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Новая рубрика «Заполярной правды» рассказывает о проблемах, которые обсуждают в социальных сетях, и о том, как они решаются. Первыми в зону нашего внимания попали перевозчики.
Чтобы запустить проверку или расследование какого бы то ни было случая, необходимо письменное обращение на сайт перевозчика или в горхоз.
Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйстваСообщения в группе Norilsktoday:– В автобусе НПОПАТ сорокового маршрута на остановке «Газоспасательная служба» случилось ЧП. Водитель, не убедившись в безопасности движения, параллельно с закрыванием дверей тронулся с места. Женщина, которая не успела выйти, упала, ногу ей зажало дверью. На сайте НПОПАТ написать жалобу на водителей невозможно, так как он не работает. Ситуации, подобные этой, случаются неоднократно.– Водитель даже не вышел, дальше поехал, женщина осталась на остановке.– Ему стучали в дверь кабины, но он не обратил на это внимания.
Поскольку описание инцидента не было оформлено официально, представители городской администрации не уполномочены отрабатывать такую информацию — для того, чтобы инициировать расследование, требуется письменное обращение на сайт перевозчика или в управление городского хозяйства. Однако по запросу «Заполярной правды» проверка все же была проведена.Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства:– Руководство НПОПАТ просмотрело запись наружной и внутренней камер видеонаблюдения, установленных в автобусах маршрута № 40, запросило данные с камер магазина, расположенного возле остановки. Информация подтверждения не получила, в указанное время камеры ничего необычного не зафиксировали. Тем не менее работа с водителями была проведена.Сейчас камеры установлены на всех автобусах, включая коммерческие маршруты, и любые конфликтные ситуации решаются элементарно.Вместе с тем, если пассажир считает, что действия водителя неправомерны и ущемляют его интересы, он может позвонить по номеру, который размещен во всех пассажирских автобусах. Помимо номеров горячей линии самого перевозчика, там обязательно указываются следующие номера:• управления городского хозяйства: 43–70–50, 43–70–57;• управления государственного автодорожного надзора: 42–22–53;• ГИБДД, дежурной части: 43–54–59, 43–54–58;• диспетчерской НПОПАТ: 45–61–24, 45–61–30.Также запущен новый сайт НПОПАТ npopat.com, сервис подачи обращений восстановлен.В управление городского хозяйства в прошлом году поступило порядка ста обращений, большая часть которых касалась проблем с соблюдением расписания муниципальным и частными перевозчиками.
Марина Андриюкwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда