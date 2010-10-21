[Индекс номера 70 (16.05.2019)]



Морской пейзаж

Юные норильские художники побывали в международном Арт–Кампусе в Крыму — попробовали силы в конкурсах, поработали на пленэре и пронесли портреты своих героев в Бессмертном полку Феодосии.

Ребята из Норильской детской художественной школы приняли участие в VI Международном маринистическом конкурсе–пленэре в числе других делегаций из 22 городов России, а также Беларуси и Казахстана. Для проекта «Арт–Кампус» этот год юбилейный — вот уже пятый раз в Крым съезжаются талантливые дети и их педагоги, чтобы поделиться творческими успехами, обменяться опытом, поработать в удивительных по красоте местах. Арт–Кампус — это не только ежедневные пленэры, просмотры, конкурсы, мастер–классы, выставки, награждение победителей, но и знакомство с изумительной природой, культурой народов полуострова, архитектурой и историей городов. В рамках проекта прошли три профессиональных художественных конкурса: Международный заочный конкурс «Море русской воинской славы», Международный очный пленэрный конкурс «Вода и камень» и Международный маринистический очный конкурс–пленэр «Море и дети». Состоялась Международная конференция «Современные методические, творческие, социальные проекты в художественном образовании». Учителя прошли курсы повышения квалификации и международную стажировку. Руководители пленэра из разных стран и ведущие педагоги–художники Феодосии провели мастер–классы. Одним из самых ярких событий поездки для норильчан стало участие в шествии Бессмертного полка в Феодосии, для которого ребята рисовали портреты своих дедов. После церемонии возложения цветов к Вечному огню гости города вместе с феодосийцами приняли участие в праздничных мероприятиях. Акция была организована Международным союзом педагогов–художников при поддержке Государственного Совета Республики Крым по вопросам культуры и охраны культурного наследия, Русской общины Крыма, Феодосийской детской художественной школы им. И. К. Айвазовского. В общем зачёте норильчане — ученики и педагог НДХШ — получили 15 дипломов и 2 Гран–при.

В этом году в работе Арт-Кампуса приняли участие 386 человек - педагоги и ученики художественных школ из 22 городов и посёлков России, Украины, Казахстана. В следующий раз юные художники соберутся в Севастополе в июле - впервые пленэры пройдут летом, гостей примет Нахимовское училище.

Марина Андриюк Фото участников поездки www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ребята из Норильской детской художественной школы приняли участие в VI Международном маринистическом конкурсе–пленэре в числе других делегаций из 22 городов России, а также Беларуси и Казахстана.Для проекта «Арт–Кампус» этот год юбилейный — вот уже пятый раз в Крым съезжаются талантливые дети и их педагоги, чтобы поделиться творческими успехами, обменяться опытом, поработать в удивительных по красоте местах. Арт–Кампус — это не только ежедневные пленэры, просмотры, конкурсы, мастер–классы, выставки, награждение победителей, но и знакомство с изумительной природой, культурой народов полуострова, архитектурой и историей городов.В рамках проекта прошли три профессиональных художественных конкурса: Международный заочный конкурс «Море русской воинской славы», Международный очный пленэрный конкурс «Вода и камень» и Международный маринистический очный конкурс–пленэр «Море и дети». Состоялась Международная конференция «Современные методические, творческие, социальные проекты в художественном образовании». Учителя прошли курсы повышения квалификации и международную стажировку. Руководители пленэра из разных стран и ведущие педагоги–художники Феодосии провели мастер–классы.Одним из самых ярких событий поездки для норильчан стало участие в шествии Бессмертного полка в Феодосии, для которого ребята рисовали портреты своих дедов. После церемонии возложения цветов к Вечному огню гости города вместе с феодосийцами приняли участие в праздничных мероприятиях.Акция была организована Международным союзом педагогов–художников при поддержке Государственного Совета Республики Крым по вопросам культуры и охраны культурного наследия, Русской общины Крыма, Феодосийской детской художественной школы им. И. К. Айвазовского. В общем зачёте норильчане — ученики и педагог НДХШ — получили 15 дипломов и 2 Гран–при.

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