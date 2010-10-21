[Индекс номера 70 (16.05.2019)]



Обратный отсчёт

Под небом голубым есть город непростой

Последними норильскими событиями ушедшего века и тысячелетия мы заканчиваем рубрику «Обратный отсчёт». Город пережил непростые девяностые, и теперь они тоже часть нашей истории.

Встречаем парней из горячей точки Год 1999 Несмотря на недавний дефолт и глубокий финансовый кризис, политическая и экономическая жизнь в Норильске вошла в более–менее стабильное русло. В этом году сдали ещё один «элитный–монолитный» жилой дом — по ул. Кирова, 7/10, а норильчане узнали новый газовый топоним — Пелятка. Самый высокий за годы наблюдений паводок в Дудинке Профессия: газовики и буровики 15 апреля 1999 года запустили первую скважину Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Месторождение было открыто ещё в конце 1960–х годов и по разведанным запасам превосходило существующие — Мессояхское, Северо– и Южно–Соленинское. Когда стало ясно, что эти площадки истощаются, решили разрабатывать Пелятку. В её освоение и обустройство было вложено почти два миллиарда рублей. Проект реализовал «Норильский никель» по условиям коммерческого конкурса 1997 года на продажу пакета акций компании. Весной на Пелятке зажгли символический факел, а в феврале 2003–го пошёл первый газ. Запасов — 240 млрд кубометров газа и 8,8 млн тонн газового конденсата — хватит на ближайшие 50 лет. Адрес: площадь Металлургов 5 июня на площади прошёл митинг в поддержку ограничения въезда в Норильск для иностранцев, собравший около тысячи человек. Массовую акцию организовала Северная партия — первое местное политическое объединение. Её лидером был Олег Бударгин, которого в сентябре следующего, 2000 года избрали мэром Норильска. При Бударгине Норильск вернул себе статус закрытого города: в 2001 году он стал территорией с регламентированным посещением для иностранцев. Журналистка Ирина Матяш и губернатор Александр Лебедь Событие: мини–футбольный турнир Во дворце спорта «Арктика» 24–25 февраля впервые прошел ежегодный турнир по мини–футболу. Участниками стали команды РАО, управления комбината, Росбанка и сборная хоккейных звезд России. На турнир приехали Владимир Потанин и Александр Лебедь, оба играли на поле за противоборствующие команды. Второй турнир прошёл спустя четыре месяца, 15 июля, и на этот раз собрал уже шесть команд: РАО, городской администрации, управления комбината, «Норильскгазпрома», окружной администрации и сборную администраций Красноярского края. За РАО играл даже режиссер Никита Михалков, но победа досталась сборной управления комбината, разгромившей в финале сборную края – 6:0. А осенью в Норильске состоялись матчи российского чемпионата по мини–футболу. Первая скважина Пелятки Вещь: контейнер для ядерного топлива Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) в сентябре 1999 года было вывезено из Норильска. Это было следствием закрытия лаборатории атомно–ядерных методов анализа (ЛАЯМА). Исследовательский ядерный реактор РГ–1М, предназначенный для промышленного активационного анализа, который находился у подножия горы Гудчихи, запустили в Норильске в 1970 году. На нём исследовали пробы руд, концентратов, хвостов и шлаков на содержание в них редкоземельных и цветных металлов. Это делалось путём облучения руды и дальнейшего исследования её на спектрометре. Такой метод анализа был точнее прочих, а для целого ряда элементов — единственно возможным. Работали с реактором 20 специалистов. Он безаварийно действовал до 1998 года. В 1999–м ОЯТ было вывезено морским путём. «Супермаркет» конца 1990–х Точка на карте: Хатанга В Хатангу прибыла французская палеонтологическая экспедиция «Мамонт. Второй шанс» во главе с известным палеозоологом Бернаром Бюигом. В Попигайской котловине экспедиция нашла останки трех мамонтов, причем некоторые кости — со следами зубов древней гиены. В августе на помощь французам прилетели российские ученые во главе с ведущим мамонтоведом с мировым именем 91–летним профессором Николаем Верещагиным. В память об этом визите в Хатанге открыли музей мамонта, дав ему имя выдающегося учёного. Цифра: 200 лет... Исполнилось со дня рождения Пушкина. Телеэфир заполнили стихи, цитаты, рисунки и знакомый профиль с бакенбардами, в крылатке и цилиндре. Каждый день по телевидению вели отсчёт: «До дня рождения Александра Сергеевича Пушкина осталось...». Были даже предложения объявить день рождения поэта общероссийским выходным. А сборная норильских школьников отправилась в столицу на конкурс «Пушкинская Москва».

Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Несмотря на недавний дефолт и глубокий финансовый кризис, политическая и экономическая жизнь в Норильске вошла в более–менее стабильное русло. В этом году сдали ещё один «элитный–монолитный» жилой дом — по ул. Кирова, 7/10, а норильчане узнали новый газовый топоним — Пелятка.15 апреля 1999 года запустили первую скважину Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Месторождение было открыто ещё в конце 1960–х годов и по разведанным запасам превосходило существующие — Мессояхское, Северо– и Южно–Соленинское. Когда стало ясно, что эти площадки истощаются, решили разрабатывать Пелятку. В её освоение и обустройство было вложено почти два миллиарда рублей. Проект реализовал «Норильский никель» по условиям коммерческого конкурса 1997 года на продажу пакета акций компании. Весной на Пелятке зажгли символический факел, а в феврале 2003–го пошёл первый газ. Запасов — 240 млрд кубометров газа и 8,8 млн тонн газового конденсата — хватит на ближайшие 50 лет.5 июня на площади прошёл митинг в поддержку ограничения въезда в Норильск для иностранцев, собравший около тысячи человек. Массовую акцию организовала Северная партия — первое местное политическое объединение. Её лидером был Олег Бударгин, которого в сентябре следующего, 2000 года избрали мэром Норильска. При Бударгине Норильск вернул себе статус закрытого города: в 2001 году он стал территорией с регламентированным посещением для иностранцев.Во дворце спорта «Арктика» 24–25 февраля впервые прошел ежегодный турнир по мини–футболу. Участниками стали команды РАО, управления комбината, Росбанка и сборная хоккейных звезд России. На турнир приехали Владимир Потанин и Александр Лебедь, оба играли на поле за противоборствующие команды. Второй турнир прошёл спустя четыре месяца, 15 июля, и на этот раз собрал уже шесть команд: РАО, городской администрации, управления комбината, «Норильскгазпрома», окружной администрации и сборную администраций Красноярского края. За РАО играл даже режиссер Никита Михалков, но победа досталась сборной управления комбината, разгромившей в финале сборную края – 6:0. А осенью в Норильске состоялись матчи российского чемпионата по мини–футболу.Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) в сентябре 1999 года было вывезено из Норильска. Это было следствием закрытия лаборатории атомно–ядерных методов анализа (ЛАЯМА). Исследовательский ядерный реактор РГ–1М, предназначенный для промышленного активационного анализа, который находился у подножия горы Гудчихи, запустили в Норильске в 1970 году. На нём исследовали пробы руд, концентратов, хвостов и шлаков на содержание в них редкоземельных и цветных металлов. Это делалось путём облучения руды и дальнейшего исследования её на спектрометре. Такой метод анализа был точнее прочих, а для целого ряда элементов — единственно возможным. Работали с реактором 20 специалистов. Он безаварийно действовал до 1998 года. В 1999–м ОЯТ было вывезено морским путём.В Хатангу прибыла французская палеонтологическая экспедиция «Мамонт. Второй шанс» во главе с известным палеозоологом Бернаром Бюигом. В Попигайской котловине экспедиция нашла останки трех мамонтов, причем некоторые кости — со следами зубов древней гиены. В августе на помощь французам прилетели российские ученые во главе с ведущим мамонтоведом с мировым именем 91–летним профессором Николаем Верещагиным. В память об этом визите в Хатанге открыли музей мамонта, дав ему имя выдающегося учёного.Исполнилось со дня рождения Пушкина. Телеэфир заполнили стихи, цитаты, рисунки и знакомый профиль с бакенбардами, в крылатке и цилиндре. Каждый день по телевидению вели отсчёт: «До дня рождения Александра Сергеевича Пушкина осталось...». Были даже предложения объявить день рождения поэта общероссийским выходным. А сборная норильских школьников отправилась в столицу на конкурс «Пушкинская Москва».

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