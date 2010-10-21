Рособрнадзор заверял, что кардинальных изменений в ЕГЭ больше не будет, тем не менее новшества в 2019 году всё–таки есть. Изменения затронут не только основные предметы (русский язык и математику), но и ряд других дисциплин. Попробуем разобраться с некоторыми из них.
Математика и «космос»
|Государственная итоговая аттестация пройдёт в этом году для 1277 норильских одиннадцатиклассников
В норильских школах трудятся более 150 педагогов–словесников и более 160 учителей математики. Все они вместе со своими учениками каждый год готовятся к ЕГЭ. Подготовка идёт на базе методического центра управления образования. Не далее как вчера в школах Большого Норильска прошёл репетиционный экзамен по русскому языку, его ещё называют «пробником».
Контрольно–измерительные материалы для репетиционных экзаменов в формате ЕГЭ (КИМы) составляют как раз специалисты методического центра. Вера Меркулова курирует в этом учреждении математический блок. По её словам, максимально отработать процедуру и достойно подготовить детей и, что важно, учителей к экзаменам — задача для нашего управления образования первоочередная.
– В самих КИМах 2019 года по математике изменений нет, — рассказала она «Заполярке». — Но выпускники 2018/19 учебного года не смогут сдавать экзамены и базового, и профильного уровня. Теперь нужно заранее определиться, какой именно экзамен вам необходим.
Напомним, на «профиль» в основном идут ребята с математическим складом ума, да и технические вузы принимают абитуриентов только с этим уровнем школьных испытаний. При базовом уровне математики, который несравненно проще профильного, по набранному количеству баллов выставляется отметка по пятибалльной системе.
Специалисты от образования уверяют, что на отметку в аттестате результат сданного ЕГЭ не влияет. Но! В этом году для медалистов есть в этом смысле серьёзное изменение: если ученик идёт на медаль, он должен набрать на ЕГЭ по обязательным предметам (математике и русскому языку) не менее 70 баллов. Если математика у выпускника базовая и он претендует на медаль, ему надо получить на экзамене 5.
Отсутствие изменений, по мнению Веры Меркуловой, — это показатель стабильности, что радует специалистов, поскольку у педагогов нарабатывается система. Когда требования постоянно меняются, учителю приходится всё время подстраиваться под нововведения.
– Каждый год, анализируя результаты ЕГЭ, мы видим, где у нас опасные или слабые места, какие темы западают, что является сложным для детей, а что — для преподавателей, и где нам стоит усилить подготовку, — отмечает специалист. — На основании всех этих показателей, по сути, планируется деятельность методического центра и городских объединений.
К вопросу о слабых местах в ЕГЭ по математике. К ним специалисты относят, например, вычислительные навыки. Есть проблема у ребят с решением текстовых задач: тут надо включать образное и абстрактное мышление, логические связи, сосредоточенно вчитываться в условие. Бывают заминки в решении задач по геометрии и стереометрии, алгебра даётся школьникам намного легче, чем эти науки. Возможно, причина в том, что в современной школе нет черчения, которое развивало пространственное видение.
Почему в центре на семинарах–практикумах педагогов обучают методикам преподавания их предмета? Потому что ЕГЭ не обязательно состоит из заданий программного материала. В вариантах «профиля» встречаются задачи повышенного уровня. Для некоторых школьников и это не «космос», но в Норильске именно из–за таких сложных задач в течение нескольких лет нет 100–балльников по математике.
Повлиять на образовательный космос никто не может: задания определяет Федеральный институт педагогических измерений. Зато на ЕГЭ по русскому языку 100–балльники есть ежегодно. Сдать его проще, факт. Этот ЕГЭ составлен так, что экзамен многим под силу.Словесники – наше всё
– Каждый год появляются новые нюансы в системе ЕГЭ, — добавляет Татьяна Вдовина, которая курирует деятельность норильских учителей русского языка и литературы. — Затишье тоже случается... Чаще всего вносятся изменения в критерии оценивания ЕГЭ, реже — в содержание аттестации. Ещё в начале осени на сайте Федерального института педагогических измерений появляются проекты КИМов, мы держим курс на них и информируем учителей о тех или иных поправках в наш главный «закон» о ЕГЭ. Далее выстраиваем систему семинаров и практикумов. Бывает так, что некоторые аспекты в оценочных критериях не прописаны, но их тоже надо доводить до сведения учителей на местах, ведь ребёнок, не зная каких–то деталей, не сможет набрать максимальное количество баллов за сочинение, например.
В этом году в ЕГЭ по русскому языку незначительные изменения. Время выполнения работы осталось прежним — 210 минут, но экзаменуемым теперь необходимо будет выполнить на одно задание больше. Вместо 26 в 2019 году их станет 27: добавится пунктуационный разбор текста.Проверка результатов
Норильские специалисты сканируют экзаменационные работы и отправляют в региональный центр обработки информации. Оценивают их выполнение независимые эксперты. Есть ли в этом субъективный фактор? Не без того. В тестовой части обработка результатов происходит машинным путём, потому так важны особенности заполнения, пропуски в клеточках на листах КИМов и прочие мелочи. Сочинения и изложения проверяют, как правило, два эксперта. Если появляются разночтения и спорные моменты, к ним подключается третий эксперт.
Если на местах недовольны результатом, сомневающиеся дети и их родители подают апелляцию. Она чревата тем, что при пересмотре оценочный балл может оказаться ниже первоначального. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем решаться на этот шаг.
Хотя бывает и наоборот. Норильские учителя рассказывали, что у них был случай, когда ребёнок хорошо учился, имел высокие итоговые отметки и вдруг из-за технической ошибки получил неудовлетворительный балл на ЕГЭ. В результате пересмотра работы пришла оценка «отлично»!Всё будет хорошо
Есть мнение, что подготовка к ЕГЭ в школах превратилась в оценку работы учителя, школы и «натаскивание» детей. Это не совсем так. Да, система тяжеловесна, но ведь она оттачивается из года в год. И, несомненно, даёт свои положительные результаты. Например, выпускники, в том числе и норильские, сдают ЕГЭ всё лучше и лучше. Ушли страхи при одном упоминании об экзаменах. Молодёжь поступает в престижные вузы. И вообще, не всё так плохо.
В тему
• В НПР первыми в волну экзаменов «ныряют» девятиклассники: 25 мая они сдают свой первый экзамен в рамках ГИА. В этом году у них прошло итоговое собеседование, которое сейчас является допуском к основному циклу испытаний. 27 мая — первые ЕГЭ у одиннадцатиклассников, литература и география.• Специалисты сферы образования уверяют, что волнение за 3–4 часа, пока длится экзамен, подростки прекрасно преодолевают. Норильские дети стабильно выдают хорошие результаты, и в общей картине по Красноярскому краю наш город выглядит вполне достойно. Каждый год у нас есть 100–балльники. В большинстве своём это школьники, получившие «сотку» по русскому языку, но бывают исключения.• Занятия с репетитором не гарантия того, что ваш ребёнок сдаст ЕГЭ на отлично. Репетитор помогает ликвидировать пробелы в знаниях, которые ребёнок по каким–то причинам недополучил в школе. Масса примеров, когда родители отдают за дополнительные занятия большие деньги, а желаемого результата не получают.
|На «репетиции» ЕГЭ
• Предметы по выбору в 11-м классе пересдаче не подлежат. Ребята, которые получат двойку по русскому языку или математике, смогут пересдать эти предметы осенью при условии, что они не попались на ЕГЭ с телефоном или шпаргалкой. Нарушителей порядка к пересдаче допустят только в 2020 году.• Подготовка пунктов проведения ЕГЭ проходит в несколько этапов, начиная с проверки их пожаротехнического состояния и заканчивая осмотром переносных металлоискателей. Что касается рассадки детей по аудиториям, она осуществляется согласно разнарядке, которая приходит в 7 утра в день проведения ЕГЭ из регионального центра обработки информации, только тогда становится известно, кто из учеников где сдаёт, и даже то, кто на каком месте сидит.Управляющие компании НПР должны быть заранее осведомлены о том, где и когда проходят ЕГЭ, чтобы никакие посторонние шумы или запахи не отвлекали школьников от экзаменов.• Говорят, что скоро к двум обязательным предметам ЕГЭ добавится третий. В числе самых вероятных дисциплин называют историю, аргументируя тем, что современная молодёжь слабо ориентируется в прошлом своего государства. В качестве возможных вариантов упоминают и географию. Если ориентироваться на официальные источники, то не так давно министр российского образования Ольга Васильева заявила, что историю введут в качестве обязательного предмета в 2020 году. К 2022 году обещают ввести и обязательную аттестацию по иностранному языку.• Для проведения ГИА на территории МО город Норильск организована работа 10 пунктов проведения экзаменов: 9 обычных и 1 — для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы о процедуре сдачи ЕГЭ можно будет задать на прямой линии, которую проводит «Заполярная Правда», в пятницу, 17 мая, с 15.00 до 16.00 по телефону 34–34–80.
|Проверка на наличие гаджетов
Марина ХорошевскаяФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда