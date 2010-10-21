[Индекс номера 71 (17.05.2019)]

 Обыкновенные герои 
Нас старость дома не застанет

Серебряный волонтёр Александр Базаров был нарасхват у журналистов на Универсиаде в Красноярске. Оно и понятно: пальцев не хватит перечислить, к чему житель Белгородчины приложил руку и где побывал.
Дважды факелоносец эстафет огня
• На Олимпиаде в Сочи Базаров работал со спортсменами, которые жили в горной деревне. Объект посетил Владимир Путин, и белгородский волонтёр удостоился рукопожатия президента страны.
• Перед XIX Всемирным фестивалем молодёжи и студентов по инициативе Александра Базарова волонтёры высадили в посёлке Майском Белгородского района «фестивальную ромашку» из жасмина, форзиции и спиреи.
• Два года назад представитель жюри Книги рекордов Гиннесса вручил Александру Базарову сертификат как уникальному волонтёру.
– Вы наберите мою фамилию в интернете — там много ссылок на меня найдёте, — в начале нашей встречи посоветовал Базаров и пояснил: — Это моя третья Универсиада. А до этого был волонтёром Олимпиады в Сочи, Паралимпийских игр, первенства мира по авиаспорту, Военных игр, Всемирной олимпиады роботов, танкового биатлона, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Кубка Конфедерации, чемпионата мира по футболу... Могу долго перечислять. Я волонтёрил на семи эстафетах огня, причём на двух был факелоносцем — на Олимпийских играх в Сочи и в Ханты–Мансийске на Сурдолимпиаде.
А как вы попали в волонтёры?
– Меня часто спрашивают об этом... В жизни каждого человека наступает такой момент, когда понимаешь: счастье не в материальных благах. На меня большое впечатление произвело исследование, которое проводили учёные много лет в разных странах. О чём сожалеют люди — причём разного достатка — в конце своей жизни. Как думаете, какие были ответы? «Мало заботились о себе. Мало уделяли внимания близким. Мало путешествовали. Не берегли здоровье». Но при этом никто не говорил о деньгах. Мне скоро 70 лет, и считаю, что у меня ещё есть силы приносить пользу обществу. Чувство сопричастности к событиям последних лет, где я был волонтёром, — непередаваемо! А кроме того, я восполняю недостаток эмоций, впечатлений, общения и путешествий, которых был лишён в молодости.
Из коллекции автографов
Сколько времени вы уже занимаетесь этим?
– Началось всё с Олимпиады–2014. Попасть на неё, если честно, казалось немыслимым. Я посмотрел анкету — ёлки–палки! Английский надо знать, психологический тест пройти! Я подал заявку в самый последний день. Меня выбрали, хотя было 12 человек на место. Как же я радовался! На Олимпиаде работал в медиацентре, на контроле доступа, патрулировал улицы с полицией. Потом мне предложили остаться на Паралимпиаду... И я совершенно по–новому стал смотреть на жизнь. Представьте себе: у меня дежурство в столовой, идёт человек совсем без рук, а на другой день ты видишь его на дистанции. Паралимпиец на сноуборде: падает, подняться не может, а до финиша осталось всего два метра. И он ползёт, ползёт, не сдаётся! Смотрю: люди плачут. И я тоже не выдержал... Мужеству этих спортсменов не грех и нам с вами поучиться.
Как вы общаетесь с иностранцами?
– Меня все спрашивают: как ты, не зная английского, умудряешься попасть в волонтёры на такие масштабные мероприятия? Я в школе учил немецкий язык. Но несколько фраз на английском всё же запомнил (смеется).
Уголок Универсиады–2019 в музее Базарова
А как ваша семья относится к волонтёрству?
– С юмором. Жена сейчас шутит, когда слышит, что я на две недели опять уезжаю: «Да хоть на два месяца!» А если серьёзно, то родные поддерживают меня. Дети и внуки гордятся... Где–то слышал, что в жизни нужно заниматься тем, что приносит деньги и в то же время удовольствие. В своё время я, окончив факультет физического воспитания Белгородского педагогического института, работал учителем физкультуры, тренером, директором спортивной и общеобразовательной школ. И сейчас благодаря волонтёрству я практически всегда на соревнованиях. А вот что приносит мне деньги на пенсии? У нас семейный подряд — выращиваем саженцы. В Белгородской области работает Программа зелёного строительства. Организации с большим желанием закупают у нас саженцы. Помимо этого мы раздаём их в благотворительных целях школам, детским садам. С нашим участием разбит парк в Корочанском районе, сквер в посёлке Майском, в Подмосковье в парк «Патриот» отвезли 2017 саженцев. И к чемпионату мира по футболу высадили деревья — получился целый парк в форме футбольного мяча. Кроме того, аллею Волонтёра посвятили Году добровольца — 2018. И ещё одну аллею высадили в честь зимних Студенческих игр в Красноярске.
На «Диктанте Победы» Александр первый справился с заданиями и получил 20 баллов из 20
На Универсиаде вы были на позиции волонтёра навигации.
– Да, я работал в парке Универсиады, объяснял людям, как пройти к разным локациям. Тяжело, конечно, было стоять всё время на улице. Хорошо, что в Сибири с погодой в эти дни повезло... Хотя в храме Христа Спасителя, где я тоже помогал, когда туда привезли мощи святителя Николая Чудотворца, оказалось ещё сложнее. Очереди — бесконечные, людям приходилось ждать по 10–12 часов. А наша функция заключается не только в помощи физической — волонтёры должны создавать людям соответствующее настроение.
Как вам Красноярск?
– Я в восторге! Мне очень понравились сибиряки. Нигде нас так не встречали и не провожали, как здесь. Столько экскурсий организовали для волонтёров! Мы всегда были в гуще событий. Красноярские Столбы, музей Астафьева, ГЭС, обзорная по городу, вечерняя экскурсия... У меня много фотографий с известными российскими спортсменами, иностранными сборными. Планирую оставить их для своего музея.
Какого музея?
– Вернувшись с Олимпиады–2014, я начал собирать вещи, имеющие отношение ко всем важнейшим спортивным событиям, где мне довелось побывать в качестве волонтёра. Мой дом стал фактически музеем. И сейчас я единственный в России, у кого собрана полная коллекция сувениров и всего, что связано с сочинской Олимпиадой.
Во время Студенческих игр вам удалось попасть на какие–то соревнования?
– Я почти на всех соревнованиях был, попросился на репетицию церемонии открытия, попал и на закрытие Универсиады. Не многим волонтёрам это удалось.
Геоглиф в виде футбольного мяча с надписью «ЧМ–2018» будет виден даже из космоса
Планируете еще куда–то поехать после Универсиады?
– Конечно! Многие считают: волонтёрство — это бесплатный труд. Но ты всё же получаешь «дивиденды». Прошлым летом, к примеру, я в числе 32 тысяч волонтёров помогал гостям чемпионата мира по футболу FIFA. Работал в фанзоне. Это было незабываемо! Матч заканчивается — и вся эта масса людей по Москве гуляет ночь напролёт. Кругом шум и гам. Особенно когда наши Испанию обыграли... Столько эмоций! Те, кто попробовал себя в качестве добровольца хотя бы раз, заразились этой «бациллой» и теперь ездят и ездят. Я в ближайшее время собираюсь на Всемирные детские игры в Уфе. В Минске пройдут вторые Европейские игры. В другие страны я пока не езжу — доход не позволяет. Хотя мои родные уже давно шутят: пора тебе учить иностранные языки. С другой стороны, почему бы и нет? Понадобится — приложу все силы.

Екатерина Степанова
Фото из личного архива Александра БАЗАРОВА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Средства, собранные норильчанами на капитальный ремонт домов, должны тратиться у нас же. С таким предложением норильские парламентарии собираются обратиться к Законодательному собранию края.

Актуально 
Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.

Акция 
На Таймыре набирают волонтёров для помощи в проведении этапа мирового тура по кёрлингу WCT ArcticCurlingCup 2019.

Анонс 
«Ночь музеев» развернётся сразу на четырёх норильских площадках, а также пройдёт через весь город шумным и весёлым экскурсионным шествием.

Школьный двор 
В Норильске завершился городской смотр–конкурс «Школьная пора».

Промплощадка 
Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» готовятся к традиционному испытанию: весеннему паводку. От серьёзности подготовки к пропуску талых вод зависит стабильность их работы летом.

Технопарк 
Парк подземных машин рудника «Комсомольский» пополнился первой установкой нового поколения для бурения твёрдых пород, оснащённой интеллектуальной системой управления.

Обыкновенные герои 
Серебряный волонтёр Александр Базаров был нарасхват у журналистов на Универсиаде в Красноярске. Оно и понятно: пальцев не хватит перечислить, к чему житель Белгородчины приложил руку и где побывал.

Большая политика 
На параде Победы в Москве вновь прошли не только военнослужащие, но и участники молодёжного военно–патриотического движения. В нашей стране всегда уделяли большое внимание правильному воспитанию молодого поколения: и в советские годы, и в современной России. В чём же оно заключается? И с чего начинается любовь к Родине? Попробуем разобраться.

Реклама 
Представляем вам недвижимость класса De Luxe на респектабельном курорте нового поколения в предместьях Санкт-Петербурга, самого красивого мегаполиса мира. Курорт находится в двадцати пяти минутах езды от «Экспофорума», нового делового центра Московского района и аэропорта Пулково. Для жителей Норильска действуют особые условия при покупке недвижимости.

Новости:
 17 мая 2019 
16:32 Норильск нуждается в отелях, считают эксперты туристической отрасли.
16:32 30 рублей внутри районов, 44 – на межрайонных маршрутах: с 1 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Норильска.
15:42 Сегодня на малой сцене Заполярного театра драмы состоится премьера спектакля «Наизнанку» в постановке приезжего режиссера Дмитрия Акриша.
15:31 Этим летом норильчане, улетающие в отпуск, будут подъезжать к самолету на автобусе – телетрапы работать не будут.
13:46 К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников.
12:44 Персональная выставка Евгения Щемилина «Я — Норильск» откроется в Норильске в «Музейную ночь».
12:44 Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке.
12:27 Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
10:59 Норильским школьникам рассказали о работе поискового отряда «Чёрный тюльпан».
10:49 В дни проведения этапа мирового тура по кёрлингу в Дудинке развернутся уличные развлекательные площадки.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх