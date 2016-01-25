[Индекс номера 64 (30.04.2019)]



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Проповедь священника

Началась Светлая седмица — первая неделя после Пасхи Христовой. Это особое время радости для души верующего человека, когда хочется говорить о высоком, читать особенные стихи.

Сегодня я представляю стихи необычного человека, чья судьба была связана с Норильском. Леонид Сафронов — ныне известный священник и поэт, лауреат Бунинской премии. Я разыскала отца Леонида в его родных вятских краях. А матушка Светлана Сафронова, с которой мы знакомы еще с норильских времен, прислала стихи своего батюшки. Читаю эти замечательные строки и вспоминаю наши встречи с отцом Леонидом в Норильске, это было в 1980–х. Худющий, рыжий... После армии он трудился грузчиком в «Норильскгазпроме», состоял в городском литературном объединении «Надежда». В народе о нём говорили как о своеобразном поэте, чуднОм человеке. Однажды в сильный мороз я встретила его на Ленинском проспекте совсем легко одетого, тонкая шея торчит, шарфа нет – прямо сердце сжалось. А мне надо было на съемку программы на телевидение, и он взялся посидеть с моим маленьким сыном, хоть мы и не были друзьями... Помнится, однажды и я побывала в гостях в его скромном жилище, куда он привёз с материка жену и дочку. В известной антологии «Гнездовье вьюг», вышедшей четверть века назад, есть и превосходные стихи Леонида Сафронова, ко времени выхода этой книги уже покинувшего Норильск, в котором прожил около десяти лет. Леонид Сафронов стал членом Союза писателей России в 1989–м по рекомендации 9–го Всесоюзного совещания молодых писателей – единственный признанный достойным из 300 его участников. И, получается, он был первым из норильчан, ведь нашего замечательного поэта Юрия Бариева, много лет руководившего литобъединением «Надежда», собиравшимся в «Заполярной Правде», приняли в Союз писателей России в 1994–м. Сейчас протоиерей Леонид Сафронов служит Господу в родных вятских краях — в Уржумской епархии, живёт в посёлке Рудничном Верхнекамского района Кировской области. Он здесь родился. Семья его многодетная, Леонид — предпоследний, тринадцатый, ребёнок. Семьи его родителей прошли через сталинские репрессии. Дед по отцу был следователем по особо важным делам, а дед по матери — купцом второй гильдии. Родители поэта познакомились на лесоповале в Вятлаге. Отец Александр Кириллович знал наизусть великое множество стихов, читал их в местном клубе, в ссылку его семья приехала с большой библиотекой... Тридцать лет назад Леонид Сафронов вернулся с северов на малую родину. Стал там постоянным читателем местной библиотеки, заведующая которой подарила ему старинное Евангелие. Не зная церковно–славянского языка, он всё же упорно постигал Евангелие, а вскоре вместе с женой крестился, четверть века назад его рукоположили в священники. Отец Леонид Сафронов — настоятель Свято–Никольской церкви в посёлке Рудничном, окормляет несколько тюремных церквей Вятской митрополии. Поэт Леонид Сафронов — автор сборников «Затаилась Русь Святая», «Лесниковая дочь», «Ходит белый жеребёнок», он пишет стихи и для детей. Лауреат премий журналов «Наш современник» и «Москва», лауреат всероссийской премии им. Николая Заболоцкого, номинант Патриаршей премии им. Кирилла и Мефодия, отмечен также наградами Санкт–Петербургской митрополии и Оптиной Пустыни. Очень бы хотелось встретиться с батюшкой–поэтом в Норильске. А пока почитаем его удивительные строки.

Возьми коробку из-под торта, На ниточку ее подвесь И сыпь зерна любого сорта, Чтоб было птицам что поесть. Ведь это сделать очень просто, Хоть взрослым будь, хоть малышом; И тут же галочку для роста В сенях отметь карандашом. Замри на время не дыша… Ты слышишь, как растет душа? Леонид Сафронов

Ирина Даниленко Фото из архива Леонида САФРОНОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня я представляю стихи необычного человека, чья судьба была связана с Норильском. Леонид Сафронов — ныне известный священник и поэт, лауреат Бунинской премии. Я разыскала отца Леонида в его родных вятских краях. А матушка Светлана Сафронова, с которой мы знакомы еще с норильских времен, прислала стихи своего батюшки.Читаю эти замечательные строки и вспоминаю наши встречи с отцом Леонидом в Норильске, это было в 1980–х. Худющий, рыжий... После армии он трудился грузчиком в «Норильскгазпроме», состоял в городском литературном объединении «Надежда». В народе о нём говорили как о своеобразном поэте, чуднОм человеке. Однажды в сильный мороз я встретила его на Ленинском проспекте совсем легко одетого, тонкая шея торчит, шарфа нет – прямо сердце сжалось. А мне надо было на съемку программы на телевидение, и он взялся посидеть с моим маленьким сыном, хоть мы и не были друзьями... Помнится, однажды и я побывала в гостях в его скромном жилище, куда он привёз с материка жену и дочку.В известной антологии «Гнездовье вьюг», вышедшей четверть века назад, есть и превосходные стихи Леонида Сафронова, ко времени выхода этой книги уже покинувшего Норильск, в котором прожил около десяти лет.Леонид Сафронов стал членом Союза писателей России в 1989–м по рекомендации 9–го Всесоюзного совещания молодых писателей – единственный признанный достойным из 300 его участников. И, получается, он был первым из норильчан, ведь нашего замечательного поэта Юрия Бариева, много лет руководившего литобъединением «Надежда», собиравшимся в «Заполярной Правде», приняли в Союз писателей России в 1994–м.Сейчас протоиерей Леонид Сафронов служит Господу в родных вятских краях — в Уржумской епархии, живёт в посёлке Рудничном Верхнекамского района Кировской области. Он здесь родился. Семья его многодетная, Леонид — предпоследний, тринадцатый, ребёнок. Семьи его родителей прошли через сталинские репрессии. Дед по отцу был следователем по особо важным делам, а дед по матери — купцом второй гильдии. Родители поэта познакомились на лесоповале в Вятлаге. Отец Александр Кириллович знал наизусть великое множество стихов, читал их в местном клубе, в ссылку его семья приехала с большой библиотекой...Тридцать лет назад Леонид Сафронов вернулся с северов на малую родину. Стал там постоянным читателем местной библиотеки, заведующая которой подарила ему старинное Евангелие. Не зная церковно–славянского языка, он всё же упорно постигал Евангелие, а вскоре вместе с женой крестился, четверть века назад его рукоположили в священники. Отец Леонид Сафронов —настоятель Свято–Никольской церкви в посёлке Рудничном, окормляет несколько тюремных церквей Вятской митрополии. Поэт Леонид Сафронов — автор сборников «Затаилась Русь Святая», «Лесниковая дочь», «Ходит белый жеребёнок», он пишет стихи и для детей. Лауреат премий журналов «Наш современник» и «Москва», лауреат всероссийской премии им. Николая Заболоцкого, номинант Патриаршей премии им. Кирилла и Мефодия, отмечен также наградами Санкт–Петербургской митрополии и Оптиной Пустыни. Очень бы хотелось встретиться с батюшкой–поэтом в Норильске. А пока почитаем его удивительные строки.Возьми коробку из-под торта,На ниточку ее подвесьИ сыпь зерна любого сорта,Чтоб было птицам что поесть.Ведь это сделать очень просто,Хоть взрослым будь, хоть малышом;И тут же галочку для ростаВ сенях отметь карандашом.Замри на время не дыша…Ты слышишь, как растет душа?

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