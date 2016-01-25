[Индекс номера 64 (30.04.2019)]

 Своя игра 
Всем ребятам пример

В Норильске выявили победителей в традиционных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья!». Старты прошли в два этапа: первый — в доме спорта БОКМО, финальный — в городском плавательном бассейне.
Вместе к победе
Суббота, полдень. В БОКМО царит оживлённая праздничная атмосфера: совсем скоро девять семей работников бюджетных учреждений и сотрудников силовых структур начнут состязаться в различных эстафетах, организованных управлением по спорту администрации Норильска.
С балкона спортплощадки своих фаворитов поддерживают болельщики — многие из них заготовили фанатские кричалки и плакаты. В каждой команде по три спорт-
смена: папа, мама и главная ударная сила семейства — ребёнок.
Зарядили атмосферу праздника воспитанники ансамбля современного эстрадного танца «Фристайл».
Участников и гостей приветствовал заместитель начальника управления по спорту администрации города Виталий Панов. Он поблагодарил их за активное содействие пропаганде здорового образа жизни, пожелал удачи и интересной борьбы:
– Отрадно, что вы, взрослые, на личном примере показываете детям, что спорт и физкультура дарят каждому из нас море позитива и бодрость духа. Продолжайте любить спорт, занимайтесь физкультурой — и впереди вас будут ждать новые успехи в работе и учёбе.
Соревнования проходили в дружеской и весёлой атмосфере, но каждая команда была нацелена только на победу. Полуфинал состоял из четырёх эстафет, участникам нужно было продемонстрировать быстроту, выносливость, меткость и, что самое главное, сплочённость. Сразу же определилась лидирующая группа семей.
А ну-ка, папа, поднажми!
Пока судьи суммировали баллы, чтобы определить шесть лучших команд, которые выходят в финал, самым маленьким спортсменам загадывали загадки, награждая детишек сладкими подарками.
По итогам промежуточного подсчёта очков лучше других выступила семья Слипак. За ней расположились семьи Скляр и Земцовых.
Финалистов принимал плавательный бассейн. Здесь на первый план выдвинулись самые юные пловцы — именно от них зависела судьба всей дружины. Долгое время лидировала та же тройка, что и в БОКМО, но ближе к финишу серьёзную конкуренцию соперникам составила семья Бекбердиновых, которая и завоевала бронзовые медали. Чья копилка побед пополнится чемпионским званием, решилось в заключительной эстафете. Семья Скляр буквально на последнем дыхании опередила своих визави семью Слипак и завоевала заветный кубок.
– Мы впервые на таких соревнованиях, — признались победители: папа Владлен, мама Екатерина и девятилетний Вадим, представляющие группу компаний «Жар.Птица». — Соперничество выдалось жёстким, победить было нелегко. Но так как Вадим занимается плаванием, на воде у нас было кое–какое преимущество, и нам удалось обойти другую команду, которая также была достойна первого места. Да и в целом мы спортивные. В следующем году обязательно вновь заявимся на состязание, ведь теперь нам предстоит отстоять звание чемпионов. Спасибо организаторам за возможность не только посоревноваться, но и найти новых друзей.
Особенно весело было на воде
– Мы третий год подряд участвуем в этих состязаниях, и все три года берём призовые места, – говорят представители команды детского сада № 3 Алексей и Ольга Слипак, вместе с сыном Егором завоевавшие серебряные медали. – В бассейне нам немного не хватило выдержки, но в целом не расстраиваемся, ведь мы прекрасно провели время. Приложим ещё больше усилий, чтобы в следующий раз наконец–то добыть чемпионский титул.
Без подарков никто не остался
По словам главного судьи соревнований Алексея Мередова, команды продемонстрировали упорную борьбу, при этом на спортивных площадках царили доброжелательность и взаимоуважение:
– Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. И часто именно благодаря семейным стартам дети загораются желанием заниматься спортом. Сегодня за каждой командой было интересно и приятно наблюдать, ребята показали волю к победе.
Победители и призеры семейных эстафет получили кубки и медали, а также ценные подарки.

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Награждение 
В Молодёжном центре прошло награждение активистов фестиваля «Край — наш общий дом».

Праздники 
Светлое Христово Воскресение впервые встретили в новом храме Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Анонс 
Большой Норильск отметит Первомай фестивалем труда, тематическими квестами и экскурсиями, праздничными гуляньями.

Мир увлечений 
Юные Кулибины представили на финальный этап открытого городского фестиваля изобретений и технических решений «Я сам!» («Норильский техносалон») свои творения. Многие изобретения можно хоть сейчас использовать в быту и даже на производстве.

Актуально 
Сегодня самые острые для Норильска темы — снегоуборка, вывоз мусора и капитальные ремонты. О них «Заполярная Правда» поговорила с заместителем главы Норильска по городскому хозяйству Николаем Жигулиным.

Хранители истории 
Наш проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильских детей. Истории о героических бабушках и дедушках предваряет хроника событий основных периодов войны с 1941–го по 1945 год. Сегодня мы вспоминаем о блокаде Ленинграда.

Наши люди 
Началась Светлая седмица — первая неделя после Пасхи Христовой. Это особое время радости для души верующего человека, когда хочется говорить о высоком, читать особенные стихи.

Своя игра 
В Норильске выявили победителей в традиционных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья!». Старты прошли в два этапа: первый — в доме спорта БОКМО, финальный — в городском плавательном бассейне.

Новости:
 30 апреля 2019 
16:36 Управление норильского образования высоко оценило победу своего педагога на краевом уровне конкурса «Учитель года – 2019».
15:58 В аэропорту Домодедово проходит акция «Обними друга перед полётом» - для тех, кто боится летать, работают собаки-терапевты.
15:16 Во дворце спорта «Арктика» прошёл кубок города по пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди мужчин и женщин.
15:14 Поликлиники Норильска скорректировали график работы на майские выходные.
15:03 Брошенный на дорогах и улицах транспорт затрудняет снегоуборку и представляет опасность для горожан.
14:10 «Норникель» объявляет о наборе в команды экологического марафона «Понеслось-2019».
14:09 В пятый раз в Норильске пройдет карнавал, на этот раз он будет посвящен году театра.
13:48 Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
13:47 7 мая в НГИИ пройдет конференция «Опыт и перспективы строительства, эксплуатации зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах».
12:44 Норильчанам рассказали о возможностях франшизы.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Андриюк Марина. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх