Движение вверх

Сильнейшие баскетбольные команды спортивной школы № 1 разыграли традиционный турнир «Скажи спорту — да!».

Своя игра Турнир, история которого началась 11 лет назад, из первенства ДЮСШ вырос до общегородского уровня. Сейчас в нем соревнуются как нынешние воспитанники спортшколы, так и ее выпускники. В играх, которые прошли в Доме физической культуры, приняли участие восемь команд — около ста человек. Баскетболисты состязались по групповой системе — в каждой группе было представлено по четыре дружины юношей и девушек. Традиционно сильно выступили ребята из команды All in black под руководством тренера Алексея Нестерова, сломившие сопротивление всех соперников. По результатам состязаний была сформирована сборная города для участия в первенстве Красноярского края в Красноярске, куда в марте отправятся две команды девушек 2004 и 2006 годов рождения. Интересно, что представители благотворительного фонда «Территория добра» выразили желание и дальше сотрудничать с организаторами турнира и уже со следующего года сделать его фестивалем. Дело всей жизни – Неожиданности случаются, но не в этот раз, — говорит тренер победителей Алексей Нестеров, который стоял у истоков турнира. — Хотя самоуверенность может привести к срыву, и в такие моменты игра против команды, которую можно было обыграть с разницей в 20–30 очков, становится практически равной. Тогда исход игры решает индивидуальное мастерство, которое наиболее показательно в шоу бросков сверху. С наставником соглашается Кирилл Дмитриев, который наряду с партнером по команде Сергеем Солонковым стал одним из лучших игроков турнира. Кириллу — 18 лет, 12 из которых он посвятил баскетболу, сумев отличиться не только на городском уровне, но и в первенстве Красноярского края. Юноша окончил спортивную школу, сейчас учится на первом курсе НГИИ, но продолжает совершенствоваться в любимой игре. — Первые четыре года в секции — это, считай, цветочки. Только в десять лет я окончательно понял, что баскетбол — это то, чем я хотел бы серьезно заниматься. К сожалению, у нас не так часто получается встречаться с иногородними командами, а значит, и набираться опыта. В итоге нам с трудом удается привлечь внимание селекционеров, а это очень важно для спортивной карьеры, — замечает Кирилл. У Татьяны Юриной, которая была признана самым полезным игроком турнира, с карьерными перспективами, похоже, все в порядке. В этом году девушка выпускается из спортивной школы, и ее уже пригласили на просмотр в Сургут, где есть собственная профессиональная команда. — Для меня баскетбол — это целая жизнь. Это эмоции — радость побед и горечь поражений, это борьба — страхи и переживания, это друзья — со многими мы в одной команде уже десять лет, — делится Татьяна. — Ну, а что касается сегодняшней победы, то нашей команде она далась не только благодаря усиленным тренировкам, но и поддержке болельщиков — это она подкрепила наши силы. Заслуженное признание В спортивной школе № 1 отмечают, что «Скажи спорту — да!» — не единственный турнир, в котором норильчане оттачивают свое мастерство. Помимо него в городе проходит традиционный турнир памяти Юрия Юрченко, отдавшего норильскому баскетболу почти сорок лет. Сейчас совместно с Федерацией баскетбола Норильска и администрацией Дома физической культуры главе Норильска направлено письмо с просьбой об установке на здании ДФК мемориальной доски в память о заслуженном тренере России. Вспоминая о своем коллеге и друге, сотрудники спортшколы № 1 рассказывают, что в качестве тренера Юрченко проявил себя как специалист, умеющий творчески подойти к организации тренировочного процесса, обладающий даром находить способных ребят и максимально раскрывать их потенциал. За годы работы в Норильске он воспитал с добрый десяток мастеров спорта СССР и мастеров международного класса. Установка мемориальной доски позволит сохранить память о Юрии Георгиевиче, которого не стало в 2008 году. Он смог сделать невозможное — в экстремальных условиях Заполярья вырастить выдающихся спортсменов, членов советской сборной. По результатам состязаний была сформирована сборная города для участия в первенстве Красноярского края.

