[Индекс номера 66 (08.05.2019)]



Вопрос недели

Кто сегодня встал в строй?

Для норильчан нынешнее шествие «Бессмертного полка» станет юбилейным, наш город принимает участие в акции в пятый раз. И с каждым годом она наполняется всё большей глубиной, вызывает особое чувство гордости за нашу Родину, за тех, кто сражался насмерть и отстоял её в тяжелейшей борьбе. Присмотритесь, может быть, увидите в рядах полка портреты героев нашей сегодняшней рубрики – тогда вы с лёгкостью ответите на вопрос: Кто сегодня встал в строй?

Данила Кузнецов, студент 1-го курса, правнук Ильи Георгиевича Калинина: – Моего прадеда я застал в живых, правда, уже глубоким стариком. Он ушёл на фронт в 1943 году в звании младшего сержанта. Гнал фашистов через Украину и Белоруссию, западную Европу, но до Берлина не дошёл – встретил 9 Мая в польском госпитале. Прадед устанавливал радиосвязь, выполняя очередное боевое задание, был ранен, «но не оставил поле боя, с винтовкой и гранатами бросился вперёд, увлекая за собой товарищей. Лично уничтожил троих немецких солдат и захватил в плен вражеского пулемётчика с пулемётом». Было это 18 января 1945 года в польском местечке Газань. За свои заслуги прадед был награжден орденом Cлавы III степени, орденом Красной Звезды, множеством медалей.

Дмитрий Беляев, предприниматель, внук Евгения Павловича Беляева: – Это портрет моего деда по линии отца. Его призвали на службу еще до начала войны, весной 1941-го, и на руках у бабушки Шуры остался младенец, мой папа. Деда Женю отправили в город Гродно, в Белоруссию, фактически на границу. Первые дни и недели войны он встретил «лоб в лоб». А воевать довелось всего два месяца с небольшим – попал в плен: сначала в Польшу, потом в Германию. Не в концлагерь, слава богу, а в более щадящие условия: на сельхозработы. В конце войны наших пленных освободила союзническая американская армия. Сами понимаете, как тогда относились к подобным обстоятельствам… В итоге дед попал на Урал, трудился на цементном заводе, хотя по профессии был учителем. Там и прожил до конца жизни.

Елена Савченко, социальный педагог школы № 14, правнучка Филиппа Васильевича Грищенко: – Прадед родился 18 октября 1904 года, по национальности украинец, жил в Ростовской области. В 1930–х годах, когда народ принуждали вступать в колхозы, семья всячески противилась этому. Филипп Васильевич говорил, что колхозникам ничего не платят, и они живут очень бедно. За неподчинение властям его арестовали, а спустя два–три месяца отпустили. Когда началась война, Филипп Васильевич пошёл воевать. Согласно сохранившимся документам, 18 августа 1941 года он был зачислен в ряды Красной армии. Участником Великой Отечественной войны официально считается с 3 ноября 1941 года. Филипп Васильевич писал с фронта родным, по возможности присылал фотографии. Награждён медалью «За отвагу» за то, что при отражении яростной атаки противника в рукопашной схватке убил двоих немцев и четверых пленил. О войне вспоминать не любил, но как–то рассказал домашним, что во время бомбёжек бойцы и он в том числе старались спрятаться в одной из образовавшихся воронок в надежде, что снаряд дважды в одну воронку не падает, как говорится в поговорке.

Александр Харитонов, внук Шаи Григорьевича Харитонова: – Мой дед пропал без вести в 1943 году на Курской дуге. С 1941 по 1943 год он преподавал в танковом училище, а затем их в полном составе отправили на фронт. Там он был командиром разведки танкового корпуса. В свой последний выезд его экипаж искал брод через реку Березину, попал в засаду и танк загорелся. Года три назад мы с сыновьями ездили в город Болхов Орловской области, под которым пропал без вести наш дед и прадед. Никто из нас его не видел, но память о нём в нашей семье мы храним.

Ольга Петрова, учитель гимназии № 5, внучка Ивана Егоровича Двоеглазова: – Когда началась война, деду было 16 лет. Приписав себе два года, он пошёл в военкомат, где его определили в артиллерийское училище. Победу он встретил в Берлине, награждён медалью «За отвагу». В наградном листе написано: «Тов. Двоеглазов в боях с немецкими захватчиками с 28.04 по 9.05.1945 года на косе Фриш-нерунг в районе Бовенввердер проявил отвагу и мужество, участвуя в боях в качестве залпового, своей энергичной работой обеспечил бесперебойную работу пушки. Экипажем, в котором действовал тов. Двоеглазов, уничтожены: 1 танк «Тигр», 3 самоходных орудия, группа «Артштурм», 5 пушек, 3 дзота и до 60 человек гитлеровцев». В дальнейшем дедушка возглавлял ракетную часть на Дальнем Востоке, за особые заслуги был переведён в секретную ракетную часть Одинцово-10. На пенсию ушёл в звании майора, его сыновья продолжили дело отца и тоже стали военными. Иван Егорович умер в 1998 году.

Лена Багмет, ученица школы № 23, правнучка Григория Петровича Шульгина: – Чтобы попасть на фронт, прадедушка приписал себе один год. С 17 лет он служил в пехотных войсках. В ключевом сражении под Сталинградом был ранен и после длительного тяжелого лечения в госпитале демобилизован. После войны работал кузнецом в городе Павловске, познакомился там с моей прабабушкой, Любовью Ивановной Анпилоговой, которая в военные годы трудилась в Абхазии на производстве боеприпасов и вооружения для фронта. Вместе они прожили долгую жизнь. А вот другой мой прадед, Николай Фомич Багмет, с войны так и не вернулся, и фотографии его не сохранились.

Говорит эксперт – В наш город «Бессмертный полк» пришёл благодаря молодёжи. Ребята были настолько впечатлены увиденным на материке шествием, что решили провести такое же и здесь. Они вышли на меня, я связалась с центральным штабом движения и, получив добро, занялась приготовлениями. Это было в 2014–м, а уже на следующий год мы провели первое шествие. Единственным, что могло хоть как-то подкосить нашу инициативу, стала проблема оповещения горожан. Но, к счастью, на помощь пришли управления образования и культуры, подключились отдел молодежной политики и Молодежный центр. Они оперативно известили людей об акции, хорошо поработали СМИ, и к полковому 9 Мая мы были твёрдо уверены в том, что всё свершится как надо. Кристина Бердникова, координатор акции «Бессмертный полк» в Норильске К тому же многие слышали о шествии «Бессмертного полка» в других городах, поэтому норильчане в целом понимали наши цели и задачи. Сразу же появились ответственные за прохождение колонн в Талнахе и Кайеркане. И если в начале участников было около тысячи, все последующие годы их число возрастало. Сегодня многие выходят на шествие целыми семьями, для них это стало доброй традицией. День Победы – великий праздник для нашего народа, но никогда он меня ещё так не трогал, как в то самое первое шествие полка. К нам подходили люди, благодарили. Они несли в руках плакаты своих родных и близких, воевавших и погибавших на фронтах Великой Отечественной. Было радостно наблюдать за таким единением и в то же время было горько осознавать, какие утраты мы понесли. Когда на тебя с плаката смотрит парень, чью жизнь, судя по датам, война забрала в совсем ещё молодом возрасте, о многом начинаешь задумываться. В такие моменты действительно понимаешь: нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Поскольку «Бессмертный полк» – народная акция, мы стараемся не допустить проявлений политической агитации. Впрочем, за все годы таких случаев было не так много. Люди всегда нормально реагируют на просьбу свернуть флаг, если символика противоречит нашему уставу. Важно и то, что «Бессмертный полк» – это не только шествие, но и сайт, на котором общими усилиями ведётся летопись. Некоторые делятся письмами своих фронтовиков, и я просто зачитываюсь этими историями, иногда мне бывает сложно сдержать слёзы. Война не обошла стороной и мою семью. Из прадедов с фронта вернулся лишь один – Фрол Матвеевич Горбачёв. Брал Берлин, награждён двумя медалями «За отвагу». После войны прожил недолго, поэтому мне, увы, так и не удалось его увидеть. Но о нём и о его боевом прошлом мне рассказала бабушка. И хотя я понимаю, что годы всё дальше и дальше отодвигают от нас трагические события тех дней, я искренне надеюсь, что наши дети тоже будут помнить и оберегать историю, ставшую общей для всех нас.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Моего прадеда я застал в живых, правда, уже глубоким стариком. Он ушёл на фронт в 1943 году в звании младшего сержанта. Гнал фашистов через Украину и Белоруссию, западную Европу, но до Берлина не дошёл – встретил 9 Мая в польском госпитале. Прадед устанавливал радиосвязь, выполняя очередное боевое задание, был ранен, «но не оставил поле боя, с винтовкой и гранатами бросился вперёд, увлекая за собой товарищей. Лично уничтожил троих немецких солдат и захватил в плен вражеского пулемётчика с пулемётом». Было это 18 января 1945 года в польском местечке Газань. За свои заслуги прадед был награжден орденом Cлавы III степени, орденом Красной Звезды, множеством медалей.– Это портрет моего деда по линии отца. Его призвали на службу еще до начала войны, весной 1941-го, и на руках у бабушки Шуры остался младенец, мой папа. Деда Женю отправили в город Гродно, в Белоруссию, фактически на границу. Первые дни и недели войны он встретил «лоб в лоб». А воевать довелось всего два месяца с небольшим – попал в плен: сначала в Польшу, потом в Германию. Не в концлагерь, слава богу, а в более щадящие условия: на сельхозработы. В конце войны наших пленных освободила союзническая американская армия. Сами понимаете, как тогда относились к подобным обстоятельствам… В итоге дед попал на Урал, трудился на цементном заводе, хотя по профессии был учителем. Там и прожил до конца жизни.– Прадед родился 18 октября 1904 года, по национальности украинец, жил в Ростовской области. В 1930–х годах, когда народ принуждали вступать в колхозы, семья всячески противилась этому. Филипп Васильевич говорил, что колхозникам ничего не платят, и они живут очень бедно. За неподчинение властям его арестовали, а спустя два–три месяца отпустили.Когда началась война, Филипп Васильевич пошёл воевать. Согласно сохранившимся документам, 18 августа 1941 года он был зачислен в ряды Красной армии. Участником Великой Отечественной войны официально считается с 3 ноября 1941 года. Филипп Васильевич писал с фронта родным, по возможности присылал фотографии. Награждён медалью «За отвагу» за то, что при отражении яростной атаки противника в рукопашной схватке убил двоих немцев и четверых пленил. О войне вспоминать не любил, но как–то рассказал домашним, что во время бомбёжек бойцы и он в том числе старались спрятаться в одной из образовавшихся воронок в надежде, что снаряд дважды в одну воронку не падает, как говорится в поговорке.– Мой дед пропал без вести в 1943 году на Курской дуге. С 1941 по 1943 год он преподавал в танковом училище, а затем их в полном составе отправили на фронт. Там он был командиром разведки танкового корпуса. В свой последний выезд его экипаж искал брод через реку Березину, попал в засаду и танк загорелся. Года три назад мы с сыновьями ездили в город Болхов Орловской области, под которым пропал без вести наш дед и прадед. Никто из нас его не видел, но память о нём в нашей семье мы храним.– Когда началась война, деду было 16 лет. Приписав себе два года, он пошёл в военкомат, где его определили в артиллерийское училище. Победу он встретил в Берлине, награждён медалью «За отвагу». В наградном листе написано: «Тов. Двоеглазов в боях с немецкими захватчиками с 28.04 по 9.05.1945 года на косе Фриш-нерунг в районе Бовенввердер проявил отвагу и мужество, участвуя в боях в качестве залпового, своей энергичной работой обеспечил бесперебойную работу пушки. Экипажем, в котором действовал тов. Двоеглазов, уничтожены: 1 танк «Тигр», 3 самоходных орудия, группа «Артштурм», 5 пушек, 3 дзота и до 60 человек гитлеровцев».В дальнейшем дедушка возглавлял ракетную часть на Дальнем Востоке, за особые заслуги был переведён в секретную ракетную часть Одинцово-10. На пенсию ушёл в звании майора, его сыновья продолжили дело отца и тоже стали военными. Иван Егорович умер в 1998 году.– Чтобы попасть на фронт, прадедушка приписал себе один год. С 17 лет он служил в пехотных войсках. В ключевом сражении под Сталинградом был ранен и после длительного тяжелого лечения в госпитале демобилизован. После войны работал кузнецом в городе Павловске, познакомился там с моей прабабушкой, Любовью Ивановной Анпилоговой, которая в военные годы трудилась в Абхазии на производстве боеприпасов и вооружения для фронта. Вместе они прожили долгую жизнь. А вот другой мой прадед, Николай Фомич Багмет, с войны так и не вернулся, и фотографии его не сохранились.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















