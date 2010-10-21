[Индекс номера 71 (17.05.2019)]



Технопарк

Естественный интеллект

Парк подземных машин рудника «Комсомольский» пополнился первой установкой нового поколения для бурения твёрдых пород, оснащённой интеллектуальной системой управления.

В числе основных плюсов Sandvik DD422i – новая система управления бурением и стрелой, повышенная эргономичность кабины Самоходная буровая установка финской фирмы Sandvik типа DD422i снабжена мощными средствами автоматизации, предназначенными для планирования, измерения параметров и выполнения бурения, она также поддерживает дистанционное управление. Система мониторинга AutoMine Monitoring позволяет в режиме реального времени получать данные, необходимые для проведения профилактического техобслуживания. Система управления процессами AutoMine Process Management информирует о готовности установки к работе, её загруженности, состоянии и производительности, что позволяет оптимизировать процесс горных работ. Как рассказал Иван Скрипкин, заместитель главного инженера рудника «Комсомольский» по подземному самоходному оборудованию, буровая установка новой конструкции обеспечивает высочайший уровень безопасности для операторов, а также выдаёт повышенную производительность при малых затратах. Уровень автоматизации установки Silver предусматривает измерение базовых параметров бурения, в том числе глубины и угла подачи. – Рудник ждал эту машину с нетерпением. Глубина её бурения достигает пяти метров, что немаловажно для скорости проходки. Да, у нас работают машины с аналогичными параметрами, но этот аппарат во многом лучше. Главное, он обеспечивает высокое качество бурения, работая по электронным паспортам с точнейшей привязкой. На данный момент эта установка — единственная в ЗФ. С давних лет «Комсомольский» считался лабораторией горного дела, и нам приятно в очередной раз быть первыми, — не скрывает гордости Иван Скрипкин. Самоходная буровая установка снабжена мощными средствами автоматизации, она также поддерживает дистанционное управление Машина поступила в эксплуатацию в начале марта, бурильщики прошли обучение, которое проводили специалисты компании–производителя. В числе основных плюсов Sandvik DD422i новая система управления бурением и стрелой, повышенная эргономичность кабины (увеличенные окна и специальные звукоизоляционные материалы в металлических конструкциях рамы кабины), усовершенствованное шасси. Дополнительные преимущества уровня Gold – бортовая система визуализации плана бурения; ведущее программное обеспечение iSURE для планирования, ведения отчётности и оптимизации. Самый высокий уровень автоматизации, Platinum, обеспечивает максимум возможностей для автоматического обуривания забоя. Этот уровень также включает новый режим, сочетающий функции ручного и автоматического бурения. Он обеспечивает более эффективное сочетание двух подходов к эксплуатации установки. Это отмечает и оператор машины Максим Иванов, бурильщик шпуров 8–го участка: – Достаточно задать параметры забоя, и машина сама начнёт бурение. Кабина застеклена, поэтому пыль и шум работе не мешают. Отдельный плюс — светодиодное освещение: раньше приходилось использовать прожекторы. В число технических решений входят двигатель и гидростатическая трансмиссия для более эффективного управления движением. Ещё одно новшество — универсальная электросистема, рассчитанная на разные параметры напряжения. Максимально упрощают техническое обслуживание обширная система диагностики, доступ к точкам для проведения ТО, а также легкие, но прочные кожухи.

Татьяна Зачупейко Фото Марины ПЕШКОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Самоходная буровая установка финской фирмы Sandvik типа DD422i снабжена мощными средствами автоматизации, предназначенными для планирования, измерения параметров и выполнения бурения, она также поддерживает дистанционное управление. Система мониторинга AutoMine Monitoring позволяет в режиме реального времени получать данные, необходимые для проведения профилактического техобслуживания. Система управления процессами AutoMine Process Management информирует о готовности установки к работе, её загруженности, состоянии и производительности, что позволяет оптимизировать процесс горных работ.Как рассказал Иван Скрипкин, заместитель главного инженера рудника «Комсомольский» по подземному самоходному оборудованию, буровая установка новой конструкции обеспечивает высочайший уровень безопасности для операторов, а также выдаёт повышенную производительность при малых затратах. Уровень автоматизации установки Silver предусматривает измерение базовых параметров бурения, в том числе глубины и угла подачи.– Рудник ждал эту машину с нетерпением. Глубина её бурения достигает пяти метров, что немаловажно для скорости проходки. Да, у нас работают машины с аналогичными параметрами, но этот аппарат во многом лучше. Главное, он обеспечивает высокое качество бурения, работая по электронным паспортам с точнейшей привязкой. На данный момент эта установка — единственная в ЗФ. С давних лет «Комсомольский» считался лабораторией горного дела, и нам приятно в очередной раз быть первыми, — не скрывает гордости Иван Скрипкин.Машина поступила в эксплуатацию в начале марта, бурильщики прошли обучение, которое проводили специалисты компании–производителя. В числе основных плюсов Sandvik DD422i новая система управления бурением и стрелой, повышенная эргономичность кабины (увеличенные окна и специальные звукоизоляционные материалы в металлических конструкциях рамы кабины), усовершенствованное шасси. Дополнительные преимущества уровня Gold – бортовая система визуализации плана бурения; ведущее программное обеспечение iSURE для планирования, ведения отчётности и оптимизации. Самый высокий уровень автоматизации, Platinum, обеспечивает максимум возможностей для автоматического обуривания забоя. Этот уровень также включает новый режим, сочетающий функции ручного и автоматического бурения. Он обеспечивает более эффективное сочетание двух подходов к эксплуатации установки. Это отмечает и оператор машины Максим Иванов, бурильщик шпуров 8–го участка:– Достаточно задать параметры забоя, и машина сама начнёт бурение. Кабина застеклена, поэтому пыль и шум работе не мешают. Отдельный плюс — светодиодное освещение: раньше приходилось использовать прожекторы.В число технических решений входят двигатель и гидростатическая трансмиссия для более эффективного управления движением. Ещё одно новшество — универсальная электросистема, рассчитанная на разные параметры напряжения. Максимально упрощают техническое обслуживание обширная система диагностики, доступ к точкам для проведения ТО, а также легкие, но прочные кожухи.

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