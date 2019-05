[Индекс номера 70 (16.05.2019)]



Искатели

Александр Ананьев: «Музыка – как окно в другой мир»

«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, увлечённым коллекционированием. Предметом собирательства наших героев может быть всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. Сегодня у нас в гостях Александр Ананьев, в прошлом радиоведущий. Он собирает виниловые пластинки.

1888 год Рождение «винила». Изобретение принадлежит американскому инженеру Эмилю Берлинеру. 1964 год Появление всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия». 5 000 000 Столько экземпляров насчитывает самая большая коллекция пластинок в мире, принадлежащая бразильцу Зеро Фреитасу. 300 000 долларов Самая дорогая пластинка в мире, сингл Элвиса Пресли My Happiness, выпущенный до того, как певец обрёл популярность. 1500 рублей Примерно столько стоит в наши дни виниловая пластинка. Сегодня технологии развиваются так стремительно, а сбор информации становится настолько простым, что найти полную дискографию какого–либо исполнителя в Сети не составляет особого труда. Однако есть меломаны, для которых в почёте остаётся «винил». В семье Александра музыку любили всегда, поэтому не удивительно, что ему и самому с ранних лет не было чуждо прекрасное. Первую пластинку — с песней в собственном исполнении — в середине 1970–х записал сам. После армии решил заняться организацией дискотек и в 1981 году вместе с друзьями устроился в молодёжное кафе «Заполярье». Репертуар нужно было регулярно пополнять, и именно тогда Александр всерьёз увлёкся поиском пластинок. Хиты отечественных исполнителей и звёзд эстрады соцстран найти нетрудно, куда сложнее было раздобыть записи западных исполнителей, которые успели полюбиться советской молодёжи. К началу девяностых «винил» стал пропадать с прилавков, на смену ему пришли кассеты, а затем и компакт–диски. Коллекция Александра на тот момент насчитывала около 1,5 тысячи пластинок, из которых примерно четверть была зарубежного производства: что–то привозили друзья из дальних поездок, что–то он доставал сам. Но хобби выходило затратным, к тому же в семье росли дети, и всё «собрание сочинений» пришлось продать. Однако со временем Александр вновь взялся за старое: сейчас у него хранится почти 500 пластинок. «Не так уж и много, но всегда есть что послушать», — говорит он. Конечно, в музыкальной коллекции Александра есть не только виниловые пластинки, но и бобины, и кассеты, а больше всего CD–дисков — около тысячи. – В годы моей молодости не каждый мог похвастаться большой подборкой качественной зарубежной музыки, и для тех, у кого она имелась, словно открывалось окно в другой мир. Для меня «винил» — это ностальгия. Раньше следить за событиями в музыке было куда интереснее и приятнее. Сейчас всё, за исключением очень редких вещей, доступно всем в неограниченном количестве. В нас пропал дух авантюризма, — признаётся Александр.

Как большинство пластинок тех лет, эта стоила 2 рубля 15 копеек ВИА «Синяя птица» — музыка школьной поры миллионов россиян старшего поколения. «Мамина пластинка», «Прости», «Нелётная погода», «Клён» — эти и другие композиции группы у Александра ассоциируются с первыми медленными танцами.

Однажды Александр побывал на творческом вечере Бориса Вершинина Наверное, в девяностых почти во всех норильских домах звучали песни Бориса Вершинина. Пластинка «Норильские сны» выпущена фирмой «Мелодия» довольно большим тиражом. Александр и сегодня слушает её с огромным удовольствием, каждый раз проникаясь духом родного города.

Наравне с другими пионерами группа Kiss по праву стала одним из проводников рок–музыки в СССР Kiss — американская рок–группа, известная эпатажными сценическим макияжем и концертными шоу. В нашей стране она была одной из «не рекомендованных» к прослушиванию. Александр рассказывает, что сам видел постановление, в котором группу обвиняли в пропаганде неофашизма. Абсурдности такому обвинению придает ещё и то, что басист и лидер группы Джин Симмонс — еврейского происхождения. Особенно Александру нравится альбом Destroyer 1976 года, ставший платиновым.

По словам Александра, Кинчев как лирический исполнитель ему ближе, нежели Кинчев–бунтарь Восьмидесятые годы породили целую плеяду интересных и талантливых отечественных исполнителей. Среди наиболее любимых — «Кино», «Аквариум», «Телевизор» и, конечно же, «Алиса» с её вокалистом Константином Кинчевым. Альбом «Шабаш» считается первым концертным двойником в истории нашей рок–музыки, а сам Кинчев когда–то назвал его лучшим альбомом группы.

Pink Floyd знамениты своими философскими текстами и акустическими экспериментами Delicate Sound of Thunder — первый полноценный официальный «концертник» легендарной группы Pink Floyd. Также это единственный альбом «флойдов», вышедший в СССР (1988–й год) и переиздававшийся каждый год вплоть до начала девяностых. В нашей стране альбом выпускался в двух вариантах: как двойным конвертом, так и двумя отдельными пластинками.

«Битлы», они и в СССР «битлы», на каком бы носителе ни были выпущены Особое место в сердце нашего героя занимают The Beatles. «Двойник» Love songs — привет от братьев–болгар, фирмы «Балкантон». Естественно, пластинка оформлена не так, как фирменный EMI, где помимо самого винила в издание входил и буклет с текстами песен, стилизованными под каллиграфический почерк на пергаменте.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Рождение «винила». Изобретение принадлежит американскому инженеру Эмилю Берлинеру.Появление всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия».Столько экземпляров насчитывает самая большая коллекция пластинок в мире, принадлежащая бразильцу Зеро Фреитасу.Самая дорогая пластинка в мире, сингл Элвиса Пресли My Happiness, выпущенный до того, как певец обрёл популярность.Примерно столько стоит в наши дни виниловая пластинка.Сегодня технологии развиваются так стремительно, а сбор информации становится настолько простым, что найти полную дискографию какого–либо исполнителя в Сети не составляет особого труда. Однако есть меломаны, для которых в почёте остаётся «винил».В семье Александра музыку любили всегда, поэтому не удивительно, что ему и самому с ранних лет не было чуждо прекрасное. Первую пластинку — с песней в собственном исполнении — в середине 1970–х записал сам. После армии решил заняться организацией дискотек и в 1981 году вместе с друзьями устроился в молодёжное кафе «Заполярье». Репертуар нужно было регулярно пополнять, и именно тогда Александр всерьёз увлёкся поиском пластинок. Хиты отечественных исполнителей и звёзд эстрады соцстран найти нетрудно, куда сложнее было раздобыть записи западных исполнителей, которые успели полюбиться советской молодёжи.К началу девяностых «винил» стал пропадать с прилавков, на смену ему пришли кассеты, а затем и компакт–диски. Коллекция Александра на тот момент насчитывала около 1,5 тысячи пластинок, из которых примерно четверть была зарубежного производства: что–то привозили друзья из дальних поездок, что–то он доставал сам. Но хобби выходило затратным, к тому же в семье росли дети, и всё «собрание сочинений» пришлось продать. Однако со временем Александр вновь взялся за старое: сейчас у него хранится почти 500 пластинок. «Не так уж и много, но всегда есть что послушать», — говорит он.Конечно, в музыкальной коллекции Александра есть не только виниловые пластинки, но и бобины, и кассеты, а больше всего CD–дисков — около тысячи.– В годы моей молодости не каждый мог похвастаться большой подборкой качественной зарубежной музыки, и для тех, у кого она имелась, словно открывалось окно в другой мир. Для меня «винил» — это ностальгия. Раньше следить за событиями в музыке было куда интереснее и приятнее. Сейчас всё, за исключением очень редких вещей, доступно всем в неограниченном количестве. В нас пропал дух авантюризма, — признаётся Александр.ВИА «Синяя птица» — музыка школьной поры миллионов россиян старшего поколения. «Мамина пластинка», «Прости», «Нелётная погода», «Клён» — эти и другие композиции группы у Александра ассоциируются с первыми медленными танцами.Наверное, в девяностых почти во всех норильских домах звучали песни Бориса Вершинина. Пластинка «Норильские сны» выпущена фирмой «Мелодия» довольно большим тиражом. Александр и сегодня слушает её с огромным удовольствием, каждый раз проникаясь духом родного города.Kiss — американская рок–группа, известная эпатажными сценическим макияжем и концертными шоу. В нашей стране она была одной из «не рекомендованных» к прослушиванию. Александр рассказывает, что сам видел постановление, в котором группу обвиняли в пропаганде неофашизма. Абсурдности такому обвинению придает ещё и то, что басист и лидер группы Джин Симмонс — еврейского происхождения. Особенно Александру нравится альбом Destroyer 1976 года, ставший платиновым.Восьмидесятые годы породили целую плеяду интересных и талантливых отечественных исполнителей. Среди наиболее любимых — «Кино», «Аквариум», «Телевизор» и, конечно же, «Алиса» с её вокалистом Константином Кинчевым. Альбом «Шабаш» считается первым концертным двойником в истории нашей рок–музыки, а сам Кинчев когда–то назвал его лучшим альбомом группы.Delicate Sound of Thunder — первый полноценный официальный «концертник» легендарной группы Pink Floyd. Также это единственный альбом «флойдов», вышедший в СССР (1988–й год) и переиздававшийся каждый год вплоть до начала девяностых. В нашей стране альбом выпускался в двух вариантах: как двойным конвертом, так и двумя отдельными пластинками.Особое место в сердце нашего героя занимают The Beatles. «Двойник» Love songs — привет от братьев–болгар, фирмы «Балкантон». Естественно, пластинка оформлена не так, как фирменный EMI, где помимо самого винила в издание входил и буклет с текстами песен, стилизованными под каллиграфический почерк на пергаменте.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.