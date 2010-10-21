[Индекс номера 71 (17.05.2019)]



Промплощадка

В привычном русле

Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» готовятся к традиционному испытанию: весеннему паводку. От серьёзности подготовки к пропуску талых вод зависит стабильность их работы летом.

Аркадий Петров, заместитель главного инженера НМЗ по гидротехническим сооружениям Уже введён в действие подробный план мероприятий, позволяющий минимизировать последствия обильного таяния снега. В этом году ситуация осложнена большим количеством осадков, которое значительно превышает среднегодовые показатели. При этом, основываясь на прогнозах Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, гидротехники Заполярного филиала ожидают серьёзного потепления и паводка уже в 20–х числах мая. Предварительные даты затопления восьмиметровой отметки на причалах Дудинского порта — 21–25 мая, прохождение ледохода на Енисее в районе столицы Таймыра прогнозируется с 1 по 5 июня. Тем временем на всех предприятиях ЗФ и группы компаний «Норникель» начался вывоз снега, осмотр кровель и их очистка. Проводятся противолавинные мероприятия, ремонтируется откачивающее оборудование, очищаются водоотливные каналы, дренажные системы и трубопроводы. Параллельно каждое подразделение составляет план ликвидации аварий, выделяются ресурсы и определяются ответственные лица. На противопаводковых мероприятиях в ЗФ в круглосуточном режиме работает до 40 единиц техники — бульдозеры, грейдеры, самосвалы, экскаваторы, — задействованы около 300 рабочих и специалистов. Традиционно наибольший объём работ выполнят на промплощадке предприятия «Медвежий ручей», территории гидротехнических сооружений хвостохранилищ Талнахской обогатительной фабрики — впервые в этом году повышенное внимание будет уделено руслу Талнашки, которая пропускает основную часть паводковых вод в этом районе, — и Надеждинского металлургического завода. Здесь, в 15 километрах к югу от завода, работают шесть единиц техники, в том числе «Катерпиллеры» и дизель–электрические тракторы, основное преимущество которых — в широком гусеничном ходу, не позволяющем трактору завязнуть в снегу. Система гидротехнических сооружений хвостохранилища НМЗ состоит из ограждающей дамбы, которая служит для удержания хвостов от попадания в бассейн реки Далдыкан и озера Пясино, русловой плотины на реке Буровой и защитных сооружений — водоотводных каналов и двух водоподъёмных дамб, перекрывающих ручей Безымянный и реку Буровую. Последняя раньше протекала через территорию хвостохранилища, но за счёт строительства дамбы её течение повернули, равно как и течение ручья Безымянного, который подходит к хранилищу с восточной стороны. В итоге все воды — паводковые, дождевые — протекают по водоотводным каналам. Паводок ожидается после прохода Енисея, его общий объём, по опыту прошлых лет, может достигнуть 3,5 млн м3 воды. Аркадий Петров, заместитель главного инженера НМЗ по гидротехническим сооружениям: – Мы начали очистку каналов от снега 22 апреля, уже выполнено две трети работ. Также в наших планах очистка от снега коллекторов и насосных станций — к 20 мая хвостохранилище будет полностью готово к пропуску паводковых вод. Кстати, сильный паводок мы наблюдаем раз в шесть лет, последний был в 2014 году. Так что ждём повторения весной 2020–го. Площадь накопителя отвальных хвостов гидрометаллургического производства завода сегодня составляет около 4 млн м2, тут уложено уже 31 млн м3 хвостов. Для предохранения территории от паводка требуется прочистить каналы, протянувшиеся на 10 километров. Глубина очистки доходит до 10 метров. Локальный накопитель был сдан в эксплуатацию в 1979–м. Годом позже была отсыпана русловая плотина на уровень 280 метров, дав старт второй очереди строительства действующего хранилища. И за сорок лет работы хвостохранилища переполнения чаши–отстойника ни разу не допускалось. – В 2007 году было решено нарастить плотину до проектной отметки в 300 метров (в настоящий момент плотина досыпана до отметки 298 м). Плюс создан проект для увеличения полезной ёмкости хвостохранилища до 40 млн м3. В 2015 году принято в эксплуатацию реконструированное хвостохранилище. Теперь у него в запасе ещё восемь лет работы. Дальше, возможно, потребуется новый накопитель. Но это уже другая история, — заключил Аркадий Петров.

Татьяна Сергеева Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Уже введён в действие подробный план мероприятий, позволяющий минимизировать последствия обильного таяния снега. В этом году ситуация осложнена большим количеством осадков, которое значительно превышает среднегодовые показатели. При этом, основываясь на прогнозах Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, гидротехники Заполярного филиала ожидают серьёзного потепления и паводка уже в 20–х числах мая. Предварительные даты затопления восьмиметровой отметки на причалах Дудинского порта — 21–25 мая, прохождение ледохода на Енисее в районе столицы Таймыра прогнозируется с 1 по 5 июня.Тем временем на всех предприятиях ЗФ и группы компаний «Норникель» начался вывоз снега, осмотр кровель и их очистка. Проводятся противолавинные мероприятия, ремонтируется откачивающее оборудование, очищаются водоотливные каналы, дренажные системы и трубопроводы. Параллельно каждое подразделение составляет план ликвидации аварий, выделяются ресурсы и определяются ответственные лица. На противопаводковых мероприятиях в ЗФ в круглосуточном режиме работает до 40 единиц техники — бульдозеры, грейдеры, самосвалы, экскаваторы, — задействованы около 300 рабочих и специалистов.Традиционно наибольший объём работ выполнят на промплощадке предприятия «Медвежий ручей», территории гидротехнических сооружений хвостохранилищ Талнахской обогатительной фабрики — впервые в этом году повышенное внимание будет уделено руслу Талнашки, которая пропускает основную часть паводковых вод в этом районе, — и Надеждинского металлургического завода. Здесь, в 15 километрах к югу от завода, работают шесть единиц техники, в том числе «Катерпиллеры» и дизель–электрические тракторы, основное преимущество которых — в широком гусеничном ходу, не позволяющем трактору завязнуть в снегу.Система гидротехнических сооружений хвостохранилища НМЗ состоит из ограждающей дамбы, которая служит для удержания хвостов от попадания в бассейн реки Далдыкан и озера Пясино, русловой плотины на реке Буровой и защитных сооружений — водоотводных каналов и двух водоподъёмных дамб, перекрывающих ручей Безымянный и реку Буровую. Последняя раньше протекала через территорию хвостохранилища, но за счёт строительства дамбы её течение повернули, равно как и течение ручья Безымянного, который подходит к хранилищу с восточной стороны. В итоге все воды — паводковые, дождевые — протекают по водоотводным каналам. Паводок ожидается после прохода Енисея, его общий объём, по опыту прошлых лет, может достигнуть 3,5 млн м3 воды.Аркадий Петров, заместитель главного инженера НМЗ по гидротехническим сооружениям:– Мы начали очистку каналов от снега 22 апреля, уже выполнено две трети работ. Также в наших планах очистка от снега коллекторов и насосных станций — к 20 мая хвостохранилище будет полностью готово к пропуску паводковых вод. Кстати, сильный паводок мы наблюдаем раз в шесть лет, последний был в 2014 году. Так что ждём повторения весной 2020–го.Площадь накопителя отвальных хвостов гидрометаллургического производства завода сегодня составляет около 4 млн м2, тут уложено уже 31 млн м3 хвостов. Для предохранения территории от паводка требуется прочистить каналы, протянувшиеся на 10 километров. Глубина очистки доходит до 10 метров.Локальный накопитель был сдан в эксплуатацию в 1979–м. Годом позже была отсыпана русловая плотина на уровень 280 метров, дав старт второй очереди строительства действующего хранилища. И за сорок лет работы хвостохранилища переполнения чаши–отстойника ни разу не допускалось.– В 2007 году было решено нарастить плотину до проектной отметки в 300 метров (в настоящий момент плотина досыпана до отметки 298 м). Плюс создан проект для увеличения полезной ёмкости хвостохранилища до 40 млн м3. В 2015 году принято в эксплуатацию реконструированное хвостохранилище. Теперь у него в запасе ещё восемь лет работы. Дальше, возможно, потребуется новый накопитель. Но это уже другая история, — заключил Аркадий Петров.

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