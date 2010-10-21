Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
|Цена за проезд повысится на 4 рубля
На заседании правительства Красноярского края были приняты предельные городские тарифы на перевозки пассажиров и багажа в Железногорске, северных районах края, а также приравненных к ним местностях, сообщило министерство транспорта Красноярского края.
В адрес министерства поступили обращения от перевозчиков о пересмотре действующих тарифов. Изменение обусловлено удорожанием ГСМ, увеличением расходов на ремонт и эксплуатацию транспортных средств, повышением ставки НДС, приобретением контрольно–кассовой техники, затратами на обслуживание системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, расходами на оплату труда и страховые взносы.
Цена за проезд на указанных территориях не менялась три года.
Согласно действующей методике формирования регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам министерством были рассчитаны предельные тарифы. Они рассмотрены специально созданной комиссией.
Постановления правительства края об утверждении новых предельных тарифов вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, ориентировочно 26 мая 2019 года.
По материалам минтранса Красноярского краяФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Стоимость проезда в Норильске (Центральный район, район Кайеркан, район Талнах) составит 30 рублей; на маршрутах Норильск – Кайеркан, Норильск –Талнах — 44 рубля.