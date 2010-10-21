[Индекс номера 71 (17.05.2019)]



Акция

На лёд приглашаются

На Таймыре набирают волонтёров для помощи в проведении этапа мирового тура по кёрлингу WCT ArcticCurlingCup 2019.

В турнире примут участие сразу несколько призёров Олимпийских игр С 23 по 27 мая в Дудинке пройдёт этап мирового тура по керлингу WCT ArcticCurlingCup 2019 среди женщин. Десять команд из семи стран мира поборются за первое место на ледовой арене «Таймыр». В турнире примут участие сразу несколько призёров Олимпийских игр. В частности, сыграет двукратная чемпионка мира 2014 и 2016 годов, призёр Олимпийских игр – 2006 в Турине Биния Фельчер из Швейцарии. Ещё одна звёздная команда — шотландского скипа Ив Мёрхед, чемпионки мира и Европы, призёра Олимпийских игр в Сочи. Другие призёры Олимпиады — корейская сборная во главе с капитаном Ким Ын Джон, ставшая второй в 2018 году в Пхёнчхане. Многократная чемпионка Финляндии Эстер Юхас, которая в прошлом году показала интересную игру в смешанных парах вместе с прославленным Маркку Уусипаавалниеми, на этот раз привезёт женскую команду. Для Эстер этот Arctic Cup будет уже третьим, она участвовала в соревнованиях в 2017 году. Имеет опыт выступлений в Дудинке и шведка Изабелла Врано, в 2017–м она играла в команде Маргареты Сигфридссон. Канада в этот раз будет представлена командой Керри Эйнарсон, призёром чемпионата и Кубка Канады. От России выступят сразу четыре сборных: титулованная команда Анны Сидоровой, многократного призёра чемпионата мира, чемпионки Европы; Алины Ковалёвой, которая была призёром чемпионата мира в команде Анны Сидоровой; чемпионки мира среди юниоров 2019 года скипа Влады Румянцевой, а также женская сборная Красноярского края. Для проведения масштабного спортивного праздника Таймырский молодёжный центр объявляет набор волонтёров для работы в режиссёрской группе, пресс–центре, взаимодействия с VIP–гостями и зрителями, а также для помощи в оргкомитете. Добровольцы должны быть старше 18 лет, знать английский язык, быть готовыми действовать как на улице, так и в помещении, а также иметь возможность посвятить соревнованиям полный день. Для участия необходимо заполнить анкету волонтёра и направить её до 17 мая на электронный адрес tatid28@yandex.ru.

Дополнительную информацию о наборе волонтёров и консультации по заполнению анкеты можно получить в Таймырском молодёжном центре по телефону 8–39–19–13–18–19.

Подготовил Михаил Туаев Фото предоставлено пресс-службой Норникеля www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 23 по 27 мая в Дудинке пройдёт этап мирового тура по керлингу WCT ArcticCurlingCup 2019 среди женщин. Десять команд из семи стран мира поборются за первое место на ледовой арене «Таймыр».В турнире примут участие сразу несколько призёров Олимпийских игр. В частности, сыграет двукратная чемпионка мира 2014 и 2016 годов, призёр Олимпийских игр – 2006 в Турине Биния Фельчер из Швейцарии. Ещё одна звёздная команда — шотландского скипа Ив Мёрхед, чемпионки мира и Европы, призёра Олимпийских игр в Сочи. Другие призёры Олимпиады — корейская сборная во главе с капитаном Ким Ын Джон, ставшая второй в 2018 году в Пхёнчхане.Многократная чемпионка Финляндии Эстер Юхас, которая в прошлом году показала интересную игру в смешанных парах вместе с прославленным Маркку Уусипаавалниеми, на этот раз привезёт женскую команду. Для Эстер этот Arctic Cup будет уже третьим, она участвовала в соревнованиях в 2017 году. Имеет опыт выступлений в Дудинке и шведка Изабелла Врано, в 2017–м она играла в команде Маргареты Сигфридссон. Канада в этот раз будет представлена командой Керри Эйнарсон, призёром чемпионата и Кубка Канады. От России выступят сразу четыре сборных: титулованная команда Анны Сидоровой, многократного призёра чемпионата мира, чемпионки Европы; Алины Ковалёвой, которая была призёром чемпионата мира в команде Анны Сидоровой; чемпионки мира среди юниоров 2019 года скипа Влады Румянцевой, а также женская сборная Красноярского края.Для проведения масштабного спортивного праздника Таймырский молодёжный центр объявляет набор волонтёров для работы в режиссёрской группе, пресс–центре, взаимодействия с VIP–гостями и зрителями, а также для помощи в оргкомитете.Добровольцы должны быть старше 18 лет, знать английский язык, быть готовыми действовать как на улице, так и в помещении, а также иметь возможность посвятить соревнованиям полный день.Для участия необходимо заполнить анкету волонтёра и направить её до 17 мая на электронный адрес tatid28@yandex.ru.

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