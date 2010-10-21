[Индекс номера 70 (16.05.2019)]



Перспективы

Законы конкуренции

В первом чтении принят законопроект, позволяющий определять базового авиаперевозчика для Норильска.

Закон позволит заключить соглашение об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок отдельных авиакомпаний, сообщается на официальном сайте фракции «Единой России» в Госдуме. В ходе обсуждения законопроекта депутат от Норильска Раиса Кармазина подчеркнула, что подобный документ является актуальным для северных территорий страны. Она также отметила, что принятие законопроекта — мера вынужденная. Законопроект был внесён в Госдуму правительством страны в соответствии с указанием президента. Оно было дано по результатам рассмотрения обращения правительства Красноярского края о ситуации с воздушным сообщением в аэропорту Норильска – он является единственным в городе. После реконструкции взлетно–посадочной полосы планируется увеличение числа авиакомпаний, работающих на этом направлении. Правительство Красноярского края предполагает, что основная их масса будет летать только в высокодоходный сезон — летом, а стабильность перевозок в течение всего года остается под вопросом. В целях обеспечения устойчивого сообщения предложено заключить четырехстороннее соглашение между региональными властями, перевозчиком, аэропортом и Росавиацией, в котором региональные власти выступают регулятором. В случае заключения такого соглашения базовый авиаперевозчик возьмет на себя обязательства по круглогодичным авиаперевозкам, а также обязательства по установлению плоского – единого фиксированного тарифа и ограничению цен на билеты. Статья 16 Закона «О защите конкуренции» запрещает соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят к ограничению конкуренции. В связи с этим и подготовлен законопроект, который предлагает предоставить правительству право определять случаи допустимости соглашений, которые формально запрещены статьей 16, если соблюдаются три условия: первое — соглашения не должны создавать для отдельных лиц возможность полного устранения конкуренции на рынке; второе — они не должны налагать на участников, в том числе потребителей, ограничения, которые не соответствуют заявленным целям; третье — в результате потребители должны получить соразмерное преимущество, не менее того, которое получают участники таких соглашений.

Подготовил Николай Кондрашов Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Закон позволит заключить соглашение об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок отдельных авиакомпаний, сообщается на официальном сайте фракции «Единой России» в Госдуме.В ходе обсуждения законопроекта депутат от Норильска Раиса Кармазина подчеркнула, что подобный документ является актуальным для северных территорий страны. Она также отметила, что принятие законопроекта — мера вынужденная.Законопроект был внесён в Госдуму правительством страны в соответствии с указанием президента. Оно было дано по результатам рассмотрения обращения правительства Красноярского края о ситуации с воздушным сообщением в аэропорту Норильска – он является единственным в городе.После реконструкции взлетно–посадочной полосы планируется увеличение числа авиакомпаний, работающих на этом направлении. Правительство Красноярского края предполагает, что основная их масса будет летать только в высокодоходный сезон — летом, а стабильность перевозок в течение всего года остается под вопросом.В целях обеспечения устойчивого сообщения предложено заключить четырехстороннее соглашение между региональными властями, перевозчиком, аэропортом и Росавиацией, в котором региональные власти выступают регулятором. В случае заключения такого соглашения базовый авиаперевозчик возьмет на себя обязательства по круглогодичным авиаперевозкам, а также обязательства по установлению плоского – единого фиксированного тарифа и ограничению цен на билеты.Статья 16 Закона «О защите конкуренции» запрещает соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят к ограничению конкуренции.В связи с этим и подготовлен законопроект, который предлагает предоставить правительству право определять случаи допустимости соглашений, которые формально запрещены статьей 16, если соблюдаются три условия: первое — соглашения не должны создавать для отдельных лиц возможность полного устранения конкуренции на рынке; второе — они не должны налагать на участников, в том числе потребителей, ограничения, которые не соответствуют заявленным целям; третье — в результате потребители должны получить соразмерное преимущество, не менее того, которое получают участники таких соглашений.

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