[Индекс номера 70 (16.05.2019)]



Большая уборка

Сезонное явление

Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега.

Сейчас с придомовых территорий Норильска вывезено 719 тысяч кубометров снега – на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. На уборке дворов по всем районам города задействовано 65 единиц техники. Снегоуборкой занимаются несколько организаций. «Илан–Норильск» отвечает за содержание улично–дорожной сети, «Автохозяйство» — за порядок возле бюджетных учреждений. Управляющие компании вывозят снег с придомовых территорий. С этого года к очистке территорий общего пользования присоединилась компания «Регионстрой». Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска, рассказала, что управляющие компании расчищают 15% от общей территории города. Все затраты лежат на собственниках и нанимателях жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. В зависимости от серии дома размер платы колеблется от трёх до семи рублей с квадратного метра жилья. – Жалобы от горожан на вывоз снега из дворов — сезонное явление. Мы можем реагировать быстрее, если обращение поступает в управляющую организацию, управление жилищно–коммунального хозяйства или в единую диспетчерскую службу по телефону 43–70–57, — отметила Татьяна Шульгина. — Договорами управления многоквартирными домами не предусмотрен стопроцентный вывоз снега из дворов. В зависимости от разных управляющих организаций и того, какие решения приняли собственники, где–то вывозится 30, 40, а где–то 50 процентов от общего объёма снега в течение года. Этот показатель варьируется по месяцам, начиная от десяти процентов в начале зимы и достигая 25–30 в мае. Что касается увеличения количества вывозимого снега из дворов, то решение по этому вопросу собственники жилья должны принять на общем собрании. При этом надо учесть, что в данном случае увеличится плата или придётся отказаться от каких–то видов работ. Графики механизированной уборки управляющие компании размещают на своих сайтах и на официальном сайте города норильск.рф, в разделе «Жилищно–коммунальное хозяйство». Специалисты УЖКХ выборочно осуществляют контроль за уборкой территории, ведут учёт вывезенного снега и работающей техники. Также контроль за снегоуборкой ведут и территориальные управления Талнаха и Кайеркана. Все проблемы оперативно решаются.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сейчас с придомовых территорий Норильска вывезено 719 тысяч кубометров снега – на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. На уборке дворов по всем районам города задействовано 65 единиц техники.Снегоуборкой занимаются несколько организаций. «Илан–Норильск» отвечает за содержание улично–дорожной сети, «Автохозяйство» — за порядок возле бюджетных учреждений. Управляющие компании вывозят снег с придомовых территорий. С этого года к очистке территорий общего пользования присоединилась компания «Регионстрой».Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска, рассказала, что управляющие компании расчищают 15% от общей территории города. Все затраты лежат на собственниках и нанимателях жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. В зависимости от серии дома размер платы колеблется от трёх до семи рублей с квадратного метра жилья.– Жалобы от горожан на вывоз снега из дворов — сезонное явление. Мы можем реагировать быстрее, если обращение поступает в управляющую организацию, управление жилищно–коммунального хозяйства или в единую диспетчерскую службу по телефону 43–70–57, — отметила Татьяна Шульгина. — Договорами управления многоквартирными домами не предусмотрен стопроцентный вывоз снега из дворов. В зависимости от разных управляющих организаций и того, какие решения приняли собственники, где–то вывозится 30, 40, а где–то 50 процентов от общего объёма снега в течение года. Этот показатель варьируется по месяцам, начиная от десяти процентов в начале зимы и достигая 25–30 в мае. Что касается увеличения количества вывозимого снега из дворов, то решение по этому вопросу собственники жилья должны принять на общем собрании. При этом надо учесть, что в данном случае увеличится плата или придётся отказаться от каких–то видов работ.Графики механизированной уборки управляющие компании размещают на своих сайтах и на официальном сайте города норильск.рф, в разделе «Жилищно–коммунальное хозяйство». Специалисты УЖКХ выборочно осуществляют контроль за уборкой территории, ведут учёт вывезенного снега и работающей техники. Также контроль за снегоуборкой ведут и территориальные управления Талнаха и Кайеркана. Все проблемы оперативно решаются.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















