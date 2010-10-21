«Ночь музеев» развернётся сразу на четырёх норильских площадках, а также пройдёт через весь город шумным и весёлым экскурсионным шествием.
В этом году акция посвящена 80–летию норильского архива. Стартует программа 18 мая в музее на Ленинском проспекте, 14, и продлится с 18 до 21 часа. Норильчан приглашают поиграть «в музей» — принять участие в создании экспозиции, рассказывающей о городе, о них самих, о ярких местных событиях. Выставка предполагает организацию свободного пространства для размещения историй и экспонатов, заполнить его сможет каждый. Для самых активных участников игры музейщики откроют свои «закрома», где хранятся интереснейшие коллекции. Наиболее успешные финалисты получат свидетельства о вкладе в создание «золотого культурного запаса города».
Занятие по душе здесь найдут все поколения. Специальный формат представят авторы, поэты, художники и музыканты в программе «Погружение». Перед зрителями выступит и коллектив уличного театра абсурда «В ожидании Солнца» — это экспериментальное арт–движение, созданное в рамках проекта режиссёра и художника Марины Акишиной, родилось ровно год назад.
Продолжится музейный марафон в художественной галерее, там гостей ждут с 21 до 23 часов. Переход от музея к галерее будет весьма необычно обыгран — с 20.30 до 21.30 все желающие смогут пройти по городу в сопровождении артистов и гидов познавательным и весёлым маршрутом — экскурсионным арт–шествием.
Программа в художественной галерее посвящена современному искусству и художественным процессам, протекающим в городе: он, кстати, во многом определяется деятельностью музейной PolArt–резиденции. Откроет вечер вторая персональная выставка норильского фотографа Евгения Щемилина. Автор представит серию работ о родном городе и презентует книгу «Я — Норильск».
Завершится «Музейная ночь» на площадке Арктического музея современного искусства на ул. Комсомольской (с 23.00 до полуночи). Кульминацией станет показ–постановка авангардной моды «Артерии Арктики». Вход по пригласительным билетам.
С 18 до 21 часа «Музейная ночь» будет проходить и в Талнахском филиале музея, который в этом году отмечает свой юбилей — 40 лет. Талнахцы увидят праздничную программу и новые выставочные проекты, посетят серию мастер–классов.
Мария Васильеваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|С подробной программой акции можно ознакомиться на сайте norilskmuseum.ru. Телефон для справок 46–52–78.