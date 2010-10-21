[Индекс номера 71 (17.05.2019)]



Обыкновенные герои

Нас старость дома не застанет

Серебряный волонтёр Александр Базаров был нарасхват у журналистов на Универсиаде в Красноярске. Оно и понятно: пальцев не хватит перечислить, к чему житель Белгородчины приложил руку и где побывал.

Дважды факелоносец эстафет огня • На Олимпиаде в Сочи Базаров работал со спортсменами, которые жили в горной деревне. Объект посетил Владимир Путин, и белгородский волонтёр удостоился рукопожатия президента страны. • Перед XIX Всемирным фестивалем молодёжи и студентов по инициативе Александра Базарова волонтёры высадили в посёлке Майском Белгородского района «фестивальную ромашку» из жасмина, форзиции и спиреи. • Два года назад представитель жюри Книги рекордов Гиннесса вручил Александру Базарову сертификат как уникальному волонтёру. – Вы наберите мою фамилию в интернете — там много ссылок на меня найдёте, — в начале нашей встречи посоветовал Базаров и пояснил: — Это моя третья Универсиада. А до этого был волонтёром Олимпиады в Сочи, Паралимпийских игр, первенства мира по авиаспорту, Военных игр, Всемирной олимпиады роботов, танкового биатлона, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Кубка Конфедерации, чемпионата мира по футболу... Могу долго перечислять. Я волонтёрил на семи эстафетах огня, причём на двух был факелоносцем — на Олимпийских играх в Сочи и в Ханты–Мансийске на Сурдолимпиаде. – А как вы попали в волонтёры? – Меня часто спрашивают об этом... В жизни каждого человека наступает такой момент, когда понимаешь: счастье не в материальных благах. На меня большое впечатление произвело исследование, которое проводили учёные много лет в разных странах. О чём сожалеют люди — причём разного достатка — в конце своей жизни. Как думаете, какие были ответы? «Мало заботились о себе. Мало уделяли внимания близким. Мало путешествовали. Не берегли здоровье». Но при этом никто не говорил о деньгах. Мне скоро 70 лет, и считаю, что у меня ещё есть силы приносить пользу обществу. Чувство сопричастности к событиям последних лет, где я был волонтёром, — непередаваемо! А кроме того, я восполняю недостаток эмоций, впечатлений, общения и путешествий, которых был лишён в молодости. Из коллекции автографов – Сколько времени вы уже занимаетесь этим? – Началось всё с Олимпиады–2014. Попасть на неё, если честно, казалось немыслимым. Я посмотрел анкету — ёлки–палки! Английский надо знать, психологический тест пройти! Я подал заявку в самый последний день. Меня выбрали, хотя было 12 человек на место. Как же я радовался! На Олимпиаде работал в медиацентре, на контроле доступа, патрулировал улицы с полицией. Потом мне предложили остаться на Паралимпиаду... И я совершенно по–новому стал смотреть на жизнь. Представьте себе: у меня дежурство в столовой, идёт человек совсем без рук, а на другой день ты видишь его на дистанции. Паралимпиец на сноуборде: падает, подняться не может, а до финиша осталось всего два метра. И он ползёт, ползёт, не сдаётся! Смотрю: люди плачут. И я тоже не выдержал... Мужеству этих спортсменов не грех и нам с вами поучиться. – Как вы общаетесь с иностранцами? – Меня все спрашивают: как ты, не зная английского, умудряешься попасть в волонтёры на такие масштабные мероприятия? Я в школе учил немецкий язык. Но несколько фраз на английском всё же запомнил (смеется). Уголок Универсиады–2019 в музее Базарова – А как ваша семья относится к волонтёрству? – С юмором. Жена сейчас шутит, когда слышит, что я на две недели опять уезжаю: «Да хоть на два месяца!» А если серьёзно, то родные поддерживают меня. Дети и внуки гордятся... Где–то слышал, что в жизни нужно заниматься тем, что приносит деньги и в то же время удовольствие. В своё время я, окончив факультет физического воспитания Белгородского педагогического института, работал учителем физкультуры, тренером, директором спортивной и общеобразовательной школ. И сейчас благодаря волонтёрству я практически всегда на соревнованиях. А вот что приносит мне деньги на пенсии? У нас семейный подряд — выращиваем саженцы. В Белгородской области работает Программа зелёного строительства. Организации с большим желанием закупают у нас саженцы. Помимо этого мы раздаём их в благотворительных целях школам, детским садам. С нашим участием разбит парк в Корочанском районе, сквер в посёлке Майском, в Подмосковье в парк «Патриот» отвезли 2017 саженцев. И к чемпионату мира по футболу высадили деревья — получился целый парк в форме футбольного мяча. Кроме того, аллею Волонтёра посвятили Году добровольца — 2018. И ещё одну аллею высадили в честь зимних Студенческих игр в Красноярске. На «Диктанте Победы» Александр первый справился с заданиями и получил 20 баллов из 20 – На Универсиаде вы были на позиции волонтёра навигации. – Да, я работал в парке Универсиады, объяснял людям, как пройти к разным локациям. Тяжело, конечно, было стоять всё время на улице. Хорошо, что в Сибири с погодой в эти дни повезло... Хотя в храме Христа Спасителя, где я тоже помогал, когда туда привезли мощи святителя Николая Чудотворца, оказалось ещё сложнее. Очереди — бесконечные, людям приходилось ждать по 10–12 часов. А наша функция заключается не только в помощи физической — волонтёры должны создавать людям соответствующее настроение. – Как вам Красноярск? – Я в восторге! Мне очень понравились сибиряки. Нигде нас так не встречали и не провожали, как здесь. Столько экскурсий организовали для волонтёров! Мы всегда были в гуще событий. Красноярские Столбы, музей Астафьева, ГЭС, обзорная по городу, вечерняя экскурсия... У меня много фотографий с известными российскими спортсменами, иностранными сборными. Планирую оставить их для своего музея. – Какого музея? – Вернувшись с Олимпиады–2014, я начал собирать вещи, имеющие отношение ко всем важнейшим спортивным событиям, где мне довелось побывать в качестве волонтёра. Мой дом стал фактически музеем. И сейчас я единственный в России, у кого собрана полная коллекция сувениров и всего, что связано с сочинской Олимпиадой. – Во время Студенческих игр вам удалось попасть на какие–то соревнования? – Я почти на всех соревнованиях был, попросился на репетицию церемонии открытия, попал и на закрытие Универсиады. Не многим волонтёрам это удалось. Геоглиф в виде футбольного мяча с надписью «ЧМ–2018» будет виден даже из космоса – Планируете еще куда–то поехать после Универсиады? – Конечно! Многие считают: волонтёрство — это бесплатный труд. Но ты всё же получаешь «дивиденды». Прошлым летом, к примеру, я в числе 32 тысяч волонтёров помогал гостям чемпионата мира по футболу FIFA. Работал в фанзоне. Это было незабываемо! Матч заканчивается — и вся эта масса людей по Москве гуляет ночь напролёт. Кругом шум и гам. Особенно когда наши Испанию обыграли... Столько эмоций! Те, кто попробовал себя в качестве добровольца хотя бы раз, заразились этой «бациллой» и теперь ездят и ездят. Я в ближайшее время собираюсь на Всемирные детские игры в Уфе. В Минске пройдут вторые Европейские игры. В другие страны я пока не езжу — доход не позволяет. Хотя мои родные уже давно шутят: пора тебе учить иностранные языки. С другой стороны, почему бы и нет? Понадобится — приложу все силы.

Екатерина Степанова Фото из личного архива Александра БАЗАРОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Вы наберите мою фамилию в интернете — там много ссылок на меня найдёте, — в начале нашей встречи посоветовал Базаров и пояснил: — Это моя третья Универсиада. А до этого был волонтёром Олимпиады в Сочи, Паралимпийских игр, первенства мира по авиаспорту, Военных игр, Всемирной олимпиады роботов, танкового биатлона, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Кубка Конфедерации, чемпионата мира по футболу... Могу долго перечислять. Я волонтёрил на семи эстафетах огня, причём на двух был факелоносцем — на Олимпийских играх в Сочи и в Ханты–Мансийске на Сурдолимпиаде.– Меня часто спрашивают об этом... В жизни каждого человека наступает такой момент, когда понимаешь: счастье не в материальных благах. На меня большое впечатление произвело исследование, которое проводили учёные много лет в разных странах. О чём сожалеют люди — причём разного достатка — в конце своей жизни. Как думаете, какие были ответы? «Мало заботились о себе. Мало уделяли внимания близким. Мало путешествовали. Не берегли здоровье». Но при этом никто не говорил о деньгах. Мне скоро 70 лет, и считаю, что у меня ещё есть силы приносить пользу обществу. Чувство сопричастности к событиям последних лет, где я был волонтёром, — непередаваемо! А кроме того, я восполняю недостаток эмоций, впечатлений, общения и путешествий, которых был лишён в молодости.– Началось всё с Олимпиады–2014. Попасть на неё, если честно, казалось немыслимым. Я посмотрел анкету — ёлки–палки! Английский надо знать, психологический тест пройти! Я подал заявку в самый последний день. Меня выбрали, хотя было 12 человек на место. Как же я радовался! На Олимпиаде работал в медиацентре, на контроле доступа, патрулировал улицы с полицией. Потом мне предложили остаться на Паралимпиаду... И я совершенно по–новому стал смотреть на жизнь. Представьте себе: у меня дежурство в столовой, идёт человек совсем без рук, а на другой день ты видишь его на дистанции. Паралимпиец на сноуборде: падает, подняться не может, а до финиша осталось всего два метра. И он ползёт, ползёт, не сдаётся! Смотрю: люди плачут. И я тоже не выдержал... Мужеству этих спортсменов не грех и нам с вами поучиться.– Меня все спрашивают: как ты, не зная английского, умудряешься попасть в волонтёры на такие масштабные мероприятия? Я в школе учил немецкий язык. Но несколько фраз на английском всё же запомнил (смеется).– С юмором. Жена сейчас шутит, когда слышит, что я на две недели опять уезжаю: «Да хоть на два месяца!» А если серьёзно, то родные поддерживают меня. Дети и внуки гордятся... Где–то слышал, что в жизни нужно заниматься тем, что приносит деньги и в то же время удовольствие. В своё время я, окончив факультет физического воспитания Белгородского педагогического института, работал учителем физкультуры, тренером, директором спортивной и общеобразовательной школ. И сейчас благодаря волонтёрству я практически всегда на соревнованиях. А вот что приносит мне деньги на пенсии? У нас семейный подряд — выращиваем саженцы. В Белгородской области работает Программа зелёного строительства. Организации с большим желанием закупают у нас саженцы. Помимо этого мы раздаём их в благотворительных целях школам, детским садам. С нашим участием разбит парк в Корочанском районе, сквер в посёлке Майском, в Подмосковье в парк «Патриот» отвезли 2017 саженцев. И к чемпионату мира по футболу высадили деревья — получился целый парк в форме футбольного мяча. Кроме того, аллею Волонтёра посвятили Году добровольца — 2018. И ещё одну аллею высадили в честь зимних Студенческих игр в Красноярске.– Да, я работал в парке Универсиады, объяснял людям, как пройти к разным локациям. Тяжело, конечно, было стоять всё время на улице. Хорошо, что в Сибири с погодой в эти дни повезло... Хотя в храме Христа Спасителя, где я тоже помогал, когда туда привезли мощи святителя Николая Чудотворца, оказалось ещё сложнее. Очереди — бесконечные, людям приходилось ждать по 10–12 часов. А наша функция заключается не только в помощи физической — волонтёры должны создавать людям соответствующее настроение.– Я в восторге! Мне очень понравились сибиряки. Нигде нас так не встречали и не провожали, как здесь. Столько экскурсий организовали для волонтёров! Мы всегда были в гуще событий. Красноярские Столбы, музей Астафьева, ГЭС, обзорная по городу, вечерняя экскурсия... У меня много фотографий с известными российскими спортсменами, иностранными сборными. Планирую оставить их для своего музея.– Вернувшись с Олимпиады–2014, я начал собирать вещи, имеющие отношение ко всем важнейшим спортивным событиям, где мне довелось побывать в качестве волонтёра. Мой дом стал фактически музеем. И сейчас я единственный в России, у кого собрана полная коллекция сувениров и всего, что связано с сочинской Олимпиадой.– Я почти на всех соревнованиях был, попросился на репетицию церемонии открытия, попал и на закрытие Универсиады. Не многим волонтёрам это удалось.– Конечно! Многие считают: волонтёрство — это бесплатный труд. Но ты всё же получаешь «дивиденды». Прошлым летом, к примеру, я в числе 32 тысяч волонтёров помогал гостям чемпионата мира по футболу FIFA. Работал в фанзоне. Это было незабываемо! Матч заканчивается — и вся эта масса людей по Москве гуляет ночь напролёт. Кругом шум и гам. Особенно когда наши Испанию обыграли... Столько эмоций! Те, кто попробовал себя в качестве добровольца хотя бы раз, заразились этой «бациллой» и теперь ездят и ездят. Я в ближайшее время собираюсь на Всемирные детские игры в Уфе. В Минске пройдут вторые Европейские игры. В другие страны я пока не езжу — доход не позволяет. Хотя мои родные уже давно шутят: пора тебе учить иностранные языки. С другой стороны, почему бы и нет? Понадобится — приложу все силы.

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