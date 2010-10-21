[Индекс номера 66 (08.05.2019)]



Бессмертный полк

Поступь истории

«Бессмертный полк» – что мы о нём знаем? Кроме того, что эта акция призвана сохранить память о каждом, кто, не жалея себя, добывал победу на полях самой страшной войны в истории, это ещё и общенародное движение, объединяющее сегодня миллионы людей разных мировоззрений и политических взглядов. Но всё ли так просто, как кажется? Давайте разберёмся в этом вместе.

Сила - в движении Вряд ли организаторы акции могли предположить, что со временем их идея приобретёт такую массовость. Впрочем, они по сей день особо подчеркивают: важно, чтобы человек вступал в ряды «Бессмертного полка» осознанно, а не ради галочки. Также координаторы движения считают важным не допустить, чтобы шествие превратилось в площадку для пропаганды. Именно поэтому в уставе движения говорится о том, что акция ни под каким предлогом не должна получить политической окраски: в её рядах рады видеть граждан искренних, а не расчётливых. Попытки обеспечить явку с помощью разнарядки расцениваются как действия, наносящие вред репутации «Бессмертного полка». Именно во многом благодаря чётко прописанным правилам, а также безвозмездному вкладу многих людей, преданных своим идеалам, «Бессмертный полк» не только остаётся на слуху, но и обретает всё большую популярность. Кто есть кто Пройти в колонне «Бессмертного полка» с портретом Сталина (если, конечно, вы не его родственник), равно как и с иконой императора Николая II – не лучшая затея: об этом якобы не так давно заявили организаторы акции. В СМИ тут же появилась информация о том, что под запрет могут попасть и советские знамёна, – естественно, это не понравилось патриотически настроенным гражданам. Вскоре в штабе движения выступили с официальным заявлением – никто красные флаги запрещать не собирается, как и штендеры с изображением Сталина – Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР. Вместе с тем демонстрация на шествии символики и портретов исторических личностей других эпох по–прежнему считается неуместной. Далёкие близкие Несмотря на регулярные заверения организаторов в том, что «Бессмертный полк» – абсолютно аполитичная народная акция, кое–где на постсоветском пространстве её до сих пор принимают в штыки. И если антироссийская позиция Украины всем хорошо известна, то сообщение о том, что «Бессмертный полк» может не состояться в белорусском Витебске и казахском Актобе – местные власти из соображений безопасности не согласовали ставшее уже традиционным шествие, – стало неприятным сюрпризом. Следует добавить, что ранее разрешение на проведение акции не дали Таджикистан и Узбекистан, сославшись на то, что по нормам ислама проносить фотографии умерших по улицам не полагается. Естественно, не жалуют колонны с портретами фронтовиков в Прибалтике. Более того, в Латвии 9 мая вообще объявлено днём оккупации страны советскими войсками. Миру – мир Интересно, что в дальнем зарубежье – в Аргентине, Германии, Норвегии, Японии и ещё в 80 странах – акция проходит без каких-либо проблем. При этом в последнее время наиболее ярко здесь выглядят США. В этом году колонны «Бессмертного полка» выстроились на улицах десятков городов – от Вашингтона до Аляски. Самым массовым вновь получилось шествие в Нью–Йорке – там к нему присоединились не только выходцы из бывших советских республик, но и американцы, предки которых родились в США. Для них участие в акции стало символом солидарности в борьбе против фашизма. Двойственные чувства Осенью 2015 года случилось то, что, наверное, рано или поздно должно было произойти. На всероссийской арене появилось ещё одно объединение, ставшее по своей сути клоном всеми признанного движения. Председателем новообразованного «Бессмертного полка России» стал Николай Земцов, годом ранее исключённый из числа координаторов движения решением совета полка. Ну а летом прошлого года Земцова отстранили и от командования его собственным детищем. В его адрес, в частности, прозвучала жёсткая критика от Василия Ланового, председателя попечительского совета БПР. Народный артист СССР обвинил неудачливого стратега в серьёзных структурных проблемах, возникших в движении. Тем не менее сегодня в России существуют две структуры, которые параллельно занимаются организацией и проведением схожих акций. В Норильске действует первая из них, организованная в 2012 году в Томске. Вместе навсегда Сейчас самому молодому участнику Великой Отечественной войны, который на момент капитуляции Германии только отметил совершеннолетие, около 92 лет. Увы, время неумолимо, и живая история уходит в прошлое. Но пока память о войне остаётся в наших сердцах, «Бессмертный полк» будет иметь особое значение. Герои смотрят с портретов на мир уже нашими глазами, и именно от нас зависит, каким он станет.

В тему • Акция «Бессмертный полк» берёт своё начало в 2012 году, когда в Томске по инициативе местных журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева более шести тысяч томичей пронесли по улицам две тысячи портретов своих близких – ветеранов армии и флота, тружеников тыла, партизан, узников фашистских лагерей, блокадников, бойцов сопротивления. На следующий год движение охватило уже более 120 городов и даже вышло за рамки России, при этом к инициативе подключились не только страны бывшего СССР и соцлагеря. В прошлом году марш прошёл более чем в 80 странах. • Норильск присоединился к движению в 2015 году. В прошлогодней акции приняли участие восемь тысяч норильчан во всех районах города. Всего же на акцию 2018 года вышли около 10,4 миллиона россиян, из них только в Москве – миллион. Символ движения – журавль • Эта инициатива – не первая в своём роде. В 2007 году в Тюмени провели «Парад победителей», во время которого люди несли портреты своих родственников–ветеранов. Но тогда идея, предложенная пенсионером, ветераном органов внутренних дел Геннадием Ивановым, не получила большой поддержки и всенародного признания. • В уставе движения прописаны ограничения, согласно которым на шествии не допускается политическая, корпоративная или другая символика за исключением полковой. Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом человеке: политике, общественном деятеле или чиновнике. Кроме того, следует помнить, что акция – добровольная, никто не вправе вас заставить или ограничить в участии в ней, если это не противоречит уставу. Официальный символ движения – журавль, взлетающий в небо, на фоне пятиконечной звезды. Изображение впервые появилось на шествии в Барнауле в 2013 году, его автор – художник Алексей Шелепов. В этом году норильский «Бессмертный полк» отмечает пятилетний юбилей • У «Бессмертного полка» есть официальный сайт – moypolk.ru, куда любой желающий может добавить историю своего героя с описанием его боевого прошлого и жизненного пути. Сегодня там собраны рассказы о 440 тысячах фронтовиков. Норильская секция насчитывает более тысячи записей. • Координацией и помощью в проведении акции занимается штаб «Бессмертного полка». Норильское отделение курирует Кристина Бердникова. Связаться с ней можно по телефонам: 8-913-160-33-86 или 22-60-39.

Михаил Туаев Фото с сайта: caoinform.ru и Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вряд ли организаторы акции могли предположить, что со временем их идея приобретёт такую массовость. Впрочем, они по сей день особо подчеркивают: важно, чтобы человек вступал в ряды «Бессмертного полка» осознанно, а не ради галочки. Также координаторы движения считают важным не допустить, чтобы шествие превратилось в площадку для пропаганды. Именно поэтому в уставе движения говорится о том, что акция ни под каким предлогом не должна получить политической окраски: в её рядах рады видеть граждан искренних, а не расчётливых. Попытки обеспечить явку с помощью разнарядки расцениваются как действия, наносящие вред репутации «Бессмертного полка».Именно во многом благодаря чётко прописанным правилам, а также безвозмездному вкладу многих людей, преданных своим идеалам, «Бессмертный полк» не только остаётся на слуху, но и обретает всё большую популярность.Пройти в колонне «Бессмертного полка» с портретом Сталина (если, конечно, вы не его родственник), равно как и с иконой императора Николая II – не лучшая затея: об этом якобы не так давно заявили организаторы акции. В СМИ тут же появилась информация о том, что под запрет могут попасть и советские знамёна, – естественно, это не понравилось патриотически настроенным гражданам. Вскоре в штабе движения выступили с официальным заявлением – никто красные флаги запрещать не собирается, как и штендеры с изображением Сталина – Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР. Вместе с тем демонстрация на шествии символики и портретов исторических личностей других эпох по–прежнему считается неуместной.Несмотря на регулярные заверения организаторов в том, что «Бессмертный полк» – абсолютно аполитичная народная акция, кое–где на постсоветском пространстве её до сих пор принимают в штыки. И если антироссийская позиция Украины всем хорошо известна, то сообщение о том, что «Бессмертный полк» может не состояться в белорусском Витебске и казахском Актобе – местные власти из соображений безопасности не согласовали ставшее уже традиционным шествие, – стало неприятным сюрпризом.Следует добавить, что ранее разрешение на проведение акции не дали Таджикистан и Узбекистан, сославшись на то, что по нормам ислама проносить фотографии умерших по улицам не полагается. Естественно, не жалуют колонны с портретами фронтовиков в Прибалтике. Более того, в Латвии 9 мая вообще объявлено днём оккупации страны советскими войсками.Интересно, что в дальнем зарубежье – в Аргентине, Германии, Норвегии, Японии и ещё в 80 странах – акция проходит без каких-либо проблем. При этом в последнее время наиболее ярко здесь выглядят США. В этом году колонны «Бессмертного полка» выстроились на улицах десятков городов – от Вашингтона до Аляски. Самым массовым вновь получилось шествие в Нью–Йорке – там к нему присоединились не только выходцы из бывших советских республик, но и американцы, предки которых родились в США. Для них участие в акции стало символом солидарности в борьбе против фашизма.Осенью 2015 года случилось то, что, наверное, рано или поздно должно было произойти. На всероссийской арене появилось ещё одно объединение, ставшее по своей сути клоном всеми признанного движения. Председателем новообразованного «Бессмертного полка России» стал Николай Земцов, годом ранее исключённый из числа координаторов движения решением совета полка. Ну а летом прошлого года Земцова отстранили и от командования его собственным детищем. В его адрес, в частности, прозвучала жёсткая критика от Василия Ланового, председателя попечительского совета БПР. Народный артист СССР обвинил неудачливого стратега в серьёзных структурных проблемах, возникших в движении.Тем не менее сегодня в России существуют две структуры, которые параллельно занимаются организацией и проведением схожих акций. В Норильске действует первая из них, организованная в 2012 году в Томске.Сейчас самому молодому участнику Великой Отечественной войны, который на момент капитуляции Германии только отметил совершеннолетие, около 92 лет. Увы, время неумолимо, и живая история уходит в прошлое. Но пока память о войне остаётся в наших сердцах, «Бессмертный полк» будет иметь особое значение. Герои смотрят с портретов на мир уже нашими глазами, и именно от нас зависит, каким он станет.

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