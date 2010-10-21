[Индекс номера 70 (16.05.2019)]

Морской пейзаж

Юные норильские художники побывали в международном Арт–Кампусе в Крыму — попробовали силы в конкурсах, поработали на пленэре и пронесли портреты своих героев в Бессмертном полку Феодосии.
Ребята из Норильской детской художественной школы приняли участие в VI Международном маринистическом конкурсе–пленэре в числе других делегаций из 22 городов России, а также Беларуси и Казахстана.
Для проекта «Арт–Кампус» этот год юбилейный — вот уже пятый раз в Крым съезжаются талантливые дети и их педагоги, чтобы поделиться творческими успехами, обменяться опытом, поработать в удивительных по красоте местах. Арт–Кампус — это не только ежедневные пленэры, просмотры, конкурсы, мастер–классы, выставки, награждение победителей, но и знакомство с изумительной природой, культурой народов полуострова, архитектурой и историей городов.
В рамках проекта прошли три профессиональных художественных конкурса: Международный заочный конкурс «Море русской воинской славы», Международный очный пленэрный конкурс «Вода и камень» и Международный маринистический очный конкурс–пленэр «Море и дети». Состоялась Международная конференция «Современные методические, творческие, социальные проекты в художественном образовании». Учителя прошли курсы повышения квалификации и международную стажировку. Руководители пленэра из разных стран и ведущие педагоги–художники Феодосии провели мастер–классы.
Одним из самых ярких событий поездки для норильчан стало участие в шествии Бессмертного полка в Феодосии, для которого ребята рисовали портреты своих дедов. После церемонии возложения цветов к Вечному огню гости города вместе с феодосийцами приняли участие в праздничных мероприятиях.
Акция была организована Международным союзом педагогов–художников при поддержке Государственного Совета Республики Крым по вопросам культуры и охраны культурного наследия, Русской общины Крыма, Феодосийской детской художественной школы им. И. К. Айвазовского. В общем зачёте норильчане — ученики и педагог НДХШ — получили 15 дипломов и 2 Гран–при.

В этом году в работе Арт-Кампуса приняли участие 386 человек - педагоги и ученики художественных школ из 22 городов и посёлков России, Украины, Казахстана. В следующий раз юные художники соберутся в Севастополе в июле - впервые пленэры пройдут летом, гостей примет Нахимовское училище.

Марина Андриюк
Фото участников поездки
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Юные норильские художники побывали в международном Арт–Кампусе в Крыму — попробовали силы в конкурсах, поработали на пленэре и пронесли портреты своих героев в Бессмертном полку Феодосии.

Перспективы 
В первом чтении принят законопроект, позволяющий определять базового авиаперевозчика для Норильска.

Большая уборка 
Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега.

Конкурс 
Ансамбль народного танца «Оганер» на конкурсе имени Годенко в своей номинации признан лучшим среди сильнейших хореографических коллективов страны.

Искатели 
«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, увлечённым коллекционированием. Предметом собирательства наших героев может быть всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. Сегодня у нас в гостях Александр Ананьев, в прошлом радиоведущий. Он собирает виниловые пластинки.

Обратный отсчёт 
Последними норильскими событиями ушедшего века и тысячелетия мы заканчиваем рубрику «Обратный отсчёт». Город пережил непростые девяностые, и теперь они тоже часть нашей истории.

Школьный двор 
Рособрнадзор заверял, что кардинальных изменений в ЕГЭ больше не будет, тем не менее новшества в 2019 году всё–таки есть. Изменения затронут не только основные предметы (русский язык и математику), но и ряд других дисциплин. Попробуем разобраться с некоторыми из них.

Вопрос недели 
Подготовка к ЕГЭ, как и сами экзамены, всегда волнительны не только для школьников, но и для их педагогов и родителей. Ведь это первое серьёзное испытание в жизни выпускников, и от того, как они его преодолеют, во многом зависит их будущее. Собственно, все через это проходили. Мы попросили наших читателей поделиться своим опытом «сдачи зачётов» и спросили у них: Какой экзамен был для вас самым сложным?

Новости:
 16 мая 2019 
17:34 Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля».
16:37 Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36 В Правила землепользования и застройки города внесут изменения.
16:33 Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15 «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина.
13:57 Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55 Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров.
11:48 Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
11:42 По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня.
11:04 Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх