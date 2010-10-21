[Индекс номера 70 (16.05.2019)]



Школьный двор

Ничего страшного

Рособрнадзор заверял, что кардинальных изменений в ЕГЭ больше не будет, тем не менее новшества в 2019 году всё–таки есть. Изменения затронут не только основные предметы (русский язык и математику), но и ряд других дисциплин. Попробуем разобраться с некоторыми из них.

Государственная итоговая аттестация пройдёт в этом году для 1277 норильских одиннадцатиклассников Математика и «космос» В норильских школах трудятся более 150 педагогов–словесников и более 160 учителей математики. Все они вместе со своими учениками каждый год готовятся к ЕГЭ. Подготовка идёт на базе методического центра управления образования. Не далее как вчера в школах Большого Норильска прошёл репетиционный экзамен по русскому языку, его ещё называют «пробником». Контрольно–измерительные материалы для репетиционных экзаменов в формате ЕГЭ (КИМы) составляют как раз специалисты методического центра. Вера Меркулова курирует в этом учреждении математический блок. По её словам, максимально отработать процедуру и достойно подготовить детей и, что важно, учителей к экзаменам — задача для нашего управления образования первоочередная. – В самих КИМах 2019 года по математике изменений нет, — рассказала она «Заполярке». — Но выпускники 2018/19 учебного года не смогут сдавать экзамены и базового, и профильного уровня. Теперь нужно заранее определиться, какой именно экзамен вам необходим. Напомним, на «профиль» в основном идут ребята с математическим складом ума, да и технические вузы принимают абитуриентов только с этим уровнем школьных испытаний. При базовом уровне математики, который несравненно проще профильного, по набранному количеству баллов выставляется отметка по пятибалльной системе. Специалисты от образования уверяют, что на отметку в аттестате результат сданного ЕГЭ не влияет. Но! В этом году для медалистов есть в этом смысле серьёзное изменение: если ученик идёт на медаль, он должен набрать на ЕГЭ по обязательным предметам (математике и русскому языку) не менее 70 баллов. Если математика у выпускника базовая и он претендует на медаль, ему надо получить на экзамене 5. Отсутствие изменений, по мнению Веры Меркуловой, — это показатель стабильности, что радует специалистов, поскольку у педагогов нарабатывается система. Когда требования постоянно меняются, учителю приходится всё время подстраиваться под нововведения. – Каждый год, анализируя результаты ЕГЭ, мы видим, где у нас опасные или слабые места, какие темы западают, что является сложным для детей, а что — для преподавателей, и где нам стоит усилить подготовку, — отмечает специалист. — На основании всех этих показателей, по сути, планируется деятельность методического центра и городских объединений. К вопросу о слабых местах в ЕГЭ по математике. К ним специалисты относят, например, вычислительные навыки. Есть проблема у ребят с решением текстовых задач: тут надо включать образное и абстрактное мышление, логические связи, сосредоточенно вчитываться в условие. Бывают заминки в решении задач по геометрии и стереометрии, алгебра даётся школьникам намного легче, чем эти науки. Возможно, причина в том, что в современной школе нет черчения, которое развивало пространственное видение. Почему в центре на семинарах–практикумах педагогов обучают методикам преподавания их предмета? Потому что ЕГЭ не обязательно состоит из заданий программного материала. В вариантах «профиля» встречаются задачи повышенного уровня. Для некоторых школьников и это не «космос», но в Норильске именно из–за таких сложных задач в течение нескольких лет нет 100–балльников по математике. Повлиять на образовательный космос никто не может: задания определяет Федеральный институт педагогических измерений. Зато на ЕГЭ по русскому языку 100–балльники есть ежегодно. Сдать его проще, факт. Этот ЕГЭ составлен так, что экзамен многим под силу. Словесники – наше всё – Каждый год появляются новые нюансы в системе ЕГЭ, — добавляет Татьяна Вдовина, которая курирует деятельность норильских учителей русского языка и литературы. — Затишье тоже случается... Чаще всего вносятся изменения в критерии оценивания ЕГЭ, реже — в содержание аттестации. Ещё в начале осени на сайте Федерального института педагогических измерений появляются проекты КИМов, мы держим курс на них и информируем учителей о тех или иных поправках в наш главный «закон» о ЕГЭ. Далее выстраиваем систему семинаров и практикумов. Бывает так, что некоторые аспекты в оценочных критериях не прописаны, но их тоже надо доводить до сведения учителей на местах, ведь ребёнок, не зная каких–то деталей, не сможет набрать максимальное количество баллов за сочинение, например. В этом году в ЕГЭ по русскому языку незначительные изменения. Время выполнения работы осталось прежним — 210 минут, но экзаменуемым теперь необходимо будет выполнить на одно задание больше. Вместо 26 в 2019 году их станет 27: добавится пунктуационный разбор текста. Проверка результатов Норильские специалисты сканируют экзаменационные работы и отправляют в региональный центр обработки информации. Оценивают их выполнение независимые эксперты. Есть ли в этом субъективный фактор? Не без того. В тестовой части обработка результатов происходит машинным путём, потому так важны особенности заполнения, пропуски в клеточках на листах КИМов и прочие мелочи. Сочинения и изложения проверяют, как правило, два эксперта. Если появляются разночтения и спорные моменты, к ним подключается третий эксперт. Если на местах недовольны результатом, сомневающиеся дети и их родители подают апелляцию. Она чревата тем, что при пересмотре оценочный балл может оказаться ниже первоначального. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем решаться на этот шаг. Хотя бывает и наоборот. Норильские учителя рассказывали, что у них был случай, когда ребёнок хорошо учился, имел высокие итоговые отметки и вдруг из-за технической ошибки получил неудовлетворительный балл на ЕГЭ. В результате пересмотра работы пришла оценка «отлично»! Всё будет хорошо Есть мнение, что подготовка к ЕГЭ в школах превратилась в оценку работы учителя, школы и «натаскивание» детей. Это не совсем так. Да, система тяжеловесна, но ведь она оттачивается из года в год. И, несомненно, даёт свои положительные результаты. Например, выпускники, в том числе и норильские, сдают ЕГЭ всё лучше и лучше. Ушли страхи при одном упоминании об экзаменах. Молодёжь поступает в престижные вузы. И вообще, не всё так плохо.

В тему На «репетиции» ЕГЭ • В НПР первыми в волну экзаменов «ныряют» девятиклассники: 25 мая они сдают свой первый экзамен в рамках ГИА. В этом году у них прошло итоговое собеседование, которое сейчас является допуском к основному циклу испытаний. 27 мая — первые ЕГЭ у одиннадцатиклассников, литература и география. • Специалисты сферы образования уверяют, что волнение за 3–4 часа, пока длится экзамен, подростки прекрасно преодолевают. Норильские дети стабильно выдают хорошие результаты, и в общей картине по Красноярскому краю наш город выглядит вполне достойно. Каждый год у нас есть 100–балльники. В большинстве своём это школьники, получившие «сотку» по русскому языку, но бывают исключения. • Занятия с репетитором не гарантия того, что ваш ребёнок сдаст ЕГЭ на отлично. Репетитор помогает ликвидировать пробелы в знаниях, которые ребёнок по каким–то причинам недополучил в школе. Масса примеров, когда родители отдают за дополнительные занятия большие деньги, а желаемого результата не получают. Проверка на наличие гаджетов • Предметы по выбору в 11-м классе пересдаче не подлежат. Ребята, которые получат двойку по русскому языку или математике, смогут пересдать эти предметы осенью при условии, что они не попались на ЕГЭ с телефоном или шпаргалкой. Нарушителей порядка к пересдаче допустят только в 2020 году. • Подготовка пунктов проведения ЕГЭ проходит в несколько этапов, начиная с проверки их пожаротехнического состояния и заканчивая осмотром переносных металлоискателей. Что касается рассадки детей по аудиториям, она осуществляется согласно разнарядке, которая приходит в 7 утра в день проведения ЕГЭ из регионального центра обработки информации, только тогда становится известно, кто из учеников где сдаёт, и даже то, кто на каком месте сидит. Управляющие компании НПР должны быть заранее осведомлены о том, где и когда проходят ЕГЭ, чтобы никакие посторонние шумы или запахи не отвлекали школьников от экзаменов. • Говорят, что скоро к двум обязательным предметам ЕГЭ добавится третий. В числе самых вероятных дисциплин называют историю, аргументируя тем, что современная молодёжь слабо ориентируется в прошлом своего государства. В качестве возможных вариантов упоминают и географию. Если ориентироваться на официальные источники, то не так давно министр российского образования Ольга Васильева заявила, что историю введут в качестве обязательного предмета в 2020 году. К 2022 году обещают ввести и обязательную аттестацию по иностранному языку. • Для проведения ГИА на территории МО город Норильск организована работа 10 пунктов проведения экзаменов: 9 обычных и 1 — для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы о процедуре сдачи ЕГЭ можно будет задать на прямой линии, которую проводит «Заполярная Правда», в пятницу, 17 мая, с 15.00 до 16.00 по телефону 34–34–80.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В норильских школах трудятся более 150 педагогов–словесников и более 160 учителей математики. Все они вместе со своими учениками каждый год готовятся к ЕГЭ. Подготовка идёт на базе методического центра управления образования. Не далее как вчера в школах Большого Норильска прошёл репетиционный экзамен по русскому языку, его ещё называют «пробником».Контрольно–измерительные материалы для репетиционных экзаменов в формате ЕГЭ (КИМы) составляют как раз специалисты методического центра. Вера Меркулова курирует в этом учреждении математический блок. По её словам, максимально отработать процедуру и достойно подготовить детей и, что важно, учителей к экзаменам — задача для нашего управления образования первоочередная.– В самих КИМах 2019 года по математике изменений нет, — рассказала она «Заполярке». — Но выпускники 2018/19 учебного года не смогут сдавать экзамены и базового, и профильного уровня. Теперь нужно заранее определиться, какой именно экзамен вам необходим.Напомним, на «профиль» в основном идут ребята с математическим складом ума, да и технические вузы принимают абитуриентов только с этим уровнем школьных испытаний. При базовом уровне математики, который несравненно проще профильного, по набранному количеству баллов выставляется отметка по пятибалльной системе.Специалисты от образования уверяют, что на отметку в аттестате результат сданного ЕГЭ не влияет. Но! В этом году для медалистов есть в этом смысле серьёзное изменение: если ученик идёт на медаль, он должен набрать на ЕГЭ по обязательным предметам (математике и русскому языку) не менее 70 баллов. Если математика у выпускника базовая и он претендует на медаль, ему надо получить на экзамене 5.Отсутствие изменений, по мнению Веры Меркуловой, — это показатель стабильности, что радует специалистов, поскольку у педагогов нарабатывается система. Когда требования постоянно меняются, учителю приходится всё время подстраиваться под нововведения.– Каждый год, анализируя результаты ЕГЭ, мы видим, где у нас опасные или слабые места, какие темы западают, что является сложным для детей, а что — для преподавателей, и где нам стоит усилить подготовку, — отмечает специалист. — На основании всех этих показателей, по сути, планируется деятельность методического центра и городских объединений.К вопросу о слабых местах в ЕГЭ по математике. К ним специалисты относят, например, вычислительные навыки. Есть проблема у ребят с решением текстовых задач: тут надо включать образное и абстрактное мышление, логические связи, сосредоточенно вчитываться в условие. Бывают заминки в решении задач по геометрии и стереометрии, алгебра даётся школьникам намного легче, чем эти науки. Возможно, причина в том, что в современной школе нет черчения, которое развивало пространственное видение.Почему в центре на семинарах–практикумах педагогов обучают методикам преподавания их предмета? Потому что ЕГЭ не обязательно состоит из заданий программного материала. В вариантах «профиля» встречаются задачи повышенного уровня. Для некоторых школьников и это не «космос», но в Норильске именно из–за таких сложных задач в течение нескольких лет нет 100–балльников по математике.Повлиять на образовательный космос никто не может: задания определяет Федеральный институт педагогических измерений. Зато на ЕГЭ по русскому языку 100–балльники есть ежегодно. Сдать его проще, факт. Этот ЕГЭ составлен так, что экзамен многим под силу.– Каждый год появляются новые нюансы в системе ЕГЭ, — добавляет Татьяна Вдовина, которая курирует деятельность норильских учителей русского языка и литературы. — Затишье тоже случается... Чаще всего вносятся изменения в критерии оценивания ЕГЭ, реже — в содержание аттестации. Ещё в начале осени на сайте Федерального института педагогических измерений появляются проекты КИМов, мы держим курс на них и информируем учителей о тех или иных поправках в наш главный «закон» о ЕГЭ. Далее выстраиваем систему семинаров и практикумов. Бывает так, что некоторые аспекты в оценочных критериях не прописаны, но их тоже надо доводить до сведения учителей на местах, ведь ребёнок, не зная каких–то деталей, не сможет набрать максимальное количество баллов за сочинение, например.В этом году в ЕГЭ по русскому языку незначительные изменения. Время выполнения работы осталось прежним — 210 минут, но экзаменуемым теперь необходимо будет выполнить на одно задание больше. Вместо 26 в 2019 году их станет 27: добавится пунктуационный разбор текста.Норильские специалисты сканируют экзаменационные работы и отправляют в региональный центр обработки информации. Оценивают их выполнение независимые эксперты. Есть ли в этом субъективный фактор? Не без того. В тестовой части обработка результатов происходит машинным путём, потому так важны особенности заполнения, пропуски в клеточках на листах КИМов и прочие мелочи. Сочинения и изложения проверяют, как правило, два эксперта. Если появляются разночтения и спорные моменты, к ним подключается третий эксперт.Если на местах недовольны результатом, сомневающиеся дети и их родители подают апелляцию. Она чревата тем, что при пересмотре оценочный балл может оказаться ниже первоначального. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем решаться на этот шаг.Хотя бывает и наоборот. Норильские учителя рассказывали, что у них был случай, когда ребёнок хорошо учился, имел высокие итоговые отметки и вдруг из-за технической ошибки получил неудовлетворительный балл на ЕГЭ. В результате пересмотра работы пришла оценка «отлично»!Есть мнение, что подготовка к ЕГЭ в школах превратилась в оценку работы учителя, школы и «натаскивание» детей. Это не совсем так. Да, система тяжеловесна, но ведь она оттачивается из года в год. И, несомненно, даёт свои положительные результаты. Например, выпускники, в том числе и норильские, сдают ЕГЭ всё лучше и лучше. Ушли страхи при одном упоминании об экзаменах. Молодёжь поступает в престижные вузы. И вообще, не всё так плохо.

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