Началась Светлая седмица — первая неделя после Пасхи Христовой. Это особое время радости для души верующего человека, когда хочется говорить о высоком, читать особенные стихи.
Сегодня я представляю стихи необычного человека, чья судьба была связана с Норильском. Леонид Сафронов — ныне известный священник и поэт, лауреат Бунинской премии. Я разыскала отца Леонида в его родных вятских краях. А матушка Светлана Сафронова, с которой мы знакомы еще с норильских времен, прислала стихи своего батюшки.
Читаю эти замечательные строки и вспоминаю наши встречи с отцом Леонидом в Норильске, это было в 1980–х. Худющий, рыжий... После армии он трудился грузчиком в «Норильскгазпроме», состоял в городском литературном объединении «Надежда». В народе о нём говорили как о своеобразном поэте, чуднОм человеке. Однажды в сильный мороз я встретила его на Ленинском проспекте совсем легко одетого, тонкая шея торчит, шарфа нет – прямо сердце сжалось. А мне надо было на съемку программы на телевидение, и он взялся посидеть с моим маленьким сыном, хоть мы и не были друзьями... Помнится, однажды и я побывала в гостях в его скромном жилище, куда он привёз с материка жену и дочку.
В известной антологии «Гнездовье вьюг», вышедшей четверть века назад, есть и превосходные стихи Леонида Сафронова, ко времени выхода этой книги уже покинувшего Норильск, в котором прожил около десяти лет.
Леонид Сафронов стал членом Союза писателей России в 1989–м по рекомендации 9–го Всесоюзного совещания молодых писателей – единственный признанный достойным из 300 его участников. И, получается, он был первым из норильчан, ведь нашего замечательного поэта Юрия Бариева, много лет руководившего литобъединением «Надежда», собиравшимся в «Заполярной Правде», приняли в Союз писателей России в 1994–м.
Сейчас протоиерей Леонид Сафронов служит Господу в родных вятских краях — в Уржумской епархии, живёт в посёлке Рудничном Верхнекамского района Кировской области. Он здесь родился. Семья его многодетная, Леонид — предпоследний, тринадцатый, ребёнок. Семьи его родителей прошли через сталинские репрессии. Дед по отцу был следователем по особо важным делам, а дед по матери — купцом второй гильдии. Родители поэта познакомились на лесоповале в Вятлаге. Отец Александр Кириллович знал наизусть великое множество стихов, читал их в местном клубе, в ссылку его семья приехала с большой библиотекой...
Тридцать лет назад Леонид Сафронов вернулся с северов на малую родину. Стал там постоянным читателем местной библиотеки, заведующая которой подарила ему старинное Евангелие. Не зная церковно–славянского языка, он всё же упорно постигал Евангелие, а вскоре вместе с женой крестился, четверть века назад его рукоположили в священники. Отец Леонид Сафронов —
настоятель Свято–Никольской церкви в посёлке Рудничном, окормляет несколько тюремных церквей Вятской митрополии. Поэт Леонид Сафронов — автор сборников «Затаилась Русь Святая», «Лесниковая дочь», «Ходит белый жеребёнок», он пишет стихи и для детей. Лауреат премий журналов «Наш современник» и «Москва», лауреат всероссийской премии им. Николая Заболоцкого, номинант Патриаршей премии им. Кирилла и Мефодия, отмечен также наградами Санкт–Петербургской митрополии и Оптиной Пустыни. Очень бы хотелось встретиться с батюшкой–поэтом в Норильске. А пока почитаем его удивительные строки.
Возьми коробку из-под торта,
На ниточку ее подвесь
И сыпь зерна любого сорта,
Чтоб было птицам что поесть.
Ведь это сделать очень просто,
Хоть взрослым будь, хоть малышом;
И тут же галочку для роста
В сенях отметь карандашом.
Замри на время не дыша…
Ты слышишь, как растет душа?
Леонид СафроновИрина ДаниленкоФото из архива Леонида САФРОНОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда