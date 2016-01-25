Главными событиями творческой лаборатории «Полярка», проводимой в нашем театре уже в седьмой раз, стали три эскиза, поставленные по пьесам современных российских драматургов. Традиционно лучшие из эскизов дорабатывают до полноценных спектаклей, которые пополняют репертуар норильской «маяковки». «Заполярка» познакомит вас с каждой из предложенных работ.
«Ради тебя»
|Дискуссия с режиссёром
Эскиз поставлен по пьесе Марины Ошариной и Татьяны Осиной, которые написали историю о любви в условиях современной fashion–индустрии, за кулисами подиумов и модных показов. Их работа вошла в десятку лучших современных произведений для театра на первом международном конкурсе «Автора — на сцену!».
Для работы над эскизом пригласили харизматичного режиссёра из Молдовы Дмитрия Акриша. За его плечами — актёрский факультет Академии музыки, театра и изобразительного искусства (Кишинёв) и режиссёрский — Московского ГИТИСа, множество постановок на сценах разных стран, богатый опыт участия в лабораториях режиссуры и драматургии. Но, пожалуй, впервые в истории норильской «Полярки» так единодушны были критики и зрители: эскиз, который от первой до последней минуты держал всех в эмоциональном напряжении, был плох. Режиссёр в постановке отказался от темы любви, в красках показав только негатив и «чернуху» модного мира. Получился некий хоррор, имеющий мало общего с реальной жизнью и пугающий совершенно не по–детски. При этом актёры сыграли свои роли пронзительно честно, порой доводя зрителей до слёз, в очередной раз доказав, что для них нет ничего невозможного.
|Сцена из эскиза «Ради тебя»
– Я не понял, как из мира моделей мы попадаем в мир поломанных, исковерканных судеб. Если это пьеса–назидание, то сейчас были холостые удары, просто шлепки ватой, — недоумевает критик Нияз Игламов, эксперт «Золотой маски».
– У театра могут быть свои причины для выбора такого материала, и причины эти нас не касаются. На лаборатории можно всё, — считает критик Татьяна Тихоновец. — Если говорить о каких–то художественных критериях, то их тут просто нет. Здесь не сформирован сюжет, и никакие монтажные ножницы не помогли. Перепутаны концы и начала, причины и следствия, главный герой запутался до невозможности. И финал тут не выстроен, потому что его просто не из чего строить.
Вряд ли стоит говорить в данном случае о качестве пьесы, которую пришлось сильно урезать, как и о правильности режиссёрских решений. Лаборатория предполагает работу над эскизом в течение трёх дней, и не всегда в эти сроки удаётся подготовить завершённый спектакль. Тема лаборатории — разная реальность: объективная, субъективная, виртуальная. И эскиз «Ради тебя» отлично вписался в этот контекст как образец иной, несуществующей реальности.
«Серёжа очень тупой»
|«Серёжа очень тупой»
Дмитрий Данилов, автор пьесы, по которой сделал эскиз режиссёр норильского драмтеатра Тимур Файрузов, сегодня довольно популярен как писатель и поэт. На малой сцене нашего театра уже больше года идёт спектакль по одной из его пьес — «Человек из Подольска». И «Серёжа очень тупой», если бы он вошёл в репертуар норильской драмы, тоже должен бы быть поставлен в малом формате. На сцене всего пять героев, и действие строится не из пространства, а из слов, ситуации, из домыслов главного героя и зрителей.
К главному герою приходят три курьера. Они принесли посылку, но не отдают её. Заходят в дом, рассказывают о жизни (странные истории), играют в города, поют песни (довольно мрачные). Сидят час, потом уходят. Зритель не получает ответа, что в посылке, кто эти люди и зачем они приходили.
Сам Данилов в своё время говорил: «Если мне нужно ответить на вопрос, о чём эта пьеса, то я бы сказал, что она о том, что в простую размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что–то иррациональное, необъяснимое... и от этого может зависеть вся дальнейшая жизнь (или её прекращение)».
Никаких акцентов и ответов на вопросы автор не даёт, его пьеса — это некая квартира с черновой отделкой, и только от режиссёра зависит, какая у неё будет в конечном итоге планировка, настроение, в каком цвете её оформить. Тимур Файрузов посчитал, что «подвешенный» финал позволит зрителю самостоятельно решить, что было в посылке: добро или зло, живое или нет. А зрители, обсуждая эскиз, фантазию не сдерживали — предлагались разные варианты: и смерть, и нерождённый ребёнок...
|Дарья Дороготовцева и её «дети»
– Мне понравилась такая версия «Серёжи» тем, что здесь нет навязываемой зрителю трактовки, и это позволяет каждому зрителю увидеть спектакль по–своему, — отмечает критик Антон Хитров.
– Мне хотелось бы здесь увидеть что–то более глубокое, чем комедийный фабульный ряд, — говорит Нияз Игламов. — Появление жены героя могло бы повернуть ситуацию в другое русло, но этого не случилось. Закон любой пьесы — герой не может быть прежним, он должен меняться, он не может вернуться к точке начала после того, как получил этот свёрток с котёнком ли, с бесёнком...«Горка»
Третий эскиз «Полярки–2019» — «Горка» по пьесе Алексея Житковского — создан Елизаветой Бондарь, поставившей более 20 спектаклей в театрах страны. «Горка» признана лучшей пьесой на фестивалях «Любимовка», «Кульминация», получила диплом в номинации «21–й век» на фестивале «Исходное событие». В ней рассказывается о замотанной, издёрганной воспитательнице детского сада Насте, у которой всё не складывается, и она, кажется, ненавидит свою работу, воспитанников и их родителей. Муштра и порядок в детском саду у режиссёра выписаны гротескно. На уровне горшков спроецирована система. Где–то она преувеличена до «гестаповской»: так автор через своих детсадовских героев показывает «встречу с государством». Воспитательница Настя в ежедневном сражении с холодным, жестоким и требовательным миром, который её окружает, приобретает бронебойные качества. На личную жизнь у неё не остается ни времени, ни сил. В саду её постоянно долбят: то санэпидемстанция — из–за чьих–то глистов, то заведующая, которую она жутко боится, то музработник — дети не выучили слова к утреннику. Когда однажды вечером за маленьким Озодом никто из родителей не приходит, Настя вынуждена забрать его домой. И тут вдруг в ней просыпаются нереализованное материнство, глубоко спрятанная нежность, и этот ребёнок становится ей ближе всех на свете. С этим мальчиком она чувствует себя женщиной, самой собой. Броня плавится. В итоге мальчика грубо отбирает родитель, что, в принципе, предсказуемо. Как отметил на итоговом обсуждении лаборатории московский критик Антон Хитров, данный эскиз выгодно отличает от других плотность режиссёрских идей и придумок:
– В нем нет недорешённых сцен, в каждой — аттракцион, некая находка. Внутри эскиза постоянно мелькают микросюжеты. Каждый персонаж объёмен и исключителен: и заведующая садом (Галина Савина), и музработник (Нина Валенская), и дворник в исполнении Сергея Ребрия — все они выписаны до мелочей. Даша Дороготовцева, играющая Настю, убедительна и правдива. Она натянута как струна и с первых минут «звучит» нервно, на высокой ноте, будто сама пережила нечто подобное.
|Зритель голосует, театр – ставит
Вообще, для каждого персонажа Елизавета Бондарь, режиссёр музыкального театра, нашла свою мелодию, тональность, свой жанр.
Финал получился совсем не «хэппиэндовский». В пьесе все вместе строят горку во дворе садика, у нас горка превращается в могильный холмик: похоронена надежда, героиня разрушена. Сначала кажется, что «Горка» — это про профессиональное выгорание, но позже понимаешь: про бестолковость системы, про беспросвет. Найти смысл и тут же потерять его — такое наша героиня пережить не может.
История тяжёлая, но «попадает» в тебя безусловно. К слову, большинство зрителей проголосовали за то, чтобы «Горка» стала репертуарным спектаклем.
– Есть в психологии такое понятие: пограничное состояние между здоровьем и «уже не очень», здесь это продемонстрировано талантливо. Допускаю, что современная драма этим наполнена, — высказалась об эскизе одна из зрительниц, кстати, дошкольный работник. Марина Андриюк, Марина ХорошевскаяФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда