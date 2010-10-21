[Индекс номера 70 (16.05.2019)]

 Конкурс 
Виват лауреат!

Ансамбль народного танца «Оганер» на конкурсе имени Годенко в своей номинации признан лучшим среди сильнейших хореографических коллективов страны.
При выборе лучших учитывались мельчайшие нюансы
• 1998 год — ансамбль «Оганер» удостоился звания «Народный самодеятельный коллектив».
• 2008 год — ансамбль народного танца «Оганер» удостоен благодарности президента Российской Федерации Дмитрия Медведева за большой вклад в развитие российского хореографического искусства.
• 2015 год — ансамблю присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
• Сегодня коллективом руководят Владимир Фролочкин и Зарифа Фролочкина (младший состав).
• Выпускники ансамбля работают в знаменитых профессиональных коллективах страны: Государственном академическом ансамбле танца Сибири имени Михаила Годенко, Государственном ансамбле танца «Гжель», Государственном уральском хоре народной песни, Государственном академическом кубанском казачьем хоре, ансамбле песни и пляски МВД России под руководством В. П. Елисеева, ансамбле песни и пляски Московского военного округа, ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа, ансамбле песни и пляски РВСН «Звезда» (Москва), ансамбле песни и пляски Северного морского флота.
С 29 апреля по 1 мая в Красноярске проходил всероссийский конкурс любительских хореографических коллективов, приуроченный к 100–летнему юбилею Михаила Годенко. Это масштабное мероприятие проводится ежегодно на протяжении более 30 лет, его бессменный организатор — Государственный центр народного творчества Красноярского края. В этом году конкурс проходил в два этапа. На первом этапе из 70 заявившихся творческих коллективов в результате заочного отбора — по видеоматериалам – для участия были приглашены 39 ансамблей из 15 регионов страны, более тысячи танцоров. На очном этапе конкурсанты показали своё мастерство в номинациях «Обработка народно–сценического танца» и «Стилизация народно–сценического танца» в нескольких возрастных группах: от 10 до 25 лет.
В состав жюри вошли заслуженные работники культуры и искусства России, ведущие педагоги–хореографы учебных заведений, балетмейстеры, художественные руководители крупнейших творческих коллективов страны. Они отмечали, что судейство в мероприятии такого масштаба — дело исключительно трудное, уровень мастерства у всех участников очень высок, поэтому при выборе лучших учитывались мельчайшие нюансы техники исполнения и характерных особенностей народных элементов.
Норильск на конкурсе представлял ансамбль народного танца «Оганер», который выступил в номинации «Обработка народно–сценического танца» с четырьмя хореографическими композициями: «Праздничная плясовая» и «Арагонская охота» (в возрастной категории 15–18 лет); «Казачий пляс «Гуляй, станица!» и «Праздничная «Калинка» (18–25 лет). Руководитель ансамбля Владимир Фролочкин говорит, что такого накала эмоций и такого волнения он не припомнит, а ведь «Оганер» участвовал и побеждал в конкурсах самого разного уровня, выступал на сценах России, Европы, Азии, Австралии.
– Ребята прочувствовали значимость момента и станцевали лучше, чем обычно. Я не ожидал такого результата, потому что в соперниках у нас были коллективы из колледжей искусств и хореографических училищ, возраст танцоров — 20–26 лет, а у меня в старшей группе ребятам 18–21 год, некоторым чуть больше 15, то есть разница в опыте огромная. Когда объявляли победителей и мы поняли, что не получили ни третье, ни второе место, да и диплом первой степени от нас ушёл, все расстроились, решили, что зря съездили. И вдруг — лауреаты! Ребята прямо на сцене кричали так, что сорвали голоса, — делится впечатлениями Фролочкин.
Младшая возрастная группа была удостоена диплома второй степени, что также очень почётно.
– Даже просто оказаться на одной сцене с коллективами столь высокого класса — это уже победа, а получить второе место в своей возрастной номинации — настоящий успех, — подчёркивает хореограф. — Немалая заслуга в достижениях наших танцоров принадлежит Зарифе Фролочкиной: она в постановках работает в основном над женскими партиями, сама танцует в старшей группе.
Коллеги по цеху принимали норильчан очень тепло. С интересом рассматривали костюмы, расспрашивали, где заказывали. Руководитель «Оганера» с гордостью рассказывал, что средства на костюмы выделяет администрация Норильска, да и на конкурс ребята поехали благодаря муниципальной программе «Одарённые дети», которая работает в Норильске много лет.
По возвращении домой Владимир Фролочкин отметил, что мероприятия такого уровня позволяют нашим танцорам познакомиться с техникой исполнения других коллективов, сравнить свои умения, показать, чего они сами стоят, конкурсы дают толчок к росту.
Поздравляя звёздный коллектив, Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города, подчеркнула, что поучаствовать в этом конкурсе для Норильска было очень важно.
– Мы понимали, что в Красноярск съедутся сильнейшие коллективы страны, и нам отрадно, что «Оганер» одержал блестящую победу. Я хочу отметить и роль руководителя ансамбля: важно ведь не только уметь танцевать, важно сплотить вокруг себя детей, вывести их на достойный уровень, научить дисциплине, сделать единой командой, — говорит Ирина Субочева. — В Норильске существует серьёзная проблема: в распоряжении муниципалитета нет такой площадки, на которой могли бы танцевать большие коллективы, где можно было бы профессионально оттачивать мастерство. Сцены и Городского центра культуры, и КДЦ Талнаха и Кайеркана недостаточно велики. Поэтому, когда ансамбль выступает на выездных конкурсах, ребятам надо быстро адаптироваться к большой сцене. Это добавляет волнения. Тем не менее коллектив отлично справился со всеми задачами и очень достойно представил Норильск.
Завершился конкурс 1 мая гала–концертом «Дети — Мастеру! Годенко — 100!» в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии. Символично, что гала–концерт прошёл в день рождения Михаила Годенко, став данью уважения великому мастеру.

Марина Андриюк
Фото оргкомитета конкурса им.Годенко
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