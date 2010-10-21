[Индекс номера 70 (16.05.2019)]

 Обратный отсчёт 
Под небом голубым есть город непростой

Последними норильскими событиями ушедшего века и тысячелетия мы заканчиваем рубрику «Обратный отсчёт». Город пережил непростые девяностые, и теперь они тоже часть нашей истории.
Встречаем парней из горячей точки
Год 1999
Несмотря на недавний дефолт и глубокий финансовый кризис, политическая и экономическая жизнь в Норильске вошла в более–менее стабильное русло. В этом году сдали ещё один «элитный–монолитный» жилой дом — по ул. Кирова, 7/10, а норильчане узнали новый газовый топоним — Пелятка.
Самый высокий за годы наблюдений паводок в Дудинке
Профессия: газовики и буровики
15 апреля 1999 года запустили первую скважину Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Месторождение было открыто ещё в конце 1960–х годов и по разведанным запасам превосходило существующие — Мессояхское, Северо– и Южно–Соленинское. Когда стало ясно, что эти площадки истощаются, решили разрабатывать Пелятку. В её освоение и обустройство было вложено почти два миллиарда рублей. Проект реализовал «Норильский никель» по условиям коммерческого конкурса 1997 года на продажу пакета акций компании. Весной на Пелятке зажгли символический факел, а в феврале 2003–го пошёл первый газ. Запасов — 240 млрд кубометров газа и 8,8 млн тонн газового конденсата — хватит на ближайшие 50 лет.
Адрес: площадь Металлургов
5 июня на площади прошёл митинг в поддержку ограничения въезда в Норильск для иностранцев, собравший около тысячи человек. Массовую акцию организовала Северная партия — первое местное политическое объединение. Её лидером был Олег Бударгин, которого в сентябре следующего, 2000 года избрали мэром Норильска. При Бударгине Норильск вернул себе статус закрытого города: в 2001 году он стал территорией с регламентированным посещением для иностранцев.
Журналистка Ирина Матяш и губернатор Александр Лебедь
Событие: мини–футбольный турнир
Во дворце спорта «Арктика» 24–25 февраля впервые прошел ежегодный турнир по мини–футболу. Участниками стали команды РАО, управления комбината, Росбанка и сборная хоккейных звезд России. На турнир приехали Владимир Потанин и Александр Лебедь, оба играли на поле за противоборствующие команды. Второй турнир прошёл спустя четыре месяца, 15 июля, и на этот раз собрал уже шесть команд: РАО, городской администрации, управления комбината, «Норильскгазпрома», окружной администрации и сборную администраций Красноярского края. За РАО играл даже режиссер Никита Михалков, но победа досталась сборной управления комбината, разгромившей в финале сборную края – 6:0. А осенью в Норильске состоялись матчи российского чемпионата по мини–футболу.
Первая скважина Пелятки
Вещь: контейнер для ядерного топлива
Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) в сентябре 1999 года было вывезено из Норильска. Это было следствием закрытия лаборатории атомно–ядерных методов анализа (ЛАЯМА). Исследовательский ядерный реактор РГ–1М, предназначенный для промышленного активационного анализа, который находился у подножия горы Гудчихи, запустили в Норильске в 1970 году. На нём исследовали пробы руд, концентратов, хвостов и шлаков на содержание в них редкоземельных и цветных металлов. Это делалось путём облучения руды и дальнейшего исследования её на спектрометре. Такой метод анализа был точнее прочих, а для целого ряда элементов — единственно возможным. Работали с реактором 20 специалистов. Он безаварийно действовал до 1998 года. В 1999–м ОЯТ было вывезено морским путём.
«Супермаркет» конца 1990–х
Точка на карте: Хатанга
В Хатангу прибыла французская палеонтологическая экспедиция «Мамонт. Второй шанс» во главе с известным палеозоологом Бернаром Бюигом. В Попигайской котловине экспедиция нашла останки трех мамонтов, причем некоторые кости — со следами зубов древней гиены. В августе на помощь французам прилетели российские ученые во главе с ведущим мамонтоведом с мировым именем 91–летним профессором Николаем Верещагиным. В память об этом визите в Хатанге открыли музей мамонта, дав ему имя выдающегося учёного.
Цифра: 200 лет...
Исполнилось со дня рождения Пушкина. Телеэфир заполнили стихи, цитаты, рисунки и знакомый профиль с бакенбардами, в крылатке и цилиндре. Каждый день по телевидению вели отсчёт: «До дня рождения Александра Сергеевича Пушкина осталось...». Были даже предложения объявить день рождения поэта общероссийским выходным. А сборная норильских школьников отправилась в столицу на конкурс «Пушкинская Москва».

Фото из архива редакции
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Юные норильские художники побывали в международном Арт–Кампусе в Крыму — попробовали силы в конкурсах, поработали на пленэре и пронесли портреты своих героев в Бессмертном полку Феодосии.

Перспективы 
В первом чтении принят законопроект, позволяющий определять базового авиаперевозчика для Норильска.

Большая уборка 
Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега.

Конкурс 
Ансамбль народного танца «Оганер» на конкурсе имени Годенко в своей номинации признан лучшим среди сильнейших хореографических коллективов страны.

Искатели 
«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, увлечённым коллекционированием. Предметом собирательства наших героев может быть всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. Сегодня у нас в гостях Александр Ананьев, в прошлом радиоведущий. Он собирает виниловые пластинки.

Обратный отсчёт 
Последними норильскими событиями ушедшего века и тысячелетия мы заканчиваем рубрику «Обратный отсчёт». Город пережил непростые девяностые, и теперь они тоже часть нашей истории.

Школьный двор 
Рособрнадзор заверял, что кардинальных изменений в ЕГЭ больше не будет, тем не менее новшества в 2019 году всё–таки есть. Изменения затронут не только основные предметы (русский язык и математику), но и ряд других дисциплин. Попробуем разобраться с некоторыми из них.

Вопрос недели 
Подготовка к ЕГЭ, как и сами экзамены, всегда волнительны не только для школьников, но и для их педагогов и родителей. Ведь это первое серьёзное испытание в жизни выпускников, и от того, как они его преодолеют, во многом зависит их будущее. Собственно, все через это проходили. Мы попросили наших читателей поделиться своим опытом «сдачи зачётов» и спросили у них: Какой экзамен был для вас самым сложным?

Новости:
 16 мая 2019 
17:34 Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля».
16:37 Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36 В Правила землепользования и застройки города внесут изменения.
16:33 Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15 «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина.
13:57 Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55 Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров.
11:48 Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
11:42 По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня.
11:04 Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх