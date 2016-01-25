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Крещенские купания

[Индекс номера 7 (22.01.2019)]

Таинство без секретов

Около двух тысяч норильчан окунулись в крещенскую ночь в купель на озере Долгое.
Погода по местным меркам была довольно теплой — около минус десяти градусов мороза. Ощутимо бодрил сильный, порывистый ветер, который то и дело швырял в смельчаков пригоршни колючего снега. Однако это никого не остановило, и желающих проверить себя на прочность было предостаточно. За их самочувствием бдительно следили сотрудники службы экстренного реагирования.
Незадолго до начала богослужения с материка позвонил прежний председатель клуба моржей Геннадий Аксёнов. Он передал норильчанам горячий привет с берегов Енисея, пожелал крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний и крещенских купаний без пострадавших. Сразу после этого в чайной комнате начался водосвятный молебен, который совершил отец Павел Бочков. Он отметил, что вера проверяется не окунанием в озеро, а повседневной праведной жизнью с соблюдением всех библейских заповедей и традиций. После этого батюшка спустился к купели, которую общественники из клуба «Моржи Таймыра» оборудовали на озере, окропил всех собравшихся святой водой и благословил на погружение в воды Долгого.
Учредитель клуба Наталья Карпушкина говорит, что в крещенскую ночь здесь всегда собирается много народа. И хотя это ожидаемо, всё же непросто упорядочить людской поток и каждого сориентировать, а после окунания норильчан в озеро ещё и навести порядок: убрать раздевалки, бани, берег.
– Воды сегодня мало. Около берега образовалась ледяная корка приличной толщины. Спасатели немного прорубили лед, и получилась купель, глубина которой — до середины бедра взрослого человека. Вполне достаточно, чтобы окунуться. Температура воды в озере — около восьми градусов тепла. Если бы не ветер, то это были бы идеальные условия для погружения, — рассказывает она.
Стоит добавить, что накануне праздника Крещения проводится масштабная работа по благоустройству территории. Силами дорожных служб «Норильскавтодора» была очищена от сугробов территория клуба, дорожка, ведущая от раздевалок к баням, посыпана песком. На пригорке, недалеко от озера, норильский предприниматель Петр Жуганенко установил ледяной крест. Готовность территории проверили представители администрации.
Среди тех, кто в эту ночь окунался в Долгое, были и опытные моржи, и новички. И впечатления у всех восторженные. Так, Маша и Наташа поделились, что окунаются в прорубь с пяти лет и без закаливания жизни себе не представляют, кроме того, они отметили особые омолаживающие свойства ледяной воды. Для Ильи, который живет в Минусинске, уже стало доброй традицией отмечать Крещение в Норильске, и обязательно с купанием в Долгом. А Юлия Валентиновна призналась, что она, хоть и опытный морж, каждый раз перед погружением ей приходится преодолевать себя.
Некоторые пришли семьями. Для многодетной мамы Марии и ее старшего из троих детей, восьмилетнего Алексея, — это первый опыт погружения в ледяную воду. Они всей семьёй увлекаются спортом и закаливанием. И это подвигло их на то, чтобы окунуться в Долгое на Крещение. Алексей говорит, что он нисколько не боялся, наоборот, ему хотелось нырять ещё и ещё. Вообще настроение у людей было праздничное. Они остались довольны и погодой, и организацией крещенских купаний. Всё прошло спокойно и без происшествий.

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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