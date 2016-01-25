[Индекс номера 7 (22.01.2019)]



ГОРОД

Отходы и расходы

В Норильске работает делегация депутатов Законодательного собрания Красноярского края. Парламентарии приехали, чтобы обсудить вопросы экологической безопасности, в частности «мусорную» реформу.

Вчера в администрации прошло совещание по вопросам реализации данной реформы в районах Крайнего Севера, а также перехода на сводные расчёты загрязнения атмосферного воздуха в городских округах. Напомним, с 1 января схема вывоза мусора изменилась по всей стране. Красноярский край был поделен на 19 технологических зон, в Норильской технологической зоне к работе приступил региональный оператор — «РостТех». С этого же момента жители Большого Норильска и Дудинки стали жаловаться на накопление мусора, который вывозится раз в три дня, что для многих дворов слишком редко. Состав работ и нормативы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов прописаны для каждой из зон в территориальной схеме очистки территории. Как признают депутаты, сейчас объёмы накопления мусора в этой схеме просчитаны неверно, причем не только в Норильске, но и в других районах края и страны. В реальности мусора получается намного больше, соответственно и денег на его вывоз тоже нужно больше. А тарифы для жителей, наоборот, понизились: если в прошлом году норильчане платили по пять рублей с квадратного метра жилплощади, то сейчас приказом министерства тарифной политики Красноярского края для Норильской технологической зоны утверждён тариф в размере 86,76 рубля с человека. Таким образом, по предварительным подсчётам в этом году от горожан поступит на 90 миллионов рублей меньше, и региональному оператору собранных денег хватит лишь до мая. При этом для предприятий города тарифы вырастут — примерно на 70%. На прошедшем совещании городские власти условились как можно скорее просчитать реальную картину в свете новых данных. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров так прокомментировал сложившуюся ситуацию: – Действующая территориальная схема по вывозу мусора для разных районов края рассчитывалась еще в 2015 году. Конечно, те цифры, которые озвучивались четыре года назад, не «бьются» с реальностью, и территориальная схема не выдерживает критики. Региональный оператор видит, что норматив накопления отходов в сутки намного больше указанного, и у него просто не хватит денег для расчёта с транспортниками, владельцами мусоровозов и так далее. Поэтому он, вывозя мусор реже, пытается сэкономить. С аналогичной проблемой столкнулись практически во всем крае. Правительство региона понимает, что подход надо менять, и сегодня планируется внести изменения в территориальные схемы. К этой работе мы привлекаем и самих региональных операторов. Но поднимать тарифы для населения мы не можем, эти дополнительные расходы, вероятнее всего, лягут на бюджеты разных уровней. Аналогичное совещание пройдёт и в администрации Дудинки. Кроме того, там состоится встреча с представителями общин коренных народов Севера, где будут затронуты вопросы, связанные с традиционным природопользованием, рыболовством и охотой.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вчера в администрации прошло совещание по вопросам реализации данной реформы в районах Крайнего Севера, а также перехода на сводные расчёты загрязнения атмосферного воздуха в городских округах. Напомним, с 1 января схема вывоза мусора изменилась по всей стране. Красноярский край был поделен на 19 технологических зон, в Норильской технологической зоне к работе приступил региональный оператор — «РостТех». С этого же момента жители Большого Норильска и Дудинки стали жаловаться на накопление мусора, который вывозится раз в три дня, что для многих дворов слишком редко.Состав работ и нормативы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов прописаны для каждой из зон в территориальной схеме очистки территории. Как признают депутаты, сейчас объёмы накопления мусора в этой схеме просчитаны неверно, причем не только в Норильске, но и в других районах края и страны. В реальности мусора получается намного больше, соответственно и денег на его вывоз тоже нужно больше. А тарифы для жителей, наоборот, понизились: если в прошлом году норильчане платили по пять рублей с квадратного метра жилплощади, то сейчас приказом министерства тарифной политики Красноярского края для Норильской технологической зоны утверждён тариф в размере 86,76 рубля с человека. Таким образом, по предварительным подсчётам в этом году от горожан поступит на 90 миллионов рублей меньше, и региональному оператору собранных денег хватит лишь до мая. При этом для предприятий города тарифы вырастут — примерно на 70%. На прошедшем совещании городские власти условились как можно скорее просчитать реальную картину в свете новых данных.Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров так прокомментировал сложившуюся ситуацию:– Действующая территориальная схема по вывозу мусора для разных районов края рассчитывалась еще в 2015 году. Конечно, те цифры, которые озвучивались четыре года назад, не «бьются» с реальностью, и территориальная схема не выдерживает критики. Региональный оператор видит, что норматив накопления отходов в сутки намного больше указанного, и у него просто не хватит денег для расчёта с транспортниками, владельцами мусоровозов и так далее. Поэтому он, вывозя мусор реже, пытается сэкономить. С аналогичной проблемой столкнулись практически во всем крае. Правительство региона понимает, что подход надо менять, и сегодня планируется внести изменения в территориальные схемы. К этой работе мы привлекаем и самих региональных операторов. Но поднимать тарифы для населения мы не можем, эти дополнительные расходы, вероятнее всего, лягут на бюджеты разных уровней.Аналогичное совещание пройдёт и в администрации Дудинки. Кроме того, там состоится встреча с представителями общин коренных народов Севера, где будут затронуты вопросы, связанные с традиционным природопользованием, рыболовством и охотой.

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