[Индекс номера 66 (08.05.2019)]



Победу помню как сейчас

Норильск продолжает чествовать своих героев. Поздравления с Праздником Победы получил ветеран войны Виктор Николаевич Греков, встретивший 9 Мая 1945-го в Праге.

Виктор Николаевич, встречая гостей, приговаривает: «Вот дожил простой зенитчик до 74-й годовщины Победы!» – Мы на войне не думали о том, чтобы нас чтили, как сейчас. Солдатское вам спасибо от меня и всех моих сослуживцев! Делали мы своё дело и делали. Сбивали немецкие самолёты. Нашей задачей было обеспечить чистое небо», – скромничает он. С подарками от имени главы Норильска ветерана пришли навестить заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва, начальник управления соцполитики администрации Норильска Светлана Бабурина и заместитель главы Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло. Они напоминают: «Вы нам обещали, что мы встретимся с вами в следующем году, на юбилее Победы! Так что берегите себя, мы вас очень ценим и уважаем». Он только руками разводит – что поделаешь, возраст. За чаем и неторопливой беседой ветеран рассказывает, что войну он встретил 16-летним подростком в родной деревне Пызино Смоленской области. Повестку на фронт получил 15 марта 1943 года, после освобождения их района от оккупации. А 9 мая отправился в военкомат. Но на фронт попал не сразу. Сначала была учебка, маршевая рота, а уже потом 3–я батарея, 71–я воинская часть, 1998–й зенитно–артиллерийский полк. В апреле 1944 года полк перебросили из Пензы под Житомир. Красная армия перешла в наступление. Виктор Николаевич признаётся, что солдаты шли в атаку, зная, что Родину они уже освободили, а потому легко было на сердце. — Перемышль, Барут, Цоссен, наконец, Берлин — мы прошли всю Европу. Но вот Победу праздновали не в немецкой столице. В ночь на 1 мая поступил приказ: «Полк возвращается в Чехословакию», и мы отправились в Прагу, — вспоминает ветеран. — День Победы помню как сейчас. Все страхи остались в стороне, будто никакой войны и не было. Едем по дороге, стеной справа и слева мирные жители стоят и кричат нам «Наздар!». Вот так встречали. Все приглашали советских солдат к себе в гости, ещё и обижались, если мы не шли. Но в родные места молодой боец вернулся только 1 декабря 1945 года после госпиталя – получил в Чехословакии ранение. – Домой я приехал на поезде, пересадка в Вязьме, а там - на Сычёвку и 4 километра до своей деревни пешком. Прихожу, стучусь. «Кто там?» – мама спрашивает. «Свои, – говорю, – открывай!» Она открывает и заявляет: «Теперь меня не обманешь! Ой, не тот!..» Думаю, что такое? Оказывается, в апреле брат Михаил на месяц приезжал из госпиталя на побывку, дома не был аж с 1939-го. Мама его впустила, но не узнала. «Проходи, - говорит, – солдатик, угощу». Рассказывает ему про сыновей, мужа, а он ей: «Мама, ты что, меня не узнала?» А как узнать: уходил мальчишкой, а вернулся в звании сержанта, командиром. А меня она за брата приняла! –смеётся наш герой. Спустя три года, в 1948–м, он приехал по оргнабору в Норильск, и почти всю свою трудовую жизнь проработал на горно–металлургическом комбинате. Поначалу устроился в военизированную охрану, потом трудился кабельщиком, электромонтёром, спайщиком. Занимался телефонизацией Кайеркана, переехал туда жить. Там появились семья, дети, внуки. Сегодня у ветерана восемь правнуков, живут в Норильске, одна правнучка – на материке. Греков говорит: навещают старика, не забывают... Он-то раньше дома не сидел, очень любил пешком ходить, все окрестности ему хорошо знакомы. «Жена всё недоумевала: ну куда ты, метель же. А мне что?» – удивляется он. Но в последние годы ветеран двигается мало, пойдёт ли на Парад Победы, пока тоже не уверен. Но мы будем ждать вас, Виктор Николаевич, вы постарайтесь, пожалуйста, мы будем очень ждать!

Татьяна Зачупейко Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Виктор Николаевич, встречая гостей, приговаривает: «Вот дожил простой зенитчик до 74-й годовщины Победы!»– Мы на войне не думали о том, чтобы нас чтили, как сейчас. Солдатское вам спасибо от меня и всех моих сослуживцев! Делали мы своё дело и делали. Сбивали немецкие самолёты. Нашей задачей было обеспечить чистое небо», – скромничает он.С подарками от имени главы Норильска ветерана пришли навестить заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва, начальник управления соцполитики администрации Норильска Светлана Бабурина и заместитель главы Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло. Они напоминают: «Вы нам обещали, что мы встретимся с вами в следующем году, на юбилее Победы! Так что берегите себя, мы вас очень ценим и уважаем».Он только руками разводит – что поделаешь, возраст. За чаем и неторопливой беседой ветеран рассказывает, что войну он встретил 16-летним подростком в родной деревне Пызино Смоленской области. Повестку на фронт получил 15 марта 1943 года, после освобождения их района от оккупации. А 9 мая отправился в военкомат. Но на фронт попал не сразу. Сначала была учебка, маршевая рота, а уже потом 3–я батарея, 71–я воинская часть, 1998–й зенитно–артиллерийский полк. В апреле 1944 года полк перебросили из Пензы под Житомир. Красная армия перешла в наступление. Виктор Николаевич признаётся, что солдаты шли в атаку, зная, что Родину они уже освободили, а потому легко было на сердце.— Перемышль, Барут, Цоссен, наконец, Берлин — мы прошли всю Европу. Но вот Победу праздновали не в немецкой столице. В ночь на 1 мая поступил приказ: «Полк возвращается в Чехословакию», и мы отправились в Прагу, — вспоминает ветеран. — День Победы помню как сейчас. Все страхи остались в стороне, будто никакой войны и не было. Едем по дороге, стеной справа и слева мирные жители стоят и кричат нам «Наздар!». Вот так встречали. Все приглашали советских солдат к себе в гости, ещё и обижались, если мы не шли.Но в родные места молодой боец вернулся только 1 декабря 1945 года после госпиталя – получил в Чехословакии ранение.– Домой я приехал на поезде, пересадка в Вязьме, а там - на Сычёвку и 4 километра до своей деревни пешком. Прихожу, стучусь. «Кто там?» – мама спрашивает. «Свои, – говорю, – открывай!» Она открывает и заявляет: «Теперь меня не обманешь! Ой, не тот!..» Думаю, что такое? Оказывается, в апреле брат Михаил на месяц приезжал из госпиталя на побывку, дома не был аж с 1939-го. Мама его впустила, но не узнала. «Проходи, - говорит, – солдатик, угощу». Рассказывает ему про сыновей, мужа, а он ей: «Мама, ты что, меня не узнала?» А как узнать: уходил мальчишкой, а вернулся в звании сержанта, командиром. А меня она за брата приняла! –смеётся наш герой.Спустя три года, в 1948–м, он приехал по оргнабору в Норильск, и почти всю свою трудовую жизнь проработал на горно–металлургическом комбинате. Поначалу устроился в военизированную охрану, потом трудился кабельщиком, электромонтёром, спайщиком. Занимался телефонизацией Кайеркана, переехал туда жить. Там появились семья, дети, внуки. Сегодня у ветерана восемь правнуков, живут в Норильске, одна правнучка – на материке. Греков говорит: навещают старика, не забывают... Он-то раньше дома не сидел, очень любил пешком ходить, все окрестности ему хорошо знакомы. «Жена всё недоумевала: ну куда ты, метель же. А мне что?» – удивляется он. Но в последние годы ветеран двигается мало, пойдёт ли на Парад Победы, пока тоже не уверен. Но мы будем ждать вас, Виктор Николаевич, вы постарайтесь, пожалуйста, мы будем очень ждать!

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