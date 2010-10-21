На Таймыре набирают волонтёров для помощи в проведении этапа мирового тура по кёрлингу WCT ArcticCurlingCup 2019.
|В турнире примут участие сразу несколько призёров Олимпийских игр
С 23 по 27 мая в Дудинке пройдёт этап мирового тура по керлингу WCT ArcticCurlingCup 2019 среди женщин. Десять команд из семи стран мира поборются за первое место на ледовой арене «Таймыр».
В турнире примут участие сразу несколько призёров Олимпийских игр. В частности, сыграет двукратная чемпионка мира 2014 и 2016 годов, призёр Олимпийских игр – 2006 в Турине Биния Фельчер из Швейцарии. Ещё одна звёздная команда — шотландского скипа Ив Мёрхед, чемпионки мира и Европы, призёра Олимпийских игр в Сочи. Другие призёры Олимпиады — корейская сборная во главе с капитаном Ким Ын Джон, ставшая второй в 2018 году в Пхёнчхане.
Многократная чемпионка Финляндии Эстер Юхас, которая в прошлом году показала интересную игру в смешанных парах вместе с прославленным Маркку Уусипаавалниеми, на этот раз привезёт женскую команду. Для Эстер этот Arctic Cup будет уже третьим, она участвовала в соревнованиях в 2017 году. Имеет опыт выступлений в Дудинке и шведка Изабелла Врано, в 2017–м она играла в команде Маргареты Сигфридссон. Канада в этот раз будет представлена командой Керри Эйнарсон, призёром чемпионата и Кубка Канады. От России выступят сразу четыре сборных: титулованная команда Анны Сидоровой, многократного призёра чемпионата мира, чемпионки Европы; Алины Ковалёвой, которая была призёром чемпионата мира в команде Анны Сидоровой; чемпионки мира среди юниоров 2019 года скипа Влады Румянцевой, а также женская сборная Красноярского края.
Для проведения масштабного спортивного праздника Таймырский молодёжный центр объявляет набор волонтёров для работы в режиссёрской группе, пресс–центре, взаимодействия с VIP–гостями и зрителями, а также для помощи в оргкомитете.
Добровольцы должны быть старше 18 лет, знать английский язык, быть готовыми действовать как на улице, так и в помещении, а также иметь возможность посвятить соревнованиям полный день.
Для участия необходимо заполнить анкету волонтёра и направить её до 17 мая на электронный адрес tatid28@yandex.ru.
Подготовил Михаил ТуаевФото предоставлено пресс-службой Норникеля www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Дополнительную информацию о наборе волонтёров и консультации по заполнению анкеты можно получить в Таймырском молодёжном центре по телефону 8–39–19–13–18–19.