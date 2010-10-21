[Индекс номера 66 (08.05.2019)]



Обыкновенные герои

Непреклонный возраст

С серебряными волонтёрами Аллой и Андреем Тебеньковыми из Екатеринбурга, наряду с другими помогавшими создать спортивный праздник для тысяч гостей Всемирной зимней универсиады, я познакомилась случайно. С виду – обычная пара, однако энергии хватит на десятерых. Вместе они занимаются добровольчеством не только на родине, но и за границей. Например, раздают георгиевские ленточки жителям Греции или покупают канцелярские принадлежности индийским школьникам.

Алла Тебенькова – Алла, расскажите, как вы пришли в добровольчество? В нашей стране это движение начало активно развиваться только последние несколько лет. — Я бы так не сказала. Возможно, термин «волонтёры» для россиян новый, но добровольчеством мы занимались ещё в советское время. Достаточно вспомнить хотя бы сбор макулатуры или субботники. В Свердловском институте народного хозяйства, будучи студенткой, я отвечала за культмассовую работу сначала на факультете, затем во всём вузе. Даже когда стала главным бухгалтером, тоже всегда находила время для добровольческой деятельности. А серьёзно увлеклась волонтёрством несколько лет назад, когда мы с мужем отдыхали в Греции. — Как это произошло? — Катаясь на машине по острову Криту, наткнулись на небольшой скверик, где нас заинтересовал неприметный монумент. Надпись на греческом языке прочитать не смогли, но там были важные цифры: 1941–1945. И я подумала: мы посетили немало экскурсий, но гиды никогда не рассказывали о Второй мировой войне, о том, как она коснулась их страны. Вернувшись домой, я по крупицам начала собирать информацию о событиях тех лет. Удалось выяснить, что советские войска не проводили в Греции никаких военных действий, не освобождали Крит от немецких захватчиков, но на остров в те годы попали наши военнопленные, которых фашисты с какой-то целью – этого я нигде не нашла – угнали туда. Из плена они сбежали и ушли воевать с критскими партизанами. Погибли все в разных местах. Потом их перезахоронили в одной могиле на территории городского кладбища города Ханьи, который до Ираклиона был столицей Крита. На территории этого кладбища есть церковь святого Луки. И теперь вот уже более 20 лет там 9 мая собираются наши соотечественники, чтобы отметить День Победы. — Вы ездите на Крит каждое 9 Мая? — Да, уже пять лет. Сейчас собираюсь туда с серебряными волонтёрами из Питера. Мне очень хочется поддерживать связь с нашими соотечественниками на Крите. Они считают себя патриотами России и детей своих воспитывают так же. Школьники, к примеру, читают стихи на русском языке. Всё это очень трогательно. Торжественная церемония в День Победы начинается в городском парке у памятника Неизвестному солдату, который олицетворяет собой и русских, и греков, и представителей других национальностей. Молебен… Цветы и венки… Военный оркестр… Почётный караул… Белые мундиры… Батюшка из местной епархии – очень милый, не говорит по-английски, и по-русски тоже, – мы с ним общаемся через переводчика. После церемонии у памятника люди идут на кладбище Агиа Лукас, где перезахоронены наши солдаты, а также офицеры и моряки, освобождавшие Крит от турецких завоевателей. Таков был порядок празднования 9 Мая много лет, но с моим появлением он несколько изменился. Жители Крита стали участвовать в акции «Георгиевская ленточка». Потом мы организовали «Бессмертный полк». В прошлом году устроили флешмоб и спели песню «Катюша». Я стараюсь привлекать к участию в проведении торжеств как можно больше людей. — Каким образом? — Я бронирую в поездке отели поближе к Ханье, обхожу все туристические агентства в этой местности, и предлагаю разместить объявление о праздновании Дня Победы. Многие туристы откликаются, даже из других стран. Я всегда «креативлю», и всегда со мной происходят какие-то приключения. — Муж поддерживает вас в волонтёрской деятельности? — Да, мы всё делаем вместе. Не только в Греции… В Болгарии, например, объехали все памятные места, связанные с освобождением этой страны и от турецкого ига, и от фашизма. На мысе Калиакра мы с ним увидели огромный монумент адмиралу Ушакову, с победы которого над турецким флотом началось освобождение Болгарии. Всё содержится в хорошем состоянии. Приятно! Кроме того, я прошу россиян, которые проживают здесь, в конце апреля, в день, посвящённый уходу за памятными местами, провести субботники. Мы в России так делаем. И это должно быть нормой во всех странах. — А у вас имелся опыт спортивного волонтёрства до Студенческих игр в Красноярске? — До Универсиады у нас был чемпионат мира по футболу. В Екатеринбурге. Впечатления – словами не передать! Настоящий праздник футбола. Когда идет разно-цветная лавина, смеётся, поет – это так здорово! Кстати, оказалось, что с теми японскими болельщиками, о которых сообщили прошлым летом все СМИ, мы знакомы. — Вы имеете в виду тех японцев, которые после матчей своих команд убирали мусор и тем самым поразили всех россиян? — Да. У моего мужа в тот день был день рождения, и мы решили поехать в фан–зону. В автобусе с нами оказались японцы. Обычные мальчишки и девчонки. Ничем не примечательные с виду. Мы пообщались через гугл-переводчик – они по-английски не говорят. Сфотографировались. Ближе к фан-зоне японцы стали переодеваться в свои костюмы. А когда после матча мы увидели, как они прибирают на трибунах, то поняли, что это те самые знаменитые болельщики. Я спросила, почему у них головные уборы как у Микки–Мауса. Они засмеялись. Предполагаю, что это какое-то аниме, известное только им. — На Универсиаде в Красноярске вы стали инициатором интересного действа… — Мне очень хотелось объединить всех серебряных волонтёров. Плюс отпраздновать наш с мужем юбилей – 35 лет совместной жизни. И я решила организовать вечер русского романса. Нам помогла в этом девочка-волонтер, сама я не играю на гитаре, хотя в 47 лет поступила в музыкальную школу. Очень уж мне этого хотелось! И в художественной школе, кстати, я тоже отучилась после сорока. Учиться в любом возрасте приятно… К слову, после вечера романсов коллеги-волонтёры поздравили нас с годовщиной свадьбы и преподнесли необычный подарок: холодильник, до отказа забитый бутылками с водой и кока-колой. Было очень душевно. — Вы уже знаете, куда поедете после Красноярска? — Куда ветер дунет. Заявки мы подаём всюду. Думаю, если добровольчество в России продолжит развиваться, то обмен волонтёрами между странами станет более активным и удобным. Мы со своей стороны тоже прикладываем определённые усилия. У нас есть идея организовать в Свердловской области международный волонтёрский лагерь. Но пока все придумки не буду озвучивать. Всё ещё в стадии организации. И финансовую, и юридическую стороны нужно хорошо продумать. А зачем волонтёрам сюда, в Россию, ехать? За опытом. За знакомствами и общением. За языковой практикой. За впечатлениями, в конце концов. Работу мы найдём.

Фотоальбом Супруги Тебеньковы на Универсиаде–2019 • Для многих людей волонтёры, а тем более, если они пенсионеры, кажутся удивительными людьми. Ну как можно тратить своё время на помощь другим, да ещё и бескорыстно? У супругов Тебеньковых на это есть ответ: «Круг интересов совершенно меняется, он не замыкается на уровне двора, лавочки и своих друзей-пенсионеров. Это совсем другое! Мы подтягиваем языки и даже вышли на международное волонтёрство». Со знаменитыми японскими болельщиками • Вот уже несколько лет руководитель сообщества международных волонтёров Алла Тебенькова вместе с единомышленниками организует телемосты – связывает уральских школьников с детьми из Чехии, Греции и Испании, чьи родители переехали из России за границу до их рождения. «Наши встречи начинаются с того, что мы поём песни времен Великой Отечественной. Обязательно кто-то из детей рассказывает о ветеранах войны и труда из своей семьи», – поясняет Алла. Мемориал «Неизвестному солдату» в Греции • «Жители Греции героически боролись с захватчиками, но они не отмечают День освобождения Крита – 25 мая. Мне это кажется странным. Я хочу изменить привычный ход вещей. Ведь это для населения очень важно», - делится планами серебряный волонтер. «Улыбка Гагарина» • В этом году 12 апреля Алла и Андрей Тебеньковы устроили на Кипре массовый заплыв в честь Дня космонавтики, сначала в море, потом в бассейне отеля. «Вода - 15 градусов, но никто не спасовал, все прыгнули в холодную воду. Призами стали карандаши с эмблемой Универсиады-2019, – сообщила по телефону Алла. – А после была фотосессия «Улыбка Гагарина» у арт-объекта на улице, названной в его честь».

Екатерина Степанова Фото из личного архива семьи ТЕБЕНЬКОВЫХ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Я бы так не сказала. Возможно, термин «волонтёры» для россиян новый, но добровольчеством мы занимались ещё в советское время. Достаточно вспомнить хотя бы сбор макулатуры или субботники. В Свердловском институте народного хозяйства, будучи студенткой, я отвечала за культмассовую работу сначала на факультете, затем во всём вузе. Даже когда стала главным бухгалтером, тоже всегда находила время для добровольческой деятельности. А серьёзно увлеклась волонтёрством несколько лет назад, когда мы с мужем отдыхали в Греции.— Катаясь на машине по острову Криту, наткнулись на небольшой скверик, где нас заинтересовал неприметный монумент. Надпись на греческом языке прочитать не смогли, но там были важные цифры: 1941–1945. И я подумала: мы посетили немало экскурсий, но гиды никогда не рассказывали о Второй мировой войне, о том, как она коснулась их страны. Вернувшись домой, я по крупицам начала собирать информацию о событиях тех лет. Удалось выяснить, что советские войска не проводили в Греции никаких военных действий, не освобождали Крит от немецких захватчиков, но на остров в те годы попали наши военнопленные, которых фашисты с какой-то целью – этого я нигде не нашла – угнали туда. Из плена они сбежали и ушли воевать с критскими партизанами. Погибли все в разных местах. Потом их перезахоронили в одной могиле на территории городского кладбища города Ханьи, который до Ираклиона был столицей Крита. На территории этого кладбища есть церковь святого Луки. И теперь вот уже более 20 лет там 9 мая собираются наши соотечественники, чтобы отметить День Победы.— Да, уже пять лет. Сейчас собираюсь туда с серебряными волонтёрами из Питера. Мне очень хочется поддерживать связь с нашими соотечественниками на Крите. Они считают себя патриотами России и детей своих воспитывают так же. Школьники, к примеру, читают стихи на русском языке. Всё это очень трогательно.Торжественная церемония в День Победы начинается в городском парке у памятника Неизвестному солдату, который олицетворяет собой и русских, и греков, и представителей других национальностей. Молебен… Цветы и венки… Военный оркестр… Почётный караул… Белые мундиры… Батюшка из местной епархии – очень милый, не говорит по-английски, и по-русски тоже, – мы с ним общаемся через переводчика. После церемонии у памятника люди идут на кладбище Агиа Лукас, где перезахоронены наши солдаты, а также офицеры и моряки, освобождавшие Крит от турецких завоевателей. Таков был порядок празднования 9 Мая много лет, но с моим появлением он несколько изменился. Жители Крита стали участвовать в акции «Георгиевская ленточка». Потом мы организовали «Бессмертный полк». В прошлом году устроили флешмоб и спели песню «Катюша». Я стараюсь привлекать к участию в проведении торжеств как можно больше людей.— Я бронирую в поездке отели поближе к Ханье, обхожу все туристические агентства в этой местности, и предлагаю разместить объявление о праздновании Дня Победы. Многие туристы откликаются, даже из других стран. Я всегда «креативлю», и всегда со мной происходят какие-то приключения.— Да, мы всё делаем вместе. Не только в Греции… В Болгарии, например, объехали все памятные места, связанные с освобождением этой страны и от турецкого ига, и от фашизма. На мысе Калиакра мы с ним увидели огромный монумент адмиралу Ушакову, с победы которого над турецким флотом началось освобождение Болгарии. Всё содержится в хорошем состоянии. Приятно! Кроме того, я прошу россиян, которые проживают здесь, в конце апреля, в день, посвящённый уходу за памятными местами, провести субботники. Мы в России так делаем. И это должно быть нормой во всех странах.— До Универсиады у нас был чемпионат мира по футболу. В Екатеринбурге. Впечатления – словами не передать! Настоящий праздник футбола. Когда идет разно-цветная лавина, смеётся, поет – это так здорово! Кстати, оказалось, что с теми японскими болельщиками, о которых сообщили прошлым летом все СМИ, мы знакомы.— Да. У моего мужа в тот день был день рождения, и мы решили поехать в фан–зону. В автобусе с нами оказались японцы. Обычные мальчишки и девчонки. Ничем не примечательные с виду. Мы пообщались через гугл-переводчик – они по-английски не говорят. Сфотографировались. Ближе к фан-зоне японцы стали переодеваться в свои костюмы. А когда после матча мы увидели, как они прибирают на трибунах, то поняли, что это те самые знаменитые болельщики. Я спросила, почему у них головные уборы как у Микки–Мауса. Они засмеялись. Предполагаю, что это какое-то аниме, известное только им.— Мне очень хотелось объединить всех серебряных волонтёров. Плюс отпраздновать наш с мужем юбилей – 35 лет совместной жизни. И я решила организовать вечер русского романса. Нам помогла в этом девочка-волонтер, сама я не играю на гитаре, хотя в 47 лет поступила в музыкальную школу. Очень уж мне этого хотелось! И в художественной школе, кстати, я тоже отучилась после сорока. Учиться в любом возрасте приятно…К слову, после вечера романсов коллеги-волонтёры поздравили нас с годовщиной свадьбы и преподнесли необычный подарок: холодильник, до отказа забитый бутылками с водой и кока-колой. Было очень душевно.— Куда ветер дунет. Заявки мы подаём всюду. Думаю, если добровольчество в России продолжит развиваться, то обмен волонтёрами между странами станет более активным и удобным. Мы со своей стороны тоже прикладываем определённые усилия. У нас есть идея организовать в Свердловской области международный волонтёрский лагерь. Но пока все придумки не буду озвучивать. Всё ещё в стадии организации. И финансовую, и юридическую стороны нужно хорошо продумать. А зачем волонтёрам сюда, в Россию, ехать? За опытом. За знакомствами и общением. За языковой практикой. За впечатлениями, в конце концов. Работу мы найдём.

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