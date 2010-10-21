[Индекс номера 66 (08.05.2019)]



Время местное

Её главная роль

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Сегодня в любви Норильску признаётся Тамара Путинцева. 45 лет она посвятила ему, из них 18 работала в городском экскурсионном бюро.

Прогулочная аллея на Ленинском проспекте – В Норильск я приехала 20-летней девушкой, всего год как окончила театральное училище. По распределению я работала в театре Красноярска, но драма на личном фронте заставила уехать куда глаза глядят – в закрытый Норильск. Так октябрьским вечером 1973 года я вышла из электрички на Октябрьской площади, в городе, где меня никто не ждал. Но норильчане – совершенно особенные, они всегда готовы помочь. Благодаря поддержке незнакомых людей меня уже через несколько дней приняли актрисой в уютный театр на улице Севастопольской и общежитие дали на Молодёжном проезде. А ещё через год была свадьба в ресторане «Таймыр», затем родился сын, и с театром пришлось проститься. Однако судьба преподнесла мне настоящий подарок. К тому времени я переехала к мужу в коммуналку на улице Комсомольской, 20, а рядом, в цокольном этаже дома № 18, находилось Норильское бюро путешествий и экскурсий (1). И вот, гуляя с коляской, я познакомилась с его сотрудницами. Так началась моя золотая эпоха: я стала сначала внештатным экскурсоводом отдела экскурсий, а вскоре и штатным. Сценический образ Какие только экскурсии мы не готовили для норильчан и гостей города! (2) Работу с горожанами вели через профкомы предприятий, а помимо своих трудовых коллективов у них были подшефные школы и садики (3), поэтому наши услуги были нарасхват. Каждые субботу и воскресенье пятнадцать и более автобусов везли норильчан по маршрутам выходного дня: сначала – тематическая экскурсия, а после неё – обед в ресторане. И это была не просто организация досуга, тут учитывались важные воспитательные и идеологические аспекты: человек, знающий свой город и его непростую судьбу, не может оставаться к нему равнодушным. Летом в бюро наступала горячая пора: начиная со второй половины июня, в Дудинку прибывали теплоходы с туристами, на каждом судне в среднем по 400 человек. Всесоюзный туристический маршрут № 73 – путешествие по Енисею от Красноярска до Диксона – был очень востребованным, и достать такую путёвку считалось большой удачей. В маршрут входило и 12-часовое посещение Норильска. Красноярск заранее нам сообщал: «Идёт теплоход «Александр Матросов», на нём – Средняя Азия: аграрии, наука, педагоги». Исходя из этой информации, мы подбирали экскурсии, гидов, рестораны... Рано утром гости сходили на берег, два часа на знакомство с Дудинкой, а потом на электричке – к нам. Прибывали они на вокзал, где их встречали наши экскурсоводы и везли на обзорную экскурсию по городу. Первый домик, Старый город, Шмидтиха, прошлое и настоящее Норильска – всё это надо было уместить в четыре часа. Затем группы ехали на обед в заранее заказанные рестораны (4), а потом три часа свободного времени. Конечно же, гости посещали наши магазины, выгодно отличавшиеся от материковских. В 18 часов их отправляли на экскурсию в профилакторий «Валёк», затем в Талнах, где они посещали рудник «Маяк», там они брали на память кусочек руды, а в «Русских узорах» и в «Листвянке» их ждал ужин. На экскурсию в норильский музей Затем усталых и довольных туристов везли на вокзал. Я на прощание говорила нашим гостям: «Вы познакомились с необычным городом, который может понравиться или не понравиться, но который нельзя не уважать». И не один гость не уезжал равнодушным, это была главная установка: мы влюбляли в наш город. Но какая за этим стояла работа! 12 часов – с 10 до 22 – в городе 400 туристов, для них нужно заранее договориться об автобусах и ресторанах, согласовать посещения музея, «отпросить» с работы экскурсоводов-внештатников. А через три дня в Дудинку приходило следующее судно. В итоге за два месяца мы принимали по 40-50 судов – это 20 тысяч человек за сезон! Последним прибывало экскурсионное судно по Севморпути: Земля Франца Иосифа – Шпицберген – Диксон – Дудинка. Эксклюзивный тур, и гости – особые: артисты, космонавты, учёные. И это была последняя экскурсия, закрывающая сезон. Тамара Путинцева ведёт экскурсию на Вальке Наше бюро занималось не только экскурсиями, но и путешествиями. Я перешла работать в отдел путешествий методистом, сейчас это называется «менеджер». Куда мы только не отправляли наших норильчан: строители просятся в Петропавловск–Камчатский на гейзеры, горняки хотят в Москву, в Сандуновские бани, металлурги едут на пять дней в Ташкент – Самарканд – Бухару. А ещё Ленинград, Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Крым. Маршруты выходного дня в Абакан, в Шушенское: по Ленинским местам, а заодно помидорчиков привезти и родственников повидать. Большой популярностью пользовался экскурсионный рейс на Диксон, который был каждую субботу. А школьников как отправляли? По 40 групп в каждые каникулы! Помогал нам замечательный руководитель норильского авиапредприятия Александр Масловский: «Надо так надо, дадим самолёт». А с 1991 года благодаря «Интуристу» появились первые заграничные туры: Болгария, Турция, Египет. А ведь ни компьютеров, ни электронной почты тогда не было. Все договорённости, любая гостиница, любой маршрут – на личных контактах. Когда в середине 1990–х я открыла собственную турфирму, мне этот бесценный опыт очень помог. Мне повезло, что в моей жизни были Норильск и экскурсионное бюро. Из каждой экскурсии я делала маленький спектакль, а бюро стало моим театром. Это был потрясающий период в моей жизни, город дал мне интереснейшую работу, много хороших друзей и знакомых. И сейчас, навсегда покидая мой любимый Норильск, я уезжаю с огромным чувством благодарности к нему. «Норильск – детям»

В ДЕТАЛЯХ 1...находилось Норильское бюро путешествий и экскурсий. Оно входило в структуру Центрального совета по туризму и экскурсиям. Это была всесоюзная организация под эгидой профсоюзов, с 1969 года обеспечивающая население активным и познавательным отдыхом. Норильское турбюро состояло из двух отделов: отдела путешествий, который занимался поездками в другие города страны, и экскурсионного отдела, который знакомил горожан и гостей с Норильском и его окрестностями. Турбюро размещалось сначала на пр. Ленинском, 11, затем переехало на ул. Комсомольскую, 18, а в середине 1980-х – на ул. Советскую, 4. Адреса эти были хорошо известны норильчанам, потому что за редкой путёвкой очередь занимали с ночи. 2...Какие только экскурсии мы не готовили для норильчан и гостей города! Обзорная автобусная экскурсия рассказывала о «Норильске вчера, сегодня, завтра». Были ещё и тематические: «Норильск спортивный» с поездкой в «Арктику», в бассейн, на «Оль–Гуль»; «Норильск металлургический» – о производственном процессе комбината; «Норильск научный» – о работе НИИ, института СХ Крайнего Севера, химлаборатории. А ещё Норильск индустриальный, творческий театральный, «Талнах – ударная комсомольская стройка». В штате бюро было один–два экскурсовода, но привлекались до 60 внештатных: журналисты, актёры, музейщики, учёные, производственники, рассказывающие о своих направлениях. Стоимость трёхчасовой автобусной экскурсии на 30 человек составляла в 1975 году 30–35 рублей. 3...у них были подшефные школы и садики. Норильск всегда старался компенсировать своим маленьким жителям недостаток тепла и света: у норильчат были комфортные садики и школы, для них выращивали фрукты и овощи в теплицах, строили собственные пионерлагеря, старались обеспечить лучший досуг. В экскурсионном бюро были специальные детские экскурсии «Норильск–детям» и «Норильчонок, знай свой город», после которых маленькие горожане шли обедать в детские кафе: «От 2 до 5» и «Чунга–Чанга». Летом ребят, оставшихся в городе, вывозили в тундру и на турбазы. Заодно норильчатам рассказывали историю освоения Севера, учили гордиться своим городом и беречь его. В городе гости 4...на обед в заранее заказанные рестораны. Кафе и рестораны Норильска были лицом города и его визитной карточкой. «Таймыр», «Лама», «69 параллель», «Горняк», «Кавказ» встречали гостей заранее проработанным меню с северными деликатесами. Только здесь можно было отведать куропатку «де–воляй», олений шашлык «Полярный», рыбу «Элден», паштет из оленины. Обслуживали туристов лучшие официанты, победители всесоюзных профессиональных конкурсов. В дни большого наплыва гостей некоторые рестораны города полностью отдавали туристам – закрывали на спецобслуживание. Норильский общепит был гордостью и заслугой городского управления торговли.

Светлана Гунина Фото из личного архива героини и из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В Норильск я приехала 20-летней девушкой, всего год как окончила театральное училище. По распределению я работала в театре Красноярска, но драма на личном фронте заставила уехать куда глаза глядят – в закрытый Норильск. Так октябрьским вечером 1973 года я вышла из электрички на Октябрьской площади, в городе, где меня никто не ждал. Но норильчане – совершенно особенные, они всегда готовы помочь. Благодаря поддержке незнакомых людей меня уже через несколько дней приняли актрисой в уютный театр на улице Севастопольской и общежитие дали на Молодёжном проезде. А ещё через год была свадьба в ресторане «Таймыр», затем родился сын, и с театром пришлось проститься. Однако судьба преподнесла мне настоящий подарок. К тому времени я переехала к мужу в коммуналку на улице Комсомольской, 20, а рядом, в цокольном этаже дома № 18, находилось Норильское бюро путешествий и экскурсий (). И вот, гуляя с коляской, я познакомилась с его сотрудницами. Так началась моя золотая эпоха: я стала сначала внештатным экскурсоводом отдела экскурсий, а вскоре и штатным.Какие только экскурсии мы не готовили для норильчан и гостей города! () Работу с горожанами вели через профкомы предприятий, а помимо своих трудовых коллективов у них были подшефные школы и садики (), поэтому наши услуги были нарасхват. Каждые субботу и воскресенье пятнадцать и более автобусов везли норильчан по маршрутам выходного дня: сначала – тематическая экскурсия, а после неё – обед в ресторане. И это была не просто организация досуга, тут учитывались важные воспитательные и идеологические аспекты: человек, знающий свой город и его непростую судьбу, не может оставаться к нему равнодушным.Летом в бюро наступала горячая пора: начиная со второй половины июня, в Дудинку прибывали теплоходы с туристами, на каждом судне в среднем по 400 человек. Всесоюзный туристический маршрут № 73 – путешествие по Енисею от Красноярска до Диксона – был очень востребованным, и достать такую путёвку считалось большой удачей. В маршрут входило и 12-часовое посещение Норильска. Красноярск заранее нам сообщал: «Идёт теплоход «Александр Матросов», на нём – Средняя Азия: аграрии, наука, педагоги». Исходя из этой информации, мы подбирали экскурсии, гидов, рестораны... Рано утром гости сходили на берег, два часа на знакомство с Дудинкой, а потом на электричке – к нам. Прибывали они на вокзал, где их встречали наши экскурсоводы и везли на обзорную экскурсию по городу. Первый домик, Старый город, Шмидтиха, прошлое и настоящее Норильска – всё это надо было уместить в четыре часа. Затем группы ехали на обед в заранее заказанные рестораны (), а потом три часа свободного времени. Конечно же, гости посещали наши магазины, выгодно отличавшиеся от материковских. В 18 часов их отправляли на экскурсию в профилакторий «Валёк», затем в Талнах, где они посещали рудник «Маяк», там они брали на память кусочек руды, а в «Русских узорах» и в «Листвянке» их ждал ужин.Затем усталых и довольных туристов везли на вокзал. Я на прощание говорила нашим гостям: «Вы познакомились с необычным городом, который может понравиться или не понравиться, но который нельзя не уважать». И не один гость не уезжал равнодушным, это была главная установка: мы влюбляли в наш город. Но какая за этим стояла работа! 12 часов – с 10 до 22 – в городе 400 туристов, для них нужно заранее договориться об автобусах и ресторанах, согласовать посещения музея, «отпросить» с работы экскурсоводов-внештатников. А через три дня в Дудинку приходило следующее судно. В итоге за два месяца мы принимали по 40-50 судов – это 20 тысяч человек за сезон! Последним прибывало экскурсионное судно по Севморпути: Земля Франца Иосифа – Шпицберген – Диксон – Дудинка. Эксклюзивный тур, и гости – особые: артисты, космонавты, учёные. И это была последняя экскурсия, закрывающая сезон.Наше бюро занималось не только экскурсиями, но и путешествиями. Я перешла работать в отдел путешествий методистом, сейчас это называется «менеджер». Куда мы только не отправляли наших норильчан: строители просятся в Петропавловск–Камчатский на гейзеры, горняки хотят в Москву, в Сандуновские бани, металлурги едут на пять дней в Ташкент – Самарканд – Бухару. А ещё Ленинград, Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Крым. Маршруты выходного дня в Абакан, в Шушенское: по Ленинским местам, а заодно помидорчиков привезти и родственников повидать. Большой популярностью пользовался экскурсионный рейс на Диксон, который был каждую субботу. А школьников как отправляли? По 40 групп в каждые каникулы! Помогал нам замечательный руководитель норильского авиапредприятия Александр Масловский: «Надо так надо, дадим самолёт». А с 1991 года благодаря «Интуристу» появились первые заграничные туры: Болгария, Турция, Египет. А ведь ни компьютеров, ни электронной почты тогда не было. Все договорённости, любая гостиница, любой маршрут – на личных контактах. Когда в середине 1990–х я открыла собственную турфирму, мне этот бесценный опыт очень помог.Мне повезло, что в моей жизни были Норильск и экскурсионное бюро. Из каждой экскурсии я делала маленький спектакль, а бюро стало моим театром. Это был потрясающий период в моей жизни, город дал мне интереснейшую работу, много хороших друзей и знакомых. И сейчас, навсегда покидая мой любимый Норильск, я уезжаю с огромным чувством благодарности к нему.

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