В первом чтении принят законопроект, позволяющий определять базового авиаперевозчика для Норильска.
Закон позволит заключить соглашение об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок отдельных авиакомпаний, сообщается на официальном сайте фракции «Единой России» в Госдуме.
В ходе обсуждения законопроекта депутат от Норильска Раиса Кармазина подчеркнула, что подобный документ является актуальным для северных территорий страны. Она также отметила, что принятие законопроекта — мера вынужденная.
Законопроект был внесён в Госдуму правительством страны в соответствии с указанием президента. Оно было дано по результатам рассмотрения обращения правительства Красноярского края о ситуации с воздушным сообщением в аэропорту Норильска – он является единственным в городе.
После реконструкции взлетно–посадочной полосы планируется увеличение числа авиакомпаний, работающих на этом направлении. Правительство Красноярского края предполагает, что основная их масса будет летать только в высокодоходный сезон — летом, а стабильность перевозок в течение всего года остается под вопросом.
В целях обеспечения устойчивого сообщения предложено заключить четырехстороннее соглашение между региональными властями, перевозчиком, аэропортом и Росавиацией, в котором региональные власти выступают регулятором. В случае заключения такого соглашения базовый авиаперевозчик возьмет на себя обязательства по круглогодичным авиаперевозкам, а также обязательства по установлению плоского – единого фиксированного тарифа и ограничению цен на билеты.
Статья 16 Закона «О защите конкуренции» запрещает соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят к ограничению конкуренции.
В связи с этим и подготовлен законопроект, который предлагает предоставить правительству право определять случаи допустимости соглашений, которые формально запрещены статьей 16, если соблюдаются три условия: первое — соглашения не должны создавать для отдельных лиц возможность полного устранения конкуренции на рынке; второе — они не должны налагать на участников, в том числе потребителей, ограничения, которые не соответствуют заявленным целям; третье — в результате потребители должны получить соразмерное преимущество, не менее того, которое получают участники таких соглашений.Подготовил Николай КондрашовФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда