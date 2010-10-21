«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, увлечённым коллекционированием. Предметом собирательства наших героев может быть всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. Сегодня у нас в гостях Александр Ананьев, в прошлом радиоведущий. Он собирает виниловые пластинки.
1888 год
Рождение «винила». Изобретение принадлежит американскому инженеру Эмилю Берлинеру.1964 год
Появление всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия».5 000 000
Столько экземпляров насчитывает самая большая коллекция пластинок в мире, принадлежащая бразильцу Зеро Фреитасу. 300 000 долларов
Самая дорогая пластинка в мире, сингл Элвиса Пресли My Happiness, выпущенный до того, как певец обрёл популярность. 1500 рублей
Примерно столько стоит в наши дни виниловая пластинка.
Сегодня технологии развиваются так стремительно, а сбор информации становится настолько простым, что найти полную дискографию какого–либо исполнителя в Сети не составляет особого труда. Однако есть меломаны, для которых в почёте остаётся «винил».
В семье Александра музыку любили всегда, поэтому не удивительно, что ему и самому с ранних лет не было чуждо прекрасное. Первую пластинку — с песней в собственном исполнении — в середине 1970–х записал сам. После армии решил заняться организацией дискотек и в 1981 году вместе с друзьями устроился в молодёжное кафе «Заполярье». Репертуар нужно было регулярно пополнять, и именно тогда Александр всерьёз увлёкся поиском пластинок. Хиты отечественных исполнителей и звёзд эстрады соцстран найти нетрудно, куда сложнее было раздобыть записи западных исполнителей, которые успели полюбиться советской молодёжи.
К началу девяностых «винил» стал пропадать с прилавков, на смену ему пришли кассеты, а затем и компакт–диски. Коллекция Александра на тот момент насчитывала около 1,5 тысячи пластинок, из которых примерно четверть была зарубежного производства: что–то привозили друзья из дальних поездок, что–то он доставал сам. Но хобби выходило затратным, к тому же в семье росли дети, и всё «собрание сочинений» пришлось продать. Однако со временем Александр вновь взялся за старое: сейчас у него хранится почти 500 пластинок. «Не так уж и много, но всегда есть что послушать», — говорит он.
Конечно, в музыкальной коллекции Александра есть не только виниловые пластинки, но и бобины, и кассеты, а больше всего CD–дисков — около тысячи.
– В годы моей молодости не каждый мог похвастаться большой подборкой качественной зарубежной музыки, и для тех, у кого она имелась, словно открывалось окно в другой мир. Для меня «винил» — это ностальгия. Раньше следить за событиями в музыке было куда интереснее и приятнее. Сейчас всё, за исключением очень редких вещей, доступно всем в неограниченном количестве. В нас пропал дух авантюризма, — признаётся Александр.
| Как большинство пластинок тех лет, эта стоила 2 рубля 15 копеек
ВИА «Синяя птица» — музыка школьной поры миллионов россиян старшего поколения. «Мамина пластинка», «Прости», «Нелётная погода», «Клён» — эти и другие композиции группы у Александра ассоциируются с первыми медленными танцами.
|Однажды Александр побывал на творческом вечере Бориса Вершинина
Наверное, в девяностых почти во всех норильских домах звучали песни Бориса Вершинина. Пластинка «Норильские сны» выпущена фирмой «Мелодия» довольно большим тиражом. Александр и сегодня слушает её с огромным удовольствием, каждый раз проникаясь духом родного города.
|Наравне с другими пионерами группа Kiss по праву стала одним из проводников рок–музыки в СССР
Kiss — американская рок–группа, известная эпатажными сценическим макияжем и концертными шоу. В нашей стране она была одной из «не рекомендованных» к прослушиванию. Александр рассказывает, что сам видел постановление, в котором группу обвиняли в пропаганде неофашизма. Абсурдности такому обвинению придает ещё и то, что басист и лидер группы Джин Симмонс — еврейского происхождения. Особенно Александру нравится альбом Destroyer 1976 года, ставший платиновым.
|По словам Александра, Кинчев как лирический исполнитель ему ближе, нежели Кинчев–бунтарь
Восьмидесятые годы породили целую плеяду интересных и талантливых отечественных исполнителей. Среди наиболее любимых — «Кино», «Аквариум», «Телевизор» и, конечно же, «Алиса» с её вокалистом Константином Кинчевым. Альбом «Шабаш» считается первым концертным двойником в истории нашей рок–музыки, а сам Кинчев когда–то назвал его лучшим альбомом группы.
|Pink Floyd знамениты своими философскими текстами и акустическими экспериментами
Delicate Sound of Thunder — первый полноценный официальный «концертник» легендарной группы Pink Floyd. Также это единственный альбом «флойдов», вышедший в СССР (1988–й год) и переиздававшийся каждый год вплоть до начала девяностых. В нашей стране альбом выпускался в двух вариантах: как двойным конвертом, так и двумя отдельными пластинками.
|«Битлы», они и в СССР «битлы», на каком бы носителе ни были выпущены
Особое место в сердце нашего героя занимают The Beatles. «Двойник» Love songs — привет от братьев–болгар, фирмы «Балкантон». Естественно, пластинка оформлена не так, как фирменный EMI, где помимо самого винила в издание входил и буклет с текстами песен, стилизованными под каллиграфический почерк на пергаменте. Михаил ТуаевФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда