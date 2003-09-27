[Индекс номера 7 (22.01.2019)]



Подробно

Тамбур преткновения

Получив, как и тысячи норильчан, от администрации «Жилкомсервиса» предписание в десятидневный срок демонтировать тамбур, отделяющий квартиры от лестничной площадки, я обеспокоилась. А как еще законопослушная гражданка отреагирует на слова: «в случае невыполнения предписания в добровольном порядке в отношении Вас может быть подано исковое заявление об установлении судебного порядка демонтажа и взыскания судебных расходов»?! Решила разобраться. Внимательно изучив документ, за комментариями обратилась в «Жилкомсервис» и прокуратуру.

Стоит ли переживать за пожарную безопасность и соблюдение санитарных норм в тамбуре, если здесь порядка больше, чем на некоторых балконах? Беспокойное наследство Вопросы вызвало первое же предложение предписания: «В ходе осмотра технического состояния многоквартирного дома, проводимого ООО «ЖКС» в соответствии с договором управления, выявлена незаконно установленная перегородка части лестничной площадки в местах общего пользования данного МКД». А почему я, неоднократно обращаясь в управляющую компанию для оформления документов и регистрации по месту жительства при покупке квартиры, не была предупреждена о том, что имеющейся перед дверью моей будущей квартиры тамбур смонтирован незаконно? Откуда мне знать об этом, как и другим жильцам, получившим такое «наследство»? Например, в выписке из домовой книги и финансово–лицевого счета, без которой сделка купли–продажи не состоялась бы, нет ни слова о тамбуре. Также нигде в жэке нет предупреждения о том, что у жильцов квартир, отгороженных от лестничной площадки, могут возникнуть проблемы. Юрист «Жилкомсервиса» объяснил, что данное предписание как раз и разослано с целью проведения разъяснительной работы. – Незнание не освобождает от ответственности. К тому же теперь из официального письма вы знаете, что незаконно в личных целях используете территорию, не являющуюся вашей собственностью, — отметил он. — Получив предписание, многие стали обращаться к нам за консультацией, чего, собственно, мы и добивались: объяснить жильцам их права и обязанности, дабы в дальнейшем никаких вопросов при использовании общедомового имущества не возникало. Под угрозой Следующая часть еще интереснее: «Данное переоборудование нарушает правила противопожарного режима, оно также создает угрозу безопасности, здоровью и имуществу граждан». Спорное заявление. Ведь за многими железными основательными дверями тамбура — хлипкие деревянные двери квартир, куда как менее надежно защищающие от возможных проблем. Юрист пояснил, что в первую очередь опасение у специалистов вызывают самостоятельно установленные в тамбурах осветительные приборы и розетки, которые могут стать причиной пожара и гибели жильцов. Допустим. Тогда возникает логичный вопрос: «Кто должен демонтировать тамбур?» Кто виноват И в предписании есть четкий ответ: «В соответствии с п. 1.7.4 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 лицо, допустившее самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, обязано привести это помещение в прежнее состояние». На мой взгляд, речь в данном случае идет о лице должностном — именно оно, не предупредив жильцов о незаконности обустройства тамбура, допустило пере-устройство. Поэтому и обязано это исправить. Я–то, как и большинство, пользуюсь тем, что было воздвигнуто задолго до моего вселения... И ведь к прежним хозяевам у нынешних собственников квартир тоже не может быть никаких претензий: в договоре купли–продажи есть пункт «Покупатель ознакомлен с техническим состоянием вышеуказанной квартиры, которая отвечает санитарным и техническим требованиям; претензий к «Продавцу» не имеет». Возможно, и имели бы, если бы знали, что тамбура быть не должно. Кстати, в соответствии с процитированным выше Постановлением Госстроя не допускается также переоборудование балконов и лоджий. Интересно, а остекление (а ведь изначально все балконы в домах 84–й серии были открытыми) относится к переоборудованию? Может, и застекленные балконы тоже незаконны, и когда–нибудь встанет вопрос и о демонтаже оконных рам? Юрист «Жилкомсервиса» пояснил, что многое из того, что мы делаем в своих квартирах, противоречит законным требованиям. Оказывается даже дырка в стене между ванной и туалетом, проделанная собственником для того, чтобы протянуть шланг водоподачи к стиральной машине, является самовольным переустройством жилого помещения. Все за одного Угрожающе звучит заключение предписания: «Требуем привести лестничную клетку в первоначальное положение путем демонтажа выше-указанной перегородки и освободить от бытовых вещей в срок не позднее 10 суток с момента получения данного предписания»... – Можете не демонтировать тамбур, а узаконить его, — предлагает юрист «Жилкомсервиса». – И он тогда не будет нарушать правила противопожарного режима и создавать угрозу безопасности, здоровью и имуществу граждан? И почему в предписании нет ни слова об этом варианте решения проблемы? Прямого ответа на эти вопросы я не получила, но узнала преимущества легализации тамбура: – Сейчас вы в личных целях пользуетесь частью общедомовой площади, плата за которую разделена между всеми жильцами дома, и к вам в связи с этим могут быть претензии как со стороны соседей, так и администрации «ЖКС», а когда вы станете пользоваться тамбуром на законных основаниях, претензий к вам не будет. Чтобы узаконить тамбур, надо получить на это разрешение от жильцов всего дома (не только своего подъезда). Для проведения голосования должно быть инициировано собрание жильцов, определена повестка дня, собраны листы с голосами и подписями и т. д. и т. п. С порядком проведения данного мероприятия можно ознакомиться в управляющей компании. Туда же должны быть переданы и листы с подписями жителей дома после собрания. И в случае согласия жильцов коммунальники признают законность тамбура и пересчитают квартплату: метры тамбура будут вычтены из общедомовой площади и прибавлены к метрам собственности жильца. Пустые хлопоты Признаюсь юристу, что не готова ни демонтировать тамбур, ни, тем более, провести собрание жильцов — в моем доме девять этажей и шесть подъездов... И вряд ли жители дома бросят свои личные дела и придут на собрание обсуждать мой тамбур. – Тогда вы можете ничего не делать и просто ждать суда, — предложил еще один вариант юрист. – Иск в суд вы подаете? – В ведении «ЖКС» 210 домов, всего — 19 000 лицевых счетов, а юристов всего четверо, и мы не в состоянии из–за всех незаконно установленных тамбуров обращаться в суд, — посетовал собеседник. — В первую очередь мы отправляем иски по жалобам недовольных тамбурами жильцов, в случаях споров из–за них между соседями. Главное, что я предупредил вас о возможных последствиях. Получается, задача сотрудников компании — проводить работу в этой области. Ну, а жильцам остается жить дружно и не попадать в поле зрения коммунальников. О том, что предписание не требует исполнения сиюминутно, может говорить способ его передачи. В моем доме, например, объявления были прикреплены скотчем на дверях тамбуров. Возникает логичный вопрос: «Если нарушителями являются несколько собственников, то разве не каждому из них должно быть составлено отдельное предписание?» И многие из моих знакомых заняли такую позицию: «А пусть вообще докажут, что эта бумажка была». Буква закона Интересуюсь в прокуратуре не только законностью требования, изложенного в предписании, но и правилами вручения подобных бумаг. Помощник прокурора города Екатерина Вершинская пояснила: – В связи с выявлением факта незаконной установки тамбурной двери и отсечения части лестничной площадки многоквартирного дома (далее — МКД) управляющая организация имеет право предъявить к жильцам МКД требование о демонтаже тамбурной двери и освобождении лестничной площадки от бытовых вещей. Порядок предъявления указанных требований законом не регламентирован. В связи с изложенным требования «Жилкомсервиса» соответствуют положениям действующего законодательства. При получении указанных предписаний жильцы МКД имеют две возможные модели поведения: демонтировать или узаконить установленную тамбурную дверь. При этом демонтаж может быть как добровольным, так и принудительным (на основании решения суда). В целях же легализации установленной тамбурной двери и отсечения части лестничной площадки должно быть проведено общее собрание собственников помещений МКД, требования к которому предусмотрены ст.ст. 44–48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вопросы вызвало первое же предложение предписания:«В ходе осмотра технического состояния многоквартирного дома, проводимого ООО «ЖКС» в соответствии с договором управления, выявлена незаконно установленная перегородка части лестничной площадки в местах общего пользования данного МКД».А почему я, неоднократно обращаясь в управляющую компанию для оформления документов и регистрации по месту жительства при покупке квартиры, не была предупреждена о том, что имеющейся перед дверью моей будущей квартиры тамбур смонтирован незаконно? Откуда мне знать об этом, как и другим жильцам, получившим такое «наследство»? Например, в выписке из домовой книги и финансово–лицевого счета, без которой сделка купли–продажи не состоялась бы, нет ни слова о тамбуре. Также нигде в жэке нет предупреждения о том, что у жильцов квартир, отгороженных от лестничной площадки, могут возникнуть проблемы.Юрист «Жилкомсервиса» объяснил, что данное предписание как раз и разослано с целью проведения разъяснительной работы.– Незнание не освобождает от ответственности. К тому же теперь из официального письма вы знаете, что незаконно в личных целях используете территорию, не являющуюся вашей собственностью, — отметил он. — Получив предписание, многие стали обращаться к нам за консультацией, чего, собственно, мы и добивались: объяснить жильцам их права и обязанности, дабы в дальнейшем никаких вопросов при использовании общедомового имущества не возникало.Следующая часть еще интереснее:«Данное переоборудование нарушает правила противопожарного режима, оно также создает угрозу безопасности, здоровью и имуществу граждан».Спорное заявление. Ведь за многими железными основательными дверями тамбура — хлипкие деревянные двери квартир, куда как менее надежно защищающие от возможных проблем.Юрист пояснил, что в первую очередь опасение у специалистов вызывают самостоятельно установленные в тамбурах осветительные приборы и розетки, которые могут стать причиной пожара и гибели жильцов.Допустим. Тогда возникает логичный вопрос: «Кто должен демонтировать тамбур?»И в предписании есть четкий ответ:«В соответствии с п. 1.7.4 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 лицо, допустившее самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, обязано привести это помещение в прежнее состояние».На мой взгляд, речь в данном случае идет о лице должностном — именно оно, не предупредив жильцов о незаконности обустройства тамбура, допустило пере-устройство. Поэтому и обязано это исправить. Я–то, как и большинство, пользуюсь тем, что было воздвигнуто задолго до моего вселения... И ведь к прежним хозяевам у нынешних собственников квартир тоже не может быть никаких претензий: в договоре купли–продажи есть пункт «Покупатель ознакомлен с техническим состоянием вышеуказанной квартиры, которая отвечает санитарным и техническим требованиям; претензий к «Продавцу» не имеет». Возможно, и имели бы, если бы знали, что тамбура быть не должно.Кстати, в соответствии с процитированным выше Постановлением Госстроя не допускается также переоборудование балконов и лоджий. Интересно, а остекление (а ведь изначально все балконы в домах 84–й серии были открытыми) относится к переоборудованию? Может, и застекленные балконы тоже незаконны, и когда–нибудь встанет вопрос и о демонтаже оконных рам?Юрист «Жилкомсервиса» пояснил, что многое из того, что мы делаем в своих квартирах, противоречит законным требованиям. Оказывается даже дырка в стене между ванной и туалетом, проделанная собственником для того, чтобы протянуть шланг водоподачи к стиральной машине, является самовольным переустройством жилого помещения.Угрожающе звучит заключение предписания:«Требуем привести лестничную клетку в первоначальное положение путем демонтажа выше-указанной перегородки и освободить от бытовых вещей в срок не позднее 10 суток с момента получения данного предписания»...– Можете не демонтировать тамбур, а узаконить его, — предлагает юрист «Жилкомсервиса».– И он тогда не будет нарушать правила противопожарного режима и создавать угрозу безопасности, здоровью и имуществу граждан? И почему в предписании нет ни слова об этом варианте решения проблемы?Прямого ответа на эти вопросы я не получила, но узнала преимущества легализации тамбура:– Сейчас вы в личных целях пользуетесь частью общедомовой площади, плата за которую разделена между всеми жильцами дома, и к вам в связи с этим могут быть претензии как со стороны соседей, так и администрации «ЖКС», а когда вы станете пользоваться тамбуром на законных основаниях, претензий к вам не будет.Чтобы узаконить тамбур, надо получить на это разрешение от жильцов всего дома (не только своего подъезда). Для проведения голосования должно быть инициировано собрание жильцов, определена повестка дня, собраны листы с голосами и подписями и т. д. и т. п.С порядком проведения данного мероприятия можно ознакомиться в управляющей компании. Туда же должны быть переданы и листы с подписями жителей дома после собрания. И в случае согласия жильцов коммунальники признают законность тамбура и пересчитают квартплату: метры тамбура будут вычтены из общедомовой площади и прибавлены к метрам собственности жильца.Признаюсь юристу, что не готова ни демонтировать тамбур, ни, тем более, провести собрание жильцов — в моем доме девять этажей и шесть подъездов... И вряд ли жители дома бросят свои личные дела и придут на собрание обсуждать мой тамбур.– Тогда вы можете ничего не делать и просто ждать суда, — предложил еще один вариант юрист.– Иск в суд вы подаете?– В ведении «ЖКС» 210 домов, всего — 19 000 лицевых счетов, а юристов всего четверо, и мы не в состоянии из–за всех незаконно установленных тамбуров обращаться в суд, — посетовал собеседник. — В первую очередь мы отправляем иски по жалобам недовольных тамбурами жильцов, в случаях споров из–за них между соседями. Главное, что я предупредил вас о возможных последствиях.Получается, задача сотрудников компании — проводить работу в этой области. Ну, а жильцам остается жить дружно и не попадать в поле зрения коммунальников.О том, что предписание не требует исполнения сиюминутно, может говорить способ его передачи. В моем доме, например, объявления были прикреплены скотчем на дверях тамбуров. Возникает логичный вопрос: «Если нарушителями являются несколько собственников, то разве не каждому из них должно быть составлено отдельное предписание?» И многие из моих знакомых заняли такую позицию: «А пусть вообще докажут, что эта бумажка была».Интересуюсь в прокуратуре не только законностью требования, изложенного в предписании, но и правилами вручения подобных бумаг.Помощник прокурора города Екатерина Вершинская пояснила:– В связи с выявлением факта незаконной установки тамбурной двери и отсечения части лестничной площадки многоквартирного дома (далее — МКД) управляющая организация имеет право предъявить к жильцам МКД требование о демонтаже тамбурной двери и освобождении лестничной площадки от бытовых вещей.Порядок предъявления указанных требований законом не регламентирован.В связи с изложенным требования «Жилкомсервиса» соответствуют положениям действующего законодательства.При получении указанных предписаний жильцы МКД имеют две возможные модели поведения: демонтировать или узаконить установленную тамбурную дверь.При этом демонтаж может быть как добровольным, так и принудительным (на основании решения суда).В целях же легализации установленной тамбурной двери и отсечения части лестничной площадки должно быть проведено общее собрание собственников помещений МКД, требования к которому предусмотрены ст.ст. 44–48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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