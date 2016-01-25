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Крещенские купания

[Индекс номера 7 (22.01.2019)]

 проекты «ЗП» 
Записанному – верить

Новая рубрика «Заполярной правды» рассказывает о проблемах, которые обсуждают в социальных сетях, и о том, как они решаются. Первыми в зону нашего внимания попали перевозчики.
Чтобы запустить проверку или расследование какого бы то ни было случая, необходимо письменное обращение на сайт перевозчика или в горхоз.
Павел Пискунов, начальник отдела транспорта
управления городского хозяйства
Сообщения в группе Norilsktoday:
– В автобусе НПОПАТ сорокового маршрута на остановке «Газоспасательная служба» случилось ЧП. Водитель, не убедившись в безопасности движения, параллельно с закрыванием дверей тронулся с места. Женщина, которая не успела выйти, упала, ногу ей зажало дверью. На сайте НПОПАТ написать жалобу на водителей невозможно, так как он не работает. Ситуации, подобные этой, случаются неоднократно.
– Водитель даже не вышел, дальше поехал, женщина осталась на остановке.
– Ему стучали в дверь кабины, но он не обратил на это внимания.

Поскольку описание инцидента не было оформлено официально, представители городской администрации не уполномочены отрабатывать такую информацию — для того, чтобы инициировать расследование, требуется письменное обращение на сайт перевозчика или в управление городского хозяйства. Однако по запросу «Заполярной правды» проверка все же была проведена.
Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства:
– Руководство НПОПАТ просмотрело запись наружной и внутренней камер видеонаблюдения, установленных в автобусах маршрута № 40, запросило данные с камер магазина, расположенного возле остановки. Информация подтверждения не получила, в указанное время камеры ничего необычного не зафиксировали. Тем не менее работа с водителями была проведена.
Сейчас камеры установлены на всех автобусах, включая коммерческие маршруты, и любые конфликтные ситуации решаются элементарно.
Вместе с тем, если пассажир считает, что действия водителя неправомерны и ущемляют его интересы, он может позвонить по номеру, который размещен во всех пассажирских автобусах.
Помимо номеров горячей линии самого перевозчика, там обязательно указываются следующие номера:
• управления городского хозяйства: 43–70–50, 43–70–57;
• управления государственного автодорожного надзора: 42–22–53;
• ГИБДД, дежурной части: 43–54–59, 43–54–58;
• диспетчерской НПОПАТ: 45–61–24, 45–61–30.
Также запущен новый сайт НПОПАТ npopat.com, сервис подачи обращений восстановлен.
В управление городского хозяйства в прошлом году поступило порядка ста обращений, большая часть которых касалась проблем с соблюдением расписания муниципальным и частными перевозчиками.

Марина Андриюк
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