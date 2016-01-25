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Крещенские купания

[Индекс номера 7 (22.01.2019)]

На старт!

Сегодня в Норильске проходит региональный этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. А перед забегом огонь побывает на «Надежде».
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
Огонь Универсиады «соединится» с огнем металлургических печей, символизирующих промышленный потенциал нашего региона. В 2019 году Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова отметит 40–летний юбилей и то, что региональный этап Эстафеты огня стартует именно с этой промышленной площадки, не случайно. НМЗ — крупнейшее предприятие Заполярного филиала «Норникеля», генерального партнера зимней Универсиады–2019.
Ожидается, что в церемонии слияния огней примут участие председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова, первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов, директор Заполярного филиала Николай Уткин и глава Норильска Ринат Ахметчин.
Именно объединенный огонь факелоносцы пронесут по улицам 13 городов Красноярского края и 2 марта зажгут в главной чаше на церемонии открытия Студенческих игр в Красноярске.
В Норильске участники эстафеты стартуют в 15.00 около спортивно–развлекательного комплекса «Арена». Факелоносцы пробегут по Ленинскому проспекту мимо театра, памятника Ленину и мечети «Нурд–Камал». Огонь провезут на лыжах, собачьей упряжке и снегоходе. Общая протяженность маршрута — 2800 метров.
Финиширует норильский этап эстафеты на площади перед Дворцом спорта «Арктика», здесь же зажгут чашу огня.
Огонь по улицам города пронесут первый вице–президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин, директор проектного офиса компании «Норникель» Яна Гриб, заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, региональный директор Красноярского отделения Сбербанка в Норильске Сергей Онищенко, бронзовый призёр чемпионата Европы по пауэрлифтингу, главный специалист управления корпоративных проектов компании «Норникель» Антонина Кривенко, президент спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константин Кочан, победитель международных и всероссийских соревнований по тхеквондо Полина Никуличева, директор спортивного комплекса «Талнах» Алексей Лягин, учитель физкультуры Валерий Селифонкин, руководитель ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» Лилия Панько и другие участники – всего 18 факелоносцев.
ultoday73.ru
Вместе с региональным этапом Эстафеты огня Универсиады в нашем городе проходит социально–культурный маршрут «Енисейский экспресс». В Молодёжном центре на ул. Советской, 9, проведут творческий и танцевальный мастер–классы, тестирование на знание истории Великой Отечественной войны и благотворительную акцию «Подарок детскому дому».
Всех желающих также приглашают в городской скейт–парк «Шторм» на ул. Талнахской, 6, — поучиться паркуру, трюкам на роликах, скейтах и велосипедах. Мастер–классы проводят гости из Красноярска.

Оксана Кириллова
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Статьи текущего номера:
 
Сегодня в Норильске проходит региональный этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. А перед забегом огонь побывает на «Надежде».

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