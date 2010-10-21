[Индекс номера 70 (16.05.2019)]



Вопрос недели

Какой экзамен был для вас самым сложным?

Подготовка к ЕГЭ, как и сами экзамены, всегда волнительны не только для школьников, но и для их педагогов и родителей. Ведь это первое серьёзное испытание в жизни выпускников, и от того, как они его преодолеют, во многом зависит их будущее. Собственно, все через это проходили. Мы попросили наших читателей поделиться своим опытом «сдачи зачётов» и спросили у них: Какой экзамен был для вас самым сложным?

Надежда, архивист: – Когда я училась на филологическом факультете Омского педагогического университета, самым сложным предметом был старославянский язык. Особенно трудная у него грамматика. Но изучать его, несмотря ни на что, было интересно, написание букв там очень красивое. Мне эти навыки каллиграфии и сейчас в работе пригождаются, когда надо оформить какой–нибудь заголовок. А в целом, если в технических вузах ходила поговорка «Сдал сопромат — можешь жениться», дескать, всё остальное уже не страшно, то у нас на филфаке аналогично говорили о «старославе».

Владимир Мороз, главный врач Норильской станции скорой медицинской помощи: – Одним из самых сложных в моей жизни был экзамен в 1995 году, – я сдавал на высшую квалификационную категорию как врач анестезиолог–реаниматолог. Он проходил в Красноярске в тогдашнем управлении здравоохранения, теперь это министерство здравоохранения. Комиссия состояла из 25 человек. 40 минут меня гоняли как студента по самым неординарным вопросам. Это первое, что вспомнилось, а вообще, жизнь постоянно меня экзаменует, как и любого другого человека, без этого у людей не было бы развития.

Анна Баранчук, ведущий специалист управления по спорту администрации Норильска: – В школе у меня не было особых проблем с экзаменами. В институте небольшие трудности возникли только при сдаче дипломной работы, когда некоторые преподаватели настаивали на том, что мои суждения, основанные на гуманитарном мышлении, неправильные. Самый же сложный экзамен, на мой взгляд, — это определиться, кем ты станешь после учёбы и где по–настоящему можешь пригодиться. Это действительго ответственный выбор.

Алёна Иванова, сотрудник Агентства развития Норильска: – Я всегда всё легко сдавала, решала какие–то насущные вопросы. Может быть, потому, что уверена: если что–то должно произойти в твоей жизни, то оно произойдёт, и ты ничего не сделаешь. Жизнь не так длинна, чтобы тратить время на переживания по поводу каких–то временных трудностей.

Максим Трофимов, тренер по боксу: – Любое испытание кажется сложным, пока его не преодолеешь. В школе, в институте и в армии у меня не было трудностей со всякого рода экзаменами. Непросто пришлось, когда выполнял норматив на мастера спорта, но потом я его ещё четыре раза сдавал. На тренерской работе у меня каждые соревнования — своеобразный экзамен. Результаты у нас разные, но с каждым турниром мы становимся лучше и сильнее. А вообще, с годами человек становится опытнее, и «зачёты» проходят проще. Главное — учиться, причём по возможности не на своих ошибках.

Валентина Черкашина, пенсионерка: – В школе самым сложным для меня был экзамен по литературе. У нас этот предмет вела очень принципиальная учительница, она считала его самым важным и требовала соответственно, да и знания давала на уровне вуза. Но сдать ей экзамен для нас было делом чести.

Говорит эксперт Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО Норильска В Норильске определено девять пунктов проведения ЕГЭ (ППЭ). Для работы там задействован целый штат взрослых — порядка 500 человек. Это руководители пунктов, технические специалисты, медицинские работники, члены государственных экзаменационных комиссий, сотрудники полиции и так далее. По правилам на ЕГЭ присутствуют общественные наблюдатели, – это могут не обязательно быть учителя, а любые другие граждане. У них есть удостоверения, свой набор функций. Их списки тоже сформированы. Руководители ППЭ и члены комиссий прошли всероссийские курсы повышения квалификации, а учителя — организаторы ЕГЭ обучались в своих общеобразовательных учреждениях. Относительно технического обеспечения. Пока на ЕГЭ мы работаем в системе записи, но прилагаем все усилия к тому, чтобы видеонаблюдение в НПР велось в режиме онлайн. Во многие пункты города поставляется новое оборудование, в скором будущем это позволит нам вписаться в систему трансляции «здесь и сейчас». К слову, после экзаменов все видео отправляются в Красноярск, по этому поводу к нам как организаторам претензий не было ни разу. Сами мы просматриваем своё видео в случае, если есть обращение или жалоба от родителей, детей или наблюдателей. Например, в прошлом году была такая претензия: ребёнку на экзамене по химии не позволили воспользоваться калькулятором, поскольку организаторы посчитали, что устройство программируемое. Мы пересмотрели видео. В итоге учителя оказались правы. Инцидент был исчерпан. Ещё помню ситуацию, когда ученик досрочно закончил писать работу, ушёл из школы, а родителям сказал, что его выдворили с ЕГЭ. Тоже пришлось пересмотреть этот эпизод, дабы увидеть, кто когда вышел и почему. Что касается возможных нарушений, большинство ребят попадаются на наличии телефона. В этом случае даже видеозапись не нужна: составляется акт — и всё, школьник удалён с ЕГЭ без права пересдачи и получения аттестата. Кстати, в этом году серьёзно ужесточились требования к проведению ЕГЭ. Из Департамента образования РФ пришло разъяснение: дети, которые попадутся с телефонами, осенью не смогут пересдать экзамен. В положении всегда было написано о пересдаче через год, тем не менее осенью допускалась вторая попытка сдачи ЕГЭ нарушителями порядка. Теперь такой возможности не будет. Поэтому лучше не рисковать. Советую всем детям не надеяться на то, что удастся списать. Если подросток пронёс что–то запрещённое, он занят лишь тем, что пытается незаметно воспользоваться шпаргалкой, выйти в туалет, перехватить шпаргалку, и поэтому суетится. Практика показывает, что это всегда тормозит мыслительную деятельность человека. А мысли должны быть незамутнённые, позитивные: «Я готовился, я знаю и я смогу».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Когда я училась на филологическом факультете Омского педагогического университета, самым сложным предметом был старославянский язык. Особенно трудная у него грамматика. Но изучать его, несмотря ни на что, было интересно, написание букв там очень красивое. Мне эти навыки каллиграфии и сейчас в работе пригождаются, когда надо оформить какой–нибудь заголовок. А в целом, если в технических вузах ходила поговорка «Сдал сопромат — можешь жениться», дескать, всё остальное уже не страшно, то у нас на филфаке аналогично говорили о «старославе».– Одним из самых сложных в моей жизни был экзамен в 1995 году, – я сдавал на высшую квалификационную категорию как врач анестезиолог–реаниматолог. Он проходил в Красноярске в тогдашнем управлении здравоохранения, теперь это министерство здравоохранения. Комиссия состояла из 25 человек. 40 минут меня гоняли как студента по самым неординарным вопросам. Это первое, что вспомнилось, а вообще, жизнь постоянно меня экзаменует, как и любого другого человека, без этого у людей не было бы развития.– В школе у меня не было особых проблем с экзаменами. В институте небольшие трудности возникли только при сдаче дипломной работы, когда некоторые преподаватели настаивали на том, что мои суждения, основанные на гуманитарном мышлении, неправильные. Самый же сложный экзамен, на мой взгляд, — это определиться, кем ты станешь после учёбы и где по–настоящему можешь пригодиться. Это действительго ответственный выбор.– Я всегда всё легко сдавала, решала какие–то насущные вопросы. Может быть, потому, что уверена: если что–то должно произойти в твоей жизни, то оно произойдёт, и ты ничего не сделаешь. Жизнь не так длинна, чтобы тратить время на переживания по поводу каких–то временных трудностей.– Любое испытание кажется сложным, пока его не преодолеешь. В школе, в институте и в армии у меня не было трудностей со всякого рода экзаменами. Непросто пришлось, когда выполнял норматив на мастера спорта, но потом я его ещё четыре раза сдавал. На тренерской работе у меня каждые соревнования — своеобразный экзамен. Результаты у нас разные, но с каждым турниром мы становимся лучше и сильнее. А вообще, с годами человек становится опытнее, и «зачёты» проходят проще. Главное — учиться, причём по возможности не на своих ошибках.– В школе самым сложным для меня был экзамен по литературе. У нас этот предмет вела очень принципиальная учительница, она считала его самым важным и требовала соответственно, да и знания давала на уровне вуза. Но сдать ей экзамен для нас было делом чести.

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