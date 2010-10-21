[Индекс номера 66 (08.05.2019)]



Анонс

Великий день

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут во всех районах Большого Норильска.

Цветы для героев Центральный район Празднование Дня Победы 9 мая в Центральном районе начнётся в 10.15 с традиционного прохождения сводного парадного расчёта и колонны автомобильной техники по чётной стороне Ленинского проспекта. В это время на нечётной стороне в районе дома № 43 выстроится Бессмертный полк, чтобы в 10.30 отправиться к площади Памяти Героев. За ним пройдут знаменосцы, к рядам которых смогут присоединиться все желающие. У поворота на улицу Севастопольскую шествие возглавят барабанщицы Кайерканской детской школы искусств, за ними последуют юнармейцы, затем – бойцы сводного парадного расчёта, техника и Бессмертный полк. В 11 часов на площади Памяти Героев начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 74–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сразу после этого состоится возложение цветов к Вечному огню. В 12 часов на Комсомольской площади творческие коллективы встретят Бессмертный полк праздничной программой «Песни Победы». Уличные гулянья на площади продлятся до 16 часов. Здесь, а также в районе ул. Кирова, 10, развернутся полевые кухни. С 12 до 15 часов Музей Норильска приглашает в «Полковой блиндаж». Здесь на «Привале» можно будет отдохнуть после шествия, согреться горячим чаем и послушать песни военных лет. На музейной сцене выступят вокалисты клуба авторской песни Городского центра культуры, хор «Вдохновение», образцовый художественный детский фольклорный казачий ансамбль «Казачок» и ансамбль «Казачий спас». Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО», для ребят постарше проведут мастер–класс по сборке-разборке автомата Калашникова. На интерактивной площадке «За Победу!» найдётся занятие для каждого. В музее также работает выставка «Я – крепость, веду бой…» из фондов музея «Брестская крепость – герой» (Республика Беларусь). В 14 часов по чётной стороне Ленинского проспекта от Комсомольской площади до Театральной и обратно стартует традиционный легкоатлетический забег «1945 метров». Его участниками станут более 1000 человек – воспитанники спортивных школ города, велосипедисты, ветераны спорта и другие норильчане. Красное Знамя Победы В это же время в публичной библиотеке пройдёт культурно-просветительская акция «Чтобы помнили!». Норильчане смогут совершить интерактивное путешествие в военное время в ходе исторической реконструкции «Битва за Берлин». Тематическую кинопрограмму подготовил и кинотеатр «Родина». 9 мая в 14.00 в видеозале норильчанам покажут военную драму «Жди меня», в 16.00 – документальный фильм «Оборона Диксона», а в 17.00 – историческую ленту «Семь пар нечистых». 10 мая в 14.00 можно увидеть военную драму «Два бойца», в 16.00 – документальный фильм «Берлин», а в 17.30 – ленту «Спасти Ленинград». Талнах В рудной столице основные события начнутся в час дня. На площади Победы, перед КДЦ им. В. Высоцкого, состоится митинг, а в 13.15 шествие Бессмертного полка отправится от площади Победы до площади Горняков. У полевой кухни всегда людно С 13.30 до 15.30 на площади Горняков пройдут праздничные гулянья «Звенит Победой май цветущий». С 13 до 18 часов праздничная программа состоится и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а). Посетители сыграют в увлекательный квест. Любителям рукоделия и прикладного мастерства предложат различные мастер–классы. Легкоатлетический забег «1945 метров» Кайеркан В 13.30 жители района соберутся на Центральной площади, чтобы возложить цветы к подножию памятной стелы. В 14 часов начнётся шествие Бессмертного полка по улицам Школьной и Шахтёрской – к площади Ледового дворца спорта. Здесь в 14.20 кайерканцев поздравят руководители города и депутаты, а после начнутся народные гулянья с полевыми кухнями и праздничный концерт «Великий день! Великая Победа!». В программе – выступление бессменной группы BrassBanda, ансамблей «Ровесник», «Горлица» и других коллективов.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Празднование Дня Победы 9 мая в Центральном районе начнётся в 10.15 с традиционного прохождения сводного парадного расчёта и колонны автомобильной техники по чётной стороне Ленинского проспекта. В это время на нечётной стороне в районе дома № 43 выстроится Бессмертный полк, чтобы в 10.30 отправиться к площади Памяти Героев. За ним пройдут знаменосцы, к рядам которых смогут присоединиться все желающие. У поворота на улицу Севастопольскую шествие возглавят барабанщицы Кайерканской детской школы искусств, за ними последуют юнармейцы, затем – бойцы сводного парадного расчёта, техника и Бессмертный полк.В 11 часов на площади Памяти Героев начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 74–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сразу после этого состоится возложение цветов к Вечному огню.В 12 часов на Комсомольской площади творческие коллективы встретят Бессмертный полк праздничной программой «Песни Победы». Уличные гулянья на площади продлятся до 16 часов. Здесь, а также в районе ул. Кирова, 10, развернутся полевые кухни.С 12 до 15 часов Музей Норильска приглашает в «Полковой блиндаж». Здесь на «Привале» можно будет отдохнуть после шествия, согреться горячим чаем и послушать песни военных лет. На музейной сцене выступят вокалисты клуба авторской песни Городского центра культуры, хор «Вдохновение», образцовый художественный детский фольклорный казачий ансамбль «Казачок» и ансамбль «Казачий спас».Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО», для ребят постарше проведут мастер–класс по сборке-разборке автомата Калашникова. На интерактивной площадке «За Победу!» найдётся занятие для каждого.В музее также работает выставка «Я – крепость, веду бой…» из фондов музея «Брестская крепость – герой» (Республика Беларусь).В 14 часов по чётной стороне Ленинского проспекта от Комсомольской площади до Театральной и обратно стартует традиционный легкоатлетический забег «1945 метров». Его участниками станут более 1000 человек – воспитанники спортивных школ города, велосипедисты, ветераны спорта и другие норильчане.В это же время в публичной библиотеке пройдёт культурно-просветительская акция «Чтобы помнили!». Норильчане смогут совершить интерактивное путешествие в военное время в ходе исторической реконструкции «Битва за Берлин».Тематическую кинопрограмму подготовил и кинотеатр «Родина». 9 мая в 14.00 в видеозале норильчанам покажут военную драму «Жди меня», в 16.00 – документальный фильм «Оборона Диксона», а в 17.00 – историческую ленту «Семь пар нечистых». 10 мая в 14.00 можно увидеть военную драму «Два бойца», в 16.00 – документальный фильм «Берлин», а в 17.30 – ленту «Спасти Ленинград».В рудной столице основные события начнутся в час дня. На площади Победы, перед КДЦ им. В. Высоцкого, состоится митинг, а в 13.15 шествие Бессмертного полка отправится от площади Победы до площади Горняков.С 13.30 до 15.30 на площади Горняков пройдут праздничные гулянья «Звенит Победой май цветущий».С 13 до 18 часов праздничная программа состоится и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а). Посетители сыграют в увлекательный квест. Любителям рукоделия и прикладного мастерства предложат различные мастер–классы.В 13.30 жители района соберутся на Центральной площади, чтобы возложить цветы к подножию памятной стелы.В 14 часов начнётся шествие Бессмертного полка по улицам Школьной и Шахтёрской – к площади Ледового дворца спорта. Здесь в 14.20 кайерканцев поздравят руководители города и депутаты, а после начнутся народные гулянья с полевыми кухнями и праздничный концерт «Великий день! Великая Победа!». В программе – выступление бессменной группы BrassBanda, ансамблей «Ровесник», «Горлица» и других коллективов.

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