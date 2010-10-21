[Индекс номера 66 (08.05.2019)]

 Анонс 
Великий день

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут во всех районах Большого Норильска.
Цветы для героев
Центральный район
Празднование Дня Победы 9 мая в Центральном районе начнётся в 10.15 с традиционного прохождения сводного парадного расчёта и колонны автомобильной техники по чётной стороне Ленинского проспекта. В это время на нечётной стороне в районе дома № 43 выстроится Бессмертный полк, чтобы в 10.30 отправиться к площади Памяти Героев. За ним пройдут знаменосцы, к рядам которых смогут присоединиться все желающие. У поворота на улицу Севастопольскую шествие возглавят барабанщицы Кайерканской детской школы искусств, за ними последуют юнармейцы, затем – бойцы сводного парадного расчёта, техника и Бессмертный полк.
В 11 часов на площади Памяти Героев начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 74–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сразу после этого состоится возложение цветов к Вечному огню.
В 12 часов на Комсомольской площади творческие коллективы встретят Бессмертный полк праздничной программой «Песни Победы». Уличные гулянья на площади продлятся до 16 часов. Здесь, а также в районе ул. Кирова, 10, развернутся полевые кухни.
С 12 до 15 часов Музей Норильска приглашает в «Полковой блиндаж». Здесь на «Привале» можно будет отдохнуть после шествия, согреться горячим чаем и послушать песни военных лет. На музейной сцене выступят вокалисты клуба авторской песни Городского центра культуры, хор «Вдохновение», образцовый художественный детский фольклорный казачий ансамбль «Казачок» и ансамбль «Казачий спас».
Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО», для ребят постарше проведут мастер–класс по сборке-разборке автомата Калашникова. На интерактивной площадке «За Победу!» найдётся занятие для каждого.
В музее также работает выставка «Я – крепость, веду бой…» из фондов музея «Брестская крепость – герой» (Республика Беларусь).
В 14 часов по чётной стороне Ленинского проспекта от Комсомольской площади до Театральной и обратно стартует традиционный легкоатлетический забег «1945 метров». Его участниками станут более 1000 человек – воспитанники спортивных школ города, велосипедисты, ветераны спорта и другие норильчане.
Красное Знамя Победы
В это же время в публичной библиотеке пройдёт культурно-просветительская акция «Чтобы помнили!». Норильчане смогут совершить интерактивное путешествие в военное время в ходе исторической реконструкции «Битва за Берлин».
Тематическую кинопрограмму подготовил и кинотеатр «Родина». 9 мая в 14.00 в видеозале норильчанам покажут военную драму «Жди меня», в 16.00 – документальный фильм «Оборона Диксона», а в 17.00 – историческую ленту «Семь пар нечистых». 10 мая в 14.00 можно увидеть военную драму «Два бойца», в 16.00 – документальный фильм «Берлин», а в 17.30 – ленту «Спасти Ленинград».
Талнах
В рудной столице основные события начнутся в час дня. На площади Победы, перед КДЦ им. В. Высоцкого, состоится митинг, а в 13.15 шествие Бессмертного полка отправится от площади Победы до площади Горняков.
У полевой кухни всегда людно
С 13.30 до 15.30 на площади Горняков пройдут праздничные гулянья «Звенит Победой май цветущий».
С 13 до 18 часов праздничная программа состоится и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а). Посетители сыграют в увлекательный квест. Любителям рукоделия и прикладного мастерства предложат различные мастер–классы.
Легкоатлетический забег «1945 метров»
Кайеркан
В 13.30 жители района соберутся на Центральной площади, чтобы возложить цветы к подножию памятной стелы.
В 14 часов начнётся шествие Бессмертного полка по улицам Школьной и Шахтёрской – к площади Ледового дворца спорта. Здесь в 14.20 кайерканцев поздравят руководители города и депутаты, а после начнутся народные гулянья с полевыми кухнями и праздничный концерт «Великий день! Великая Победа!». В программе – выступление бессменной группы BrassBanda, ансамблей «Ровесник», «Горлица» и других коллективов.

Наталья Черкашина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Норильск продолжает чествовать своих героев. Поздравления с Праздником Победы получил ветеран войны Виктор Николаевич Греков, встретивший 9 Мая 1945-го в Праге.

Анонс 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут во всех районах Большого Норильска.

Обыкновенные герои 
С серебряными волонтёрами Аллой и Андреем Тебеньковыми из Екатеринбурга, наряду с другими помогавшими создать спортивный праздник для тысяч гостей Всемирной зимней универсиады, я познакомилась случайно. С виду – обычная пара, однако энергии хватит на десятерых. Вместе они занимаются добровольчеством не только на родине, но и за границей. Например, раздают георгиевские ленточки жителям Греции или покупают канцелярские принадлежности индийским школьникам.

Бессмертный полк 
«Бессмертный полк» – что мы о нём знаем? Кроме того, что эта акция призвана сохранить память о каждом, кто, не жалея себя, добывал победу на полях самой страшной войны в истории, это ещё и общенародное движение, объединяющее сегодня миллионы людей разных мировоззрений и политических взглядов. Но всё ли так просто, как кажется? Давайте разберёмся в этом вместе.

Время местное 
В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Сегодня в любви Норильску признаётся Тамара Путинцева. 45 лет она посвятила ему, из них 18 работала в городском экскурсионном бюро.

Вопрос недели 
Для норильчан нынешнее шествие «Бессмертного полка» станет юбилейным, наш город принимает участие в акции в пятый раз. И с каждым годом она наполняется всё большей глубиной, вызывает особое чувство гордости за нашу Родину, за тех, кто сражался насмерть и отстоял её в тяжелейшей борьбе. Присмотритесь, может быть, увидите в рядах полка портреты героев нашей сегодняшней рубрики – тогда вы с лёгкостью ответите на вопрос: Кто сегодня встал в строй?

Новости:
 8 мая 2019 
19:01 В ДТП на автодороге Норильск-Алыкель погибла 20-летняя девушка.
15:25 В норильском Молодёжном центре прошёл практический семинар для волонтёров проекта «Территория: Красные Камни».
14:58 На Таймыре стартовал приём заявок на участие в конкурсе видеороликов «Камера, мотор, поехали».
14:57 В крае началась регистрация участников на «Бирюсу-2019».
14:55 Череда праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, началась с открытия тематической выставки «Я - крепость, веду бой…».
14:53 МФК «Норильский никель» уступил в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Суперлиги. Но это ещё не конец, сегодня предстоит четвёртая игра.
13:49 «Заповедники Таймыра» предлагают экскурсионные туры по Таймыру и на плато Путорана.
13:47 Арт-объекты и Шатёр зимней Универсиады-2019 передадут Красноярску.
12:52 АРН приглашает норильчан к обсуждению будущего бренда туркластера «Арктический».
12:48 В преддверии 9 Мая в Норильске прошёл диктант Победы. Площадкой для его проведения стала гимназия № 11.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх