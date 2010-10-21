[Индекс номера 71 (17.05.2019)]

 Реклама 
Курорт для жизни, работы и отдыха

Представляем вам недвижимость класса De Luxe на респектабельном курорте нового поколения в предместьях Санкт-Петербурга, самого красивого мегаполиса мира. Курорт находится в двадцати пяти минутах езды от «Экспофорума», нового делового центра Московского района и аэропорта Пулково. Для жителей Норильска действуют особые условия при покупке недвижимости.
Это место, где можно отдохнуть и восстановиться после напряжённого рабочего дня, провести время с родными людьми. Каждый день, возвращаясь домой, вы приезжаете на престижный курорт, в мир гармонии и благополучия. Жизнь в парке — прекрасная альтернатива жизни в мегаполисе. Залогом здоровья и долголетия вас и ваших близких станет природный потенциал территории: ионизированный воздух сосновых парков, чистейшая артезианская вода, благоприятный микроклимат.
Международный стандарт качества строительства обеспечивает шведская компания Merx Construction. Здесь создадут новую высокотехнологичную инженерную инфраструктуру, объекты коммунального комплекса и частные дороги, за состоянием которых будет следить собственная управляющая компания.
Реализация первого этапа строительства уже началась. Курортную недвижимость премиального класса построят на границе соснового леса и живописного берега реки, в парковом ансамбле площадью 10 га с водоёмами, элегантными беседками и островками семейного и детского отдыха.
Все малоэтажные семейные резиденции выдержаны в единой архитектурной концепции. Каждое домовладение обладает неповторимыми видовыми характеристиками.
Для жителей Норильска действует специальное предложение «Клуб привилегий» — это закрытый фонд уникальной курортной недвижимости с характеристиками премиального класса по цене бизнес-класса. Для членов Клуба привилегий предусмотрены бонусные программы в отеле WELLNESS & SPA и сервисе управляющей компании. При покупке жилья норильчане смогут рассчитывать на бонусы в виде 10% скидки или паркинга в подарок.
Курортная недвижимость премиального класса в престижной локации городов Императорского кольца – это не модные тенденции, это многовековой выбор аристократических династий!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Средства, собранные норильчанами на капитальный ремонт домов, должны тратиться у нас же. С таким предложением норильские парламентарии собираются обратиться к Законодательному собранию края.

Актуально 
Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.

Акция 
На Таймыре набирают волонтёров для помощи в проведении этапа мирового тура по кёрлингу WCT ArcticCurlingCup 2019.

Анонс 
«Ночь музеев» развернётся сразу на четырёх норильских площадках, а также пройдёт через весь город шумным и весёлым экскурсионным шествием.

Школьный двор 
В Норильске завершился городской смотр–конкурс «Школьная пора».

Промплощадка 
Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» готовятся к традиционному испытанию: весеннему паводку. От серьёзности подготовки к пропуску талых вод зависит стабильность их работы летом.

Технопарк 
Парк подземных машин рудника «Комсомольский» пополнился первой установкой нового поколения для бурения твёрдых пород, оснащённой интеллектуальной системой управления.

Обыкновенные герои 
Серебряный волонтёр Александр Базаров был нарасхват у журналистов на Универсиаде в Красноярске. Оно и понятно: пальцев не хватит перечислить, к чему житель Белгородчины приложил руку и где побывал.

Большая политика 
На параде Победы в Москве вновь прошли не только военнослужащие, но и участники молодёжного военно–патриотического движения. В нашей стране всегда уделяли большое внимание правильному воспитанию молодого поколения: и в советские годы, и в современной России. В чём же оно заключается? И с чего начинается любовь к Родине? Попробуем разобраться.

Реклама 
Представляем вам недвижимость класса De Luxe на респектабельном курорте нового поколения в предместьях Санкт-Петербурга, самого красивого мегаполиса мира. Курорт находится в двадцати пяти минутах езды от «Экспофорума», нового делового центра Московского района и аэропорта Пулково. Для жителей Норильска действуют особые условия при покупке недвижимости.

Новости:
 17 мая 2019 
16:32 Норильск нуждается в отелях, считают эксперты туристической отрасли.
16:32 30 рублей внутри районов, 44 – на межрайонных маршрутах: с 1 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Норильска.
15:42 Сегодня на малой сцене Заполярного театра драмы состоится премьера спектакля «Наизнанку» в постановке приезжего режиссера Дмитрия Акриша.
15:31 Этим летом норильчане, улетающие в отпуск, будут подъезжать к самолету на автобусе – телетрапы работать не будут.
13:46 К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников.
12:44 Персональная выставка Евгения Щемилина «Я — Норильск» откроется в Норильске в «Музейную ночь».
12:44 Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке.
12:27 Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
10:59 Норильским школьникам рассказали о работе поискового отряда «Чёрный тюльпан».
10:49 В дни проведения этапа мирового тура по кёрлингу в Дудинке развернутся уличные развлекательные площадки.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх