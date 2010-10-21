[Индекс номера 71 (17.05.2019)]



Анонс

Арт-нашествие

«Ночь музеев» развернётся сразу на четырёх норильских площадках, а также пройдёт через весь город шумным и весёлым экскурсионным шествием.

В этом году акция посвящена 80–летию норильского архива. Стартует программа 18 мая в музее на Ленинском проспекте, 14, и продлится с 18 до 21 часа. Норильчан приглашают поиграть «в музей» — принять участие в создании экспозиции, рассказывающей о городе, о них самих, о ярких местных событиях. Выставка предполагает организацию свободного пространства для размещения историй и экспонатов, заполнить его сможет каждый. Для самых активных участников игры музейщики откроют свои «закрома», где хранятся интереснейшие коллекции. Наиболее успешные финалисты получат свидетельства о вкладе в создание «золотого культурного запаса города». Занятие по душе здесь найдут все поколения. Специальный формат представят авторы, поэты, художники и музыканты в программе «Погружение». Перед зрителями выступит и коллектив уличного театра абсурда «В ожидании Солнца» — это экспериментальное арт–движение, созданное в рамках проекта режиссёра и художника Марины Акишиной, родилось ровно год назад. Продолжится музейный марафон в художественной галерее, там гостей ждут с 21 до 23 часов. Переход от музея к галерее будет весьма необычно обыгран — с 20.30 до 21.30 все желающие смогут пройти по городу в сопровождении артистов и гидов познавательным и весёлым маршрутом — экскурсионным арт–шествием. Программа в художественной галерее посвящена современному искусству и художественным процессам, протекающим в городе: он, кстати, во многом определяется деятельностью музейной PolArt–резиденции. Откроет вечер вторая персональная выставка норильского фотографа Евгения Щемилина. Автор представит серию работ о родном городе и презентует книгу «Я — Норильск». Завершится «Музейная ночь» на площадке Арктического музея современного искусства на ул. Комсомольской (с 23.00 до полуночи). Кульминацией станет показ–постановка авангардной моды «Артерии Арктики». Вход по пригласительным билетам. С 18 до 21 часа «Музейная ночь» будет проходить и в Талнахском филиале музея, который в этом году отмечает свой юбилей — 40 лет. Талнахцы увидят праздничную программу и новые выставочные проекты, посетят серию мастер–классов.

С подробной программой акции можно ознакомиться на сайте norilskmuseum.ru. Телефон для справок 46–52–78.

Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году акция посвящена 80–летию норильского архива. Стартует программа 18 мая в музее на Ленинском проспекте, 14, и продлится с 18 до 21 часа. Норильчан приглашают поиграть «в музей» — принять участие в создании экспозиции, рассказывающей о городе, о них самих, о ярких местных событиях. Выставка предполагает организацию свободного пространства для размещения историй и экспонатов, заполнить его сможет каждый. Для самых активных участников игры музейщики откроют свои «закрома», где хранятся интереснейшие коллекции. Наиболее успешные финалисты получат свидетельства о вкладе в создание «золотого культурного запаса города».Занятие по душе здесь найдут все поколения. Специальный формат представят авторы, поэты, художники и музыканты в программе «Погружение». Перед зрителями выступит и коллектив уличного театра абсурда «В ожидании Солнца» — это экспериментальное арт–движение, созданное в рамках проекта режиссёра и художника Марины Акишиной, родилось ровно год назад.Продолжится музейный марафон в художественной галерее, там гостей ждут с 21 до 23 часов. Переход от музея к галерее будет весьма необычно обыгран — с 20.30 до 21.30 все желающие смогут пройти по городу в сопровождении артистов и гидов познавательным и весёлым маршрутом — экскурсионным арт–шествием.Программа в художественной галерее посвящена современному искусству и художественным процессам, протекающим в городе: он, кстати, во многом определяется деятельностью музейной PolArt–резиденции. Откроет вечер вторая персональная выставка норильского фотографа Евгения Щемилина. Автор представит серию работ о родном городе и презентует книгу «Я — Норильск».Завершится «Музейная ночь» на площадке Арктического музея современного искусства на ул. Комсомольской (с 23.00 до полуночи). Кульминацией станет показ–постановка авангардной моды «Артерии Арктики». Вход по пригласительным билетам.С 18 до 21 часа «Музейная ночь» будет проходить и в Талнахском филиале музея, который в этом году отмечает свой юбилей — 40 лет. Талнахцы увидят праздничную программу и новые выставочные проекты, посетят серию мастер–классов.

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