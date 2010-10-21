[Индекс номера 71 (17.05.2019)]

 Школьный двор 
Вы такие классные!

В Норильске завершился городской смотр–конкурс «Школьная пора».
700 учеников из 35 школ попробовали свои силы в масштабном состязании
В Норильске уже в 22-й раз прошёл городской смотр–конкурс ученических активов «Школьная пора», который организует социально–образовательный центр при поддержке управления общего и дошкольного образования администрации города.
Это многоэтапное состязание стартовало ещё в начале учебного года: тогда представители ученических активов получили план–задание и узнали обо всех подробностях предстоящего испытания. Конкурс был посвящён семье, её ценностям, укреплению взаимодействия семьи и школы.
На первом этапе «Наша удивительная школьная семья» ребята оформили электронное портфолио, включающее общую фотографию, краткую историческую справку и описание работы ученического актива. В следующем этапе под названием «Семейная радость — счастливые лица!» подростки, отобрав лучшие фото, видеоматериалы и электронные презентации, рассказали о самых активных семьях в своих школах, их совместных делах и увлечениях.
Третий этап — «Семьи бывают разные» — проводился в социально–образовательном центре в марте — ученические активы представляли творческое выступление на одну из заданных тем: «Семья и здоровье», «Семья и спорт», «Семья и творчество», «Семья и традиции». Также на третьем этапе прошли конкурсы на интерактивных площадках «Музыкальная семья», «Мы — семья», «СемьЯ» и в викторине «Семейные ценности».
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Городском центре культуры. На сцене выступили ученики 11 общеобразовательных учреждений, около 100 школьников.
— В течение всего учебного года вы все очень много трудились, демонстрировали творческие и организаторские способности, делились идеями. Вы нашли новых друзей. Стали не просто одной большой командой, а большой семьёй, где вы и ваши учителя — это сплочённый коллектив, полный уважения друг к другу и к общим задумкам. Вы талантливые, молодые, целеустремлённые и ответственные. Впереди у вас ещё много интересного. Верьте в себя, и у вас всё обязательно получится, — сказала Наталья Коростелёва, заместитель главы Норильска по социальной политике, поздравляя победителей.
В смотре–конкурсе приняли участие 35 общеобразовательных учреждений, включая школу № 24 посёлка Снежногорск, — более 700 ребят среднего и старшего звена.

Марина Андриюк
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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