[Индекс номера 7 (22.01.2019)]



Кудьтура

Реалити-шок

Главными событиями творческой лаборатории «Полярка», проводимой в нашем театре уже в седьмой раз, стали три эскиза, поставленные по пьесам современных российских драматургов. Традиционно лучшие из эскизов дорабатывают до полноценных спектаклей, которые пополняют репертуар норильской «маяковки». «Заполярка» познакомит вас с каждой из предложенных работ.

Дискуссия с режиссёром «Ради тебя» Эскиз поставлен по пьесе Марины Ошариной и Татьяны Осиной, которые написали историю о любви в условиях современной fashion–индустрии, за кулисами подиумов и модных показов. Их работа вошла в десятку лучших современных произведений для театра на первом международном конкурсе «Автора — на сцену!». Для работы над эскизом пригласили харизматичного режиссёра из Молдовы Дмитрия Акриша. За его плечами — актёрский факультет Академии музыки, театра и изобразительного искусства (Кишинёв) и режиссёрский — Московского ГИТИСа, множество постановок на сценах разных стран, богатый опыт участия в лабораториях режиссуры и драматургии. Но, пожалуй, впервые в истории норильской «Полярки» так единодушны были критики и зрители: эскиз, который от первой до последней минуты держал всех в эмоциональном напряжении, был плох. Режиссёр в постановке отказался от темы любви, в красках показав только негатив и «чернуху» модного мира. Получился некий хоррор, имеющий мало общего с реальной жизнью и пугающий совершенно не по–детски. При этом актёры сыграли свои роли пронзительно честно, порой доводя зрителей до слёз, в очередной раз доказав, что для них нет ничего невозможного. Сцена из эскиза «Ради тебя» – Я не понял, как из мира моделей мы попадаем в мир поломанных, исковерканных судеб. Если это пьеса–назидание, то сейчас были холостые удары, просто шлепки ватой, — недоумевает критик Нияз Игламов, эксперт «Золотой маски». – У театра могут быть свои причины для выбора такого материала, и причины эти нас не касаются. На лаборатории можно всё, — считает критик Татьяна Тихоновец. — Если говорить о каких–то художественных критериях, то их тут просто нет. Здесь не сформирован сюжет, и никакие монтажные ножницы не помогли. Перепутаны концы и начала, причины и следствия, главный герой запутался до невозможности. И финал тут не выстроен, потому что его просто не из чего строить. Вряд ли стоит говорить в данном случае о качестве пьесы, которую пришлось сильно урезать, как и о правильности режиссёрских решений. Лаборатория предполагает работу над эскизом в течение трёх дней, и не всегда в эти сроки удаётся подготовить завершённый спектакль. Тема лаборатории — разная реальность: объективная, субъективная, виртуальная. И эскиз «Ради тебя» отлично вписался в этот контекст как образец иной, несуществующей реальности. «Серёжа очень тупой» «Серёжа очень тупой» Дмитрий Данилов, автор пьесы, по которой сделал эскиз режиссёр норильского драмтеатра Тимур Файрузов, сегодня довольно популярен как писатель и поэт. На малой сцене нашего театра уже больше года идёт спектакль по одной из его пьес — «Человек из Подольска». И «Серёжа очень тупой», если бы он вошёл в репертуар норильской драмы, тоже должен бы быть поставлен в малом формате. На сцене всего пять героев, и действие строится не из пространства, а из слов, ситуации, из домыслов главного героя и зрителей. К главному герою приходят три курьера. Они принесли посылку, но не отдают её. Заходят в дом, рассказывают о жизни (странные истории), играют в города, поют песни (довольно мрачные). Сидят час, потом уходят. Зритель не получает ответа, что в посылке, кто эти люди и зачем они приходили. Сам Данилов в своё время говорил: «Если мне нужно ответить на вопрос, о чём эта пьеса, то я бы сказал, что она о том, что в простую размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что–то иррациональное, необъяснимое... и от этого может зависеть вся дальнейшая жизнь (или её прекращение)». Никаких акцентов и ответов на вопросы автор не даёт, его пьеса — это некая квартира с черновой отделкой, и только от режиссёра зависит, какая у неё будет в конечном итоге планировка, настроение, в каком цвете её оформить. Тимур Файрузов посчитал, что «подвешенный» финал позволит зрителю самостоятельно решить, что было в посылке: добро или зло, живое или нет. А зрители, обсуждая эскиз, фантазию не сдерживали — предлагались разные варианты: и смерть, и нерождённый ребёнок... Дарья Дороготовцева и её «дети» – Мне понравилась такая версия «Серёжи» тем, что здесь нет навязываемой зрителю трактовки, и это позволяет каждому зрителю увидеть спектакль по–своему, — отмечает критик Антон Хитров. – Мне хотелось бы здесь увидеть что–то более глубокое, чем комедийный фабульный ряд, — говорит Нияз Игламов. — Появление жены героя могло бы повернуть ситуацию в другое русло, но этого не случилось. Закон любой пьесы — герой не может быть прежним, он должен меняться, он не может вернуться к точке начала после того, как получил этот свёрток с котёнком ли, с бесёнком... «Горка» Третий эскиз «Полярки–2019» — «Горка» по пьесе Алексея Житковского — создан Елизаветой Бондарь, поставившей более 20 спектаклей в театрах страны. «Горка» признана лучшей пьесой на фестивалях «Любимовка», «Кульминация», получила диплом в номинации «21–й век» на фестивале «Исходное событие». В ней рассказывается о замотанной, издёрганной воспитательнице детского сада Насте, у которой всё не складывается, и она, кажется, ненавидит свою работу, воспитанников и их родителей. Муштра и порядок в детском саду у режиссёра выписаны гротескно. На уровне горшков спроецирована система. Где–то она преувеличена до «гестаповской»: так автор через своих детсадовских героев показывает «встречу с государством». Воспитательница Настя в ежедневном сражении с холодным, жестоким и требовательным миром, который её окружает, приобретает бронебойные качества. На личную жизнь у неё не остается ни времени, ни сил. В саду её постоянно долбят: то санэпидемстанция — из–за чьих–то глистов, то заведующая, которую она жутко боится, то музработник — дети не выучили слова к утреннику. Когда однажды вечером за маленьким Озодом никто из родителей не приходит, Настя вынуждена забрать его домой. И тут вдруг в ней просыпаются нереализованное материнство, глубоко спрятанная нежность, и этот ребёнок становится ей ближе всех на свете. С этим мальчиком она чувствует себя женщиной, самой собой. Броня плавится. В итоге мальчика грубо отбирает родитель, что, в принципе, предсказуемо. Как отметил на итоговом обсуждении лаборатории московский критик Антон Хитров, данный эскиз выгодно отличает от других плотность режиссёрских идей и придумок: – В нем нет недорешённых сцен, в каждой — аттракцион, некая находка. Внутри эскиза постоянно мелькают микросюжеты. Каждый персонаж объёмен и исключителен: и заведующая садом (Галина Савина), и музработник (Нина Валенская), и дворник в исполнении Сергея Ребрия — все они выписаны до мелочей. Даша Дороготовцева, играющая Настю, убедительна и правдива. Она натянута как струна и с первых минут «звучит» нервно, на высокой ноте, будто сама пережила нечто подобное. Зритель голосует, театр – ставит Вообще, для каждого персонажа Елизавета Бондарь, режиссёр музыкального театра, нашла свою мелодию, тональность, свой жанр. Финал получился совсем не «хэппиэндовский». В пьесе все вместе строят горку во дворе садика, у нас горка превращается в могильный холмик: похоронена надежда, героиня разрушена. Сначала кажется, что «Горка» — это про профессиональное выгорание, но позже понимаешь: про бестолковость системы, про беспросвет. Найти смысл и тут же потерять его — такое наша героиня пережить не может. История тяжёлая, но «попадает» в тебя безусловно. К слову, большинство зрителей проголосовали за то, чтобы «Горка» стала репертуарным спектаклем. – Есть в психологии такое понятие: пограничное состояние между здоровьем и «уже не очень», здесь это продемонстрировано талантливо. Допускаю, что современная драма этим наполнена, — высказалась об эскизе одна из зрительниц, кстати, дошкольный работник.

Марина Андриюк, Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эскиз поставлен по пьесе Марины Ошариной и Татьяны Осиной, которые написали историю о любви в условиях современной fashion–индустрии, за кулисами подиумов и модных показов. Их работа вошла в десятку лучших современных произведений для театра на первом международном конкурсе «Автора — на сцену!».Для работы над эскизом пригласили харизматичного режиссёра из Молдовы Дмитрия Акриша. За его плечами — актёрский факультет Академии музыки, театра и изобразительного искусства (Кишинёв) и режиссёрский — Московского ГИТИСа, множество постановок на сценах разных стран, богатый опыт участия в лабораториях режиссуры и драматургии. Но, пожалуй, впервые в истории норильской «Полярки» так единодушны были критики и зрители: эскиз, который от первой до последней минуты держал всех в эмоциональном напряжении, был плох. Режиссёр в постановке отказался от темы любви, в красках показав только негатив и «чернуху» модного мира. Получился некий хоррор, имеющий мало общего с реальной жизнью и пугающий совершенно не по–детски. При этом актёры сыграли свои роли пронзительно честно, порой доводя зрителей до слёз, в очередной раз доказав, что для них нет ничего невозможного.– Я не понял, как из мира моделей мы попадаем в мир поломанных, исковерканных судеб. Если это пьеса–назидание, то сейчас были холостые удары, просто шлепки ватой, — недоумевает критик Нияз Игламов, эксперт «Золотой маски».– У театра могут быть свои причины для выбора такого материала, и причины эти нас не касаются. На лаборатории можно всё, — считает критик Татьяна Тихоновец. — Если говорить о каких–то художественных критериях, то их тут просто нет. Здесь не сформирован сюжет, и никакие монтажные ножницы не помогли. Перепутаны концы и начала, причины и следствия, главный герой запутался до невозможности. И финал тут не выстроен, потому что его просто не из чего строить.Вряд ли стоит говорить в данном случае о качестве пьесы, которую пришлось сильно урезать, как и о правильности режиссёрских решений. Лаборатория предполагает работу над эскизом в течение трёх дней, и не всегда в эти сроки удаётся подготовить завершённый спектакль. Тема лаборатории — разная реальность: объективная, субъективная, виртуальная. И эскиз «Ради тебя» отлично вписался в этот контекст как образец иной, несуществующей реальности.Дмитрий Данилов, автор пьесы, по которой сделал эскиз режиссёр норильского драмтеатра Тимур Файрузов, сегодня довольно популярен как писатель и поэт. На малой сцене нашего театра уже больше года идёт спектакль по одной из его пьес — «Человек из Подольска». И «Серёжа очень тупой», если бы он вошёл в репертуар норильской драмы, тоже должен бы быть поставлен в малом формате. На сцене всего пять героев, и действие строится не из пространства, а из слов, ситуации, из домыслов главного героя и зрителей.К главному герою приходят три курьера. Они принесли посылку, но не отдают её. Заходят в дом, рассказывают о жизни (странные истории), играют в города, поют песни (довольно мрачные). Сидят час, потом уходят. Зритель не получает ответа, что в посылке, кто эти люди и зачем они приходили.Сам Данилов в своё время говорил: «Если мне нужно ответить на вопрос, о чём эта пьеса, то я бы сказал, что она о том, что в простую размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что–то иррациональное, необъяснимое... и от этого может зависеть вся дальнейшая жизнь (или её прекращение)».Никаких акцентов и ответов на вопросы автор не даёт, его пьеса — это некая квартира с черновой отделкой, и только от режиссёра зависит, какая у неё будет в конечном итоге планировка, настроение, в каком цвете её оформить. Тимур Файрузов посчитал, что «подвешенный» финал позволит зрителю самостоятельно решить, что было в посылке: добро или зло, живое или нет. А зрители, обсуждая эскиз, фантазию не сдерживали — предлагались разные варианты: и смерть, и нерождённый ребёнок...– Мне понравилась такая версия «Серёжи» тем, что здесь нет навязываемой зрителю трактовки, и это позволяет каждому зрителю увидеть спектакль по–своему, — отмечает критик Антон Хитров.– Мне хотелось бы здесь увидеть что–то более глубокое, чем комедийный фабульный ряд, — говорит Нияз Игламов. — Появление жены героя могло бы повернуть ситуацию в другое русло, но этого не случилось. Закон любой пьесы — герой не может быть прежним, он должен меняться, он не может вернуться к точке начала после того, как получил этот свёрток с котёнком ли, с бесёнком...Третий эскиз «Полярки–2019» — «Горка» по пьесе Алексея Житковского — создан Елизаветой Бондарь, поставившей более 20 спектаклей в театрах страны. «Горка» признана лучшей пьесой на фестивалях «Любимовка», «Кульминация», получила диплом в номинации «21–й век» на фестивале «Исходное событие». В ней рассказывается о замотанной, издёрганной воспитательнице детского сада Насте, у которой всё не складывается, и она, кажется, ненавидит свою работу, воспитанников и их родителей. Муштра и порядок в детском саду у режиссёра выписаны гротескно. На уровне горшков спроецирована система. Где–то она преувеличена до «гестаповской»: так автор через своих детсадовских героев показывает «встречу с государством». Воспитательница Настя в ежедневном сражении с холодным, жестоким и требовательным миром, который её окружает, приобретает бронебойные качества. На личную жизнь у неё не остается ни времени, ни сил. В саду её постоянно долбят: то санэпидемстанция — из–за чьих–то глистов, то заведующая, которую она жутко боится, то музработник — дети не выучили слова к утреннику. Когда однажды вечером за маленьким Озодом никто из родителей не приходит, Настя вынуждена забрать его домой. И тут вдруг в ней просыпаются нереализованное материнство, глубоко спрятанная нежность, и этот ребёнок становится ей ближе всех на свете. С этим мальчиком она чувствует себя женщиной, самой собой. Броня плавится. В итоге мальчика грубо отбирает родитель, что, в принципе, предсказуемо. Как отметил на итоговом обсуждении лаборатории московский критик Антон Хитров, данный эскиз выгодно отличает от других плотность режиссёрских идей и придумок:– В нем нет недорешённых сцен, в каждой — аттракцион, некая находка. Внутри эскиза постоянно мелькают микросюжеты. Каждый персонаж объёмен и исключителен: и заведующая садом (Галина Савина), и музработник (Нина Валенская), и дворник в исполнении Сергея Ребрия — все они выписаны до мелочей. Даша Дороготовцева, играющая Настю, убедительна и правдива. Она натянута как струна и с первых минут «звучит» нервно, на высокой ноте, будто сама пережила нечто подобное.Вообще, для каждого персонажа Елизавета Бондарь, режиссёр музыкального театра, нашла свою мелодию, тональность, свой жанр.Финал получился совсем не «хэппиэндовский». В пьесе все вместе строят горку во дворе садика, у нас горка превращается в могильный холмик: похоронена надежда, героиня разрушена. Сначала кажется, что «Горка» — это про профессиональное выгорание, но позже понимаешь: про бестолковость системы, про беспросвет. Найти смысл и тут же потерять его — такое наша героиня пережить не может.История тяжёлая, но «попадает» в тебя безусловно. К слову, большинство зрителей проголосовали за то, чтобы «Горка» стала репертуарным спектаклем.– Есть в психологии такое понятие: пограничное состояние между здоровьем и «уже не очень», здесь это продемонстрировано талантливо. Допускаю, что современная драма этим наполнена, — высказалась об эскизе одна из зрительниц, кстати, дошкольный работник.

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