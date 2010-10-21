[Индекс номера 71 (17.05.2019)]



Большая политика

С чего начинается Родина?

На параде Победы в Москве вновь прошли не только военнослужащие, но и участники молодёжного военно–патриотического движения. В нашей стране всегда уделяли большое внимание правильному воспитанию молодого поколения: и в советские годы, и в современной России. В чём же оно заключается? И с чего начинается любовь к Родине? Попробуем разобраться.





Игры патриотов «Московский комсомолец» приводит заявление Сергея Шойгу о том, что в работе с молодёжью нет места имитации кипучей деятельности, а громкие, но пустые рапорты категорически недопустимы. Об этом министр обороны, который является одним из инициаторов создания «Юнармии», говорил на селекторном совещании в Минобороны. Шойгу уверен: патриотическое движение активно развивается. Этому во многом способствует то, что его программы ориентированы на широкие запросы молодёжи — образование, спорт, творчество, допризывную подготовку. Однако, как сообщает издание, министр раскритиковал некоторый формализм, который в последнее время стал проявляться в работе «Юнармии». «Нами выявлен случай, когда один из начальников дал поручение в обязательном порядке записать детей офицеров в юнармейцы, тем самым делая из добровольного движения принудительное. Важно понимать, что нельзя стать патриотом по разнарядке», — цитирует «Московский комсомолец» Сергея Шойгу. Министр отметил, что вместо конкретных занятий с детьми некоторые работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учёта «Юнармии» и отчитываются о её расширении. Сергей Шойгу напомнил, что дети становятся юнармейцами для того, чтобы изучать историю и географию страны, а также участвовать в экспедициях и спортивных соревнованиях. Вместо этого некоторые ребята получают регистрационный номер и в лучшем случае присутствуют на открытии памятника или мемориальной доски. Газета также сообщает, что Сергей Шойгу призвал наполнить юнармейскую программу реальными мероприятиями, которые будут интересны ребятам. Они должны привить молодёжи уважение к старшему поколению, любовь к Родине. В завершение «Московский комсомолец» уточняет, что численность юнармейского корпуса уже достигла полумиллиона человек.



Подвиг их бессмертен Fb.ru вспоминает героев–комсомольцев Великой Отечественной войны. В своей публикации портал пишет, что многие юноши и девушки даже прибавляли себе возраст, чтобы их взяли на фронт. Александр Матросов неоднократно обращался с просьбами отправить его на войну. В сентябре 1942–го его призвали в армию, а уже в следующем году он отправился на Калининский фронт. Батальон Матросова получил приказ идти в атаку на опорный пункт возле деревни Чернушки. Советские солдаты попали под огонь противника, попытки его подавить были неудачными. В сторону одного из уцелевших дзотов поползли Пётр Огурцов и Александр Матросов. На подступах Пётр был сильно ранен, тогда Александр принял решение окончить операцию самостоятельно. С фланга он бросил две гранаты и накрыл амбразуру своим телом. Так, ценой собственной жизни герой–комсомолец содействовал выполнению боевой задачи. Имя другого молодого героя, ставшего символом борьбы с фашизмом, — Зоя Космодемьянская. В октябре 1941–го девушка записалась в отряд для диверсий в тылу врага. Группе надлежало сжечь десять деревень, занятых немцами. Возле одной из них отряд Космодемьянской наткнулся на засаду и оказался рассеян в ходе боя. Некоторые бойцы погибли на месте, другие попали в плен. Девушка выжила и вошла в состав небольшой группы под руководством Бориса Крайнова. Зоя была схвачена немцами и после короткого допроса казнена. Лёне Голикову было всего пятнадцать лет, когда в страну пришла война. Когда фашисты заняли его город, мальчик пошёл в партизаны. Командование ценило храброго и решительного юношу. На счету Голикова 78 уничтоженных немцев, 28 операций, несколько разрушенных в тылу врага мостов и десять составов, доставлявших боеприпасы. Когда летом 1942 года отряд подорвал машину, в которой ехал высокопоставленный немецкий военный руководитель Рихард фон Виртц, юный партизан смог добыть важные бумаги о наступлении, атака была сорвана, а комсомолец представлен к званию Героя СССР. Подпольная организация «Молодая гвардия», действовавшая в Луганске, была сформирована сразу после немецкой оккупации и насчитывала более сотни бойцов, самому младшему из которых было всего 14 лет. В состав «Молодой гвардии» входили как опытные кадровые военные, которые оказались далеко от основных частей, так и местные молодые ребята. Самые известные участники — герои–комсомольцы Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Василий Левашов, Ульяна Громова и другие. Молодогвардейцы выпускали листовки и совершали диверсии. Однажды они вывели из строя мастерскую по ремонту танков, сожгли биржу, где хранились списки людей, которых немцы планировали вывезти в Германию на принудительные работы. Подпольщики были раскрыты из–за предательства.



Всегда готов! «Известия» с некоторой ностальгией пишут о пионерии, сравнивая всесоюзное движение школьников с современными аналогами. «В советское время трудно было найти человека, который не смог бы назвать три главных праздника мая: Первомай, День Победы и, конечно, День пионерии. В этот день проводили торжественные митинги, выбирали победителей по сбору макулатуры, металлолома и в целом отличившихся. Чаще всего в пионеры посвящали 22 апреля — в день рождения Владимира Ильича, но даже если церемония назначалась в другой день, важности от этого не теряла: дети переживали страшно, чуть ли не до потери пульса. И шёл пионер в куртке нараспашку: грудь колесом, концы красного галстука развеваются на ветру, точно пионерский костёр. Нередко гордое дефиле заканчивалось ангиной, но сколько же счастья было в этой прогулке! Кто–то вспоминает, что, кроме ношения галстука, в его пионерском прошлом не было ничего интересного, одна сплошная рутина. Кому–то повезло больше — кружки, соревнования, речёвки, походы, пионерские лагеря, «Зарница»... Особый шик — поменяться с дружественными чешскими пионерами галстуками и щеголять потом с заграничным символом на шее, а сбор ненужного хлама по домам иногда дарил удивительные встречи». Издание напоминает, что в 2015 году президент России подписал указ о создании Российского движения школьников (РДШ). Стать его частью могут все школьники, независимо от того, пионеры они, скауты или юные энтомологи. Ещё один способ научиться чему–то новому и занять свободное время: тут тебе и военно–патриотическое направление, и медийно–информационное, краеведение, поисковая деятельность, спорт. Для участников проводят конкурсы, можно побывать в «Орлёнке» и «Артеке». Также «Известия» уточняют, что по данным пресс– службы РДШ, в 2018 году в его проектах приняли участие 450 тысяч активистов, 12 тысяч школ из всех регионов России.

Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент газеты «Заполярная Правда» Я не был пионером, не был октябрёнком — не успел. Потерял ли я что–то? Вряд ли. Патриотизм — это любовь к Родине, но любви, как известно, научить нельзя. Она либо есть, либо её нет. Самое яркое тому подтверждение — развал Советского Союза, когда в либеральном авангарде встали бывшие лидеры пионерии и комсомола — некогда политическая элита страны, на которую партия возлагала самые большие надежды, но на деле оказавшиеся банальными приспособленцами. Каким должен быть настоящий патриот? Смелым, преданным, совестливым? Оставим эти эпитеты писателям. Для того чтобы по–настоящему любить свою страну, нужно в неё верить, испытывать чувства привязанности и долга. Но о чём можно говорить, когда нам десятилетиями прививали западную культуру? Вот и получается, что некоторые считают: одеть ребёнка в солдатскую гимнастёрку — это пропаганда милитаризма, а примерить на того же ребёнка костюм Бэтмена, Капитана Америки или другого воинствующего героя комиксов — вполне нормально. Примерно в середине 2000–х годов в России начали массово появляться молодёжные движения — от либерально–демократических до левопатриотических. Многих из них со временем не стало, а из наиболее активных остались те, что пользуются серьёзной поддержкой государства. Сам я, будучи студентом, вступил в Союз волонтёрских общественных инициатив (СВОИ). Помню, как мы вдвоём с товарищем затащили на восьмой этаж шкаф пенсионерке. Было нелегко, но мы это сделали, о чём, в общем–то, никому не хвастались. Именно поэтому я в первую очередь верю в патриотизм обычных людей, о котором не говорят в СМИ и не пишут в социальных сетях. В моём понимании патриот — это не тот, кто обвешивается с ног до головы атрибутикой и на каждом углу выкрикивает различные лозунги. Куда патриотичнее донести мусор до урны, равно как и вспоминать о ветеранах чаще одного дня в году. Кем–то уже было сказано, что в переломные эпохи, когда идёт смена ценностных ориентиров, меняются социальное положение и интересы всех слоёв, патриотизм становится тем стержнем, вокруг которого группируются здоровые силы общества. Именно он придаёт смысл жизни и деятельности людей, помогает им объединяться. При этом, конечно же, без позитивного личного примера старшего поколения младшие поколения вряд ли смогут двигаться вперёд. Как и в советские годы, сегодня в России есть организации и движения, которые не только дают возможность молодёжи проявить инициативу в тех или иных вопросах, но и служат трамплином для будущей политической карьеры. И я надеюсь, что приспособленцев среди них будет как можно меньше.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Московский комсомолец» приводит заявление Сергея Шойгу о том, что в работе с молодёжью нет места имитации кипучей деятельности, а громкие, но пустые рапорты категорически недопустимы. Об этом министр обороны, который является одним из инициаторов создания «Юнармии», говорил на селекторном совещании в Минобороны.Шойгу уверен: патриотическое движение активно развивается. Этому во многом способствует то, что его программы ориентированы на широкие запросы молодёжи — образование, спорт, творчество, допризывную подготовку. Однако, как сообщает издание, министр раскритиковал некоторый формализм, который в последнее время стал проявляться в работе «Юнармии».«Нами выявлен случай, когда один из начальников дал поручение в обязательном порядке записать детей офицеров в юнармейцы, тем самым делая из добровольного движения принудительное. Важно понимать, что нельзя стать патриотом по разнарядке», — цитирует «Московский комсомолец» Сергея Шойгу.Министр отметил, что вместо конкретных занятий с детьми некоторые работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учёта «Юнармии» и отчитываются о её расширении.Сергей Шойгу напомнил, что дети становятся юнармейцами для того, чтобы изучать историю и географию страны, а также участвовать в экспедициях и спортивных соревнованиях. Вместо этого некоторые ребята получают регистрационный номер и в лучшем случае присутствуют на открытии памятника или мемориальной доски.Газета также сообщает, что Сергей Шойгу призвал наполнить юнармейскую программу реальными мероприятиями, которые будут интересны ребятам. Они должны привить молодёжи уважение к старшему поколению, любовь к Родине.В завершение «Московский комсомолец» уточняет, что численность юнармейского корпуса уже достигла полумиллиона человек.Fb.ru вспоминает героев–комсомольцев Великой Отечественной войны. В своей публикации портал пишет, что многие юноши и девушки даже прибавляли себе возраст, чтобы их взяли на фронт.Александр Матросов неоднократно обращался с просьбами отправить его на войну. В сентябре 1942–го его призвали в армию, а уже в следующем году он отправился на Калининский фронт. Батальон Матросова получил приказ идти в атаку на опорный пункт возле деревни Чернушки. Советские солдаты попали под огонь противника, попытки его подавить были неудачными. В сторону одного из уцелевших дзотов поползли Пётр Огурцов и Александр Матросов. На подступах Пётр был сильно ранен, тогда Александр принял решение окончить операцию самостоятельно. С фланга он бросил две гранаты и накрыл амбразуру своим телом. Так, ценой собственной жизни герой–комсомолец содействовал выполнению боевой задачи.Имя другого молодого героя, ставшего символом борьбы с фашизмом, — Зоя Космодемьянская. В октябре 1941–го девушка записалась в отряд для диверсий в тылу врага. Группе надлежало сжечь десять деревень, занятых немцами. Возле одной из них отряд Космодемьянской наткнулся на засаду и оказался рассеян в ходе боя. Некоторые бойцы погибли на месте, другие попали в плен. Девушка выжила и вошла в состав небольшой группы под руководством Бориса Крайнова. Зоя была схвачена немцами и после короткого допроса казнена.Лёне Голикову было всего пятнадцать лет, когда в страну пришла война. Когда фашисты заняли его город, мальчик пошёл в партизаны. Командование ценило храброго и решительного юношу. На счету Голикова 78 уничтоженных немцев, 28 операций, несколько разрушенных в тылу врага мостов и десять составов, доставлявших боеприпасы. Когда летом 1942 года отряд подорвал машину, в которой ехал высокопоставленный немецкий военный руководитель Рихард фон Виртц, юный партизан смог добыть важные бумаги о наступлении, атака была сорвана, а комсомолец представлен к званию Героя СССР.Подпольная организация «Молодая гвардия», действовавшая в Луганске, была сформирована сразу после немецкой оккупации и насчитывала более сотни бойцов, самому младшему из которых было всего 14 лет. В состав «Молодой гвардии» входили как опытные кадровые военные, которые оказались далеко от основных частей, так и местные молодые ребята. Самые известные участники — герои–комсомольцы Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Василий Левашов, Ульяна Громова и другие. Молодогвардейцы выпускали листовки и совершали диверсии. Однажды они вывели из строя мастерскую по ремонту танков, сожгли биржу, где хранились списки людей, которых немцы планировали вывезти в Германию на принудительные работы. Подпольщики были раскрыты из–за предательства.«Известия» с некоторой ностальгией пишут о пионерии, сравнивая всесоюзное движение школьников с современными аналогами.«В советское время трудно было найти человека, который не смог бы назвать три главных праздника мая: Первомай, День Победы и, конечно, День пионерии. В этот день проводили торжественные митинги, выбирали победителей по сбору макулатуры, металлолома и в целом отличившихся. Чаще всего в пионеры посвящали22 апреля — в день рождения Владимира Ильича, но даже если церемония назначалась в другой день, важности от этого не теряла: дети переживали страшно, чуть ли не до потери пульса.И шёл пионер в куртке нараспашку: грудь колесом, концы красного галстука развеваются на ветру, точно пионерский костёр. Нередко гордое дефиле заканчивалось ангиной, но сколько же счастья было в этой прогулке!Кто–то вспоминает, что, кроме ношения галстука, в его пионерском прошлом не было ничего интересного, одна сплошная рутина. Кому–то повезло больше — кружки, соревнования, речёвки, походы, пионерские лагеря, «Зарница»... Особый шик — поменяться с дружественными чешскими пионерами галстуками и щеголять потом с заграничным символом на шее, а сбор ненужного хлама по домам иногда дарил удивительные встречи».Издание напоминает, что в 2015 году президент России подписал указ о создании Российского движения школьников (РДШ). Стать его частью могут все школьники, независимо от того, пионеры они, скауты или юные энтомологи. Ещё один способ научиться чему–то новому и занять свободное время: тут тебе и военно–патриотическое направление, и медийно–информационное, краеведение, поисковая деятельность, спорт. Для участников проводят конкурсы, можно побывать в «Орлёнке» и «Артеке».Также «Известия» уточняют, что по данным пресс– службы РДШ, в 2018 году в его проектах приняли участие 450 тысяч активистов, 12 тысяч школ из всех регионов России.

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