дедушки было три сестры. Старшая — уже совершеннолетняя, почти невеста — таких в няньки редко звали. А вот двое близняшек, ещё подростки, по возрасту подходили. Только Лена была девочкой болезненной, а Катя — покрепче, побойчее. Решили, что поедет Катя... В июне началась война. Потом — блокада Ленинграда. Её не пережили ни Катя, ни родственники, у которых она жила. Только мой дедушка об этом ещё не знал. Всё время, пока защищал город, надеялся, что увидит сестрёнку живой... Кроме медали «За оборону Ленинграда» у моего прадедушки есть награда «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Он прошёл практически всю войну. 9 июля 1944 года с сотнями других воинов под сильным огнём белофиннов форcировал реку Вуокса и с боем ворвался в окопы противника. Так сказано в Указе о награждении медалью «За отвагу» сержанта Федорова С. А. Ему было тогда двадцать лет. После войны он окончил высшую партийную школу в Ленинграде. Его приглашали работать в Ленинградский горком партии, но он вернулся в свою родную деревню. Трудился счетоводом. Нет его давно... Остались лишь фото, наградные документы и воспоминания из маминого детства. Но и это — бесценное наследие для нашей семьи. Мы его бережём. И гордимся.

Марина Хорошевская Фото из архива семьи Кондрашовых www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для вторжения в СССР немецкое командование подготовило три группы армий: «Центр» — вела наступление на Москву, «Юг» — атаковала Киев, и «Север» — действовала на ленинградском направлении. При посещении группы армий «Север» в июле 1941 года А. Гитлер заявил, что с захватом Ленинграда «для русских будет утрачен один из символов революции, являющийся наиболее важным для русского народа на протяжении последних 24 лет, дух славянского народа в результате тяжёлого воздействия боёв будет серьёзно подорван, а с падением Ленинграда может наступить полная катастрофа».Группе армий «Север» поставили следующие задачи: захватить Ленинград, уничтожить основные базы Балтийского флота, вывести из строя военную промышленность города.8 сентября 1941 года немецко–фашистские войска, наступавшие на Ленинград, захватили Шлиссельбург. Сухопутное сообщение с Ленинградом было прервано. Началась 900–дневная блокада. В осаждённом городе (с пригородами) осталось около 2,9 миллиона жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Тогда же Сталин вызвал маршала Жукова. Верховный главнокомандующий приказал ему ехать в Ленинград: «Город в крайне тяжёлом положении. Немцы, взяв Ленинград и соединившись с финнами, могут ударить в обход с северо–востока на Москву, и тогда обстановка осложнится ещё больше».Затем в своей книге «Воспоминания и размышления» Г. К. Жуков напишет, что 10 сентября он вступил в командование Ленинградским фронтом, и в те же дни было решено:– немедленно снять с ПВО города часть зенитных орудий и поставить их на прямую наводку для усиления противотанковой обороны на самые опасные участки обороны Ленинграда;– срочно приступить к созданию инженерной обороны на всех уязвимых направлениях, заминировать и частично подготовить под электроток;– сформировать пять–шесть стрелковых бригад из моряков Балтийского флота, курсантов военно–учебных заведений Ленинграда и сотрудников НКВД в течение шести–восьми дней.Ленинградцы и войска, оборонявшие ближайшие подступы к городу, сражались мужественно. Враг наступал, но разгромить ленинградскую группировку войск Красной Армии так и не смог.В Ленинграде обстановка была критической. 8 сентября немецкая авиация разгромила Бадаевские склады и уничтожила 3 тысячи тонн муки, 2,5 тысячи тонн сахара, других продуктов. Городские власти ввели карточную систему распределения продовольствия. Когда была прекращена навигация по Ладожскому озеру, паёк сократился до нереального минимума. 20 ноября установили норму выдачи хлеба: 250 граммов рабочим, служащие, иждивенцы и дети получали по 125 граммов. Блокадный хлеб на 50 процентов был из отрубей, соевой муки, жмыха и даже целлюлозы. Зимой замерзал водопровод, и пекарни прекращали выпечку хлеба вовсе, порой выдавать было нечего.22 ноября 1941 года стала действовать ледовая трасса через Ладожское озеро — Дорога жизни. Она просуществовала до возобновления навигации, до середины апреля 1942 года. За это время из осаждённого Ленинграда эвакуировали 539 400 человек, в город доставили 360 тысяч тонн грузов. Но ни навигация, ни Дорога жизни не могли обеспечить город достаточным количеством продовольствия. Ленинградцы голодали. В декабре 1941 года от голода умерли 53 тысячи человек, а в январе и феврале 1942 года — 200 тысяч. Всего, по официальным данным, во время блокады в Ленинграде умерли от голода 800 тысяч жителей, погибли от бомбёжек и обстрелов около 18 тысяч человек и около 34 тысяч были ранены.Несмотря на катастрофическое положение, осаждённый город продолжал работать. Во втором полугодии 1941 года там было изготовлено 318 самолётов, 713 танков, 480 бронемашин, 13 тысяч орудий и миномётов. Всё для фронта, для Победы! 18 января 1943 года полностью освобождены Шлиссельбург и южное побережье Ладоги. Через создавшийся коридор шириной 8–11 километров Ленинград возобновил сухопутную связь со страной. В январе 1944–го Красная Армия полностью сняла блокаду Ленинграда.О своём родственнике, воевавшем в том числе и на этом рубеже, рассказывает пятиклассница Юля Кондрашова из норильской гимназии № 1.– На фото — мой прадедушка, Сергей Александрович Фёдоров, и выглядит он на снимке совсем как мальчишка: на войну ведь ушёл почти ребёнком — в 17 лет.В прошлом году я готовила про него небольшой доклад в школе. К сожалению, сохранилась только часть удостоверения к его медали «За оборону Ленинграда», но утерянные данные мы с мамой нашли на сайте «Подвиг народа».В приказах о награждениях значится, что он был стрелком и в 1941 году, в те самые месяцы обороны Ленинграда, защищал этот ключевой рубеж. Примечательно, что когда мой дед воевал под Ленинградом, в кольце блокады была его младшая сестрёнка.Дедушка не любил рассказывать о войне. Когда маленькая внучка — моя мама — спрашивала его о боевых сражениях, он грустно улыбался, гладил её по голове и ласково называл «любопытной печенюшкой». Считал, что не надо детям знать страшную правду.Семье известна история его сестрёнки, погибшей во время блокады. Перед самым началом войны девочку пригласили в няньки родственники, жившие в Ленинграде. В деревне это считалось большой удачей — пожить на всём готовом в большом, красивом городе. За детьми присмотреть, прибраться в доме, приготовить поесть — да разве это трудно? Деревенские ребятишки с малых лет всё умеют. Ещё и скотину покормят, и корову подоят, если родители на работе в совхозе задержатся.У дедушки было три сестры. Старшая — уже совершеннолетняя, почти невеста — таких в няньки редко звали. А вот двое близняшек, ещё подростки, по возрасту подходили. Только Лена была девочкой болезненной, а Катя — покрепче, побойчее. Решили, что поедет Катя... В июне началась война. Потом — блокада Ленинграда. Её не пережили ни Катя, ни родственники, у которых она жила. Только мой дедушка об этом ещё не знал. Всё время, пока защищал город, надеялся, что увидит сестрёнку живой...Кроме медали «За оборону Ленинграда» у моего прадедушки есть награда «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Он прошёл практически всю войну. 9 июля 1944 года с сотнями других воинов под сильным огнём белофиннов форcировал реку Вуокса и с боем ворвался в окопы противника. Так сказано в Указе о награждении медалью «За отвагу» сержанта Федорова С. А. Ему было тогда двадцать лет.После войны он окончил высшую партийную школу в Ленинграде. Его приглашали работать в Ленинградский горком партии, но он вернулся в свою родную деревню. Трудился счетоводом.Нет его давно... Остались лишь фото, наградные документы и воспоминания из маминого детства. Но и это — бесценное наследие для нашей семьи. Мы его бережём. И гордимся.

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