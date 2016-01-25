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Крещенские купания

[Индекс номера 7 (22.01.2019)]

 Общество 
Неразлучные друзья

Свой 11–й день рождения благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отметил в кругу маленьких благополучателей и их мам, а также верных партнёров и друзей.
Праздничная встреча началась в фойе кинотеатра «Родина», где малышей встречали Добрулька и мишка Тедди. Воздушные шары, фотозона с именинным тортом и больничные клоуны добавили радостной суматохи и помогли маленьким подопечным «Территории добра» преодолеть стеснение, почувствовать себя как дома. После фотосессии, душевных обнимашек и веселых развлечений детвора с мамами переместилась в видеозал. Здесь их ждала встреча с Тигрулей и обезьянкой Манки, которые узнав о дне рождения фонда специально пришли из центра развития личности «Старт», чтобы поздравить сотрудников «Территории добра» и ее друзей, а также поиграть с ними.
Для 13 ребятишек и их мам эта встреча стала настоящим праздником близких людей, а для сотрудников и волонтёров фонда возможностью увидеть достижения и победы семей, которым они помогали собрать средства на дорогостоящие курсы реабилитации детей. У каждого из маленьких гостей своя непростая история болезни и кропотливого восстановления, полная боли и ежесекундного преодоления, надежд и разочарований.
– Когда ситуация кажется беспросветной, на помощь приходит благотворительный фонд «Территория добра» и вновь вселяет надежду, уверенность в том, что вместе справиться с бедой возможно, — отметила одна из мам.
Ярким подтверждением этих слов стал документальный фильм «Пять дней в Париже» про путешествие Влада Карасёва, подопечного «Территории добра», мечта которого сбылась.
Сотрудники фонда по традиции подготовили небольшие подарки для ребят и угостили всех гостей праздничным тортом.
– День рождения показал, что нашим благополучателям катастрофически не хватает простого, человеческого общения, — говорит Наталья Солодовник, председатель БФ «Территория добра». — Их мир ограничивается семьей и домом. Дети хотят играть со сверстниками, а мамы заниматься творчеством. Так что будем встречаться чаще в неформальной обстановке.

Наталья Черкашина
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