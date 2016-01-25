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Крещенские купания

[Индекс номера 7 (22.01.2019)]

 Выставки 
Звёздный аргиш Людмилы Гесслер

Таймырцы стали ближе к звёздам на выставке известной художницы Людмилы Гесслер.
Людмила Гесслер и Иосиф Ярошук, председатель контрольно-счётной палаты Таймыра
Новая выставка мастера, творческий аргиш которой по Таймыру длится почти 35 лет, так и называется «Ближе к звёздам». Праздник открытия состоялся в городском Центре народного творчества. В экспозицию вошли графические произведения разных лет и новые декоративно–прикладные работы, на которые художника вдохновила тема архитектуры и увлечение искусством супрематизма. Всего представлено 25 творений, а также фотоэкспозиция «Спасём и сохраним», посвящённая старым зданиям любимых мест художницы, в том числе и посёлка Диксон, где Людмила Гесслер, выпускница Московской художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова, творила около 30 лет, была и инициатором сохранения знаменитой Диксонской картинной галереи.
Первые посетители новой выставки назвали её «экологически душевной», а мастера Гесслер — «абсолютным художником» со своей вселенной.
Северяне, которые хорошо знают Людмилу Гесслер, понимают её особую тягу к изображению окон. Из её дома на улице Щорса, 1, который находится на возвышении над Енисеем, — прекрасный вид на могучую реку, на старую часть столицы Таймыра. Художница открывает в своих работах живые души уже брошенных построек. Засияли окна–маячки и на её новых творениях из дерева в стиле супрематизма. Даже необычный стул видится своеобразным городом. Свои новые работы Людмила Гесслер называет лирическим заигрыванием с супрематизмом, основанным в начале прошлого века Казимиром Малевичем, автором «Черного квадрата». Год назад она нашла остатки брусков, брошенных рабочими при ремонте дома, и решила поэкспериментировать с деревом и яркими акриловыми красками. Член Союза художников России Владимир Таранец верно заметил о безупречном подходе к работе и человечности работ настоящего мастера, в каком бы жанре она ни работала.
Сейчас Людмила Гесслер готовится к своему юбилейному вернисажу в художественной галерее Музея Норильска. Это будет её вторая, спустя пять лет после вернисажа «Суровая и легкоранимая», персональная выставка в нашем городе. Сейчас её работы можно увидеть в Музее Норильска на выставке «Северная коллекция».

В 1978 году Людмила Гесслер принята в Союз художников СССР, с 1992–го — член Международной федерации художников при ЮНЕСКО. Участвовала в выставках разного уровня, в том числе и в Москве. В 2003 году вышел её альбом «Север в моих картинах». В 2013 году она стала победителем конкурса–выставки «Совершенно летняя», а в 2018–м — в городском конкурсе на приз главы города Дудинки «Северный сувенир» в номинации «Декоративно–прикладное искусство».

Ирина Даниленко
Фото Антона Герасимова
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