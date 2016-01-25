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Крещенские купания

[Индекс номера 7 (22.01.2019)]

 Эх, дороги 
Евроопыт

В день норильские госавтоинспекторы регистрируют около 13 ДТП. 90% из них можно оформить по европротоколу, но этого не происходит. Основная причина — правовая безграмотность автомобилистов.
О том, что такое европротокол, «Заполярке» рассказал Денис Корнилов, старший инспектор административного законодательства отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД по городу Норильску.
– Большая часть ДТП приводит к незначительным повреждениям. Такие случаи попадают под действие европротокола, страховое возмещение составляет до ста тысяч рублей, — говорит Денис Корнилов. — Не надо обладать особыми знаниями, чтобы определить ущерб для оформления ДТП по европротоколу, тем более что условия для его составления четко прописаны.
Европротокол — это извещение о дорожно–транспортном происшествии, документ, который позволяет автомобилистам, попавшим в ДТП, быстро оформить его самим, не привлекая сотрудников ГИБДД и не создавая пробки на дорогах. Компенсацию они могут получить в страховой компании.
– До обращения в страховую компанию желательно сделать фото места аварии с четырех сторон и разных ракурсов. Фотография должна полностью отражать картину происшествия, — поясняет Денис Корнилов.
Виновник происшествия обязан в пятидневный срок с момента ДТП уведомить о нем страховую компанию. В противном случае возмещение материального ущерба целиком ляжет на его плечи.
Практика показывает, что основная масса норильских водителей отказывается от оформления европротокола из–за нежелания разбираться в юридических нюансах. Они предпочитают, чтобы документы заполняли сотрудники ГИБДД. Такой подход доставляет массу неудобств и автоинспекторам, и автомобилистам. Из–за сокращения штата городу не хватает инспекторов, к тому же у них есть ряд приоритетов, и в первую очередь они выезжают на ДТП, где есть пострадавшие, даже если до этого экипаж уже прибыл на происшествие, где был нанесен материальный ущерб. В этой ситуации время ожидания увеличивается от нескольких часов до суток, в зависимости от количества происшествий на дорогах Большого Норильска. К тому же мелкие аварии отвлекают внимание инспекторов от работы, остаются безнаказанными нарушители, совершающие более серьезные проступки.
Добавим, в оформлении европротокола есть существенный плюс, о котором автомобилисты часто забывают — это дает им возможность избежать ответственности за административное правонарушение. Например, если водитель задел другой автомобиль из–за несоблюдения дистанции, ему грозит штраф в размере полутора тысяч рублей, а если заключен европротокол, без лишних неприятностей можно будет обойтись.

При составлении европротокола должны быть соблюдены пять условий:
1. ДТП произошло между двумя автомобилями и не причинен другой материальный ущерб, например, повреждены дорожные сооружения или знаки. Если машина имеет прицеп, заключить европротокол невозможно.
2. В происшествии нет пострадавших — пассажиров, водителей, пешеходов.
3. Оба водителя определились с виновной стороной, между ними нет разногласий, а заключение европротокола является добровольным решением.
4. У водителей оформлена страховка в ОСАГО. Если автомобиль прибыл из ближнего зарубежья, требуется полис «Зеленая карта».
5. Материальный ущерб не превышает 100 тысяч рублей.

Наталья Черкашина
Фото из архива ГИБДД
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