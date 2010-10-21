[Индекс номера 71 (17.05.2019)]



Лишних денег у нас нет

Средства, собранные норильчанами на капитальный ремонт домов, должны тратиться у нас же. С таким предложением норильские парламентарии собираются обратиться к Законодательному собранию края.

Как уже писала «Заполярная Правда», правительство Красноярского края вынесло на обсуждение законопроект о передаче средств, собранных на капитальный ремонт в одном муниципалитете, для проведения капитальных работ в других муниципалитетах. В апреле проект закона был рассмотрен на сессии Законодательным собранием в первом чтении. Заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов пояснил, что сегодня некоторые муниципалитеты в нашем регионе не могут набрать необходимый объём средств для покрытия всех расходов на капремонт, в то время как другие располагают избытком денег на счетах. Законопроект допускает заимствование средств на возвратной основе из одного муниципалитета в другой — это принцип общего котла в целом по субъекту, пояснил он. Норильские депутаты выступили против утверждения законопроекта, предложив направить соответствующие письма всем депутатам Законодательного собрания Красноярского края, избранным от Норильска, в том числе спикеру краевого парламента Дмитрию Свиридову. Как пояснил Дмитрий Карасёв, председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета, наш город демонстрирует высокую собираемость средств на капремонт: по данным на 1 января 2019 года — свыше 85%. С 2015–го, когда начал свою деятельность Региональный фонд капитальных ремонтов, норильчане накопили на счетах более 1,8 млрд рублей. Около 600 млн уже освоено. – Деньги надо тратить на поддержание нашего жилого фонда. Основное строительство в городе проводилось давно, так что существующий жилфонд требует ежегодного вливания средств. Против законопроекта выступили и другие муниципалитеты региона, в том числе Красноярск. Предполагается, что в мае он должен пройти второе чтение, и в связи с этим мы рассчитываем на быстрый ответ. Надеюсь, законодатели нас услышат и сохранят нынешние положения закона в прежнем виде. Но даже если их изменят, мы хотим, чтобы Норильск исключили из перечня тех городов, чьи деньги будут использованы другими территориями региона. Дмитрий Карасёв также указал причину, по которой у ряда муниципалитетов образуется избыток средств. Если говорить о Норильске, нужно учесть короткий летний период, на который приходится основной объём работ, а также нехватка квалифицированных подрядчиков. – Схожие проблемы есть и у других городов края. К тому же до сих пор не решено, как деньги, выделенные одной территории, возвращать туда, откуда они поступили. Механизм законом не определён. К тому же сейчас собранные средства хранятся на банковских счетах, на них начисляются проценты. Возникает вопрос — возвращать средства с процентами или без них? Всё вместе это значительно влияет на выполнение городами плана капремонтов, — отметил он.

Сейчас половина жилых домов Норильска уже имеет признаки деформации, под угрозой потери жилья находится треть населения города, а жилищное строительство не ведётся. Многоквартирные дома остро нуждаются в ремонте, тогда как программа капремонтов реализуется с отставанием. 70% жилых домов Норильска находятся в эксплуатации свыше 30 лет, в том числе 16% — более 50 лет.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как уже писала «Заполярная Правда», правительство Красноярского края вынесло на обсуждение законопроект о передаче средств, собранных на капитальный ремонт в одном муниципалитете, для проведения капитальных работ в других муниципалитетах. В апреле проект закона был рассмотрен на сессии Законодательным собранием в первом чтении. Заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края ЕвгенийГаврилов пояснил, что сегодня некоторые муниципалитеты в нашем регионе не могут набрать необходимый объём средств для покрытия всех расходов на капремонт, в то время как другие располагают избытком денег на счетах. Законопроект допускает заимствование средств на возвратной основе из одного муниципалитета в другой — это принцип общего котла в целом по субъекту, пояснил он.Норильские депутаты выступили против утверждения законопроекта, предложив направить соответствующие письма всем депутатам Законодательного собрания Красноярского края, избранным от Норильска, в том числе спикеру краевого парламента Дмитрию Свиридову. Как пояснил Дмитрий Карасёв, председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета, наш город демонстрирует высокую собираемость средств на капремонт: по данным на 1 января 2019 года — свыше 85%. С 2015–го, когда начал свою деятельность Региональный фонд капитальных ремонтов, норильчане накопили на счетах более 1,8 млрд рублей. Около 600 млн уже освоено.– Деньги надо тратить на поддержание нашего жилого фонда. Основное строительство в городе проводилось давно, так что существующий жилфонд требует ежегодного вливания средств. Против законопроекта выступили и другие муниципалитеты региона, в том числе Красноярск. Предполагается, что в мае он должен пройти второе чтение, и в связи с этим мы рассчитываем на быстрый ответ. Надеюсь, законодатели нас услышат и сохранят нынешние положения закона в прежнем виде. Но даже если их изменят, мы хотим, чтобы Норильск исключили из перечня тех городов, чьи деньги будут использованы другими территориями региона.Дмитрий Карасёв также указал причину, по которой у ряда муниципалитетов образуется избыток средств. Если говорить о Норильске, нужно учесть короткий летний период, на который приходится основной объём работ, а также нехватка квалифицированных подрядчиков.– Схожие проблемы есть и у других городов края. К тому же до сих пор не решено, как деньги, выделенные одной территории, возвращать туда, откуда они поступили. Механизм законом не определён. К тому же сейчас собранные средства хранятся на банковских счетах, на них начисляются проценты. Возникает вопрос — возвращать средства с процентами или без них? Всё вместе это значительно влияет на выполнение городами плана капремонтов, — отметил он.

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