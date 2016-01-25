[Индекс номера 7 (22.01.2019)]



проекты «ЗП»

Записанному – верить

Новая рубрика «Заполярной правды» рассказывает о проблемах, которые обсуждают в социальных сетях, и о том, как они решаются. Первыми в зону нашего внимания попали перевозчики.

Чтобы запустить проверку или расследование какого бы то ни было случая, необходимо письменное обращение на сайт перевозчика или в горхоз. Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства Сообщения в группе Norilsktoday: – В автобусе НПОПАТ сорокового маршрута на остановке «Газоспасательная служба» случилось ЧП. Водитель, не убедившись в безопасности движения, параллельно с закрыванием дверей тронулся с места. Женщина, которая не успела выйти, упала, ногу ей зажало дверью. На сайте НПОПАТ написать жалобу на водителей невозможно, так как он не работает. Ситуации, подобные этой, случаются неоднократно. – Водитель даже не вышел, дальше поехал, женщина осталась на остановке. – Ему стучали в дверь кабины, но он не обратил на это внимания.

Поскольку описание инцидента не было оформлено официально, представители городской администрации не уполномочены отрабатывать такую информацию — для того, чтобы инициировать расследование, требуется письменное обращение на сайт перевозчика или в управление городского хозяйства. Однако по запросу «Заполярной правды» проверка все же была проведена. Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства: – Руководство НПОПАТ просмотрело запись наружной и внутренней камер видеонаблюдения, установленных в автобусах маршрута № 40, запросило данные с камер магазина, расположенного возле остановки. Информация подтверждения не получила, в указанное время камеры ничего необычного не зафиксировали. Тем не менее работа с водителями была проведена. Сейчас камеры установлены на всех автобусах, включая коммерческие маршруты, и любые конфликтные ситуации решаются элементарно. Вместе с тем, если пассажир считает, что действия водителя неправомерны и ущемляют его интересы, он может позвонить по номеру, который размещен во всех пассажирских автобусах. Помимо номеров горячей линии самого перевозчика, там обязательно указываются следующие номера: • управления городского хозяйства: 43–70–50, 43–70–57; • управления государственного автодорожного надзора: 42–22–53; • ГИБДД, дежурной части: 43–54–59, 43–54–58; • диспетчерской НПОПАТ: 45–61–24, 45–61–30. Также запущен новый сайт НПОПАТ npopat.com, сервис подачи обращений восстановлен. В управление городского хозяйства в прошлом году поступило порядка ста обращений, большая часть которых касалась проблем с соблюдением расписания муниципальным и частными перевозчиками.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Чтобы запустить проверку или расследование какого бы то ни было случая, необходимо письменное обращение на сайт перевозчика или в горхоз.

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