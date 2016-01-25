[Индекс номера 64 (30.04.2019)]



Своя игра

Всем ребятам пример

В Норильске выявили победителей в традиционных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья!». Старты прошли в два этапа: первый — в доме спорта БОКМО, финальный — в городском плавательном бассейне.

Вместе к победе Суббота, полдень. В БОКМО царит оживлённая праздничная атмосфера: совсем скоро девять семей работников бюджетных учреждений и сотрудников силовых структур начнут состязаться в различных эстафетах, организованных управлением по спорту администрации Норильска. С балкона спортплощадки своих фаворитов поддерживают болельщики — многие из них заготовили фанатские кричалки и плакаты. В каждой команде по три спорт- смена: папа, мама и главная ударная сила семейства — ребёнок. Зарядили атмосферу праздника воспитанники ансамбля современного эстрадного танца «Фристайл». Участников и гостей приветствовал заместитель начальника управления по спорту администрации города Виталий Панов. Он поблагодарил их за активное содействие пропаганде здорового образа жизни, пожелал удачи и интересной борьбы: – Отрадно, что вы, взрослые, на личном примере показываете детям, что спорт и физкультура дарят каждому из нас море позитива и бодрость духа. Продолжайте любить спорт, занимайтесь физкультурой — и впереди вас будут ждать новые успехи в работе и учёбе. Соревнования проходили в дружеской и весёлой атмосфере, но каждая команда была нацелена только на победу. Полуфинал состоял из четырёх эстафет, участникам нужно было продемонстрировать быстроту, выносливость, меткость и, что самое главное, сплочённость. Сразу же определилась лидирующая группа семей. А ну-ка, папа, поднажми! Пока судьи суммировали баллы, чтобы определить шесть лучших команд, которые выходят в финал, самым маленьким спортсменам загадывали загадки, награждая детишек сладкими подарками. По итогам промежуточного подсчёта очков лучше других выступила семья Слипак. За ней расположились семьи Скляр и Земцовых. Финалистов принимал плавательный бассейн. Здесь на первый план выдвинулись самые юные пловцы — именно от них зависела судьба всей дружины. Долгое время лидировала та же тройка, что и в БОКМО, но ближе к финишу серьёзную конкуренцию соперникам составила семья Бекбердиновых, которая и завоевала бронзовые медали. Чья копилка побед пополнится чемпионским званием, решилось в заключительной эстафете. Семья Скляр буквально на последнем дыхании опередила своих визави семью Слипак и завоевала заветный кубок. – Мы впервые на таких соревнованиях, — признались победители: папа Владлен, мама Екатерина и девятилетний Вадим, представляющие группу компаний «Жар.Птица». — Соперничество выдалось жёстким, победить было нелегко. Но так как Вадим занимается плаванием, на воде у нас было кое–какое преимущество, и нам удалось обойти другую команду, которая также была достойна первого места. Да и в целом мы спортивные. В следующем году обязательно вновь заявимся на состязание, ведь теперь нам предстоит отстоять звание чемпионов. Спасибо организаторам за возможность не только посоревноваться, но и найти новых друзей. Особенно весело было на воде – Мы третий год подряд участвуем в этих состязаниях, и все три года берём призовые места, – говорят представители команды детского сада № 3 Алексей и Ольга Слипак, вместе с сыном Егором завоевавшие серебряные медали. – В бассейне нам немного не хватило выдержки, но в целом не расстраиваемся, ведь мы прекрасно провели время. Приложим ещё больше усилий, чтобы в следующий раз наконец–то добыть чемпионский титул. Без подарков никто не остался По словам главного судьи соревнований Алексея Мередова, команды продемонстрировали упорную борьбу, при этом на спортивных площадках царили доброжелательность и взаимоуважение: – Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. И часто именно благодаря семейным стартам дети загораются желанием заниматься спортом. Сегодня за каждой командой было интересно и приятно наблюдать, ребята показали волю к победе. Победители и призеры семейных эстафет получили кубки и медали, а также ценные подарки.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Суббота, полдень. В БОКМО царит оживлённая праздничная атмосфера: совсем скоро девять семей работников бюджетных учреждений и сотрудников силовых структур начнут состязаться в различных эстафетах, организованных управлением по спорту администрации Норильска.С балкона спортплощадки своих фаворитов поддерживают болельщики — многие из них заготовили фанатские кричалки и плакаты. В каждой команде по три спорт-смена: папа, мама и главная ударная сила семейства — ребёнок.Зарядили атмосферу праздника воспитанники ансамбля современного эстрадного танца «Фристайл».Участников и гостей приветствовал заместитель начальника управления по спорту администрации города Виталий Панов. Он поблагодарил их за активное содействие пропаганде здорового образа жизни, пожелал удачи и интересной борьбы:– Отрадно, что вы, взрослые, на личном примере показываете детям, что спорт и физкультура дарят каждому из нас море позитива и бодрость духа. Продолжайте любить спорт, занимайтесь физкультурой — и впереди вас будут ждать новые успехи в работе и учёбе.Соревнования проходили в дружеской и весёлой атмосфере, но каждая команда была нацелена только на победу. Полуфинал состоял из четырёх эстафет, участникам нужно было продемонстрировать быстроту, выносливость, меткость и, что самое главное, сплочённость. Сразу же определилась лидирующая группа семей.Пока судьи суммировали баллы, чтобы определить шесть лучших команд, которые выходят в финал, самым маленьким спортсменам загадывали загадки, награждая детишек сладкими подарками.По итогам промежуточного подсчёта очков лучше других выступила семья Слипак. За ней расположились семьи Скляр и Земцовых.Финалистов принимал плавательный бассейн. Здесь на первый план выдвинулись самые юные пловцы — именно от них зависела судьба всей дружины. Долгое время лидировала та же тройка, что и в БОКМО, но ближе к финишу серьёзную конкуренцию соперникам составила семья Бекбердиновых, которая и завоевала бронзовые медали. Чья копилка побед пополнится чемпионским званием, решилось в заключительной эстафете. Семья Скляр буквально на последнем дыхании опередила своих визави семью Слипак и завоевала заветный кубок.– Мы впервые на таких соревнованиях, — признались победители: папа Владлен, мама Екатерина и девятилетний Вадим, представляющие группу компаний «Жар.Птица». — Соперничество выдалось жёстким, победить было нелегко. Но так как Вадим занимается плаванием, на воде у нас было кое–какое преимущество, и нам удалось обойти другую команду, которая также была достойна первого места. Да и в целом мы спортивные. В следующем году обязательно вновь заявимся на состязание, ведь теперь нам предстоит отстоять звание чемпионов. Спасибо организаторам за возможность не только посоревноваться, но и найти новых друзей.– Мы третий год подряд участвуем в этих состязаниях, и все три года берём призовые места, – говорят представители команды детского сада № 3 Алексей и Ольга Слипак, вместе с сыном Егором завоевавшие серебряные медали. – В бассейне нам немного не хватило выдержки, но в целом не расстраиваемся, ведь мы прекрасно провели время. Приложим ещё больше усилий, чтобы в следующий раз наконец–то добыть чемпионский титул.По словам главного судьи соревнований Алексея Мередова, команды продемонстрировали упорную борьбу, при этом на спортивных площадках царили доброжелательность и взаимоуважение:– Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. И часто именно благодаря семейным стартам дети загораются желанием заниматься спортом. Сегодня за каждой командой было интересно и приятно наблюдать, ребята показали волю к победе.Победители и призеры семейных эстафет получили кубки и медали, а также ценные подарки.

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