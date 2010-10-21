Средства, собранные норильчанами на капитальный ремонт домов, должны тратиться у нас же. С таким предложением норильские парламентарии собираются обратиться к Законодательному собранию края.
Как уже писала «Заполярная Правда», правительство Красноярского края вынесло на обсуждение законопроект о передаче средств, собранных на капитальный ремонт в одном муниципалитете, для проведения капитальных работ в других муниципалитетах. В апреле проект закона был рассмотрен на сессии Законодательным собранием в первом чтении. Заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений
Гаврилов пояснил, что сегодня некоторые муниципалитеты в нашем регионе не могут набрать необходимый объём средств для покрытия всех расходов на капремонт, в то время как другие располагают избытком денег на счетах. Законопроект допускает заимствование средств на возвратной основе из одного муниципалитета в другой — это принцип общего котла в целом по субъекту, пояснил он.
Норильские депутаты выступили против утверждения законопроекта, предложив направить соответствующие письма всем депутатам Законодательного собрания Красноярского края, избранным от Норильска, в том числе спикеру краевого парламента Дмитрию Свиридову. Как пояснил Дмитрий Карасёв, председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета, наш город демонстрирует высокую собираемость средств на капремонт: по данным на 1 января 2019 года — свыше 85%. С 2015–го, когда начал свою деятельность Региональный фонд капитальных ремонтов, норильчане накопили на счетах более 1,8 млрд рублей. Около 600 млн уже освоено.
– Деньги надо тратить на поддержание нашего жилого фонда. Основное строительство в городе проводилось давно, так что существующий жилфонд требует ежегодного вливания средств. Против законопроекта выступили и другие муниципалитеты региона, в том числе Красноярск. Предполагается, что в мае он должен пройти второе чтение, и в связи с этим мы рассчитываем на быстрый ответ. Надеюсь, законодатели нас услышат и сохранят нынешние положения закона в прежнем виде. Но даже если их изменят, мы хотим, чтобы Норильск исключили из перечня тех городов, чьи деньги будут использованы другими территориями региона.
Дмитрий Карасёв также указал причину, по которой у ряда муниципалитетов образуется избыток средств. Если говорить о Норильске, нужно учесть короткий летний период, на который приходится основной объём работ, а также нехватка квалифицированных подрядчиков.
– Схожие проблемы есть и у других городов края. К тому же до сих пор не решено, как деньги, выделенные одной территории, возвращать туда, откуда они поступили. Механизм законом не определён. К тому же сейчас собранные средства хранятся на банковских счетах, на них начисляются проценты. Возникает вопрос — возвращать средства с процентами или без них? Всё вместе это значительно влияет на выполнение городами плана капремонтов, — отметил он.
Татьяна ЗачупейкоФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Сейчас половина жилых домов Норильска уже имеет признаки деформации, под угрозой потери жилья находится треть населения города, а жилищное строительство не ведётся. Многоквартирные дома остро нуждаются в ремонте, тогда как программа капремонтов реализуется с отставанием. 70% жилых домов Норильска находятся в эксплуатации свыше 30 лет, в том числе 16% — более 50 лет.